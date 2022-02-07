Индексная книга CNews*
Cinimex Синимекс Синимекс-Информатика
Публикаций - 170, упоминаний - 185
Cinimex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сыкулев Андрей 67 64
|Фридман Илья 42 41
|Чаркин Евгений 203 38
|Нестеров Алексей 84 36
|Сотин Денис 106 35
|Шевченко Владимир 138 34
|Клепиков Алексей 80 34
|Богданов Кирилл 110 31
|Урьяс Вадим 82 28
|Смык Виталий 30 28
|Каюмов Шамиль 37 27
|Соловьев Алексей 67 27
|Гуральников Сергей 162 26
|Карпов Иван 46 26
|Степченков Максим 42 26
|Емелин Александр 29 26
|Москальков Дмитрий 26 26
|Портной Михаил 26 26
|Сороченков Алексей 26 26
|Мискевич Евгений 32 26
|Натрусов Артем 142 26
|Ямщиков Владимир 35 26
|Генкина Екатерина 27 25
|Евраев Михаил 228 25
|Халматов Максим 48 25
|Абакумов Евгений 110 25
|Дьяченко Валерий 70 25
|Трофимова Людмила 34 25
|Лебедев Антон 35 25
|Рубин Адар 31 25
|Слышкин Василий 66 25
|Егоров Владимир 64 25
|Горчаков Денис 29 25
|Прохорова Алла 48 25
|Васильев Владислав 42 25
|Юсупов Шамиль 25 25
|Семенихин Игорь 40 25
|Валчев Стоян 48 24
|Шадаев Максут 460 24
|Платонов Михаил 42 24
|Apps4All 26 7
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|Банки.ру - Banki.ru 44 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207445, в очереди разбора - 905520.
Создано именных указателей - 101219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207445, в очереди разбора - 905520.
Создано именных указателей - 101219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.