Citi Citibank

Citi - Citibank

В 2025 году ️«Ренессанс Капитал» объявил о завершении сделки по приобретению 100% акций Ситибанка (российская «дочка» американской Citigroup). Отмечается, что после смены собственника Ситибанк переименуют в АО «РенКап Банк». Кредитная организация продолжит деятельность под единым брендом «Ренессанс Капитала». При этом банк сохранит статус самостоятельной бизнес-единицы в составе группы и продолжит обслуживать прежнюю клиентскую базу, включая инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании и стран Евросоюза.
 

СОБЫТИЯ

27.03.2023 Российский Ситибанк не могут продать из-за Cisco и Oracle
03.10.2022 Американский банк заплатит 120 миллионов Сбербанку за то, что тот остался без техподдержки Dell
08.06.2022 Чтобы вернуть кредит, экс-замминистра связи России продает акции своего стартапа

Форвардная сделка между фондом Kinetic и Citibank Люксембургский фонд Kinetic, принадлежащий россиянину Денису Свердлову, заключил предоплаченный форвардный контракт с американским Citibank. Документы об этой сделки размещены н
19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО

Минус полмиллиарда из-за «кривого» ПО Крупный американский банк Citibank за одно мгновение лишился $500 млн из-за недосмотра сотрудников и плохого интерфейса банковского ПО. Как пишет Ars Technica, банк пытался перевести $7,8 млн по процентам, но вместо это
30.04.2020 Smart Engines выбрана поставщиком технологий распознавания документов клиентов Ситибанка
14.04.2015 Из Ситибанка уволился ветеран ИТ-подразделения Федор Прохоров
12.03.2014 МТС получила кредитную линию Citibank и SEK на развитие сетей LTE

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о подписании кредитного соглашения с Citibank Europe PLC (Citibank) и Шведской корпорацией по экспортному кредитованию (SEK
05.03.2014 «Кворум» подключил «Ситибанк» к ГИС ГМП
15.04.2013 «Ситибанк» запустил новое приложение для iPad

«Ситибанк» объявил о запуске приложения Citibank для iPad, которое является дополнением к уже существующим каналам удаленного банковского обслуживания (интернет-банк Citibank Online и мобильный банк Citi Mobile). Благодаря это
09.08.2012 Около половины всех зарубежных транзакций по кредитным картам придется в 2012 г. на интернет-покупки
08.06.2012 «Ситибанк» обновил систему Citibank Online

«Ситибанк» объявил о запуске более функциональной, технологичной и безопасной версии интернет-банка Citibank Online. Теперь клиенты «Ситибанка» смогут самостоятельно активировать, блокировать или заказывать перевыпуск карты, осуществлять привязку счета к дебетовой карте, присваивать ник/имя с
24.05.2012 «Ситибанк» запустил новый мобильный сервис для корпоративных клиентов в России и СНГ
02.04.2012 «Ситибанк» в России раздает сотрудникам планшеты и смартфоны
02.04.2012 CNews TV. «Ситибанк» раздает сотрудникам планшеты и смартфоны
28.03.2012 Citibank отдал мошеннику кредитку сооснователя Microsoft

Бывшего американского военного из Питтсбурга обвиняют в краже личности сооснователя компании Microsoft Пола Аллена (Paul Allen), а также попытках украсть деньги со счета миллиардера в банке Citibank. Согласно документам Окружного суда в Пенсильвании, 30-летний Брэндон Прайс по телефону выдал себя за Аллена и убедил сотрудника Citibank прислать ему новую дебетовую карту на и
16.02.2012 Расходы по кредитным картам «Ситибанка» выросли на 32%
10.06.2011 Citibank потерял личные данные 210 тыс. своих клиентов

Международный банк Citibank сообщил о крупной утечке данных своих клиентов в США, произошедшей из-за хакерской атаки. По словам представителей банка, сама утечка произошла еще в мае текущего года, однако сообщать
13.08.2010 «1С:Хомнет Консалтинг» интегрирует интернет-банк CitiDirect Online Banking Express и «1С:Предприятие» для «Ситибанка»
08.07.2010 Новый троян угрожает «ВТБ24», «Ситибанку, «МДМ Банку» и «Банк24.ру»
26.04.2010 Diebold предоставит услуги аутсорсинга «Ситибанку»
22.12.2009 Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank

ФБР ведет расследование кибератаки на группу компаний Citigroup Citibank, принадлежащую Citigroup, в результате которой были похищены «десятки миллионов долл
19.06.2009 Citibank начал переговоры о продаже своих ИТ-активов

