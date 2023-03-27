Получите все материалы CNews по ключевому слову
Citi Citibank
В 2025 году ️«Ренессанс Капитал» объявил о завершении сделки по приобретению 100% акций Ситибанка (российская «дочка» американской Citigroup). Отмечается, что после смены собственника Ситибанк переименуют в АО «РенКап Банк». Кредитная организация продолжит деятельность под единым брендом «Ренессанс Капитала». При этом банк сохранит статус самостоятельной бизнес-единицы в составе группы и продолжит обслуживать прежнюю клиентскую базу, включая инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании и стран Евросоюза.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.03.2023
|Российский Ситибанк не могут продать из-за Cisco и Oracle
|03.10.2022
|Американский банк заплатит 120 миллионов Сбербанку за то, что тот остался без техподдержки Dell
|08.06.2022
|
Чтобы вернуть кредит, экс-замминистра связи России продает акции своего стартапа
Форвардная сделка между фондом Kinetic и Citibank Люксембургский фонд Kinetic, принадлежащий россиянину Денису Свердлову, заключил предоплаченный форвардный контракт с американским Citibank. Документы об этой сделки размещены н
|19.02.2021
|
Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО
Минус полмиллиарда из-за «кривого» ПО Крупный американский банк Citibank за одно мгновение лишился $500 млн из-за недосмотра сотрудников и плохого интерфейса банковского ПО. Как пишет Ars Technica, банк пытался перевести $7,8 млн по процентам, но вместо это
|30.04.2020
|Smart Engines выбрана поставщиком технологий распознавания документов клиентов Ситибанка
|14.04.2015
|Из Ситибанка уволился ветеран ИТ-подразделения Федор Прохоров
|12.03.2014
|
МТС получила кредитную линию Citibank и SEK на развитие сетей LTE
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о подписании кредитного соглашения с Citibank Europe PLC (Citibank) и Шведской корпорацией по экспортному кредитованию (SEK
|05.03.2014
|«Кворум» подключил «Ситибанк» к ГИС ГМП
|15.04.2013
|
«Ситибанк» запустил новое приложение для iPad
«Ситибанк» объявил о запуске приложения Citibank для iPad, которое является дополнением к уже существующим каналам удаленного банковского обслуживания (интернет-банк Citibank Online и мобильный банк Citi Mobile). Благодаря это
|09.08.2012
|Около половины всех зарубежных транзакций по кредитным картам придется в 2012 г. на интернет-покупки
|08.06.2012
|
«Ситибанк» обновил систему Citibank Online
«Ситибанк» объявил о запуске более функциональной, технологичной и безопасной версии интернет-банка Citibank Online. Теперь клиенты «Ситибанка» смогут самостоятельно активировать, блокировать или заказывать перевыпуск карты, осуществлять привязку счета к дебетовой карте, присваивать ник/имя с
|24.05.2012
|«Ситибанк» запустил новый мобильный сервис для корпоративных клиентов в России и СНГ
|02.04.2012
|«Ситибанк» в России раздает сотрудникам планшеты и смартфоны
|02.04.2012
|CNews TV. «Ситибанк» раздает сотрудникам планшеты и смартфоны
|28.03.2012
|
Citibank отдал мошеннику кредитку сооснователя Microsoft
Бывшего американского военного из Питтсбурга обвиняют в краже личности сооснователя компании Microsoft Пола Аллена (Paul Allen), а также попытках украсть деньги со счета миллиардера в банке Citibank. Согласно документам Окружного суда в Пенсильвании, 30-летний Брэндон Прайс по телефону выдал себя за Аллена и убедил сотрудника Citibank прислать ему новую дебетовую карту на и
|16.02.2012
|Расходы по кредитным картам «Ситибанка» выросли на 32%
|10.06.2011
|
Citibank потерял личные данные 210 тыс. своих клиентов
Международный банк Citibank сообщил о крупной утечке данных своих клиентов в США, произошедшей из-за хакерской атаки. По словам представителей банка, сама утечка произошла еще в мае текущего года, однако сообщать
|13.08.2010
|«1С:Хомнет Консалтинг» интегрирует интернет-банк CitiDirect Online Banking Express и «1С:Предприятие» для «Ситибанка»
|08.07.2010
|Новый троян угрожает «ВТБ24», «Ситибанку, «МДМ Банку» и «Банк24.ру»
|26.04.2010
|Diebold предоставит услуги аутсорсинга «Ситибанку»
|22.12.2009
|
Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank
ФБР ведет расследование кибератаки на группу компаний Citigroup Citibank, принадлежащую Citigroup, в результате которой были похищены «десятки миллионов долл
|19.06.2009
|
Citibank начал переговоры о продаже своих ИТ-активов
Подробности о возможной сделке по продаже своих ИТ-активов Citibank официально не раскрывает и как-либо комментировать отказывается. Однако по информации близкого к банку источника EconomicTimes, знакомого с аутсорсинговыми и реструктуризационными иниц
|27.01.2009
|«Ланит» модернизировал систему мониторинга банкоматов «Ситибанка»
|10.10.2008
|CNews TV. ИТ-Неделя: СПО, «КИТ Финанс», реклама в Сети, ЖЖ, Citibank
|02.07.2008
|
Хакеры взломали сеть банкоматов Citibank
В результате взлома банкоматов, установленных в магазинах сети 7-Eleven в США, хакеры смогли завладеть PIN-кодами клиентов американского Citibank. Кражи PIN-кодов осуществлялись на протяжении длительного периода — с октября 2007 г. по март нынешнего года. Конкретное число похищенных кодов не сообщается, передает Associated
|31.07.2006
|
"Мегафон" взял кредит у Citibank и ING на 218 млн. евро
Компания «Мегафон» в июле 2006 г. заключила кредитное соглашение с Citibank N. A. London branch и ING Bank N. V. на 218 млн. евро (порядка 274 млн долл. по текущему курсу на 30 июня 2006г.) для закупки оборудования Nokia, сообщает РБК. Процентная ставка по кре
|10.05.2006
|
Сбой в Citibank: 275 тыс. ошибочных операций
Как говорится в заявлении Citibank, в период со 2 по 8 мая 2006г. в некоторых случаях суммы на счетах удваивались, тогда как другие сделки, хотя и проводились, но не отражались в выписках. Компьютерный сбой затронул нак
|10.05.2006
|
В ИТ-системе Citibank произошел сбой
Из-за сбоя в компьютерной системе японских филиалов Citibank, крупнейшего в мире банка, за последнюю неделю было проведено 274 тыс. 800 ошибочных банковских операций, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Как говорится в заявлении Citi
|14.03.2006
|
Кредитные карты Citibank с чипами положат конец кражам?
