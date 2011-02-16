Получите все материалы CNews по ключевому слову
Epicor Software Corporation Epicor iScala Epicor Scala Scala Business Solutions Scala CIS Скала (СНГ) лимитед
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.02.2011
|
Вышла новая версия ERP-системы Epicor iScala с модулями кредитного контроля и управления бизнес-транзакциями
еднего бизнеса и подразделений крупных компаний, объявила о выходе нового релиза ERP-системы Epicor iScala. Система Epicor iScala 2.3 SR3 обеспечивает оптимизированную функциональность м
|27.10.2009
|
Вышла Epicor iScala 2.3 SR2: «антикризисная» платформа для развития бизнеса
Epicor Software Corporation объявила о выпуске релиза Epicor iScala 2.3 SR2. Данная версия в полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым к бизнес
|24.07.2008
|
First International Oil Corporation в Казахстане внедряет ERP-систему iScala
крупных корпораций, объявила об окончании первого этапа проекта по внедрению информационной системы iScala в компании First International Oil Corporation (Казахстан). Проект по внедрению старто
|07.07.2008
|
ERP-систему iScala будут изучать в МИПБиА
сти обучения бухгалтеров, аудиторов и экономистов инструментам учета МСФО, GAAP на базе ERP-системы iScala. Преподаватели МИПБиА совместно со специалистами Epicor|Scala разработали уникальный у
|29.05.2008
|
Epicor Scala назначила нового менеджера по развитию бизнеса в СЗФО
Компания Epicor Software Corporation, работающая в России под маркой Epicor Scala, объявила о назначении Оксаны Квасниковой на должность менеджера по развитию бизнеса в Северо-Западном регионе. Она приступила к работе в петербургском представительстве компании.
|18.04.2008
|
Epicor представила iScala 2.3 SR1: теперь и 64-битная версия
oftware Corporation, работающая в России под маркой Epicor|Scala, выпустила новый релиз ERP-системы iScala – iScala 2.3 SR1. В iScala традиционно реализуются такие процессы, как у
|09.04.2008
|
«ЧТЗ Уралтрак» будет вести учет с помощью Epicor iScala
реднего бизнеса и подразделений крупных корпораций, объявила о начале тестовой эксплуатации системы iScala на «Челябинском тракторном заводе Уралтрак». Проект по внедрению модуля iScala
|31.10.2007
|
Epicor Scala расширяет возможности управления складом при помощи iScala Collect
, работающая в России и странах СНГ под маркой Epicor Scala, объявила о выпуске новой версии Epicor iScala Collect - интегрированного решения по управлению складской деятельностью. Epicor iS
|19.09.2007
|
Epicor Scala: 15 лет на российском рынке
омпания расширяет спектр предложений для российских компаний как за счет развития линейки продуктов iScala, так и за счет вывода на рынок новых продуктов Epicor. Также была представлена новая п
|19.02.2007
|
Тюменский «Завод ЖБИ 5» переходит на ИС iScala
омпаний среднего бизнеса и подразделений крупных корпораций, объявила о начале проекта внедрения ИС iScala на предприятии по производству бетонных и железобетонных изделий — «Заводе ЖБИ 5». Упр
|22.12.2005
|
EpicorScala подвела итоги работы в 2005 г.
Компания EpicorScala — разработчик интегрированных приложений класса ERP, CRM и SCM на базе техно
|21.11.2005
|
Epicor выпустил новую версию iScala
корпоративных программных решений для компаний среднего бизнеса, выпустила новую версию ERP-системы iScala. Решение дополнено новыми возможностями и специализированными функциями. В частности,
|23.06.2005
|
Epicor Scala представила новое ПО
дставила новое программное решение Epicor for Service Enterprises, а также новую версию ERP-системы iScala. Программное решение Epicor for Service Enterprises ориентировано на компании, работаю
|25.01.2005
|
Epicor Scala увеличила оборот
и продуктов: Vantage – предназначенных для металлургических, машиностроительных и т.п. предприятий; IScala – для медицинского, гостиничного и т.п. сектора; Enterprise – для финансовых служб и,
|17.01.2005
|
Киевский Radisson SAS внедрит систему iScala 2.2
для компаний среднего бизнеса, заключила контракт на внедрение корпоративной информационной системы iScala 2.2 в новом гостичном комплексе сети Radisson SAS в Киеве. Решение позволит заказчику
|19.08.2004
|
Купив Scala, Epicor отказался от своей ERP в России
рудничать с объединённой компанией. При этом «ЭпикРус» перестанет продавать основной продукт — iScala, который будет продвигать на российский рынок Epicor Scala. «Мы предложим всем крупным
|28.05.2004
|
iScala UI Designer облегчает разработку интерфейса для Microsoft CRM
Компания Scala Business Solutions продемонстрировала новый продукт iScala User Interface (UI) Designer - связанный с Microsoft .NET инструментарий, позволяющий
|16.04.2004
|
Scala осваивает российский рынок
Компания Scala объявила о выходе на российский рынок новой платформы программного обеспечения iScala II. По словам Патрика Пандо, вице-президента по международным продажам и маркетингу Sc
