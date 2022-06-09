GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft нием сосредоточиться на развитии облачных инструментов разработки, таких как Codespaces и Microsoft Visual Studio Code. Согласно заявлению разработчиков, опубликованному в блоге Github, проекту

Обновление Windows 11 поломало Discord, Visual Studio и PowerShell. Как все исправить B5012643. Перечень приложений, которые отказываются запускаться варьируется от пользователя к пользователю. По информации источника, в числе образцов проблемного ПО – интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio; клиент VPN-сервиса ProtonVPN; командная оболочка Microsoft PowerShell; мессенджер Discord; встроенный в ОС инструмент администратора «Просмотр событий» (Even Viewer); п

Выпущена новая версия анализатора кода Solar appScreener с поддержкой IntelliJ IDEA и Visual Studio -Солар» выпустила очередное обновление анализатора кода приложений Solar appScreener 3.7. Ключевым изменением новой версии стала поддержка интегрированных сред разработки IntelliJ IDEA от JetBrains и Visual Studio от Microsoft для исправления уязвимостей на более ранних стадиях создания ПО. IntelliJ IDEA представляет собой среду разработки для многих языков программирования, в частности Jav

Microsoft представила среду разработки Visual Studio 2019 Интегрированная среда разработки Visual Studio 2019 для Windows и Mac стала доступна для скачивания на официальном сайте Micro

Microsoft представила новую версию платформы для разработчиков Visual Studio 2017 Корпорация Microsoft объявила о доступности в России новой версии платформы для разработки Visual Studio 2017, скачать которую можно на сайте www.visualstudio.com. Как рассказали CNews

Microsoft выпускает Visual Studio для MacOS Xamarin Компания Microsoft раскрыла детали предстоящего релиза интегрированной среды разработки ПО Visual Studio для операционной системы MacOS. Их в корпоративном блоге компании сообщила глав

Российские разработчики выпустили «конкурента Microsoft Visual Studio» позволяет создавать приложения для Windows, веб-приложения и мобильные приложения, как и Microsoft Visual Studio. Но, в отличие от Visual Studio, Rider является кросс-платформенной сред

4 марта пройдет онлайн-конференция по кроссплатформенной разработке с Visual Studio 2015 00 по московскому времени состоится онлайн-конференция, посвященная кроссплатформенной разработке с Visual Studio 2015. Предварительная версия Visual Studio 2015 вобрала в себя ряд новин

Microsoft открыла код стека .NET и представила бесплатную версию Visual Studio мой и форм-фактором, — отметил Павел Бетсис, президент Microsoft в России. — Благодаря возможностям Visual Studio и .NET мы предлагаем комплексное решение для создания и управления приложениями

Microsoft запустила Visual Studio 2013 и её облачную версию в России Корпорация Microsoft объявила о доступности в России Visual Studio 2013 — новейшей версии своей среды для разработки и управления жизненным циклом

Microsoft представила Cloud OS в России ые версии продуктов Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, SQL Server 2014, Windows Intune, Visual Studio 2013 и .NET 4.5.1. В компании подчеркивают, что интеграция этих продуктов с обл

«Энвижн Груп» стала крупнейшим в Восточной Европе покупателем ПО Microsoft для разработчиков «Энвижн Груп» внедрила в своих подразделениях пакеты Visual Studio 2012 и Team Foundation Server 2012 на общую сумму более $850 тыс. Подразделение разработки компании специализируется на создании OSS/BSS-решений, таких как IN-платформа MEDIO SCP

Microsoft упростила создание открытого ПО в Visual Studio пустила проект репозитория открытых компонентов для разработки под Windows, доступного через плагин Visual Studio NuGet. Описание на официальном сайте проекта NuGet гласит, что плагин «позволяе

Топ-менеджер Visual Studio займется Windows Azure Джейсон Зандер (Jason Zander), вице-президент Miсrosoft по проекту Visual Studio, возглавит разработку Windows Azure. Бывший топ-менеджер Developer Division – подразделения Microsoft, занимающегося продуктами для разработчиков, займет должность корпоративного

Новая среда для разработки приложений Visual Studio 2012 доступна в России Корпорация Microsoft представила Visual Studio 2012 — новую среду для разработки и управления жизненным циклом приложений. Бла

Microsoft объявила об изменении цен на Visual Studio 2010 Вслед за выходом бета-версий своих ключевых продуктов для разработки — Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5, которые стали доступны для скачивания 1 марта 2012 г.

