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Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio

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09.06.2022 GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft

нием сосредоточиться на развитии облачных инструментов разработки, таких как Codespaces и Microsoft Visual Studio Code. Согласно заявлению разработчиков, опубликованному в блоге Github, проекту
12.05.2022 Обновление Windows 11 поломало Discord, Visual Studio и PowerShell. Как все исправить

B5012643. Перечень приложений, которые отказываются запускаться варьируется от пользователя к пользователю. По информации источника, в числе образцов проблемного ПО – интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio; клиент VPN-сервиса ProtonVPN; командная оболочка Microsoft PowerShell; мессенджер Discord; встроенный в ОС инструмент администратора «Просмотр событий» (Even Viewer); п
14.10.2020 Выпущена новая версия анализатора кода Solar appScreener с поддержкой IntelliJ IDEA и Visual Studio

-Солар» выпустила очередное обновление анализатора кода приложений Solar appScreener 3.7. Ключевым изменением новой версии стала поддержка интегрированных сред разработки IntelliJ IDEA от JetBrains и Visual Studio от Microsoft для исправления уязвимостей на более ранних стадиях создания ПО. IntelliJ IDEA представляет собой среду разработки для многих языков программирования, в частности Jav
04.04.2019 Microsoft представила среду разработки Visual Studio 2019

Интегрированная среда разработки Visual Studio 2019 для Windows и Mac стала доступна для скачивания на официальном сайте Micro
10.03.2017 Microsoft представила новую версию платформы для разработчиков Visual Studio 2017

Корпорация Microsoft объявила о доступности в России новой версии платформы для разработки Visual Studio 2017, скачать которую можно на сайте www.visualstudio.com. Как рассказали CNews
14.11.2016 Microsoft выпускает Visual Studio для MacOS

Xamarin Компания Microsoft раскрыла детали предстоящего релиза интегрированной среды разработки ПО Visual Studio для операционной системы MacOS. Их в корпоративном блоге компании сообщила глав
28.01.2016 Российские разработчики выпустили «конкурента Microsoft Visual Studio»

позволяет создавать приложения для Windows, веб-приложения и мобильные приложения, как и Microsoft Visual Studio. Но, в отличие от Visual Studio, Rider является кросс-платформенной сред
27.02.2015 4 марта пройдет онлайн-конференция по кроссплатформенной разработке с Visual Studio 2015

00 по московскому времени состоится онлайн-конференция, посвященная кроссплатформенной разработке с Visual Studio 2015. Предварительная версия Visual Studio 2015 вобрала в себя ряд новин
13.11.2014 Microsoft открыла код стека .NET и представила бесплатную версию Visual Studio

мой и форм-фактором, — отметил Павел Бетсис, президент Microsoft в России. — Благодаря возможностям Visual Studio и .NET мы предлагаем комплексное решение для создания и управления приложениями
15.11.2013 Microsoft запустила Visual Studio 2013 и её облачную версию в России

Корпорация Microsoft объявила о доступности в России Visual Studio 2013 — новейшей версии своей среды для разработки и управления жизненным циклом
24.10.2013 Microsoft представила Cloud OS в России

ые версии продуктов Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, SQL Server 2014, Windows Intune, Visual Studio 2013 и .NET 4.5.1. В компании подчеркивают, что интеграция этих продуктов с обл
30.09.2013 «Энвижн Груп» стала крупнейшим в Восточной Европе покупателем ПО Microsoft для разработчиков

«Энвижн Груп» внедрила в своих подразделениях пакеты Visual Studio 2012 и Team Foundation Server 2012 на общую сумму более $850 тыс. Подразделение разработки компании специализируется на создании OSS/BSS-решений, таких как IN-платформа MEDIO SCP

30.04.2013 Microsoft упростила создание открытого ПО в Visual Studio

пустила проект репозитория открытых компонентов для разработки под Windows, доступного через плагин Visual Studio NuGet. Описание на официальном сайте проекта NuGet гласит, что плагин «позволяе
25.09.2012 Топ-менеджер Visual Studio займется Windows Azure

Джейсон Зандер (Jason Zander), вице-президент Miсrosoft по проекту Visual Studio, возглавит разработку Windows Azure. Бывший топ-менеджер Developer Division – подразделения Microsoft, занимающегося продуктами для разработчиков, займет должность корпоративного

13.09.2012 Новая среда для разработки приложений Visual Studio 2012 доступна в России

Корпорация Microsoft представила Visual Studio 2012 — новую среду для разработки и управления жизненным циклом приложений. Бла
12.03.2012 Microsoft объявила об изменении цен на Visual Studio 2010

Вслед за выходом бета-версий своих ключевых продуктов для разработки — Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5, которые стали доступны для скачивания 1 марта 2012 г.

