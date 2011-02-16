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Epicor Software Corporation Epicor iScala Epicor Scala Scala Business Solutions Scala CIS Скала (СНГ) лимитед

Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед

СОБЫТИЯ

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16.02.2011 Вышла новая версия ERP-системы Epicor iScala с модулями кредитного контроля и управления бизнес-транзакциями

еднего бизнеса и подразделений крупных компаний, объявила о выходе нового релиза ERP-системы Epicor iScala. Система Epicor iScala 2.3 SR3 обеспечивает оптимизированную функциональность м
27.10.2009 Вышла Epicor iScala 2.3 SR2: «антикризисная» платформа для развития бизнеса

Epicor Software Corporation объявила о выпуске релиза Epicor iScala 2.3 SR2. Данная версия в полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым к бизнес
24.07.2008 First International Oil Corporation в Казахстане внедряет ERP-систему iScala

крупных корпораций, объявила об окончании первого этапа проекта по внедрению информационной системы iScala в компании First International Oil Corporation (Казахстан). Проект по внедрению старто
07.07.2008 ERP-систему iScala будут изучать в МИПБиА

сти обучения бухгалтеров, аудиторов и экономистов инструментам учета МСФО, GAAP на базе ERP-системы iScala. Преподаватели МИПБиА совместно со специалистами Epicor|Scala разработали уникальный у
29.05.2008 Epicor Scala назначила нового менеджера по развитию бизнеса в СЗФО

Компания Epicor Software Corporation, работающая в России под маркой Epicor Scala, объявила о назначении Оксаны Квасниковой на должность менеджера по развитию бизнеса в Северо-Западном регионе. Она приступила к работе в петербургском представительстве компании.
18.04.2008 Epicor представила iScala 2.3 SR1: теперь и 64-битная версия

oftware Corporation, работающая в России под маркой Epicor|Scala, выпустила новый релиз ERP-системы iScalaiScala 2.3 SR1. В iScala традиционно реализуются такие процессы, как у
09.04.2008 «ЧТЗ Уралтрак» будет вести учет с помощью Epicor iScala

реднего бизнеса и подразделений крупных корпораций, объявила о начале тестовой эксплуатации системы iScala на «Челябинском тракторном заводе Уралтрак». Проект по внедрению модуля iScala

31.10.2007 Epicor Scala расширяет возможности управления складом при помощи iScala Collect

, работающая в России и странах СНГ под маркой Epicor Scala, объявила о выпуске новой версии Epicor iScala Collect - интегрированного решения по управлению складской деятельностью. Epicor iS
19.09.2007 Epicor Scala: 15 лет на российском рынке

омпания расширяет спектр предложений для российских компаний как за счет развития линейки продуктов iScala, так и за счет вывода на рынок новых продуктов Epicor. Также была представлена новая п
19.02.2007 Тюменский «Завод ЖБИ 5» переходит на ИС iScala

омпаний среднего бизнеса и подразделений крупных корпораций, объявила о начале проекта внедрения ИС iScala на предприятии по производству бетонных и железобетонных изделий — «Заводе ЖБИ 5». Упр
22.12.2005 EpicorScala подвела итоги работы в 2005 г.

Компания EpicorScala — разработчик интегрированных приложений класса ERP, CRM и SCM на базе техно
21.11.2005 Epicor выпустил новую версию iScala

корпоративных программных решений для компаний среднего бизнеса, выпустила новую версию ERP-системы iScala. Решение дополнено новыми возможностями и специализированными функциями. В частности,

23.06.2005 Epicor Scala представила новое ПО

дставила новое программное решение Epicor for Service Enterprises, а также новую версию ERP-системы iScala. Программное решение Epicor for Service Enterprises ориентировано на компании, работаю
25.01.2005 Epicor Scala увеличила оборот

и продуктов: Vantage – предназначенных для металлургических, машиностроительных и т.п. предприятий; IScala – для медицинского, гостиничного и т.п. сектора; Enterprise – для финансовых служб и,

17.01.2005 Киевский Radisson SAS внедрит систему iScala 2.2

для компаний среднего бизнеса, заключила контракт на внедрение корпоративной информационной системы iScala 2.2 в новом гостичном комплексе сети Radisson SAS в Киеве. Решение позволит заказчику

19.08.2004 Купив Scala, Epicor отказался от своей ERP в России

рудничать с объединённой компанией. При этом «ЭпикРус» перестанет продавать основной продукт — iScala, который будет продвигать на российский рынок Epicor Scala. «Мы предложим всем крупным
28.05.2004 iScala UI Designer облегчает разработку интерфейса для Microsoft CRM

Компания Scala Business Solutions продемонстрировала новый продукт iScala User Interface (UI) Designer - связанный с Microsoft .NET инструментарий, позволяющий

16.04.2004 Scala осваивает российский рынок

Компания Scala объявила о выходе на российский рынок новой платформы программного обеспечения iScala II. По словам Патрика Пандо, вице-президента по международным продажам и маркетингу Sc
10.09.2003 Scala представила CRM-систему

