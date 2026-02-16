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Cinimex Синимекс Синимекс-Информатика

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 5 640 412 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 5 640 412 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 5 640 412 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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16.02.2026 «Синимекс» объявила о партнёрстве с российским вендором FIS

Компания «Синимекс», российский ИТ-интегратор, заключила партнёрское соглашение с резидентом «Сколково»
25.11.2025 Компания «Синимекс» и Aswant Group объявили о стратегическом партнерстве

Компания «Синимекс» и Aswant Group объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании (МОВ), который закрепляет стратегическое партнерство, направленное на ускорение цифровой трансформации в секторе фин
02.10.2025 Компания «Синимекс» реализовала проект по замене критически важной платформы для «Росгосстраха»

Компания «Синимекс» завершила проект по разработке и внедрению новой критически важной для бизнеса платформы для «Росгосстраха». Основной задачей было повышение производительности и отказоустойчивости кл
30.09.2025 «Синимекс» реализовала проект по замене критически важной платформы для «Росгосстраха»

Компания «Синимекс» завершила проект по разработке и внедрению новой критически важной для бизнеса платформы для «Росгосстраха». Основной задачей было повышение производительности и отказоустойчивости кл
27.01.2025 Компания «Синимекс» и Analytic Workspace стали партнерами

BI-система Analytic Workspace и компания «Синимекс», разработчик ИT-систем для бизнеса, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Analytic Workspace. Analytic Workspace (AW BI) — российская
23.01.2025 «Синимекс» и Analytic Workspace стали партнёрами

Компания «Синимекс» и разработчик BI-систем Analytic Workspace заключили партнёрское соглашение для совместной работы над решениями в области больших данных. Основное внимание партнёры уделяют BI-системе
09.07.2024 Компания «Синимекс» разработала ML-решение для фармкомпании «Акрихин»

Компания «Синимекс» выполнила задачу по машинному обучению для «Акрихин», ведущей российской фармацевтической компании. Специалисты работали над системой сегментации аптек для «визитного давления» — факт
26.06.2024 Систему «Синимекс: Управление отпусками» включили в реестр российского ПО

Собственную разработку компании «Синимекс» – систему «Синимекс: Управление отпусками» – включили в реестр российского программного обеспечения. Продукт предназначен для автоматизации планирования и учета отпусков в соот
25.03.2024 Компания «Синимекс» и MTS AI стали партнерами

Компания «Синимекс» заключила соглашение о сотрудничестве с MTS AI, компанией в области искусственного интеллекта в России. MTS AI развивает несколько направлений продуктов на базе искусственного интелле
26.02.2024 «Газпром ЦПС» совместно с компанией «Синимекс» и НПЦ «БизнесАвтоматика» завершили проектирование ИТ-решения с использованием искусственного интеллекта

момент реализована основная функциональность. В 2024 г. запланирован переход в опытно-промышленную эксплуатацию и ввод системы в промышленную эксплуатацию. Ключевыми подрядчиками выступили компании «Синимекс» и «БизнесАвтоматика». Об этом CNews сообщили представители «Синимекс». ЭАС ЗПТТ автоматизирует один из наиболее ключевых процессов при подготовке к проектно-изыскательским рабо
15.02.2024 Компания «Синимекс» стала партнером Yandex Cloud

Компания «Синимекс» и Yandex Cloud подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компания «Синимекс» будет реализовывать проекты для клиентов на базе сервисов Yandex Cloud и предоста
15.09.2023 «Синимекс» и CraftTalk стали партнерами

Компания «Синимекс» стала партнером CraftTalk, создателя российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации. Партнеры намерены развивать сотрудничество по внедрению омниканальных платформ, чат-бо
14.09.2023 «Синимекс» и «Сервпойнт» стали технологическими партнерами

«Синимекс» и разработчик систем принятия решений «Сервпойнт» договорились о технологическом сотрудничестве в банковской и страховой сферах. Сотрудничество компании «Синимекс» с партнером

19.09.2022 «Синимекс» перевела «Парк групп» на новую систему управления торговлей

«Синимекс» выполнила проект по переводу сети розничных салонов цифровой техники «Парк групп» на новую систему управления торговлей. Компания «Парк групп» на протяжении 20 лет использовала и дора
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года

«Синимекс», российский разработчик ИТ-систем для бизнеса, подвела итоги 2021 г. За прошедший год выручка компании составила 2710084365 руб. и выросла на 23,8% по сравнению с результатами прошлог
03.06.2022 «Синимекс» стала партнером VK по налоговому мониторингу

«Синимекс» подключилась к партнерской программе VK для развития взаимодействия между участниками режима налогового мониторинга. В статусе партнера специалисты компании помогают юридическим лицам
08.04.2022 «Синимекс» реализовала проект на основе машинного обучения для «Росгосстраха»