|10.09.2003
|
Scala представила CRM-систему
Представительство компании Scala Business Solutions представило сегодня свой новый продукт iScala CRM, выпуск которого планируется в 4 квартале этого года. iScala CRM является р
|27.08.2003
|
Scala и "Мариллион" подписали соглашение о сотрудничестве
Представительство компании Scala Business Solutions и компания “Мариллион” объявили о подписании партнерского соглашения
|23.07.2003
|
Scala обнародовала результаты деятельности во 2 квартале
даж в Западной Европе снизился. компания сфокусировалась на новом релизе разносторонней ERP-системы iScala, что повлияло на уровень продаж в первом полугодии и создало основу для роста продаж в
|22.07.2003
|
Scala внедрит Microsoft CRM в свои ERP-системы
ем Microsoft Business Solutions CRM (Microsoft CRM), и его интеграции с разносторонней ERP-системой iScala. Ожидается, что соглашение будет подписано в сентябре. Обе компании будут совместно ра
|20.06.2003
|
Scala подводит итоги деятельности на российском рынке в 1 квартале 2003 года
их лет остается прибыльной компанией и активно инвестирует в развитие продукта (Scala 5.0/Scala 5.1/iScala), расширение партнерской сети (новые региональные офисы) и качество сервиса (ISO 9001:
|18.06.2003
|
Scala CIS расширяется и переезжает в новый офис
Представительство компании Scala Business Solutions сообщило о переезде в новый московский офис, который находится по ад
|14.05.2003
|
Scala Business Solutions расширяет свое присутствие в Украине
Российское представительство компании Scala Business Solutions объявила о заключении партнерского соглашения с компанией "БДО Балан
|17.03.2003
|
Scala и DSP представили решение анализа корпоративных данных на основе веб-компонентов
Компания Scala Business Solutions объявила о выпуске продукта iScala BI Web Parts – новинки в семействе iScala Business Intelligence Server, (iSc
|27.02.2003
|
В Scala Business Solutions - новый финансовый директор
Компания Scala Business Solutions объявила, что Барбара Мурхаус (Barbara Moorhouse) назначена заместит
|04.02.2003
|
Scala объявила о структурных изменениях
очной Европе. До этого Бенфорд руководил программой компании по развертыванию ее новейшего продукта iScala 2.1 – разносторонней ERP-платформы. Кроме того, в рамках структурных изменений назначе
|04.07.2002
|
Итоги первого месяца продаж системы iScala
, 24 компании уже используют или находятся в процессе внедрения новейшего продукта компании Scala - iScala 2.1. Источник: официальный пресс-релиз компании Scala.
|13.06.2002
|
Scala представила "разностороннюю" EPR-систему
Scala объединила в одном стандартном программном пакете все необходимые функциональные возможности. iScala 2.1 включает два продукта - iScala Business Server и iScala Enterprise S
|19.04.2002
|
Польские фармацевты внедряют ERP-систему Scala
лючает 16 компаний, расположенных в Польше, США, Хорватии, Чехии, России и других странах. Компания Scala Business Solutions создает разностороннее (Collaborative) программное обеспечение для п
|15.04.2002
|
В 15-ти филиалах Georg Fischer внедрена ERP-система Scala
olutions и позволяет интегрировать традиционные возможности ERP-систем Scala с интернет-технологией iScala. Стандартизация систем Scala во всех своих небольших и средних филиалах, разбросанных
|01.04.2002
|
Arca Systems выбрала решения от Scala Business Solutions
овлетворяют и будут удовлетворять нуждам международных компаний". Источник: официальный пресс-релиз Scala Business Solutions. Arca Systems - это интернациональная корпорация, работающая более,
|05.03.2002
|
Операционная прибыль Scala за 2001 год превзошла предварительные прогнозы
контракта, предусматривающего перевод существующих инсталляций ПО Scala на новые версии Scala ERP и iScala, составила $4,5 млн. Контракт на покупку ERP-системы Scala на сумму $1 млн. заключила
|07.02.2002
|
Scala получила профессиональную аккредитацию для своего подразделения глобальной поддержки клиентов
Компания Scala Business Solutions объявила об аккредитации центра поддержки Институтом Обучения Информационным Технологиям, Амстердам, Нидерланды. Аккредитация выдана на период с 25 января 2002 по 31 ян
|06.02.2002
|
Scala сообщила о предварительных финансовых показателях за 2001 год
Корпорация Scala Business Solutions сообщила, что ожидает достижения показателей рентабельности, заплани
|19.06.2001
|
Scala Business Solutions и V6 подписали договор о сотрудничестве
Российское Представительство компании Scala Business Solutions, известного поставщика программного обеспечения для управления бизнесом и финансами, и компания V6 Technologies, российский разработчик и поставщик интернет-решений, об
Epicor Software Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Ведомости 1466 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
|IDC - International Data Corporation 4975 5
|Samsung Research 20 4
|Gartner - AMR Research 48 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.