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Microsoft Visual Studio
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.06.2022
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GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft
нием сосредоточиться на развитии облачных инструментов разработки, таких как Codespaces и Microsoft Visual Studio Code. Согласно заявлению разработчиков, опубликованному в блоге Github, проекту
|12.05.2022
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Обновление Windows 11 поломало Discord, Visual Studio и PowerShell. Как все исправить
B5012643. Перечень приложений, которые отказываются запускаться варьируется от пользователя к пользователю. По информации источника, в числе образцов проблемного ПО – интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio; клиент VPN-сервиса ProtonVPN; командная оболочка Microsoft PowerShell; мессенджер Discord; встроенный в ОС инструмент администратора «Просмотр событий» (Even Viewer); п
|14.10.2020
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Выпущена новая версия анализатора кода Solar appScreener с поддержкой IntelliJ IDEA и Visual Studio
-Солар» выпустила очередное обновление анализатора кода приложений Solar appScreener 3.7. Ключевым изменением новой версии стала поддержка интегрированных сред разработки IntelliJ IDEA от JetBrains и Visual Studio от Microsoft для исправления уязвимостей на более ранних стадиях создания ПО. IntelliJ IDEA представляет собой среду разработки для многих языков программирования, в частности Jav
|04.04.2019
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Microsoft представила среду разработки Visual Studio 2019
Интегрированная среда разработки Visual Studio 2019 для Windows и Mac стала доступна для скачивания на официальном сайте Micro
|10.03.2017
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Microsoft представила новую версию платформы для разработчиков Visual Studio 2017
Корпорация Microsoft объявила о доступности в России новой версии платформы для разработки Visual Studio 2017, скачать которую можно на сайте www.visualstudio.com. Как рассказали CNews
|14.11.2016
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Microsoft выпускает Visual Studio для MacOS
Xamarin Компания Microsoft раскрыла детали предстоящего релиза интегрированной среды разработки ПО Visual Studio для операционной системы MacOS. Их в корпоративном блоге компании сообщила глав
|28.01.2016
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Российские разработчики выпустили «конкурента Microsoft Visual Studio»
позволяет создавать приложения для Windows, веб-приложения и мобильные приложения, как и Microsoft Visual Studio. Но, в отличие от Visual Studio, Rider является кросс-платформенной сред
|27.02.2015
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4 марта пройдет онлайн-конференция по кроссплатформенной разработке с Visual Studio 2015
00 по московскому времени состоится онлайн-конференция, посвященная кроссплатформенной разработке с Visual Studio 2015. Предварительная версия Visual Studio 2015 вобрала в себя ряд новин
|13.11.2014
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Microsoft открыла код стека .NET и представила бесплатную версию Visual Studio
мой и форм-фактором, — отметил Павел Бетсис, президент Microsoft в России. — Благодаря возможностям Visual Studio и .NET мы предлагаем комплексное решение для создания и управления приложениями
|15.11.2013
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Microsoft запустила Visual Studio 2013 и её облачную версию в России
Корпорация Microsoft объявила о доступности в России Visual Studio 2013 — новейшей версии своей среды для разработки и управления жизненным циклом
|24.10.2013
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Microsoft представила Cloud OS в России
ые версии продуктов Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, SQL Server 2014, Windows Intune, Visual Studio 2013 и .NET 4.5.1. В компании подчеркивают, что интеграция этих продуктов с обл
|30.09.2013
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«Энвижн Груп» стала крупнейшим в Восточной Европе покупателем ПО Microsoft для разработчиков
«Энвижн Груп» внедрила в своих подразделениях пакеты Visual Studio 2012 и Team Foundation Server 2012 на общую сумму более $850 тыс. Подразделение разработки компании специализируется на создании OSS/BSS-решений, таких как IN-платформа MEDIO SCP
|30.04.2013
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Microsoft упростила создание открытого ПО в Visual Studio
пустила проект репозитория открытых компонентов для разработки под Windows, доступного через плагин Visual Studio NuGet. Описание на официальном сайте проекта NuGet гласит, что плагин «позволяе
|25.09.2012
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Топ-менеджер Visual Studio займется Windows Azure
Джейсон Зандер (Jason Zander), вице-президент Miсrosoft по проекту Visual Studio, возглавит разработку Windows Azure. Бывший топ-менеджер Developer Division – подразделения Microsoft, занимающегося продуктами для разработчиков, займет должность корпоративного
|13.09.2012
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Новая среда для разработки приложений Visual Studio 2012 доступна в России
Корпорация Microsoft представила Visual Studio 2012 — новую среду для разработки и управления жизненным циклом приложений. Бла
|12.03.2012
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Microsoft объявила об изменении цен на Visual Studio 2010
Вслед за выходом бета-версий своих ключевых продуктов для разработки — Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5, которые стали доступны для скачивания 1 марта 2012 г.