Подробности о возможной сделке по продаже своих ИТ-активов Citibank официально не раскрывает и как-либо комментировать отказывается. Однако по информации близкого к банку источника EconomicTimes, знакомого с аутсорсинговыми и реструктуризационными иниц
27.01.2009 «Ланит» модернизировал систему мониторинга банкоматов «Ситибанка»
10.10.2008 CNews TV. ИТ-Неделя: СПО, «КИТ Финанс», реклама в Сети, ЖЖ, Citibank
02.07.2008 Хакеры взломали сеть банкоматов Citibank

В результате взлома банкоматов, установленных в магазинах сети 7-Eleven в США, хакеры смогли завладеть PIN-кодами клиентов американского Citibank. Кражи PIN-кодов осуществлялись на протяжении длительного периода — с октября 2007 г. по март нынешнего года. Конкретное число похищенных кодов не сообщается, передает Associated

31.07.2006 "Мегафон" взял кредит у Citibank и ING на 218 млн. евро

Компания «Мегафон» в июле 2006 г. заключила кредитное соглашение с Citibank N. A. London branch и ING Bank N. V. на 218 млн. евро (порядка 274 млн долл. по текущему курсу на 30 июня 2006г.) для закупки оборудования Nokia, сообщает РБК. Процентная ставка по кре
10.05.2006 Сбой в Citibank: 275 тыс. ошибочных операций

Как говорится в заявлении Citibank, в период со 2 по 8 мая 2006г. в некоторых случаях суммы на счетах удваивались, тогда как другие сделки, хотя и проводились, но не отражались в выписках. Компьютерный сбой затронул нак
10.05.2006 В ИТ-системе Citibank произошел сбой

Из-за сбоя в компьютерной системе японских филиалов Citibank, крупнейшего в мире банка, за последнюю неделю было проведено 274 тыс. 800 ошибочных банковских операций, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Как говорится в заявлении Citi
14.03.2006 Кредитные карты Citibank с чипами положат конец кражам?

Ввод в действие кредитных карт с чипами и PIN-кодами в США поможет Citibank предотвратить дальнейшие кражи через сети банкоматов в Великобритании, Канаде и России, считает аналитик Авива Литан (Avivah Litan), директор по исследованиям Gartner. Сотни клиентов э
16.08.2004 В "Ситибанке" внедрили технологию шифрования
19.05.2004 Клиентов Citibank в России ловят на крючок

то массовая рассылка поддельных писем от финансовых организаций организуется российскими интернет-мошенниками. Но до сих пор ни одна подобная рассылка не была организована в расчете на россиян. Вчера Citibank распространил заявление о своей непричастности к массовой рассылке в России по электронной почте писем с просьбой уточнить данные по пластиковым картам, которые якобы были потеряны из-
03.03.2003 "Рапида" и "Ситибанк" запустили совместный проект
17.06.2002 Citibank запретит использовать свои кредитные карты для азартных игр в онлайне

е позволит перекрыть поступление доходов нелегальным оффшорным казино. Напомним, подобные меры стали принимать другие американские банки, включая Bank of America, MBNA и Chase Manhattan Bank. На долю Citibank сегодня приходится примерно12% национального рынка кредитных карточек. Источник: по материалам РБК
16.11.2001 Citibank перестанет взимать комиссию за интернет-платежи

15 ноября группа Citibank объявила о том, что в ближайшем будущем прекратится взимание комиссии за транзакции категории C2IT (consumer2IT), представляющие собой интернет-платежи граждан. Комиссия, тем не менее,
28.09.2001 Citibank - все банковские операции с одной веб-страницы
09.03.2000 Citibank, Deutsche Bank и Warburg Dillon Read создадут онлайновую брокерскую фирму для торговли валютными опционами

Еще один сегмент финансового рынка в скором времени будет широко использовать Интернет. Citibank, Deutsche Bank и Warburg Dillon Read объявили о создании совместного интернет-предприятия Volbroker.com, которое будет работать на рынке валютных опционов, оцениваемом в $5,000 млрд. Э
16.08.1999 Citibank готовит к открытию бизнес-портал

Citibank готовит к открытию новый бизнес-портал Citifi.com. Несмотря на то, что Citibank уже предлагает на своем сайте ряд онлайновых банковских услуг, по мнению аналитиков возможности Citifi.com буду гораздо шире. Через него можно будет не только оплатить счета, но также