Компания «Синимекс» совместно с компанией «Росгосстрах» реализовала комплексный проект с использованием новейших методов оценки данных. Специалисты по анализу данных разработали сервисы на основе машинно
07.02.2022 Компания «Синимекс» реализовала проект по обновлению личного кабинета IDP для клиентов Volkswagen Group Rus

В рамках развития проекта по созданию единой точки авторизации пользователей в приложениях и на сайтах концерна Volkswagen Group Rus компания «Синимекс» произвела работы по повышению производительности и масштабированию решения и добавила в систему новую функциональность. Об этом CNews сообщили представители компании «Синимекс»
17.09.2021 Компания «Синимекс» завершила проект внедрения «1С:ERP» в НПП КлАСС

Компания «Синимекс» выполнила проект по внедрению «1С:ERP» для НПП КлАСС, ведущего разработчика и производителя средств индивидуальной бронезащиты. Перед специалистами компании стояла задача повышения эф
06.07.2021 «Синимекс» и «Апротех» развивают сотрудничество в сфере промышленного интернета вещей

«Синимекс» и НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех») заключили соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения — сотрудничество сторон в сфере промышленного интернета вещей. Компании д
23.06.2021 «Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе

Специалисты компании «Синимекс» внедрили решение для интеграции учетных систем СИБУРа (SAP ERP, 1C) с расчетными системами Газпромбанка в рамках дистанционного банковского обслуживания с использованием технологии Ho
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года

Компания «Синимекс», российский разработчик и системный интегратор комплексных ИТ-решений, подвела итоги 2020 года. За прошедший год выручка компании составила 2 188 584 597 руб. и выросла на 42% по срав
15.01.2021 Компания «Синимекс» стала партнером SAS

«Синимекс» заключила партнерское соглашение с компанией SAS. Партнерство с SAS уровня SILVER – это новые возможности для реализации аналитических решений. «Компания «Синимекс» расширяет с
31.08.2020 «Синимекс» запустила систему для оптимизации распределения лотерейных билетов

Компания «Синимекс» разработала и запустила в эксплуатацию систему, повышающую эффективность распределения лотерейных билетов «Столото» – крупнейшего распространителя государственных лотерей. Сегодня бил
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года

«Синимекс», российский разработчик и системный интегратор комплексных ИТ-решений, подвел итоги 2019 г. За прошедший год выручка компании составила 1 539 750 505 руб., финансовые показатели вырос
01.06.2020 «Синимекс» автоматизировал бизнес-процессы в Росбанке

«Синимекс» выполнил ряд проектов по оптимизации бизнес-процессов для своего давнего стратегического партнера Росбанка. Так, специалистами компании «Синимекс» автоматизированы новые бизнес
20.05.2020 «Синимекс» приняла участие в реализации масштабного проекта в банке «Открытие»

«Синимекс» приняла участие в масштабном проекте по созданию Единого фронтального решения (ЕФР) в банке «Открытие». Благодаря компетенциям и экспертизе совместной команды, проект создания и внедр
13.05.2020 «Синимекс» реализовал проекты по цифровизации бизнеса в ГК «Парк»

«Синимекс» реализовал ряд проектов по развитию системы управления сетью магазинов «Парк групп». В частности, специалисты автоматизировали процесс тендерных торгов розничной сети продуктов питани
13.04.2020 Cinimex Integration Framework включен в единый реестр российского ПО

Программное обеспечение Cinimex Integration Framework, разработанное компанией «Синимекс», включили в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Собственная раз
18.11.2019 Проект Газпромбанка и компании «Синимекс» стал лучшим в номинации «Открытые интерфейсы в банках. Проект года» по версии CNews Awards

в Москве прошел CNews Forum 2019. Важным событием мероприятия стало награждение победителей CNews Awards 2019. Проект Газпромбанка GPB API по внедрению Open API, реализованный совместно с компанией «Синимекс», победил в номинации «Открытые интерфейсы в банках. Проект года». На вручении награды присутствовали генеральный директор компании «Синимекс» Андрей Сыкулев и директор по архит
08.08.2019 «Синимекс» обеспечил доступность открытых API в Газпромбанке

Специалисты «Синимекс» за два месяца провели полный комплекс работ по внедрению решения для управления предоставлением открытых API в Газпромбанке: начиная от разработки самой архитектуры решения, заканчива
01.08.2019 «Синимекс» внедрила систему «1С:ERP» в Bang&Bonsomer

«Синимекс» объявила о завершении проекта по переводу российского подразделения Bang&Bonsomer на «1С:ERP». Рост Bang&Bonsomer, внедрение новой корпоративной философии, и одновременное устаревание
22.07.2019 «Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка

