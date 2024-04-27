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Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services

СОБЫТИЯ

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27.04.2024 Целая отрасль бизнеса будет уничтожена искусственным интеллектом в ближайшем году. Россию это не затронет 2
19.07.2023 Миллионы легендарных индийских программистов на грани увольнения за ненадобностью. Программисты из других стран на очереди 1
22.02.2021 Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке 1
29.07.2020 Резко выросли зарплаты приезжих программистов в США 1
27.06.2019 Китайские хакеры взломали HPE, IBM и еще шесть крупнейших ИТ-провайдеров мира 2
07.05.2019 Иностранных программистов перестают пускать в США 1
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире 1
09.06.2017 Commvault поставит для Randstad решения для облачного резервного копирования и восстановления 1
21.07.2014 Бизнес-аналитика в здравоохранении ожидает критической массы 1
30.09.2013 Причины неудач в сложных и длительных проектах банков 1
23.08.2013 Есть ли будущее у зарубежных АБС в России? 1
19.07.2013 Nokia снова теряет деньги и сокращает сотрудников 1
27.03.2013 Индийские ИТ-специалисты больше не будут дешевой рабочей силой 1
17.01.2013 Nokia сократит более тысячи ИТ-специалистов 1
16.01.2013 МТС определила список кандидатов в новый совет директоров 1
05.10.2012 Российское ПО для банков включено в рейтинг мировых лидеров 1
04.06.2012 Крупнейший системный интегратор Европы продан канадцам 1
06.10.2011 Вышла новая версия АБС TCS BaNCS 2
19.09.2011 Цены на ИТ-аутсорсеров в России будут расти 1
28.02.2011 Вышел 53-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
04.02.2011 Индийские ИТ-гиганты уходят из США в Европу и Азию 2
19.10.2010 Крупнейшие аутсорсеры наращивают штат сотрудников 1
04.10.2010 Tata Consultancy Services будет управлять инфраструктурой энергетической компании 1
11.08.2010 США вытесняют ИТ-гастарбайтеров: стоимость виз увеличится в разы 1
31.03.2010 "Облачные" вычисления изменят рынок ИТ-аутсорсинга 1
19.03.2010 ИТ-аутсорсеры меняют кадровую политику 1
16.03.2010 Forrester Research: Европа предпочитает сохранять ИТ-отделы 1
26.02.2010 IBM и Accenture лидируют в области аутсорсинга поддержки SAP 1
04.02.2010 Возрождение рынка ИТ-аутсорсинга подтверждается 2

Публикаций - 75, упоминаний - 89

Tata Consultancy Services и организации, системы, технологии, персоны:

Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 40
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Microsoft Corporation 25775 17
Accenture plc 719 15
Mahindra Satyam - Tech Mahindra - Satyam Computer Services 34 13
SAP SE 5601 8
Oracle Corporation 7074 8
Capgemini Consulting 131 8
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 26 7
HCLTech - HCL Technologies - HCL Infosystems - HCL AXON - Axon Group 29 7
Cisco Systems 5372 6
HP Inc. 5883 6
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 6
Google LLC 12688 6
Крок - Croc 1964 5
DXC Technology - Computer Sciences 100 5
Dell EMC 5180 4
Intel Corporation 12811 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Fujitsu 2105 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
CSC - Corporation 72 3
IBM Global Services 130 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Apple Inc 13154 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
HP EDS - Electronic Data Systems 239 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 3
AT&T Inc 1725 3
Lenovo Motorola 3566 3
McKinsey & Company Int 293 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 3
NTT Data - Itelligence AG 49 3
IBA Group - ИБА Групп 57 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 29
Tata Group 25 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Boeing 1031 3
American Express - Amex 338 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 2
New Zealand Exchange - Новозеландская биржа 3 2
Почта России ПАО 2370 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 2
Citi - Citibank 158 2
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 30 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Fidelity 45 1
Reebok 14 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
ЛТ Менеджмент - LT Management 7 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Oman Arab Bank 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Башэлектросбыт - ЭСКБ - Энергетическая сбытовая компания Башкортостана 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 12 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 1
HII Corporate - Huntington Ingalls Industries 1 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 1
Horizon Capital 7 1
CIBC - Canadian Imperial Bank of Commerce - Banque canadienne impériale de commerce - CIBC Capital Partners 12 1
Volition Capital 1 1
Altone Investments 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. CIS - United States Citizenship and Immigration Services - Служба гражданства и иммиграции США 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
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ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 2
Linux OS 11533 4
Tata Consultancy Services - TCS Financial Solutions - TCS BaNCS 10 3
OpenAI - ChatGPT 719 2
HPE NonStop - HP Compaq NonStop 25 2
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 116 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Diasoft FA# АБС 68 2
Diasoft Flextera 57 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Dassault Systemes - Catia 84 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
Diasoft FA# Bank - Diasoft FA# Finance 13 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 64 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 49 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 1
Infosys Finacle 2 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
FreePik 1841 1
IBM Storage - IBM DS servers 61 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionBanking Essence - Misys BankFusion - Misys Banking Systems 6 1
Forbis - Forpost АБС 2 1
Рексофт - RNT Group - Синапс 5 1
Dassault Systemes - Delmia 31 1
Dassault Systemes - SIMULIA 23 1
Colvir Software Solutions - Colvir Banking System 4 1
Odyssey Consulting Group - Odyssey PIM 3 1
Commvault Professional Services 3 1
ICL Soft - First BI 3 1
Cisco DCNM - Cisco Data Center Network Manager 11 1
Грависофт - taskITnow 7 1
Kuaishou - Kling AI 14 1
ICL Аккорд 2 1
Chandrasekaran N - Чандрасекаран Эн 4 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Шалманов Сергей 202 2
Вихров Сергей 8 2
Turner Stuart - Тернер Стюарт 2 2
Pai Mohandas - Пай Мохандас 3 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Суслов Константин 23 1
Архипова Мария 21 1
Буянов Алексей 28 1
Павлов Александр 121 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Кутузов Александр 40 1
Гавердовский Анатолий 19 1
Зезюлинский Николай 23 1
Абугов Антон 37 1
Хомутинников Леонид 9 1
Баев Юрий 19 1
Карась Сергей 12 1
Зуев Андрей 21 1
Касьянова Любовь 8 1
Бадин Андрей 8 1
Штыкова Елена 6 1
Троицкий Максим 5 1
Chandrasekaran Natarajan - Чандрасекаран Натараян 1 1
Vivekanand Ramgopal - Вивекананд Рамгопал 1 1
Sharma Anand - Шарма Ананд 1 1
Коротких Сергей 1 1
Филомофицкий Максим 1 1
Mehta Dewang - Мехта Деванг 7 1
Summer Ron - Зоммер Рон 41 1
Иноземцева Варвара 1 1
Дробышевсикй Михаил 1 1
Mittal Som - Митталь Сом 2 1
Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 1
Казимирова Светлана 2 1
Shamanna Saikumar - Шамана Сайкумар 1 1
Nayyar Vineet - Наййар Винит 2 1
Колабухов Алексей 2 1
Богородицкая Наталия 1 1
Индия - Bharat 5869 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 41
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
Европа 24964 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Европа Восточная 3138 9
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Индия - Карнатака - Бангалор 212 7
Украина 7928 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Ирландия - Республика 1051 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Япония 13807 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Америка - Американский регион 2206 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Польша - Республика 2031 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Ближний Восток 3154 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
Европа Западная 1496 3
Китай - Шанхай 833 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Америка Южная 884 2
Канада 5081 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Венгрия 855 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 24
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
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