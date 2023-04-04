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Компьютеризация PC Personal Computers ПК Персональные компьютеры



04.04.2023 Продажи десктопов и ноутбуков в Европе «достигли дна»

Обвал на западноевропейском рынке ПК Продажи персональных компьютеров в странах Западной Европы в IV квартале 2022 г. упали на 38% по срав
07.03.2023 IDC объявила обвал продаж ПК до уровня пятилетней давновсти. Вся надежда на новую Windows

Тяжелый год для рынка ПК International Data Corporation (IDC) ухудшила прогноз по поставкам персональных компьютеров в 2023 г. Согласно оценке экспертов исследовательской компании, по и
14.02.2023 «Позитрон» выпустит новую линейку отечественной компьютерной техники

ссийского ИТ-оборудования под своим собственным брендом По подсчетам аналитиков, общий объем продаж персональных компьютеров только за первые шесть месяцев 2022 года в России составил 1,18 млн

02.09.2022 В мировых продажах ПК началась самая страшная катастрофа десятилетия. Ожидать скорого восстановления не стоит

Десятилетний рекорд Глобальный рынок традиционных персональных компьютеров (ПК) сократится на 12,8% в 2022 г., следует из скорректированного пр
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году

, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Грузию и Молдову. В целом, несмотря на сложную ситуацию с компонентами ПК и нарушения в работе логистических цепочек, поставки ПК и x86 серверов в 2020 году выросли год к году на 25,3% в денежном выражении и на 34,1% в штучном. Данный рост был в большей мере обеспечен значительно выросшими закупками в образова
05.04.2021 В «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 доступна публикация физических персональных компьютеров

ерной инфраструктуре организации, «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 дает возможность публиковать физические персональные компьютеры. Теперь можно в кратчайшие сроки организовать удаленную работу пользо
13.11.2020 Планшеты «воскресли» и спасли глобальный рынок ПК от обвала. Статистика

Коронавирус против десктопов Глобальные продажи персональных компьютеров, включая ноутбуки всех типов и планшеты, по итогам III квартала 2020 г. выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 124,5 млн штук, соо
02.09.2020 На рынок ПК и планшетов надвигается фееричный обвал

его показатели окажутся на уровне 2020 г. По оценке Canalys, рост продаж ПК и планшетов начнется уже в 2021 году Если рассматривать отдельные регионы мира, то в Китае и Азиатско-тихоокеанском регионе поставки ПК и планшетов по итогам 2020 г. упадут на 3% и 1% соответственно, а в 2021 г. Canalys ожидает 4-процентный рост в КНР. Прогноз на 2021 г. для Азиатско-тихоокеанского региона она пока

19.08.2020 Российский рынок ПК во II квартале 2020 г. значительно превзошел ожидания аналитиков

Компания IDC подвела итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за II квартал 2020 г. По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию з
14.07.2020 Сколько заработали во время пандемии производители ноутбуков

ера. Такое представление, разумеется, несло угрозу спросу на ПК. В период пандемии люди поняли, что персональный компьютер — очень продуктивный инструмент для работы, учебы, развлечений, и смар
23.04.2020 Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел

ьный накопитель. Он значительно ускоряет запуск системы, работу программ и загрузку игр. Фреймрейт в играх от него не увеличится, но самые обывательские задачи станут занимать намного меньше времени. Ваш компьютер точно устарел, если в нем все еще используется один лишь HDD. Поэтому мы рекомендуем начинать любой апгрейд именно с перехода с HDD на SSD – это самый бюджетный и самый результати
14.04.2020 Мировые продажи ПК переживают самое крутое падение за 7 лет

о рынка ПК Аналитические компании IDC и Gartner опубликовали результаты исследования мирового рынка персональных компьютеров (ПК) по итогам I квартала 2020 г. По данным Gartner, за первые три м
26.03.2020 HP представила решения для безопасности персональных компьютеров

