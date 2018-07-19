Получите все материалы CNews по ключевому слову
BCBS Basel Базель соглашения по достаточности основного банковского капитала
Документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования
СОБЫТИЯ
|19.07.2018
|
«Альфа-банк» автоматизировал расчет нормативов ликвидности по «Базель III»
ект по автоматизации расчета обязательных нормативов ликвидности банковской группы «Альфа-банк» по «Базель III». Банковская группа «Альфа-банк» является крупнейшим российским частным банком по
|26.01.2016
|
«Синимекс» в партнерстве с Misys внедрила в «Альфа-Банке» решение по управлению рисками
нес-процессов управления рисками в соответствии с требованиями международных стандартов Базель II и Базель III. Об этом CNews сообщили в «Синимекс». Со вступлением в силу на территории стран EM
|16.10.2014
|
Путь к Basel III: банки готовятся совершенствовать риск-менеджмент
мая 2014 г. проекта «Положения Банка России о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (Базель III)» и указания № 3268-У «О внесении изменений в инструкцию Банка России № 139-И "Об
|22.11.2012
|
Российские банки не спешат обновлять ИТ-инфраструктуру под «Базель 2»
Число банков, специально внедряющих ИТ-решения в рамках перехода на международный стандарт «Базель 2» - методологию построения эффективной системы управления рисками, в России, в отличи
|14.08.2008
|
«УРСА Банк» провел оценку рисков ИБ в соответствии с Basel II
мпания «Инфосистемы Джет» сообщила о завершении проекта по разработке методики и оценке рисков информационной безопасности (ИБ) ОАО «УРСА Банк» в соответствии с требованиями международного соглашения Basel II. Разработанный специалистами «Инфосистемы Джет» план обработки рисков включает детальное руководство по внедрению организационных и административных мер, а также программно-технических
BCBS и организации, системы, технологии, персоны:
|Сыкулев Андрей 85 5
|Захаров Александр 39 4
|Дубровский Юрий 9 4
|Филимоненок Павел 19 3
|Зенкин Денис 263 3
|Ференец Вадим 29 3
|Скородумов Борис 6 3
|Камбаров Андрей 3 2
|Кириллов Артем 6 2
|Коптелов Андрей 133 2
|Русанов Сергей 48 2
|Реймер Денис 54 2
|Патешман Виталий 42 2
|Ульянов Владимир 162 2
|Левин Константин 38 2
|Чаусов Валерий 14 2
|Окулесский Василий 26 2
|Емельянников Михаил 40 2
|Леушев Андрей 75 2
|Андреев Максим 41 2
|Благирев Вячеслав 15 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Первухин Дмитрий 10 2
|Демурджян Юлий 5 2
|Заяц Антон 9 2
|Теплова Людмила 2 1
|Грициенко Андрей 8 1
|Коробицын Андрей 4 1
|Ивлиев Сергей 4 1
|Пшеницын Сергей 2 1
|Устенко Сергей 1 1
|Устименко Сергей 1 1
|Сосницкий Сергей 1 1
|Сысуев Сергей 1 1
|Цуканов Павел 2 1
|Гриб Сергей 1 1
|Gibbs Michael - Гиббс Майкл 2 1
|Павперов Владислав 2 1
|Романовский Александр 1 1
|Траверсини Рензо 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452322, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196655.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.