Quality Assurance Day: первая премьера Visual Studio 11 для тестировщиков и команд. Одной из ключевых тем конференции этого года станут возможности новой среды тестирования Visual Studio 11 Beta Test Professional. Организатором конференции является компания Microsof

Бета-версии Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5 выйдут 1 марта Компания Microsoft объявила о дате выхода бета-версий своих ключевых продуктов для разработки Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5. Они станут доступны для скачивания 1 марта 2012 г. в ц

Новая версия .NET Forge CMS 7.0 интегрирована с Windows Azure и Web Farm от Microsoft тегических технологий Microsoft в России. В .NET Forge CMS версии 7.0 выполнена полная интеграция с Microsoft Visual Studio 2010. После установки расширения .NET Forge CMS для Microsoft Visu

Microsoft вновь поддержит российских программистов ния. В рамках акции, которая пройдет с 16 мая по 30 июня, можно приобрести русскую версию Microsoft Visual Studio 2010 Professional с беспрецедентной скидкой 60%. Всего в рамках третей волны ин

Novell опубликовала реализацию .NET для Android олит .NET-программистам создавать приложения для данной платформы, в том числе, из среды разработки Visual Studio. Выпуск данного продукта, по-видимому, связан с успехом MonoTouch, реализации M

Вышел SP1 для Visual Studio 2010 Корпорация Microsoft объявила о выходе первого пакета обновлений Visual Studio 2010 SP1. Наряду с улучшениями в Visual Studio, деятельность разработчик

Microsoft представила предварительную версию пакета обновления Visual Studio 2010 SP1 Beta Корпорация Microsoft анонсировала предварительную версию первого набора обновлений для Visual Studio 2010. Данный пакет обновлений станет доступным 9 декабря (в настоящее время он

В России стартовала вторая волна инициативы Microsoft по лицензированию разработчиков ПО дет с 11 октября по 22 ноября, можно будет приобрести версию новейшей среды разработки ПО Microsoft Visual Studio 2010 Professional на русском языке с беспрецедентной скидкой 60%, говорится в с

Microsoft Visual Studio 2010 и .NET Framework 4 уже в России Компания Microsoft объявила о выходе новой версии платформы разработки Visual Studio 2010 и среды выполнения .NET Framework 4. Эти технологии призваны упростить вес

Microsoft Visual Studio 2010: официальный запуск в России Сегодня в России проходит официальное представление нового поколения платформы разработки Microsoft Visual Studio 2010. На сайте Microsoft — vs2010.ru — началась прямая онлайн-трансляция с конф

12 апреля состоится запуск Microsoft Visual Studio 2010 в России 12 апреля в России официально будет представлено новое поколение платформы разработки Microsoft Visual Studio 2010. На сайте Microsoft будет проводиться прямая онлайн-трансляция с конференц

12 апреля состоится запуск Microsoft Visual Studio 2010 в России 12 апреля в России официально будет представлено новое поколение платформы разработки Microsoft Visual Studio 2010. На сайте Microsoft будет проводиться прямая онлайн-трансляция с конференц

Windows Phone 7: первые приложения и бесплатное ПО для разработчиков X представила средства для разработки приложений под Windows Phone 7 Series. В них вошли: Microsoft Visual Studio 2010 Express, XNA Game Studio 4.0, аддон для Visual Studio 2010 RC, Wind

Вышли вторые бета-версии Visual Studio 2010 и.NET Framework 4 Компания Microsoft объявила о доступности вторых бета-версий среды программирования Visual Studio 2010 и платформы .NET Framework 4 для подписчиков MSDN. Широкому кругу разработ

Microsoft опробует благотворительность на России еловек. На протяжении двух месяцев (до 30 сентября) они смогут купить средства разработки Microsoft Visual Studio со скидкой 80%. На каждого заказчика в рамках программы положено не более 5 лиц

Microsoft поддержит российских разработчиков ПО ах инициативы, которая будет действовать с 28 июля по 30 сентября, можно будет приобрести Microsoft Visual Studio с беспрецедентной скидкой, говорится в сообщении корпорации. В программе смогут

Microsoft анонсировала новые технологии для разработчиков и Tech•Ed EMEA 2008 Developers в Барселоне, представила оптимизированные продукты для разработчиков Visual Studio 2008 Service Pack 1 (SP1) и .NET Framework 3.5 SP1, анонсировала подробности пр

Microsoft объявила о выходе русской версии Visual Studio 2008 Корпорация Microsoft сегодня, 28 октября, объявила о выходе в России локализованной версии Visual Studio 2008, позволяющей как отдельным разработчикам, так и группам специалистов созда

Microsoft анонсировала Visual Studio 2010 и .NET Framework 4.0 Корпорация Microsoft вчера, 29 сентября, впервые обнародовала информацию о новых инструментах Visual Studio 2010 и платформе разработки .NET Framework 4.0. Идейной основой создания Vis

Microsoft выпустила SP1 для .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008 Компания Microsoft анонсировала выпуск Service Pack 1 для продуктов .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008, спустя девять месяцев со дня их появления. Обновления содержат значительн

CA обеспечивает поддержку Server 2008, SQL Server 2008 и Visual Studio 2008 сальную поддержку последних продуктов корпорации Microsoft – Windows Server 2008, SQL Server 2008 и Visual Studio 2008. Решения CA позволят клиентам Microsoft эффективно и безопасно управлять д

Microsoft приступила к продажам Visual Studio 2008 Корпорация Microsoft выпустила в продажу новую версию пакета для разработчиков – Visual Studio 2008. Microsoft Visual Studio содержит среду разработки и ряд инструмент

Microsoft не устранит уязвимости в Visual Studio 6 Разработчики, которые по-прежнему используют Microsoft Visual Studio 6 и файлы проектов, загруженные из интернета, могут стать жертвами вредоносного