Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед

Вышла новая версия ERP-системы Epicor iScala с модулями кредитного контроля и управления бизнес-транзакциями еднего бизнеса и подразделений крупных компаний, объявила о выходе нового релиза ERP-системы Epicor iScala. Система Epicor iScala 2.3 SR3 обеспечивает оптимизированную функциональность м

Вышла Epicor iScala 2.3 SR2: «антикризисная» платформа для развития бизнеса Epicor Software Corporation объявила о выпуске релиза Epicor iScala 2.3 SR2. Данная версия в полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым к бизнес

First International Oil Corporation в Казахстане внедряет ERP-систему iScala крупных корпораций, объявила об окончании первого этапа проекта по внедрению информационной системы iScala в компании First International Oil Corporation (Казахстан). Проект по внедрению старто

ERP-систему iScala будут изучать в МИПБиА сти обучения бухгалтеров, аудиторов и экономистов инструментам учета МСФО, GAAP на базе ERP-системы iScala. Преподаватели МИПБиА совместно со специалистами Epicor|Scala разработали уникальный у

Epicor Scala назначила нового менеджера по развитию бизнеса в СЗФО Компания Epicor Software Corporation, работающая в России под маркой Epicor Scala, объявила о назначении Оксаны Квасниковой на должность менеджера по развитию бизнеса в Северо-Западном регионе. Она приступила к работе в петербургском представительстве компании.

Epicor представила iScala 2.3 SR1: теперь и 64-битная версия oftware Corporation, работающая в России под маркой Epicor|Scala, выпустила новый релиз ERP-системы iScala – iScala 2.3 SR1. В iScala традиционно реализуются такие процессы, как у

«ЧТЗ Уралтрак» будет вести учет с помощью Epicor iScala реднего бизнеса и подразделений крупных корпораций, объявила о начале тестовой эксплуатации системы iScala на «Челябинском тракторном заводе Уралтрак». Проект по внедрению модуля iScala

Epicor Scala расширяет возможности управления складом при помощи iScala Collect , работающая в России и странах СНГ под маркой Epicor Scala, объявила о выпуске новой версии Epicor iScala Collect - интегрированного решения по управлению складской деятельностью. Epicor iS

Epicor Scala: 15 лет на российском рынке омпания расширяет спектр предложений для российских компаний как за счет развития линейки продуктов iScala, так и за счет вывода на рынок новых продуктов Epicor. Также была представлена новая п

Тюменский «Завод ЖБИ 5» переходит на ИС iScala омпаний среднего бизнеса и подразделений крупных корпораций, объявила о начале проекта внедрения ИС iScala на предприятии по производству бетонных и железобетонных изделий — «Заводе ЖБИ 5». Упр

EpicorScala подвела итоги работы в 2005 г. Компания EpicorScala — разработчик интегрированных приложений класса ERP, CRM и SCM на базе техно

Epicor выпустил новую версию iScala корпоративных программных решений для компаний среднего бизнеса, выпустила новую версию ERP-системы iScala. Решение дополнено новыми возможностями и специализированными функциями. В частности,

Epicor Scala представила новое ПО дставила новое программное решение Epicor for Service Enterprises, а также новую версию ERP-системы iScala. Программное решение Epicor for Service Enterprises ориентировано на компании, работаю

Epicor Scala увеличила оборот и продуктов: Vantage – предназначенных для металлургических, машиностроительных и т.п. предприятий; IScala – для медицинского, гостиничного и т.п. сектора; Enterprise – для финансовых служб и,

Киевский Radisson SAS внедрит систему iScala 2.2 для компаний среднего бизнеса, заключила контракт на внедрение корпоративной информационной системы iScala 2.2 в новом гостичном комплексе сети Radisson SAS в Киеве. Решение позволит заказчику

Купив Scala, Epicor отказался от своей ERP в России рудничать с объединённой компанией. При этом «ЭпикРус» перестанет продавать основной продукт — iScala, который будет продвигать на российский рынок Epicor Scala. «Мы предложим всем крупным

iScala UI Designer облегчает разработку интерфейса для Microsoft CRM Компания Scala Business Solutions продемонстрировала новый продукт iScala User Interface (UI) Designer - связанный с Microsoft .NET инструментарий, позволяющий

