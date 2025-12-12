Разделы

Микроинформ

Микроинформ

Компания «Микроинформ» образована в июне 1988 года. Является одним из учебных центров России в области ИТ.

СОБЫТИЯ


12.12.2025 «Микроинформ» начинает обучение работе с HOSTVM VDI 1
17.10.2025 «Микроинформ» начинает обучение работе с платформой «Аврора Центр» 1
05.04.2024 Учебный центр «Микроинформ» стал официальным партнером по обучению компании «Газинформсервис» 1
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 1
19.11.2014 «Сетевая академия Ланит» и «Микроинформ» создали альянс в надежде выжить 2
14.10.2013 VMware в России сохраняет рост на 30% в год 1
14.09.2012 Коллекции, банки и рестораны известных ИТ-предпринимателей России 1
12.01.2012 «Ситроникс ИТ» построил виртуальную инфраструктуру для «БашНИПИнефти» 1
04.03.2010 Вадим Стеценко возглавил направление ИТ-аутсорсинга «Астерос» 1
03.11.2009 В Москве состоялся второй российский форум по виртуализации VForum 2009 1
23.04.2008 «Группа Систематика» ввела в совет директоров Ольгу Дергунову 2
11.10.2007 В питерских вузах будут читать курс «Основы технологий хранения данных» 1
07.02.2006 ИТ-сертификаты приносят хорошие деньги 1
08.12.2004 Microsoft определила будущее 1
20.10.2004 В Москве будет на 200 хот-спотов больше 1
02.07.2004 У 3Com в России появился прямой партнер по системам безопасности 1
19.04.2004 "eBusiness Russia 2004" научит управлять предприятием 1
06.04.2004 Fujitsu Siemens собирается укреплять бизнес в России 1
05.02.2004 "eBusiness Russia 2004" научит управлять предприятием 1
02.12.2003 В Москве прошла конференция Microsoft "Платформа 2004" 1
15.05.2002 Intel и "ЛАНИТ" представили программу поддержки российских интеграторов 1
15.05.2002 Intel и "ЛАНИТ" представили программу поддержки российских интеграторов 1
05.09.2001 Microsoft доверила учебному центру "Микроинформ" обучение инструкторов 1
05.09.2001 Microsoft представит Office XP на выставке Softool'2001 1
05.09.2001 Microsoft доверила учебному центру "Микроинформ" обучение инструкторов 1
01.08.2001 Enterasys Networks и Учебный центр "Микроинформ" приступают к обучению продавцов сетевого оборудования 1
26.04.2000 Cabletron Systems откроет в России учебный центр 1
01.10.1999 На INTERNETCOM '99 будет работать "Тестовый центр Microsoft" 1
06.09.1999 Покупателям компьютеров серий Aquarius Standard, Aquarius Professional и Aquarius-A предоставляются скидки на обучение в центре "Микроинформ". 1
26.05.1999 Lexmark анонсировала Road Show'99 1
06.05.1999 Lexmark провела обучение партнеров из стран СНГ 1
16.02.1999 "Микроинформ" анонсировала серию бесплатных семинаров по компьютерным технологиям 2
22.01.1999 Novell подвела итоги работы партнеров в 1998 году 1
16.11.1998 OCS объявила зимнюю сессию для своих партнеров 1

