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Cinimex Синимекс Синимекс-Информатика

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика


07.02.2022 Компания «Синимекс» реализовала проект по обновлению личного кабинета IDP для клиентов Volkswagen Group Rus
17.09.2021 Компания «Синимекс» завершила проект внедрения «1С:ERP» в НПП КлАСС
06.07.2021 «Синимекс» и «Апротех» развивают сотрудничество в сфере промышленного интернета вещей
23.06.2021 «Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года
15.01.2021 Компания «Синимекс» стала партнером SAS
31.08.2020 «Синимекс» запустила систему для оптимизации распределения лотерейных билетов
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года
01.06.2020 «Синимекс» автоматизировал бизнес-процессы в Росбанке
20.05.2020 «Синимекс» приняла участие в реализации масштабного проекта в банке «Открытие»
13.05.2020 «Синимекс» реализовал проекты по цифровизации бизнеса в ГК «Парк»
13.04.2020 Cinimex Integration Framework включен в единый реестр российского ПО
18.11.2019 Проект Газпромбанка и компании «Синимекс» стал лучшим в номинации «Открытые интерфейсы в банках. Проект года» по версии CNews Awards
08.08.2019 «Синимекс» обеспечил доступность открытых API в Газпромбанке
01.08.2019 «Синимекс» внедрила систему «1С:ERP» в Bang&Bonsomer
22.07.2019 «Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка
15.07.2019 «Синимекс» тестирует новую криптографию в Райффайзенбанке
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей
22.04.2019 «Синимекс» автоматизировал открытие счетов юрлицам в Росбанке
09.07.2018 «Альфа-банк» и «Синимекс» запустили сервис моментального выпуска банковских карт
14.05.2018 «Синимекс» представила итоги за 2017 год
05.12.2017 Компания «Синимекс» приняла участие в CNews Forum 2017
07.09.2017 «Синимекс» оптимизировала работу call-центра банка «Ренессанс Кредит»
20.07.2017 «Синимекс» внедрила приложение «Личный кабинет» в биллинговую систему ОКБ
16.06.2017 «Синимекс» подключила партнеров «Райффайзенбанка» к автоматизированной системе РКО для кэптивных банков
14.06.2017 Выручка «Синимекс» увеличилась за год на 13%
05.06.2017 Росбанк вместе с «Синимекс» построил единую интеграционную платформу
05.06.2017 «Синимекс» реализовала проект по созданию единой интеграционной платформы «Росбанка»
10.11.2016 «Синимекс» осуществил миграцию ИС НПФ «Благосостояние» на новую интеграционную платформу
09.11.2016 «Синимекс» стал спонсором и партнером «CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра»
22.06.2016 «Синимекс» завершила работы по автоматизации АХД Газпромбанка
09.06.2016 «Синимекс» провел интеграцию «Альфа-Банка» с ФССП России
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5%
10.03.2016 «Альфа-Банк» в сотрудничестве с «Синимекс» реализовал новый сервис «Молния» для оплаты интернет-покупок
26.01.2016 «Синимекс» в партнерстве с Misys внедрила в «Альфа-Банке» решение по управлению рисками
30.10.2015 «Синимекс» представит свои новые программные разработки на CNews Forum 2015
20.08.2015 «Синимекс» создала единую интеграционную платформу для «Лето Банка»
16.07.2015 «Синимекс» выпустила новую версию решения «Синимекс: Модуль интеграции с репозитарием 2.0»
02.07.2015 «Синимекс» и «МТС-Банк» внедрили IBM DataPower в единую систему интеграции приложений банка
04.06.2015 «Синимекс» развивает экспертизу по направлению разработки и внедрения решений на базе «1С:Предприятия»

Публикаций - 170, упоминаний - 185

Cinimex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 43
6072 32
Schneider Electric 493 31
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 31
IBM - International Business Machines Corp 8941 31
Такском - Taxcom 201 26
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 26
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 26
Ситилабс 28 26
Центр2М - Center2М 50 26
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 25
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 25
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 219 25
Schneider Electric Secure Power 48 24
Rimini Street 42 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 22
Citrix Systems 744 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 20
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 19
CleverDATA - КлеверДата 55 17
Oracle Corporation 6035 17
Microsoft Corporation 22497 17
Custis 84 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 16
Программный продукт ГК 3960 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 16
ОТР ГК 176 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 259 13
Polycom - Поликом Россия 378 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
Instabank - Инстабанк 23 11
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 11
Webmoney 513 11
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 10
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 10
Инверсия 117 10
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 10
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 67
ГПБ - Газпромбанк 842 61
Альфа-Банк 1476 54
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 45
X5 Group 709 44
РЖД - Российские железные дороги 1458 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 35
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 35
Ингосстрах СПАО 301 34
ПСБ - Промсвязьбанк 682 32
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 28
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 290 27
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 35 26
ПГК - Первая грузовая компания 117 25
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 25
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 25
OKS Group 35 24
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 23
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 23
Citi - Citibank - Ситибанк 265 21
МДМ Банк 246 21
Segezha Group - Сегежа Групп 96 20
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 19
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 19
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 18
Пробизнесбанк АКБ 126 17
МКБ - Московский кредитный банк 333 17
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 16
Visa International 1809 15
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 88 15
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 180 14
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 74 14
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 13
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 38
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 30
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 28
Федеральное казначейство России 1345 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 27
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 25
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 20
Правительство Москвы 1640 19
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 17
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 29 13
Счётная палата РФ 628 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 5
ПФР Департамент информационных технологий 134 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 4
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 27 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
Правительство Ульяновской области 31 3
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 10 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 74 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 69 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 20 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 55 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 34 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 39
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 32
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 14
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Человеческий фактор - Human factor 1099 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 3
Экономический эффект 694 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
Физическое лицо - Физлицо 1548 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 74 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 103 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
Apps4All 26 7
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Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
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In-Stat 81 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
Moody's Investors Service 135 1
500 Startups 4742 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 6
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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