|28.02.2012
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Quality Assurance Day: первая премьера Visual Studio 11 для тестировщиков
и команд. Одной из ключевых тем конференции этого года станут возможности новой среды тестирования Visual Studio 11 Beta Test Professional. Организатором конференции является компания Microsof
|24.02.2012
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Бета-версии Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5 выйдут 1 марта
Компания Microsoft объявила о дате выхода бета-версий своих ключевых продуктов для разработки Visual Studio 11 и .Net Framework 4.5. Они станут доступны для скачивания 1 марта 2012 г. в ц
|14.11.2011
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Новая версия .NET Forge CMS 7.0 интегрирована с Windows Azure и Web Farm от Microsoft
тегических технологий Microsoft в России. В .NET Forge CMS версии 7.0 выполнена полная интеграция с Microsoft Visual Studio 2010. После установки расширения .NET Forge CMS для Microsoft Visu
|16.05.2011
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Microsoft вновь поддержит российских программистов
ния. В рамках акции, которая пройдет с 16 мая по 30 июня, можно приобрести русскую версию Microsoft Visual Studio 2010 Professional с беспрецедентной скидкой 60%. Всего в рамках третей волны ин
|11.04.2011
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Novell опубликовала реализацию .NET для Android
олит .NET-программистам создавать приложения для данной платформы, в том числе, из среды разработки Visual Studio. Выпуск данного продукта, по-видимому, связан с успехом MonoTouch, реализации M
|11.03.2011
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Вышел SP1 для Visual Studio 2010
Корпорация Microsoft объявила о выходе первого пакета обновлений Visual Studio 2010 SP1. Наряду с улучшениями в Visual Studio, деятельность разработчик
|08.12.2010
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Microsoft представила предварительную версию пакета обновления Visual Studio 2010 SP1 Beta
Корпорация Microsoft анонсировала предварительную версию первого набора обновлений для Visual Studio 2010. Данный пакет обновлений станет доступным 9 декабря (в настоящее время он
|11.10.2010
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В России стартовала вторая волна инициативы Microsoft по лицензированию разработчиков ПО
дет с 11 октября по 22 ноября, можно будет приобрести версию новейшей среды разработки ПО Microsoft Visual Studio 2010 Professional на русском языке с беспрецедентной скидкой 60%, говорится в с
|12.04.2010
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Microsoft Visual Studio 2010 и .NET Framework 4 уже в России
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии платформы разработки Visual Studio 2010 и среды выполнения .NET Framework 4. Эти технологии призваны упростить вес
|12.04.2010
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Microsoft Visual Studio 2010: официальный запуск в России
Сегодня в России проходит официальное представление нового поколения платформы разработки Microsoft Visual Studio 2010. На сайте Microsoft — vs2010.ru — началась прямая онлайн-трансляция с конф
|05.04.2010
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12 апреля состоится запуск Microsoft Visual Studio 2010 в России
12 апреля в России официально будет представлено новое поколение платформы разработки Microsoft Visual Studio 2010. На сайте Microsoft будет проводиться прямая онлайн-трансляция с конференц
|02.04.2010
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12 апреля состоится запуск Microsoft Visual Studio 2010 в России
12 апреля в России официально будет представлено новое поколение платформы разработки Microsoft Visual Studio 2010. На сайте Microsoft будет проводиться прямая онлайн-трансляция с конференц
|16.03.2010