й: более 90% заражений ПК происходит из-за почтовых вложений, а 96% уязвимостей в системе безопасности идентифицируются лишь спустя несколько месяцев. «В сегодняшних условиях обеспечение безопасности персональных компьютеров является критически важной задачей для предприятий. В условиях растущих угроз существует реальная потребность в решениях, которые будут защищать компьютеры, выявлять уя
14.01.2020 Глобальный рынок ПК пошел в рост впервые за 8 лет

ская компания International Data Corporation (IDC) опубликовала отчеты об анализе глобального рынка персональных компьютеров и ноутбуков за IV квартал 2019 г. и за весь 2019 г. Впервые за восем
25.12.2019 Умер «отец» персональных компьютеров

Создатель целой эпохи Ушел из жизни американский инженер Чак Педдл (Chuck Peddle), создавший легендарный процессор MOS Technology 6502. С этого чипа началась эра персональных компьютеров, в том числе и ПК компании Apple. Чак Педдл, по данным The New York Times, умер 15 декабря 2019 г. в возрасте 82 лет, но известно об этом стало лишь спустя 10 дней, 25

05.12.2019 В России рухнул рынок ПК. В пятерке лидеров перестановки

рынка», — отметила Наталья Виноградова, менеджер программ исследований IDC Россия. Рокировки и итоги по сегментам Согласно данным IDC, по итогам III квартала 2019 г. пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров возглавила HP Inc. с долей 23,7% от всех поставленных за квартал ПК. На втором месте – Lenovo с долей 20,4%, на третьем Acer с долей 17%, затем Asus с долей 9,2%. Замык
01.10.2019 iRU представила новый ПК Corp 312 Slim

специальной подставке и за монитором на креплении Vesa (есть в базовой комплектации). Напомним, что в августе 2019 г. компания iRU объявила о получении сертификата на совместимость своей продукции — персональных компьютеров — с отечественной операционной системой «Лотос», разработкой которой занимается компания «Энстрим».
29.05.2019 IDC: российский рынок ПК обвалился после трехлетнего подъема

От роста к падению Российский рынок персональных компьютеров вернулся к падению в I квартале 2019 г., сообщила исследовательская компания IDC. Согласно ее отчету за указанный период, обвал превысил 10% в годовом исчислении. В сра
04.04.2019 «Связной | Евросеть»: продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности выросли втрое

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности на российском рынке в 2018 г. С января по декабрь прошлого года продажи этой категории товаров в сравнении с 2017 г. выросли на 192%
21.02.2019 Российский рынок ПК рванул вверх с двойным ускорением

Российский рынок ПК восстановился и продолжает расти Согласно данным исследования российского рынка персональных компьютеров IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за IV кв. 2018 г. было поставлено около 1,6 млн настольных и портативных ПК. Квартальные итоги оказались на 11,2% лучше показателей а
05.09.2018 Почему растет рынок ПК и ноутбуков

CNews: Рынок ПК и ноутбуков показывает стабильный рост на протяжении нескольких кварталов. Чем вызван этот рост? Дмитрий Кравченко: Этот вопрос можно разделить на две части и поговорить отдельно о гло
28.08.2018 Российский рынок ПК рванул вверх на 22%. В топ-5 лидеров важные перестановки

есколько иначе: первые места, если говорить о количестве поставленных устройств, занимают HP Inc., Lenovo и Acer. На четвертом месте находится производитель iRU, на пятом — Depo Computers. Российский рынок ПК вырос на 22,5% В I кв. 2018 г. в секторе десктопов пятерку лидеров также возглавила HP Inc., второе и третье места заняли Lenovo и Acer. На четвертом месте была Depo Computers, на пято
08.08.2018 «Росэлектроника» организует производство персональных компьютеров специального назначения

