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Finastra Financial Software Solutions Misys

Finastra - Financial Software Solutions - Misys

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.02.2022 У финтех-компании Revolut появился серьезный конкурент из Литвы 1
20.12.2021 Neoflex и Finastra запустили приложение для контроля рисков в финансовых организациях 1
27.08.2021 Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости 1
11.06.2020 «Неофлекс» получила наивысший партнерский статус Finastra и награду Ultimate Expert of the Year 2
06.04.2020 «Неофлекс» автоматизировал процессы управления активами и пассивами в МИБ 1
20.02.2020 «Неофлекс» объявил о прохождении сертификации FCI в области Fusion Risk первым в мире 2
23.11.2018 «Неофлекс» автоматизировал учет в FINCA Impact Finance в соответствии с требованиями IFRS 9 1
21.09.2018 «Диасофт» развернул цифровую фронт-офисную платформу на базе Flextera в индонезийском банке BTPN 1
19.07.2018 «Альфа-банк» автоматизировал расчет нормативов ликвидности по «Базель III» 1
06.07.2017 Почему QIWI создала высокотехнологичный банк для одного продукта 1
14.06.2017 Выручка «Синимекс» увеличилась за год на 13% 1
26.04.2017 «ЮниКредит Банк» внедрил решение Misys для автоматизации функций бэк-офиса казначейства на финансовых рынках 1
28.03.2017 ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence 1
26.12.2016 Misys применяет платформу GridGain Enterprise Edition для обработки данных в реальном времени 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
26.01.2016 «Синимекс» в партнерстве с Misys внедрила в «Альфа-Банке» решение по управлению рисками 1
24.09.2015 R-Style Softlab интегрировала RS-Securities V.6 с системой Kondor+ в банке «Глобэкс» 1
17.09.2014 Альфа-Банк: Инновационные ИТ-проекты создают банк будущего 1
08.09.2014 Программное решение «Синимекс» обеспечит бесперебойное проведение операций в «Райффайзенбанке» 1
31.03.2014 Риск-менеджмент в банках России: быстрое развитие 1
23.08.2013 Есть ли будущее у зарубежных АБС в России? 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
05.10.2012 Российское ПО для банков включено в рейтинг мировых лидеров 1
21.09.2012 ИТ-системы банков защищены гораздо хуже, чем принято считать 1
23.05.2012 Облачные АБС: на пороге перемен 1
09.02.2012 В Европе создается крупнейший поставщик банковского ПО 1
10.10.2011 BSGV и «Росбанк» объединили ИТ-системы 1
20.04.2011 «Казкоммерцбанк» построит катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе IBM Power Systems за $10 млн 1
14.10.2010 «Казкоммерцбанк» выбрал систему для поддержки мобильного банкинга от Misys 1
16.11.2007 АКБ «Союз» выбрал решение Misys для поддержки развития бизнеса 1
11.10.2007 IBS внедряет Kastle Factoring в ВТБ 1
31.08.2007 Современный банк хранит не только деньги 1
07.06.2006 "Ай-Теко" открыл Центр компетенции по банковским решениям 1
24.01.2006 Исследование: рейтинг фронт-офисных систем для банков 1
22.02.2005 "Альфа-банк" модернизировал процессинговый центр 1
16.02.2005 "Альфа Банк Экспресс" пойдет в регионы 1
18.12.2003 Банкам стало труднее инвестировать в ИТ 1
28.06.2002 Misys отметил десятилетие деятельности в России 1

Публикаций - 41, упоминаний - 43

Finastra и организации, системы, технологии, персоны:

