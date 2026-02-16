Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика

«Синимекс» объявила о партнёрстве с российским вендором FIS Компания «Синимекс», российский ИТ-интегратор, заключила партнёрское соглашение с резидентом «Сколково»

Компания «Синимекс» и Aswant Group объявили о стратегическом партнерстве Компания «Синимекс» и Aswant Group объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании (МОВ), который закрепляет стратегическое партнерство, направленное на ускорение цифровой трансформации в секторе фин

Компания «Синимекс» реализовала проект по замене критически важной платформы для «Росгосстраха» Компания «Синимекс» завершила проект по разработке и внедрению новой критически важной для бизнеса платформы для «Росгосстраха». Основной задачей было повышение производительности и отказоустойчивости кл

«Синимекс» реализовала проект по замене критически важной платформы для «Росгосстраха» Компания «Синимекс» завершила проект по разработке и внедрению новой критически важной для бизнеса платформы для «Росгосстраха». Основной задачей было повышение производительности и отказоустойчивости кл

Компания «Синимекс» и Analytic Workspace стали партнерами BI-система Analytic Workspace и компания «Синимекс», разработчик ИT-систем для бизнеса, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Analytic Workspace. Analytic Workspace (AW BI) — российская

«Синимекс» и Analytic Workspace стали партнёрами Компания «Синимекс» и разработчик BI-систем Analytic Workspace заключили партнёрское соглашение для совместной работы над решениями в области больших данных. Основное внимание партнёры уделяют BI-системе

Компания «Синимекс» разработала ML-решение для фармкомпании «Акрихин» Компания «Синимекс» выполнила задачу по машинному обучению для «Акрихин», ведущей российской фармацевтической компании. Специалисты работали над системой сегментации аптек для «визитного давления» — факт

Систему «Синимекс: Управление отпусками» включили в реестр российского ПО Собственную разработку компании «Синимекс» – систему «Синимекс: Управление отпусками» – включили в реестр российского программного обеспечения. Продукт предназначен для автоматизации планирования и учета отпусков в соот

Компания «Синимекс» и MTS AI стали партнерами Компания «Синимекс» заключила соглашение о сотрудничестве с MTS AI, компанией в области искусственного интеллекта в России. MTS AI развивает несколько направлений продуктов на базе искусственного интелле

«Газпром ЦПС» совместно с компанией «Синимекс» и НПЦ «БизнесАвтоматика» завершили проектирование ИТ-решения с использованием искусственного интеллекта момент реализована основная функциональность. В 2024 г. запланирован переход в опытно-промышленную эксплуатацию и ввод системы в промышленную эксплуатацию. Ключевыми подрядчиками выступили компании «Синимекс» и «БизнесАвтоматика». Об этом CNews сообщили представители «Синимекс». ЭАС ЗПТТ автоматизирует один из наиболее ключевых процессов при подготовке к проектно-изыскательским рабо

Компания «Синимекс» стала партнером Yandex Cloud Компания «Синимекс» и Yandex Cloud подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компания «Синимекс» будет реализовывать проекты для клиентов на базе сервисов Yandex Cloud и предоста

«Синимекс» и CraftTalk стали партнерами Компания «Синимекс» стала партнером CraftTalk, создателя российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации. Партнеры намерены развивать сотрудничество по внедрению омниканальных платформ, чат-бо

«Синимекс» и «Сервпойнт» стали технологическими партнерами «Синимекс» и разработчик систем принятия решений «Сервпойнт» договорились о технологическом сотрудничестве в банковской и страховой сферах. Сотрудничество компании «Синимекс» с партнером

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