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Windows Phone 7: первые приложения и бесплатное ПО для разработчиков
X представила средства для разработки приложений под Windows Phone 7 Series. В них вошли: Microsoft Visual Studio 2010 Express, XNA Game Studio 4.0, аддон для Visual Studio 2010 RC, Wind
|20.10.2009
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Вышли вторые бета-версии Visual Studio 2010 и.NET Framework 4
Компания Microsoft объявила о доступности вторых бета-версий среды программирования Visual Studio 2010 и платформы .NET Framework 4 для подписчиков MSDN. Широкому кругу разработ
|28.07.2009
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Microsoft опробует благотворительность на России
еловек. На протяжении двух месяцев (до 30 сентября) они смогут купить средства разработки Microsoft Visual Studio со скидкой 80%. На каждого заказчика в рамках программы положено не более 5 лиц
|28.07.2009
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Microsoft поддержит российских разработчиков ПО
ах инициативы, которая будет действовать с 28 июля по 30 сентября, можно будет приобрести Microsoft Visual Studio с беспрецедентной скидкой, говорится в сообщении корпорации. В программе смогут
|13.11.2008
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Microsoft анонсировала новые технологии для разработчиков
и Tech•Ed EMEA 2008 Developers в Барселоне, представила оптимизированные продукты для разработчиков Visual Studio 2008 Service Pack 1 (SP1) и .NET Framework 3.5 SP1, анонсировала подробности пр
|28.10.2008
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Microsoft объявила о выходе русской версии Visual Studio 2008
Корпорация Microsoft сегодня, 28 октября, объявила о выходе в России локализованной версии Visual Studio 2008, позволяющей как отдельным разработчикам, так и группам специалистов созда
|30.09.2008
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Microsoft анонсировала Visual Studio 2010 и .NET Framework 4.0
Корпорация Microsoft вчера, 29 сентября, впервые обнародовала информацию о новых инструментах Visual Studio 2010 и платформе разработки .NET Framework 4.0. Идейной основой создания Vis
|14.08.2008
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Microsoft выпустила SP1 для .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008
Компания Microsoft анонсировала выпуск Service Pack 1 для продуктов .NET Framework 3.5 и Visual Studio 2008, спустя девять месяцев со дня их появления. Обновления содержат значительн
|29.02.2008
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CA обеспечивает поддержку Server 2008, SQL Server 2008 и Visual Studio 2008
сальную поддержку последних продуктов корпорации Microsoft – Windows Server 2008, SQL Server 2008 и Visual Studio 2008. Решения CA позволят клиентам Microsoft эффективно и безопасно управлять д
|30.01.2008
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Microsoft приступила к продажам Visual Studio 2008
Корпорация Microsoft выпустила в продажу новую версию пакета для разработчиков – Visual Studio 2008. Microsoft Visual Studio содержит среду разработки и ряд инструмент
|24.01.2008
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Microsoft не устранит уязвимости в Visual Studio 6
Разработчики, которые по-прежнему используют Microsoft Visual Studio 6 и файлы проектов, загруженные из интернета, могут стать жертвами вредоносного
|03.12.2007
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Microsoft выпустила бесплатную ознакомительную версию Visual Studio 2008
Корпорация Microsoft выпустила бесплатную ознакомительную версию Visual Studio 2008 – инструмента для создания распределенных и клиентских приложений для Windows Vista, Windows Server 2008, Microsoft Office 2007, мобильных устройств и сети интернет. Пробная
Microsoft Visual Studio и организации, системы, технологии, персоны:
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