Ввод в действие кредитных карт с чипами и PIN-кодами в США поможет Citibank предотвратить дальнейшие кражи через сети банкоматов в Великобритании, Канаде и России, считает аналитик Авива Литан (Avivah Litan), директор по исследованиям Gartner. Сотни клиентов э
|16.08.2004
|В "Ситибанке" внедрили технологию шифрования
|19.05.2004
|
Клиентов Citibank в России ловят на крючок
то массовая рассылка поддельных писем от финансовых организаций организуется российскими интернет-мошенниками. Но до сих пор ни одна подобная рассылка не была организована в расчете на россиян. Вчера Citibank распространил заявление о своей непричастности к массовой рассылке в России по электронной почте писем с просьбой уточнить данные по пластиковым картам, которые якобы были потеряны из-
|03.03.2003
|"Рапида" и "Ситибанк" запустили совместный проект
|17.06.2002
|
Citibank запретит использовать свои кредитные карты для азартных игр в онлайне
е позволит перекрыть поступление доходов нелегальным оффшорным казино. Напомним, подобные меры стали принимать другие американские банки, включая Bank of America, MBNA и Chase Manhattan Bank. На долю Citibank сегодня приходится примерно12% национального рынка кредитных карточек. Источник: по материалам РБК
|16.11.2001
|
Citibank перестанет взимать комиссию за интернет-платежи
15 ноября группа Citibank объявила о том, что в ближайшем будущем прекратится взимание комиссии за транзакции категории C2IT (consumer2IT), представляющие собой интернет-платежи граждан. Комиссия, тем не менее,
|28.09.2001
|Citibank - все банковские операции с одной веб-страницы
|09.03.2000
|
Citibank, Deutsche Bank и Warburg Dillon Read создадут онлайновую брокерскую фирму для торговли валютными опционами
Еще один сегмент финансового рынка в скором времени будет широко использовать Интернет. Citibank, Deutsche Bank и Warburg Dillon Read объявили о создании совместного интернет-предприятия Volbroker.com, которое будет работать на рынке валютных опционов, оцениваемом в $5,000 млрд. Э
|16.08.1999
|
Citibank готовит к открытию бизнес-портал
Citibank готовит к открытию новый бизнес-портал Citifi.com. Несмотря на то, что Citibank уже предлагает на своем сайте ряд онлайновых банковских услуг, по мнению аналитиков возможности Citifi.com буду гораздо шире. Через него можно будет не только оплатить счета, но также
Citi и организации, системы, технологии, персоны:
|Paulk Mark - Полк Марк 7 4
|Свердлов Денис 201 4
|Изосимов Александр 192 3
|Фомичев Андрей 73 2
|Костров Дмитрий 36 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Скурятина Елена 20 2
|Серова Елена 320 2
|Голубкова Людмила 6 2
|Шишков Родион 16 2
|Яковенко Денис 3 2
|Иванов Егор 24 2
|Тутуков Алексей 2 2
|Гостев Александр 84 2
|Жбанков Антон 13 2
|Левин Владимир 19 2
|Дзекон Георгий 16 2
|Чеканов Алексей 8 2
|Никитович Неманья 4 2
|Шпакова Татьяна 2 2
|Голубева Виктория 4 2
|Пучков Николай 5 2
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 141 2
|Антипов Глеб 2 2
|Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 2
|Jenkins Anthony - Дженкинс Энтони 3 2
|Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 40 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 2
|Усманов Алишер 305 2
|Евтушенков Владимир 212 2
|Козырев Алексей 326 2
|Брюквин Юрий 299 2
|Allen Paul - Аллен Пол 121 2
|Кочетков Владислав 248 1
|Василенко Александр 95 1
|Виноградов Александр 63 1
|Никитин Александр 20 1
|Фетисов Алексей 64 1
|Яшунский Андрей 2 1
|Федотов Михаил 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.