28.02.2012 Quality Assurance Day: первая премьера Visual Studio 11 для тестировщиков

и команд. Одной из ключевых тем конференции этого года станут возможности новой среды тестирования Visual Studio 11 Beta Test Professional. Организатором конференции является компания Microsof
24.02.2012 Бета-версии Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5 выйдут 1 марта

Компания Microsoft объявила о дате выхода бета-версий своих ключевых продуктов для разработки Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5. Они станут доступны для скачивания 1 марта 2012 г. в ц
14.11.2011 Новая версия .NET Forge CMS 7.0 интегрирована с Windows Azure и Web Farm от Microsoft

тегических технологий Microsoft в России. В .NET Forge CMS версии 7.0 выполнена полная интеграция с Microsoft Visual Studio 2010. После установки расширения .NET Forge CMS для Microsoft Visu
16.05.2011 Microsoft вновь поддержит российских программистов

ния. В рамках акции, которая пройдет с 16 мая по 30 июня, можно приобрести русскую версию Microsoft Visual Studio 2010 Professional с беспрецедентной скидкой 60%. Всего в рамках третей волны ин
11.04.2011 Novell опубликовала реализацию .NET для Android

олит .NET-программистам создавать приложения для данной платформы, в том числе, из среды разработки Visual Studio. Выпуск данного продукта, по-видимому, связан с успехом MonoTouch, реализации M
11.03.2011 Вышел SP1 для Visual Studio 2010

Корпорация Microsoft объявила о выходе первого пакета обновлений Visual Studio 2010 SP1. Наряду с улучшениями в Visual Studio, деятельность разработчик
08.12.2010 Microsoft представила предварительную версию пакета обновления Visual Studio 2010 SP1 Beta

Корпорация Microsoft анонсировала предварительную версию первого набора обновлений для Visual Studio 2010. Данный пакет обновлений станет доступным 9 декабря (в настоящее время он

11.10.2010 В России стартовала вторая волна инициативы Microsoft по лицензированию разработчиков ПО

дет с 11 октября по 22 ноября, можно будет приобрести версию новейшей среды разработки ПО Microsoft Visual Studio 2010 Professional на русском языке с беспрецедентной скидкой 60%, говорится в с
12.04.2010 Microsoft Visual Studio 2010 и .NET Framework 4 уже в России

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии платформы разработки Visual Studio 2010 и среды выполнения .NET Framework 4. Эти технологии призваны упростить вес
12.04.2010 Microsoft Visual Studio 2010: официальный запуск в России

Сегодня в России проходит официальное представление нового поколения платформы разработки Microsoft Visual Studio 2010. На сайте Microsoft — vs2010.ru — началась прямая онлайн-трансляция с конф
05.04.2010 12 апреля состоится запуск Microsoft Visual Studio 2010 в России

12 апреля в России официально будет представлено новое поколение платформы разработки Microsoft Visual Studio 2010. На сайте Microsoft будет проводиться прямая онлайн-трансляция с конференц
02.04.2010 12 апреля состоится запуск Microsoft Visual Studio 2010 в России

12 апреля в России официально будет представлено новое поколение платформы разработки Microsoft Visual Studio 2010. На сайте Microsoft будет проводиться прямая онлайн-трансляция с конференц
16.03.2010 Windows Phone 7: первые приложения и бесплатное ПО для разработчиков

X представила средства для разработки приложений под Windows Phone 7 Series. В них вошли: Microsoft Visual Studio 2010 Express, XNA Game Studio 4.0, аддон для Visual Studio 2010 RC, Wind
20.10.2009 Вышли вторые бета-версии Visual Studio 2010 и.NET Framework 4