Представительство компании Scala Business Solutions представило сегодня свой новый продукт iScala CRM, выпуск которого планируется в 4 квартале этого года. iScala CRM является р
27.08.2003 Scala и "Мариллион" подписали соглашение о сотрудничестве

Представительство компании Scala Business Solutions и компания “Мариллион” объявили о подписании партнерского соглашения
23.07.2003 Scala обнародовала результаты деятельности во 2 квартале

даж в Западной Европе снизился. компания сфокусировалась на новом релизе разносторонней ERP-системы iScala, что повлияло на уровень продаж в первом полугодии и создало основу для роста продаж в
22.07.2003 Scala внедрит Microsoft CRM в свои ERP-системы

ем Microsoft Business Solutions CRM (Microsoft CRM), и его интеграции с разносторонней ERP-системой iScala. Ожидается, что соглашение будет подписано в сентябре. Обе компании будут совместно ра
20.06.2003 Scala подводит итоги деятельности на российском рынке в 1 квартале 2003 года

их лет остается прибыльной компанией и активно инвестирует в развитие продукта (Scala 5.0/Scala 5.1/iScala), расширение партнерской сети (новые региональные офисы) и качество сервиса (ISO 9001:
18.06.2003 Scala CIS расширяется и переезжает в новый офис

Представительство компании Scala Business Solutions сообщило о переезде в новый московский офис, который находится по ад
14.05.2003 Scala Business Solutions расширяет свое присутствие в Украине

Российское представительство компании Scala Business Solutions объявила о заключении партнерского соглашения с компанией "БДО Балан
17.03.2003 Scala и DSP представили решение анализа корпоративных данных на основе веб-компонентов

Компания Scala Business Solutions объявила о выпуске продукта iScala BI Web Parts – новинки в семействе iScala Business Intelligence Server, (iSc
27.02.2003 В Scala Business Solutions - новый финансовый директор

Компания Scala Business Solutions объявила, что Барбара Мурхаус (Barbara Moorhouse) назначена заместит
04.02.2003 Scala объявила о структурных изменениях

очной Европе. До этого Бенфорд руководил программой компании по развертыванию ее новейшего продукта iScala 2.1 – разносторонней ERP-платформы. Кроме того, в рамках структурных изменений назначе
04.07.2002 Итоги первого месяца продаж системы iScala

, 24 компании уже используют или находятся в процессе внедрения новейшего продукта компании Scala - iScala 2.1. Источник: официальный пресс-релиз компании Scala.
13.06.2002 Scala представила "разностороннюю" EPR-систему

Scala объединила в одном стандартном программном пакете все необходимые функциональные возможности. iScala 2.1 включает два продукта - iScala Business Server и iScala Enterprise S
19.04.2002 Польские фармацевты внедряют ERP-систему Scala

лючает 16 компаний, расположенных в Польше, США, Хорватии, Чехии, России и других странах. Компания Scala Business Solutions создает разностороннее (Collaborative) программное обеспечение для п
15.04.2002 В 15-ти филиалах Georg Fischer внедрена ERP-система Scala

olutions и позволяет интегрировать традиционные возможности ERP-систем Scala с интернет-технологией iScala. Стандартизация систем Scala во всех своих небольших и средних филиалах, разбросанных

01.04.2002 Arca Systems выбрала решения от Scala Business Solutions

овлетворяют и будут удовлетворять нуждам международных компаний". Источник: официальный пресс-релиз Scala Business Solutions. Arca Systems - это интернациональная корпорация, работающая более,

05.03.2002 Операционная прибыль Scala за 2001 год превзошла предварительные прогнозы

контракта, предусматривающего перевод существующих инсталляций ПО Scala на новые версии Scala ERP и iScala, составила $4,5 млн. Контракт на покупку ERP-системы Scala на сумму $1 млн. заключила

07.02.2002 Scala получила профессиональную аккредитацию для своего подразделения глобальной поддержки клиентов

Компания Scala Business Solutions объявила об аккредитации центра поддержки Институтом Обучения Информационным Технологиям, Амстердам, Нидерланды. Аккредитация выдана на период с 25 января 2002 по 31 ян
06.02.2002 Scala сообщила о предварительных финансовых показателях за 2001 год

Корпорация Scala Business Solutions сообщила, что ожидает достижения показателей рентабельности, заплани
19.06.2001 Scala Business Solutions и V6 подписали договор о сотрудничестве

Российское Представительство компании Scala Business Solutions, известного поставщика программного обеспечения для управления бизнесом и финансами, и компания V6 Technologies, российский разработчик и поставщик интернет-решений, об

