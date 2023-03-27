Citi - Citibank

Чтобы вернуть кредит, экс-замминистра связи России продает акции своего стартапа Форвардная сделка между фондом Kinetic и Citibank Люксембургский фонд Kinetic, принадлежащий россиянину Денису Свердлову, заключил предоплаченный форвардный контракт с американским Citibank. Документы об этой сделки размещены н

Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО Минус полмиллиарда из-за «кривого» ПО Крупный американский банк Citibank за одно мгновение лишился $500 млн из-за недосмотра сотрудников и плохого интерфейса банковского ПО. Как пишет Ars Technica, банк пытался перевести $7,8 млн по процентам, но вместо это

МТС получила кредитную линию Citibank и SEK на развитие сетей LTE Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о подписании кредитного соглашения с Citibank Europe PLC (Citibank) и Шведской корпорацией по экспортному кредитованию (SEK

«Ситибанк» запустил новое приложение для iPad «Ситибанк» объявил о запуске приложения Citibank для iPad, которое является дополнением к уже существующим каналам удаленного банковского обслуживания (интернет-банк Citibank Online и мобильный банк Citi Mobile). Благодаря это

«Ситибанк» обновил систему Citibank Online «Ситибанк» объявил о запуске более функциональной, технологичной и безопасной версии интернет-банка Citibank Online. Теперь клиенты «Ситибанка» смогут самостоятельно активировать, блокировать или заказывать перевыпуск карты, осуществлять привязку счета к дебетовой карте, присваивать ник/имя с

Citibank отдал мошеннику кредитку сооснователя Microsoft Бывшего американского военного из Питтсбурга обвиняют в краже личности сооснователя компании Microsoft Пола Аллена (Paul Allen), а также попытках украсть деньги со счета миллиардера в банке Citibank. Согласно документам Окружного суда в Пенсильвании, 30-летний Брэндон Прайс по телефону выдал себя за Аллена и убедил сотрудника Citibank прислать ему новую дебетовую карту на и

Citibank потерял личные данные 210 тыс. своих клиентов Международный банк Citibank сообщил о крупной утечке данных своих клиентов в США, произошедшей из-за хакерской атаки. По словам представителей банка, сама утечка произошла еще в мае текущего года, однако сообщать

Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank ФБР ведет расследование кибератаки на группу компаний Citigroup Citibank, принадлежащую Citigroup, в результате которой были похищены «десятки миллионов долл

Citibank начал переговоры о продаже своих ИТ-активов Подробности о возможной сделке по продаже своих ИТ-активов Citibank официально не раскрывает и как-либо комментировать отказывается. Однако по информации близкого к банку источника EconomicTimes, знакомого с аутсорсинговыми и реструктуризационными иниц

Хакеры взломали сеть банкоматов Citibank В результате взлома банкоматов, установленных в магазинах сети 7-Eleven в США, хакеры смогли завладеть PIN-кодами клиентов американского Citibank. Кражи PIN-кодов осуществлялись на протяжении длительного периода — с октября 2007 г. по март нынешнего года. Конкретное число похищенных кодов не сообщается, передает Associated

"Мегафон" взял кредит у Citibank и ING на 218 млн. евро Компания «Мегафон» в июле 2006 г. заключила кредитное соглашение с Citibank N. A. London branch и ING Bank N. V. на 218 млн. евро (порядка 274 млн долл. по текущему курсу на 30 июня 2006г.) для закупки оборудования Nokia, сообщает РБК. Процентная ставка по кре

Сбой в Citibank: 275 тыс. ошибочных операций Как говорится в заявлении Citibank, в период со 2 по 8 мая 2006г. в некоторых случаях суммы на счетах удваивались, тогда как другие сделки, хотя и проводились, но не отражались в выписках. Компьютерный сбой затронул нак

В ИТ-системе Citibank произошел сбой Из-за сбоя в компьютерной системе японских филиалов Citibank, крупнейшего в мире банка, за последнюю неделю было проведено 274 тыс. 800 ошибочных банковских операций, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Как говорится в заявлении Citi

Кредитные карты Citibank с чипами положат конец кражам? Ввод в действие кредитных карт с чипами и PIN-кодами в США поможет Citibank предотвратить дальнейшие кражи через сети банкоматов в Великобритании, Канаде и России, считает аналитик Авива Литан (Avivah Litan), директор по исследованиям Gartner. Сотни клиентов э

Клиентов Citibank в России ловят на крючок то массовая рассылка поддельных писем от финансовых организаций организуется российскими интернет-мошенниками. Но до сих пор ни одна подобная рассылка не была организована в расчете на россиян. Вчера Citibank распространил заявление о своей непричастности к массовой рассылке в России по электронной почте писем с просьбой уточнить данные по пластиковым картам, которые якобы были потеряны из-

Citibank запретит использовать свои кредитные карты для азартных игр в онлайне е позволит перекрыть поступление доходов нелегальным оффшорным казино. Напомним, подобные меры стали принимать другие американские банки, включая Bank of America, MBNA и Chase Manhattan Bank. На долю Citibank сегодня приходится примерно12% национального рынка кредитных карточек. Источник: по материалам РБК

Citibank перестанет взимать комиссию за интернет-платежи 15 ноября группа Citibank объявила о том, что в ближайшем будущем прекратится взимание комиссии за транзакции категории C2IT (consumer2IT), представляющие собой интернет-платежи граждан. Комиссия, тем не менее,

Citibank, Deutsche Bank и Warburg Dillon Read создадут онлайновую брокерскую фирму для торговли валютными опционами Еще один сегмент финансового рынка в скором времени будет широко использовать Интернет. Citibank, Deutsche Bank и Warburg Dillon Read объявили о создании совместного интернет-предприятия Volbroker.com, которое будет работать на рынке валютных опционов, оцениваемом в $5,000 млрд. Э