Компания Microsoft объявила о доступности вторых бета-версий среды программирования Visual Studio 2010 и платформы .NET Framework 4 для подписчиков MSDN. Широкому кругу разработ
28.07.2009 Microsoft опробует благотворительность на России

еловек. На протяжении двух месяцев (до 30 сентября) они смогут купить средства разработки Microsoft Visual Studio со скидкой 80%. На каждого заказчика в рамках программы положено не более 5 лиц
28.07.2009 Microsoft поддержит российских разработчиков ПО

ах инициативы, которая будет действовать с 28 июля по 30 сентября, можно будет приобрести Microsoft Visual Studio с беспрецедентной скидкой, говорится в сообщении корпорации. В программе смогут
13.11.2008 Microsoft анонсировала новые технологии для разработчиков

и Tech•Ed EMEA 2008 Developers в Барселоне, представила оптимизированные продукты для разработчиков Visual Studio 2008 Service Pack 1 (SP1) и .NET Framework 3.5 SP1, анонсировала подробности пр
28.10.2008 Microsoft объявила о выходе русской версии Visual Studio 2008

Корпорация Microsoft сегодня, 28 октября, объявила о выходе в России локализованной версии Visual Studio 2008, позволяющей как отдельным разработчикам, так и группам специалистов созда
30.09.2008 Microsoft анонсировала Visual Studio 2010 и .NET Framework 4.0

Корпорация Microsoft вчера, 29 сентября, впервые обнародовала информацию о новых инструментах Visual Studio 2010 и платформе разработки .NET Framework 4.0. Идейной основой создания Vis
14.08.2008 Microsoft выпустила SP1 для .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008

Компания Microsoft анонсировала выпуск Service Pack 1 для продуктов .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008, спустя девять месяцев со дня их появления. Обновления содержат значительн
29.02.2008 CA обеспечивает поддержку Server 2008, SQL Server 2008 и Visual Studio 2008

сальную поддержку последних продуктов корпорации Microsoft – Windows Server 2008, SQL Server 2008 и Visual Studio 2008. Решения CA позволят клиентам Microsoft эффективно и безопасно управлять д
30.01.2008 Microsoft приступила к продажам Visual Studio 2008

Корпорация Microsoft выпустила в продажу новую версию пакета для разработчиков – Visual Studio 2008. Microsoft Visual Studio содержит среду разработки и ряд инструмент
24.01.2008 Microsoft не устранит уязвимости в Visual Studio 6

Разработчики, которые по-прежнему используют Microsoft Visual Studio 6 и файлы проектов, загруженные из интернета, могут стать жертвами вредоносного
03.12.2007 Microsoft выпустила бесплатную ознакомительную версию Visual Studio 2008

Корпорация Microsoft выпустила бесплатную ознакомительную версию Visual Studio 2008 – инструмента для создания распределенных и клиентских приложений для Windows Vista, Windows Server 2008, Microsoft Office 2007, мобильных устройств и сети интернет. Пробная


Публикаций - 429, упоминаний - 656

Microsoft Visual Studio и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 368
Intel Corporation 12811 36
Oracle Corporation 7074 32
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 29
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 29
Microsoft Corporation - GitHub 1075 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Softline - Софтлайн 3743 19
Apple Inc 13156 17
Google LLC 12690 16
9594 16
SAP SE 5601 14
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
HP Inc. 5883 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
JetBrains 86 9
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 9
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 8
X Corp - Twitter 2938 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
АйТи 1519 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Broadcom - VMware 2610 7
Cisco Systems 5372 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
Adobe Systems 1597 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Autodesk 639 6
1С-Битрикс - Bitrix 675 6
OpenText - Micro Focus - Novell 880 6
Nvidia Corp 4002 5
Oracle - BEA Systems 162 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Почта России ПАО 2370 4
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
eBay Inc 1640 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 2
Alaska Airlines 14 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Резонанс НПП 407 2
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 2
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Газпром ПАО 1493 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Superjob - Суперджоб 858 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Uber 357 1
Газпром трансгаз 157 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Сбер - СберАвто 38 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Lego Education 12 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
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