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Allstate Insurance

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.07.2026 Главный сборщик iPhone признал американский софт VMware устаревшим и нашел ему замену 1
18.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/ сопровождении ПО" 1
15.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
14.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
12.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
04.04.2003 Gupta Technologies выпустила SQLBase Developers Edition 1
16.10.2001 Начались поставки в Россию СУБД Centura SQLBase 7.6.1 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Allstate Insurance и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 6
Accenture plc 719 4
Intel Corporation 12801 4
Криста НПО 69 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 415 4
HP EDS - Electronic Data Systems 239 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Lenovo Motorola 3563 4
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ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 2
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Ross Systems 24 2
QAD 40 2
Siemens Nixdorf Informationssysteme - SNI - Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH - Nixdorf Computer AG 17 2
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 1
HP Inc. 5881 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 53 1
United Airlines - авиакомпания 95 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 4
Boeing 1031 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Citi - Citibank 158 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 67 4
Стандартизация - Standardization 2335 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13089 2
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 2
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17965 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1111 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13588 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1803 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33402 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1503 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3576 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 1
Microsoft Windows приложения 228 1
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 78 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6447 1
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MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 125 1
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SAP Sybase 292 2
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QAD MFG/Pro 29 2
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies - SQLBase 15 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 1
Oracle Java Development Kit - JDK 207 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Microsoft VB.NET - язык программирования 18 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 1
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 5
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Россия - РФ - Российская федерация 165698 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1472 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3122 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6154 4
Английский язык 7026 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6161 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16001 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8474 1
Samsung Research 20 4
NDP 53 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 278 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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