Публикаций - 94, упоминаний - 188

Epicor Software Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Epicor Software Corporation 166 39
Microsoft Corporation 25775 15
SAP SE 5601 7
9594 7
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 7
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Oracle Corporation 7074 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Микротест 284 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 5
Accenture plc 719 4
Intel Corporation 12811 4
Криста НПО 69 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 4
HP EDS - Electronic Data Systems 239 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Lenovo Motorola 3566 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 4
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 4
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 4
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 4
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 4
IBM Global Services 130 4
QAD 40 3
Frontstep - Фронтстеп 45 3
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 2
Компас 20 2
IFS - Industrial and Financial Systems 75 2
Импакт-Софт 30 1
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 1
Basware 20 1
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 11
Euronext Amsterdam - Амстердамская фондовая биржа 7 5
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Allstate Insurance 7 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Boeing 1031 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Citi - Citibank 158 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
United Airlines - авиакомпания 95 4
УГМК ЧЦЗ - Челябинский цинковый завод 4 2
ЧЭМК - Челябинский электрометаллургический комбинат 4 2
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 16 2
Вольскцемент - Вольский цементный завод 2 2
Газпром ПАО 1493 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 1
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
PromoPost Fulfillment 1 1
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 1
ИПАР - Институт Профессиональных Аудиторов СРО 2 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 1
Гостомельский стеклозавод 1 1
Бирюлевский мясокомбинат - Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат 1 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 8 1
Apax Partners 29 1
Первая мебельная фабрика - Мебель-Сити, Мебель-Сити-2, Мебель-Сити Москва, Гарден-Сити - Шанс Арена 5 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост - Мемонет 18 1
Луцкий подшипниковый завод 1 1
СКФ - Совкомфлот - Новошип - Новороссийское морское пароходство 5 1
СТК - Сантехкомплект 6 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 8
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 8
Стандартизация - Standardization 2339 7
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 4
Управление финансами - Financial management 646 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 67 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 3
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 2
MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 126 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Microsoft Windows 2000 8678 7
Epicor ERP 35 6
Epicor for Service Enterprises - ERP для сервиса 6 6
Epicor ITSM - Epicor IT Service Management 10 5
Epicor iScala CRM 4 4
Epicor iScala Managers 4 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 4
Oracle PeopleSoft 426 4
Epicor iScala Collect 3 3
Epicor iScala BI - Epicor iScala Business Intelligence Server - Epicor Smarter Business Intelligence 4 3
Epicor Service Connect 4 3
Epicor Mobile Field Service 3 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Microsoft Outlook 1506 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Microsoft Dynamics CRM 564 3
Microsoft Visual Studio 429 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 3
Epicor iScala HR - Epicor iScala Advanced Payroll 3 2
Epicor iScala Global Commerce Server 2 2
Epicor iScala Data Exchange Server 2 2
Epicor ICE - Epicor Internet Component Environment 4 2
Epicor Portal 2 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 2
SAP Crystal Reports 53 2
Epicor iScala Business Server - Epicor iScala Enterprise Server 1 1
Epicor iScala UI Designer 1 1
Epicor iScala Distribution Planning 1 1
Epicor iScala Developer 1 1
Epicor iScala Web Reporter 1 1
Epicor iScala Adapter 1 1
Epicor iScala User Interface 1 1
Epicor iScala Material Management 1 1
Epicor iScala Storefront 1 1
Epicor iScala Credit Control 1 1
Сараев Алексей 14 8
Шабанов Андрей 10 7
Pando Patrick - Пандо Патрик 4 4
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Kemi Andreas - Кеми Андреас 5 3
Burdett Mike - Бардетт Майк 3 3
Петерсон Ольга 8 2
Усанов Владимир 2 2
Andersson Bjorn - Андерссон Бьерн 2 2
Englesson Sixten - Энглессон Сикстен 2 2
Литвин Евгений 4 1
Шиян Лариса 1 1
Воронин Евгений 15 1
Караулов Павел 13 1
Грановский Олег 21 1
Новикова Нина 7 1
Сидорова Наталья 5 1
Шумеков Бауржан 1 1
Филатенко Людмила 1 1
Шведов Сергей 4 1
Иолтуховский Андрей 1 1
Степанова Жанна 2 1
Квасникова Оксана 1 1
Штыров Алексей 2 1
Гущина Елена 3 1
Cowen Joseph - Кован Джозеф 2 1
Селин Николай 1 1
Либерзон Владимир 2 1
Саукова Наталья 2 1
Saburi Eugene - Сабури Юджин 3 1
Ludvigsson Olle - Людвигссон Олле 1 1
Стольная Наталья 1 1
Cairns David - Каирнс Дэвид 1 1
Fischer George - Фишер Джордж 4 1
Жаринова Нина 1 1
Станоткин Александр 1 1
Deane Keith - Диэн Кит 3 1
Рензяев Константин 79 1
Кузнецова Марина 6 1
Петров Александр 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 61
Европа 24964 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Европа Восточная 3138 10
Швеция - Королевство 3782 7
Ближний Восток 3154 7
Азия - Азиатский регион 5920 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Польша - Республика 2031 5
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Венгрия 855 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Чехия - Чешская Республика 1349 4
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Нидерланды - Амстердам 630 3
Украина 7928 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Европа Западная 1496 3
Швеция - Стокгольм 410 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Америка Южная 884 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Европа Центральная 278 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Светогорск 19 1
Норвегия - Берген 12 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 4
Английский язык 7030 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Payroll - Платежная ведомость 21 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 2
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
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Ведомости 1466 1
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Samsung Research 20 4
Gartner - AMR Research 48 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
МИПБиА - Международный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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