Получите все материалы CNews по ключевому слову
Микроинформ
Компания «Микроинформ» образована в июне 1988 года. Является одним из учебных центров России в области ИТ.
СОБЫТИЯ
Микроинформ и организации, системы, технологии, персоны:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
|Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
|Фридман Борис 4 3
|Устинов Алексей 8 2
|Дергунова Ольга 120 2
|Генс Георгий 76 2
|Алёхина Ольга 1 1
|Иванишвили Бидзина 7 1
|Карачинский Анатолий 95 1
|Волож Аркадий 260 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Сидоров Дмитрий 11 1
|Ананьев Дмитрий 82 1
|Василенко Александр 93 1
|Рудников Вячеслав 10 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
|Хасис Лев 105 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Аитов Тимур 197 1
|Евраев Михаил 264 1
|Богуславский Леонид 38 1
|Генс Филипп 43 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
|Яппаров Тагир 105 1
|Аузан Александр 10 1
|Грибов Владимир 31 1
|Митрошенков Александр 3 1
|Воронков Алексей 10 1
|Эренбург Михаил 39 1
|Краснов Михаил 86 1
|Сафронов Дмитрий 11 1
|Федоров Андрей 29 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Малышев Игорь 20 1
|Касимов Игорь 17 1
|Щербаков Борис 47 1
|Васин Василий 35 1
|Шикова Юлия 16 1
|Ян Давид 69 1
|Татаринов Кирилл 43 1
|Дьяков Петр 12 1
|Кравцов Алексей 35 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
|Forbes - Форбс 912 1
|Главбух 12 1
|Сноб 7 1
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
|АиФ - Аргументы и факты 49 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407105, в очереди разбора - 733092.
Создано именных указателей - 187241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.