«Синимекс» в тесном взаимодействии с «РСХБ-интех» реализовал несколько крупных проектов для Россельхозбанка: обеспечил переход на новую автоматизированную банковскую систему (АБС) без существенн
15.07.2019 «Синимекс» тестирует новую криптографию в Райффайзенбанке

«Синимекс» объявил о начале стадии тестирования проекта по переходу Райффайзенбанка на новую версию программного обеспечения комплекса автоматизированного рабочего места клиента Банка России КБР
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей

Компания «Синимекс» подвела итоги 2018 г. Выручка компании за 2018 г. выросла на 15%. 83% составила доля от доходов в работе с компаниями финансового сектора. Общая сумма превысила 1,167 млрд руб., тогда
22.04.2019 «Синимекс» автоматизировал открытие счетов юрлицам в Росбанке

Специалисты компании «Синимекс» автоматизировали процесс открытия счетов юридическим лицам в Росбанке. До июня 2017 г. процесс открытия счетов юридическим лицам Росбанка был реализован в трех различных системах, что
09.07.2018 «Альфа-банк» и «Синимекс» запустили сервис моментального выпуска банковских карт

«Альфа-банк» и «Синимекс» запустили сервис моментального выпуска банковских карт. На сегодняшний день проект

14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год

«Синимекс» отметила свое 20-летие на рынке информационных технологий и продемонстрировала стабильную динамику роста бизнеса. Компания «Синимекс» завершила 2017 год с ростом выручки на 40,
05.12.2017 Компания «Синимекс» приняла участие в CNews Forum 2017

Компания «Синимекс» традиционно приняла участие в «CNews Forum 2017: Информационные технологии завтра».Директор по развитию бизнеса Илья Фридман выступил в пленарном заседании мероприятия с докладом «Раз
07.09.2017 «Синимекс» оптимизировала работу call-центра банка «Ренессанс Кредит»

«Синимекс» реализовала в банке «Ренессанс Кредит» проект по интеграции системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM MS Dynamics) с модулем маршрутизации звонков внутри call-центра (IVR)

Публикаций - 232, упоминаний - 269

Cinimex и организации, системы, технологии, персоны:

9594 83
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 62
Schneider Electric 614 50
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 44
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 43
Такском - Taxcom 256 43
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 42
Центр2М - Center2М 67 42
Ситилабс 44 42
Rimini Street 77 41
Schneider Electric Secure Power 65 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 41
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 40
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 32
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 30
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 25
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 23
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 21
Oracle Corporation 7074 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 20
Ростелеком 10948 20
Microsoft Corporation 25775 20
Citrix Systems 868 20
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 19
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 17
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 17
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 14
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 13
Ланит Интеграция 219 13
АйТи Бастион - IT Bastion 154 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
ОТР ГК - ОТР 2000 227 13
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 12
Развитие Бизнеса / Ру 81 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
Webmoney - Вебмани.Ру 547 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 87
ГПБ - Газпромбанк 1273 80
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 63
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 62
РЖД - Российские железные дороги 2096 56
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 52
Альфа-Банк 1979 51
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 50
Ингосстрах СПАО 478 50
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 48
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 45
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 43
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 42
OKS Group 51 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 41
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 41
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 41
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 37
ПСБ - Промсвязьбанк 963 33
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 28
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 28
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 26
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 25
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 24
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 23
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 23
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 21
МКБ - Московский кредитный банк 657 21
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 21
Сургутнефтегаз - СНГ 288 20
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 20
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 19
Пробизнесбанк АКБ 135 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 18
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 18
Абсолют Банк 249 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 53
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 44
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 43
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 42
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Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 38
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 32
Федеральное казначейство России 1949 30
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 26
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 139
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 100
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 91
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Microsoft Windows 2000 8678 3
MinIO 28 3
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1С:Консалтинг 21 3
VK Tax Compliance 31 3
Сыкулев Андрей 85 84
Чаркин Евгений 317 55
Сотин Денис 216 53
Нестеров Алексей 175 52
Клепиков Алексей 121 50
Урьяс Вадим 98 44
Смык Виталий 46 44
Соловьев Алексей 97 43
Натрусов Артем 313 43
Каюмов Шамиль 53 43
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Плешков Алексей 68 27
Россия - РФ - Российская федерация 166168 170
Европа Восточная 3138 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Европа 24964 14
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 13
Казахстан - Республика 6048 13
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 11
Россия - УФО - Челябинская область 1512 9
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Украина 7928 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 6
Монако Княжество 107 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Индия - Bharat 5869 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
Грузия 1332 4
Россия - ПФО - Пензенская область 637 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Малайзия 922 2
Европа Западная 1496 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Сингапур - Республика 1953 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 186
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 107
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 97
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 94
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 44
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 39
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 23
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 19
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 15
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 9
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
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Forrester Research 834 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
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Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 30 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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