U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 10
Oracle Corporation 7042 9
IBM - International Business Machines Corp 9666 8
Neoflex - Неофлекс 254 8
Temenos AG 25 7
Diasoft - Диасофт 1109 6
ОТР ГК - ОТР 2000 226 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 5
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 126 5
SAP SE 5561 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 536 4
Терн ГК - Tern Group 80 2
Tata Consultancy Services 65 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 60 2
IFS - Industrial and Financial Systems 76 2
Forbis 4 2
Microsoft Corporation 25655 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15448 2
Accenture plc 711 2
HP Inc. 5865 2
9426 2
SAS Institute 1077 2
Red Hat 1369 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 728 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 2
Netscape Communications Corporation 426 1
ДиалогНаука 269 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 64 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 1
Google LLC 12568 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 14 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 156 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Capgemini Consulting 129 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 93 1
Инверсия - Инверсия НПФ 155 1
Альфа-Банк 1956 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
ГПБ - Газпромбанк 1252 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 17 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8677 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1484 3
NanduQ - Qiwi 1012 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 608 3
Совкомбанк Совесть 278 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
Fidelity 45 2
Благосостояние НПФ 52 2
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 2
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 2
Почта России ПАО 2327 2
ВТБ - Почта Банк 512 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1872 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 247 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 155 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Citi - Citibank 158 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 166 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - Сумитомо Мицуи Банк 20 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Центр-инвест КБ 63 1
BMW Financial Services - BMW Bank - БМВ Банк 10 1
FINCA Impact Finance 1 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 11
Федеральное казначейство России 1933 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3257 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3559 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5458 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1175 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1524 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2119 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1581 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 2
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 10 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35515 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63705 23
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1155 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6134 17
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4567 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27020 9
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24935 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4439 6
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Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 313 4
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 4
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13767 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8523 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9902 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23987 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2295 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12752 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5895 3
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 12 8
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 6
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionBanking Essence - Misys BankFusion - Misys Banking Systems 6 6
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 5
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 4
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 3
Альфа-Банк Экспресс 16 3
Tata Consultancy Services - TCS Financial Solutions - TCS BaNCS 10 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 355 3
Diasoft Flextera 57 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 106 2
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 2
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 28 2
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 57 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionCapital К+ТР - Misys FusionCapital Kondor+ TradeProcessing - Misys Trade Innovation 2 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionFabric Connect - Fusion Fabric Cloud 2 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 2
IBM DB2 394 2
Apple iPad 3981 2
Linux OS 11353 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 154 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 2
Oracle Java - язык программирования 3431 2
Apache Hadoop 468 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1306 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 2
Diasoft FA# АБС 67 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2522 2
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 2
Calypso 24 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Альфа-Мобайл 86 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 48 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 107 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 89 1
Apache Ignite 14 1
IBM SPSS Statistics 55 1
IBM FileNet 136 1
Спаринапти Антон 16 4
Лазебный Антон 10 3
Сыкулев Андрей 85 3
Фомичев Андрей 74 2
Меднов Сергей 124 2
Бухрадзе Реваз 14 2
Глазков Александр 151 2
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 2
Селютин Александр 60 1
Сенаторов Михаил 42 1
Федечкин Эдуард 57 1
Кузнецов Михаил 17 1
Кирьянова Александра 166 1
Трухан Александр 8 1
Казаков Александр 67 1
Газизов Алексей 11 1
Казарцев Алексей 27 1
Марей Алексей 15 1
Висящев Андрей 64 1
Гегамов Николай 18 1
Смирнов Владимир 39 1
Лисейкин Валерий 1 1
Демидов Дмитрий 23 1
Бочаров Дмитрий 3 1
Евсеенков Олег 5 1
Ряженов-Симс Олег 7 1
Постолатий Виталий 22 1
Павельев Кирилл 8 1
Штернлиб Теймур 27 1
Lawrie Mike - Лори Майк 8 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 15 1
Сытин Дмитрий 60 1
Иванов Евгений 46 1
Леушев Андрей 75 1
Чучелов Андрей 44 1
Гаттаров Руслан 144 1
Рудычева Наталья 95 1
Занин Виталий 23 1
Дробышевский Михаил 53 1
Сафронов Юрий 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 163802 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13728 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54279 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14737 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47132 5
Казахстан - Республика 5978 3
Европа 24874 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Индия - Bharat 5821 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2578 3
Германия - Федеративная Республика 13108 3
Африка - Африканский регион 3623 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18877 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 2
Япония 13737 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 2
Ближний Восток 3126 2
Франция - Французская Республика 8109 2
Индонезия - Республика 1046 2
Чехия - Чешская Республика 1343 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 2
Монако Княжество 107 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 1
Европа Центральная 278 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 236 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5443 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) - остров Врангеля 11 1
Евросоюз - EEA - European Economic Area - Европейская экономическая зона - Европейское экономическое пространство 13 1
Азия - Азиатский регион 5873 1
Беларусь - Белоруссия 6228 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19308 1
Польша - Республика 2024 1
Сингапур - Республика 1934 1
Америка - Американский регион 2203 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Бельгия - Королевство 1183 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1772 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 829 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52788 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26894 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6508 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56846 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12127 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1751 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3523 5
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