Scala осваивает российский рынок Компания Scala объявила о выходе на российский рынок новой платформы программного обеспечения iScala II. По словам Патрика Пандо, вице-президента по международным продажам и маркетингу Sc

Scala представила CRM-систему Представительство компании Scala Business Solutions представило сегодня свой новый продукт iScala CRM, выпуск которого планируется в 4 квартале этого года. iScala CRM является р

Scala и "Мариллион" подписали соглашение о сотрудничестве Представительство компании Scala Business Solutions и компания “Мариллион” объявили о подписании партнерского соглашения

Scala обнародовала результаты деятельности во 2 квартале даж в Западной Европе снизился. компания сфокусировалась на новом релизе разносторонней ERP-системы iScala, что повлияло на уровень продаж в первом полугодии и создало основу для роста продаж в

Scala внедрит Microsoft CRM в свои ERP-системы ем Microsoft Business Solutions CRM (Microsoft CRM), и его интеграции с разносторонней ERP-системой iScala. Ожидается, что соглашение будет подписано в сентябре. Обе компании будут совместно ра

Scala подводит итоги деятельности на российском рынке в 1 квартале 2003 года их лет остается прибыльной компанией и активно инвестирует в развитие продукта (Scala 5.0/Scala 5.1/iScala), расширение партнерской сети (новые региональные офисы) и качество сервиса (ISO 9001:

Scala CIS расширяется и переезжает в новый офис Представительство компании Scala Business Solutions сообщило о переезде в новый московский офис, который находится по ад

Scala Business Solutions расширяет свое присутствие в Украине Российское представительство компании Scala Business Solutions объявила о заключении партнерского соглашения с компанией "БДО Балан

Scala и DSP представили решение анализа корпоративных данных на основе веб-компонентов Компания Scala Business Solutions объявила о выпуске продукта iScala BI Web Parts – новинки в семействе iScala Business Intelligence Server, (iSc

В Scala Business Solutions - новый финансовый директор Компания Scala Business Solutions объявила, что Барбара Мурхаус (Barbara Moorhouse) назначена заместит

Scala объявила о структурных изменениях очной Европе. До этого Бенфорд руководил программой компании по развертыванию ее новейшего продукта iScala 2.1 – разносторонней ERP-платформы. Кроме того, в рамках структурных изменений назначе

Итоги первого месяца продаж системы iScala , 24 компании уже используют или находятся в процессе внедрения новейшего продукта компании Scala - iScala 2.1. Источник: официальный пресс-релиз компании Scala.

Scala представила "разностороннюю" EPR-систему Scala объединила в одном стандартном программном пакете все необходимые функциональные возможности. iScala 2.1 включает два продукта - iScala Business Server и iScala Enterprise S

Польские фармацевты внедряют ERP-систему Scala лючает 16 компаний, расположенных в Польше, США, Хорватии, Чехии, России и других странах. Компания Scala Business Solutions создает разностороннее (Collaborative) программное обеспечение для п

В 15-ти филиалах Georg Fischer внедрена ERP-система Scala olutions и позволяет интегрировать традиционные возможности ERP-систем Scala с интернет-технологией iScala. Стандартизация систем Scala во всех своих небольших и средних филиалах, разбросанных

Arca Systems выбрала решения от Scala Business Solutions овлетворяют и будут удовлетворять нуждам международных компаний". Источник: официальный пресс-релиз Scala Business Solutions. Arca Systems - это интернациональная корпорация, работающая более,

Операционная прибыль Scala за 2001 год превзошла предварительные прогнозы контракта, предусматривающего перевод существующих инсталляций ПО Scala на новые версии Scala ERP и iScala, составила $4,5 млн. Контракт на покупку ERP-системы Scala на сумму $1 млн. заключила

Scala получила профессиональную аккредитацию для своего подразделения глобальной поддержки клиентов Компания Scala Business Solutions объявила об аккредитации центра поддержки Институтом Обучения Информационным Технологиям, Амстердам, Нидерланды. Аккредитация выдана на период с 25 января 2002 по 31 ян

Scala сообщила о предварительных финансовых показателях за 2001 год Корпорация Scala Business Solutions сообщила, что ожидает достижения показателей рентабельности, заплани