Публикаций - 34, упоминаний - 37

Микроинформ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25238 12
HP Inc. 5762 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 7
IBM - International Business Machines Corp 9551 7
Intel Corporation 12543 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 6
Broadcom - VMware 2493 6
Dell EMC 5093 6
Cisco Systems 5223 6
OpenText - Micro Focus - Novell 873 5
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 4
HP 3Com 680 4
SAP SE 5430 3
Lexmark Int 298 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 3
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 2
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
Citrix Systems 840 2
АйТи 1440 2
Sony 6634 2
Fujitsu 2066 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 2
Softline - Софтлайн 3266 2
Крок - Croc 1814 2
SAS Institute 1034 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 2
Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс 19 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 2
Cabletron Systems 71 2
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 1
Profound Solutions - Всеобъемлющие решения 12 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 1
Ростелеком 10313 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Yandex - Яндекс 8443 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 1
8996 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Promo.ru 37 2
ТМК Медиа - Трансконтинентальная МедиаКомпания 2 1
Союз конькобежцев России - Федерация конькобежного спорта России, ФКСР - Федерация конькобежного спорта СССР - Всероссийский конькобежный союза 3 1
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 1
ПСБ - Промсвязьбанк 902 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2998 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 87 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
ПромСвязьКапитал 84 1
ВТБ Страхование 61 1
LEGO 255 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Nike 190 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
Sony Center 17 1
Новый Иерусалим - государственный историко-художественный музей - музейно-выставочный комплексе 4 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Cargill 12 1
Cargill Investor Services 1 1
Русский Стиль 44 1
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3120 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 239 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12975 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11578 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13014 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4273 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 2
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1071 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2283 2
EdTech - SCORM - Sharable Content Object Reference Model - модель ссылок на совместно используемые объекты содержимого 29 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7625 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 1
Linux OS 10911 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 3
Microsoft Windows NT 887 3
Microsoft Windows 16333 2
Microsoft Office 3954 2
Google Android 14688 2
Apple iPhone 6 4862 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 2
HP Virtual Connect 11 1
Газинформсервис - SafeERP 19 1
Dell Wyse 62 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 320 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Microsoft Windows XP 2419 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Microsoft Outlook 1421 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 1
Microsoft BizTalk Server 106 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 316 1
Broadcom - VMware vSphere 595 1
Stafory - робот Вера 355 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 49 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 1
IBM Informix СУБД 135 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 38 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 1
Microsoft Office XP 81 1
S8 Capital - Aquarius Professional 20 1
Фридман Борис 4 3
Устинов Алексей 8 2
Дергунова Ольга 120 2
Генс Георгий 76 2
Алёхина Ольга 1 1
Иванишвили Бидзина 7 1
Карачинский Анатолий 95 1
Волож Аркадий 260 1
Ананьев Алексей 110 1
Сидоров Дмитрий 11 1
Ананьев Дмитрий 82 1
Василенко Александр 93 1
Рудников Вячеслав 10 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
Хасис Лев 105 1
Халин Дмитрий 56 1
Аитов Тимур 197 1
Евраев Михаил 264 1
Богуславский Леонид 38 1
Генс Филипп 43 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Яппаров Тагир 105 1
Аузан Александр 10 1
Грибов Владимир 31 1
Митрошенков Александр 3 1
Воронков Алексей 10 1
Эренбург Михаил 39 1
Краснов Михаил 86 1
Сафронов Дмитрий 11 1
Федоров Андрей 29 1
Агамирзян Игорь 74 1
Малышев Игорь 20 1
Касимов Игорь 17 1
Щербаков Борис 47 1
Васин Василий 35 1
Шикова Юлия 16 1
Ян Давид 69 1
Татаринов Кирилл 43 1
Дьяков Петр 12 1
Кравцов Алексей 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 10
Европа 24639 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 5
Украина 7796 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 4
Казахстан - Республика 5798 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Африка - Африканский регион 3571 3
Ближний Восток 3032 3
Беларусь - Белоруссия 6032 2
Европа Восточная 3121 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 2
Россия - СФО - Новосибирск 4656 2
Италия - Итальянская Республика 4430 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1230 2
Украина - Киев 1141 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Жуковский район - Жуковка 8 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3226 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2657 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3358 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8118 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1016 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 1
Испания - Королевство 3760 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3262 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3183 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1816 1
Ирландия - Республика 1025 1
Дания - Королевство 1318 1
Америка - Американский регион 2188 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2315 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5407 2
Образование в России 2561 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Английский язык 6878 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Экзамены 483 2
Увлечения и хобби - Hobbies 383 2
Webmaster - Вебмастер 133 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7604 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Forbes - Форбс 912 1
Главбух 12 1
Сноб 7 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 5
IDC - International Data Corporation 4943 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
Интерфакс - Финмаркет 26 2
Gartner - Dataquest 353 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
Gartner - Гартнер 3609 1
Fortune Global 500 287 1
Forbes Global 2000 49 1
Fortune Global 1000 51 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 48 4
РАН - Российская академия наук 2014 2
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 22 1
САМАН-МАТИ 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
Lexmark Printer University 2 1
Pearson VUE 55 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407105, в очереди разбора - 733092.
Создано именных указателей - 187241.