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) на базе «НПО «Импульс» (Санкт-Петербург) начал производство персональных компьютеров общего и специального назначения любых конфигураций. По техническому заданию заказчика специалисты предприятия собирают компьютер, соответствующий требованиям ФСТЭК, пр
13.07.2018 Глобальный рынок ПК вырос впервые за 6 лет

ке и использованию ПО, при которых конечному пользователю становятся ненужными дорогостоящие мощные персональные компьютеры. За III квартал 2012 г. поставщики отгрузили 81,6 млн единиц техники.
31.05.2018 Российский рынок ПК вырос на четверть

Портативные ПК в лидерах роста Согласно итогам исследования российского рынка персональных компьютеров за I кв. 2018 г., составленного аналитиками IDC, в Россию за этот пе
13.04.2018 Рынок ПК падает три с половиной года подряд. Цены растут

Рынок ПК сокращается с 2012 года Аналитики Gartner зафиксировали продолжение спада рынка персональных компьютеров. В I квартале 2018 г. он сократился на 1,4% (до 61,7 млн единиц). Та
27.02.2018 На российском рынке ПК сменился лидер

Российский рынок ПК оживает по всем направлениям Согласно итогам исследования российского рынка персональных компьютеров за IV квартале 2017 г., составленным аналитиками IDC по данным IDC P
22.11.2017 Российский рынок ПК растет третий квартал подряд

вил в штуках 88,6%. IDC отмечает положительную динамику отгрузки игровых и коммерческих ПК, а также ультратонких ноутбуков — поставки этих устройств растут несмотря на общую слабость рынка.Российский рынок ПК растет третий квартал подрядКроме того, в минувшем квартале в Россию было завезено 817 тыс. ноутбуков, что на 1,3% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Лидером в этом сегм
11.10.2017 Рынок ПК в стагнации. В пятерке лидеров продажи нарастил лишь один производитель

Итоги кварталаВ III кв. 2017 г. рынок ПК сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. В общей сложности за указанный период на рынок было поставлено 67,2 млн десктопов, ноутбуков и рабочих стан
11.08.2017 Российский рынок ПК устремился к докризисному уровню

Российский рынок ПКВо II кв. 2017 г. на российский рынок было поставлено около 1,2 млн персональных компьютеров, включая настольные ПК и ноутбуки. Это на 4,6% больше аналогичного п
23.05.2017 Российский рынок ПК резко вырос из-за моноблоков и игр

Итоги кварталаВ I кв. 2017 г. на российский рынок была поставлено 971 тыс. персональных компьютеров — как настольных так и портативных, что на 18,3% больше, чем в анало
13.04.2017 IDC и Gartner не могут договориться, растет рынок ПК или падает, и кто его лидер

Спорные результаты кварталаВ I кв. 2017 г. на мировой рынок ПК было поставлено 62,2 млн устройств, что на 2,4% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Этот квартал стал первым со времен 2007 г., когда на рынок поступило менее 63 млн ПК.

12.04.2017 Рынок ПК пошел в рост впервые за 5 лет

талаВ I кв. 2017 г. на мировой рынок поступило в общей сложности 60,3 млн настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Это на 0,6% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Глобальный рынок ПК продемонстрировал годовой рост впервые за последние 5 лет, отмечает компания IDC. Ожидания аналитиков компании, которые предсказывали рынку сокращение на 1,8%, не оправдались.В целом,

22.02.2017 IDC: Российский рынок ПК продолжает стабилизироваться

IDC объявила о подведении итогов исследования российского рынка персональных компьютеров за четвертый квартал 2016 г. Согласно данным IDC Quarterly PC Tracke
13.10.2016 Рынок ПК показывает самое долгое падение в истории

К: продление срока эксплуатации ПК, вызванное избытком потребительских устройств, и слабый спрос на персональные компьютеры на развивающихся рынках», - заявила старший аналитик Gartner Микако К
30.08.2016 HP представила персональные компьютеры со встроенной защитой от подглядывания

