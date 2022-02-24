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Finastra Financial Software Solutions Misys
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 41, упоминаний - 43
Finastra и организации, системы, технологии, персоны:
|Спаринапти Антон 16 4
|Лазебный Антон 10 3
|Сыкулев Андрей 85 3
|Фомичев Андрей 74 2
|Меднов Сергей 124 2
|Бухрадзе Реваз 14 2
|Глазков Александр 151 2
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 2
|Селютин Александр 60 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Федечкин Эдуард 57 1
|Кузнецов Михаил 17 1
|Кирьянова Александра 166 1
|Трухан Александр 8 1
|Казаков Александр 67 1
|Газизов Алексей 11 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Марей Алексей 15 1
|Висящев Андрей 64 1
|Гегамов Николай 18 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Лисейкин Валерий 1 1
|Демидов Дмитрий 23 1
|Бочаров Дмитрий 3 1
|Евсеенков Олег 5 1
|Ряженов-Симс Олег 7 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Павельев Кирилл 8 1
|Штернлиб Теймур 27 1
|Lawrie Mike - Лори Майк 8 1
|Wilson Steve - Уилсон Стив 15 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Иванов Евгений 46 1
|Леушев Андрей 75 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Занин Виталий 23 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Сафронов Юрий 68 1
|CIO Insight 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 1
|Bloomberg 1600 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1126 1
|The Guardian - Британская газета 400 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448936, в очереди разбора - 727320.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.