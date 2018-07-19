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BCBS Basel Базель соглашения по достаточности основного банковского капитала

Документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования

СОБЫТИЯ


19.07.2018 «Альфа-банк» автоматизировал расчет нормативов ликвидности по «Базель III»

ект по автоматизации расчета обязательных нормативов ликвидности банковской группы «Альфа-банк» по «Базель III». Банковская группа «Альфа-банк» является крупнейшим российским частным банком по

26.01.2016 «Синимекс» в партнерстве с Misys внедрила в «Альфа-Банке» решение по управлению рисками

нес-процессов управления рисками в соответствии с требованиями международных стандартов Базель II и Базель III. Об этом CNews сообщили в «Синимекс». Со вступлением в силу на территории стран EM
16.10.2014 Путь к Basel III: банки готовятся совершенствовать риск-менеджмент

мая 2014 г. проекта «Положения Банка России о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (Базель III)» и указания № 3268-У «О внесении изменений в инструкцию Банка России № 139-И "Об

22.11.2012 Российские банки не спешат обновлять ИТ-инфраструктуру под «Базель 2»

Число банков, специально внедряющих ИТ-решения в рамках перехода на международный стандарт «Базель 2» - методологию построения эффективной системы управления рисками, в России, в отличи
14.08.2008 «УРСА Банк» провел оценку рисков ИБ в соответствии с Basel II

мпания «Инфосистемы Джет» сообщила о завершении проекта по разработке методики и оценке рисков информационной безопасности (ИБ) ОАО «УРСА Банк» в соответствии с требованиями международного соглашения Basel II. Разработанный специалистами «Инфосистемы Джет» план обработки рисков включает детальное руководство по внедрению организационных и административных мер, а также программно-технических

Публикаций - 114, упоминаний - 158

BCBS и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7050 22
IBM - International Business Machines Corp 9672 15
SAS Institute 1078 14
SAP SE 5572 13
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 12
InfoWatch - Инфовотч 1166 10
Microsoft Corporation 25684 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 8
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 7
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - Зирван 15 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 6
Neoflex - Неофлекс 254 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 709 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 734 5
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 5
Oracle Siebel Systems 519 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5575 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15511 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1724 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 4
9486 4
Информзащита 927 4
Крок - Croc 1955 4
Diasoft - Диасофт 1119 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 4
Teradata - Терадата 224 4
Инверсия - Инверсия НПФ 155 4
Software AG & IDS Scheer 209 4
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 109 4
Процессные Технологии 7 3
Квадриум - Quadrium 18 3
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 3
Гамма-Центр 5 3
Cisco Systems 5349 3
Huawei 4492 3
Meta Platforms - Facebook 4604 3
Accenture plc 716 3
Softline - Софтлайн 3667 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 13
Альфа-Банк 1965 10
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 17 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
ГПБ - Газпромбанк 1260 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1878 6
ВТБ - ВТБ24 672 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 206 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 4
РЭА Риск-Менеджмент 3 3
Альянс Банк 20 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 3
ВТБ - Почта Банк 512 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 3
ПСБ - Промсвязьбанк 953 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 56 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 3
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
РЖД - Российские железные дороги 2081 2
Почта России ПАО 2336 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 549 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 582 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Возрождение - Коммерческий банк 353 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 248 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 2
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5588 45
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3606 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5538 5
Федеральное казначейство России 1938 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 778 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 2
U.S. SEC - FASB - Financial Accounting Standards Board - Совет по стандартам финансового учета 3 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1670 1
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 18 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3566 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1529 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 547 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 342 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 961 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 972 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 432 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 776 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 283 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1510 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
DLP-Эксперт 14 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 1
OWASP - Open Web Application Security Project 139 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64045 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35668 36
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6161 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34278 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12058 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25112 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10549 27
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 981 25
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5560 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12929 22
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7779 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8128 18
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8493 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10100 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17934 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3751 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7048 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5808 8
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 12 5
Microsoft Office 4118 5
Intersoft Lab - Контур Корпорация 70 5
Московская Биржа - ММВБ СПРЭДО - Система проведения электронных дилинговых операций 6 4
Microsoft Windows 16777 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5617 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 4
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 228 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1386 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 4
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1710 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 3
SAS OpRisk Management - SAS Risk Management 7 3
Linux OS 11410 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 238 3
Apple iMac - Серия моноблоков 466 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
1С:Консалтинг 20 2
InfoWatch Mail Monitor - InfoWatch Mail Storage 7 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 755 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 617 2
Apache Hadoop 468 2
1С:ERP Управление предприятием 815 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 2
Calypso 24 2
SAP NetWeaver 158 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 128 2
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 534 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
SAP FS-BA - SAP Bank Analyzer - SAP Analytical Banking 4 2
Trend Micro OfficeScan 21 1
Сыкулев Андрей 85 5
Захаров Александр 39 4
Дубровский Юрий 9 4
Филимоненок Павел 19 3
Зенкин Денис 263 3
Ференец Вадим 29 3
Скородумов Борис 6 3
Камбаров Андрей 3 2
Кириллов Артем 6 2
Коптелов Андрей 133 2
Русанов Сергей 48 2
Реймер Денис 54 2
Патешман Виталий 42 2
Ульянов Владимир 162 2
Левин Константин 38 2
Чаусов Валерий 14 2
Окулесский Василий 26 2
Емельянников Михаил 40 2
Леушев Андрей 75 2
Андреев Максим 41 2
Благирев Вячеслав 15 2
Шалманов Сергей 202 2
Первухин Дмитрий 10 2
Демурджян Юлий 5 2
Заяц Антон 9 2
Теплова Людмила 2 1
Грициенко Андрей 8 1
Коробицын Андрей 4 1
Ивлиев Сергей 4 1
Пшеницын Сергей 2 1
Устенко Сергей 1 1
Устименко Сергей 1 1
Сосницкий Сергей 1 1
Сысуев Сергей 1 1
Цуканов Павел 2 1
Гриб Сергей 1 1
Gibbs Michael - Гиббс Майкл 2 1
Павперов Владислав 2 1
Романовский Александр 1 1
Траверсини Рензо 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164349 85
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 27
Европа 24896 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54412 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47240 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13753 8
Казахстан - Республика 5993 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 7
Германия - Федеративная Республика 13143 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18934 5
Франция - Французская Республика 8135 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 4
Беларусь - Белоруссия 6244 4
Индия - Bharat 5834 4
Европа Восточная 3137 4
Южная Корея - Республика 7007 3
Азия - Азиатский регион 5884 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 3
Канада 5056 3
Великобритания - Лондон 2427 3
Украина 7903 3
Австрия - Австрийская Республика 1353 3
Европа Западная 1496 3
Япония 13751 2
Америка - Американский регион 2204 2
Израиль 2846 2
Бельгия - Королевство 1186 2
Африка - Африканский регион 3630 2
Ближний Восток 3134 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1818 2
Испания - Королевство 3817 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 2
Нидерланды 3720 2
Малайзия 916 2
Швейцария - Цюрих 279 2
Швейцария - Женева 331 2
Украина - Киев 1150 2
США - Вашингтон штат 128 1
Россия - Черноземье - Курская магнитная аномалия 6 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52928 91
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7466 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26976 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57070 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15826 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17984 18
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6531 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8430 15
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1752 15
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