Компания HP Inc. представила персональные компьютеры, экраны которых защищены от подглядывания. Технология HP Sure View (опциональная особенность ноутбуков HP EliteBook 1040 и HP EliteBook 840) позволяет одним нажатием кла
24.08.2016 Рынок ПК в России стремительно рушится

%), Acer (14,8%) и Dell (4%). Рынок ПК в России продолжил сокращаться Рост спроса в госучреждениях «Персональные компьютеры продолжают оставаться востребованными в крупных коммерческих и госуда
20.04.2016 Падение рубля обвалило рынок ПК в Европе

Падение рубляПоставки персональных компьютеров в регион EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) в I квартале 2016 г.

12.04.2016 Начало 2016 г. рынок ПК отметил обвалом

Падение согласно прогнозу Поставки ПК на мировой рынок в I квартале 2016 г. упали на 11,5% в сравнении с аналогичным периодом 2015 г., сообщили в IDC. В Gartner подтвердили динамику, рассказав о падении на 9,6%. Всего в
27.01.2016 Поставки ПК в EMEA рухнули на 18%

Падение поставок По итогам 2015 г. поставки персональных компьютеров в регион EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) упали на 18% до 76,3


Публикаций - 5095, упоминаний - 5597

Компьютеризация замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23955 1035
Intel Corporation 11845 990
HP Inc. 5608 542
Dell EMC 4964 518
Apple Inc 11554 508
IBM - International Business Machines Corp 9313 472
HP - Hewlett-Packard 3614 444
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2460 391
Lenovo Group 2225 361
Dell Technologies - Dell Computer 2114 291
Samsung Electronics 9912 285
AMD - Advanced Micro Devices 3973 281
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 239
Google LLC 11308 230
HP Compaq Computer Corp 1915 221
Sony 6477 213
Toshiba Corporation 2904 197
Nvidia Corp 3284 156
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 805 147
Cisco Systems 4986 124
Oracle Corporation 6471 113
Fujitsu 2024 106
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4458 104
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 99
Oracle - Sun Microsystems 2209 97
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 681 94
Прогноз 1567 86
Amazon Inc - Amazon.com 2871 83
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 82
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 564 82
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 79
DEPO Computers - Депо Электроникс 593 79
Yahoo! 3687 75
Lenovo Motorola 3489 75
7522 68
Meta Platforms - Facebook 4363 68
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10590 68
Yandex - Яндекс 6330 66
Цифра ГК 2246 65
Siemens AG - Siemens Group 2547 63
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6733 109
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 78
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 72
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6379 59
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1989 53
eBay Inc 1605 46
Май - Майский чай - российская торговая компания 1093 33
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 52 24
Открытие ФК - Банк Открытие 523 21
Белый Ветер 346 21
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 19
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 18
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 18
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 548 17
Merrill Lynch 433 17
РЖД - Российские железные дороги 1753 17
Почта России ПАО 1979 17
Лента - Сеть розничной торговли 1868 17
BMW Group 423 15
Block - Square 196 13
Связной ГК 1356 13
Walt Disney Company 576 13
First Call 223 13
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 13
Евросеть 1402 13
Россети Ленэнерго 1698 13
Газпром ПАО 1211 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 12
Альфа-Банк 1649 12
Visa International 1908 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2585 12
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 12
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 11
Возрождение - Коммерческий банк 332 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 697 11
Техносила - СервисТрейд 241 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 446 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 620 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5030 104
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10181 97
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3289 84
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 65
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2201 55
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4118 52
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 52
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1284 49
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4643 47
Судебная власть - Judicial power 2196 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 40
Президент Российской Федерации 3970 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 32
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1377 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 27
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1706 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1727 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 24
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 23
Правительство Москвы 2137 22
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 394 21
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 473 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3383 18
Федеральное казначейство России 1636 17
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 513 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 740 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 16
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 618 16
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 974 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 15
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 672 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2681 14
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 12
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 445 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 104
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 57
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 11
4CIO 762 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 633 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 527 6
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 5
8K Association - Ассоциация 8K 171 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 4
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 3
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 23 3
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 204 3
Linux Foundation 177 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 92 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 266 3
OLPC - One Laptop per Child 81 3
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
Greenpeace - Гринпис 119 2
Коммунизм - Коммунистические партии 69 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15324 1449
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27274 1275
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13665 1191
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23291 1141
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19777 1050
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57600 770
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11637 676
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13213 657
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43128 652
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22454 622
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22458 584
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16405 482
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23190 405
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23140 400
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26444 400
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13417 396
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9580 368
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8724 362
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12065 340
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10675 328
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11938 321
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11634 304
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14889 300
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6837 294
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18787 292
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8639 274
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2324 272
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7247 271
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9614 264
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5535 263
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5557 261
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12087 258
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8606 254
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7132 245
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11524 242
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11153 236
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4147 235
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27655 218
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5664 211
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14342 206
Microsoft Windows 14912 837
Linux OS 8930 336
Microsoft Windows XP 2536 285
Google Android 13254 278
Microsoft Windows 2000 8661 275
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 248
Microsoft Windows 7 1922 196
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1362 172
Intel x86 - архитектура процессора 1714 157
Apple Mac - Apple Macintosh 2911 154
Apple iOS 7246 151
Apple iPad 3786 143
Apple iPhone - серия смартфонов 6812 141
Microsoft Windows Vista Longhorn 1763 128
Microsoft Office 3567 122
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 112
Microsoft Windows 10 1604 112
Microsoft Edge - браузер 1958 92
Intel Pentium III 779 92
Intel Celeron - Серия процессоров 953 89
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3962 86
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1297 79
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1783 77
Apple iPhone 6 4862 76
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 73
Intel Core - Семейство процессоров 1150 73
Apple macOS X - Rhapsody 1506 73
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3020 73
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1299 68
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1468 67
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1252 65
Apple macOS 1855 65
Google Chrome - браузер 1464 64
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 876 64
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 63
Oracle Java - язык программирования 2857 60
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 59
Mozilla Firefox - браузер 1835 58
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 852 57
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3718 55
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 83
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 60
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 58
Dell Michael - Делл Майкл 190 41
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 130 30
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 29
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 28
Виноградова Наталья 53 25
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 24
Рейман Леонид 1037 23
Путин Владимир 2899 23
Apotheker Leo - Апотекер Лео 65 22
Loverde Loren - Ловерд Лорен 25 20
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 19
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 45 19
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 159 18
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 15
Юсупов Ренат 115 15
Hurd Mark - Херд Марк 95 13
Мишин Глеб 70 12
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 11
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 11
Allen Paul - Аллен Пол 120 11
Wang J.T. - Ван Джей Ти 29 10
Касперский Евгений 311 10
Кабанов Владимир 176 10
Медведев Дмитрий 1641 10
Верховод Андрей 22 10
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 10
Прянишников Николай 288 10
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 10
Степанов Владимир 49 10
Шибанов Владимир 32 9
Калинин Александр 145 9
Ксенин Алекс 311 9
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 39 9
Rollins Kevin - Роллинс Кевин 19 9
Satya Nadella - Сатья Наделла 193 9
Chou Jay - Чоу Джей 11 9
Воронецкий Эдуард 46 9
Россия - РФ - Российская федерация 130647 1896
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50726 1235
Европа 21275 530
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15822 468
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40103 461
Япония 13075 406
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13801 377
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13609 347
Китай - Тайвань 3827 240
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13081 235
Германия - Федеративная Республика 12338 218
Украина 7414 214
Казахстан - Республика 5193 174
Африка - Африканский регион 3354 164
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15884 159
Ближний Восток 2820 156
Азия - Азиатский регион 5229 153
Беларусь - Белоруссия 4934 151
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 144
Южная Корея - Республика 6407 141
Европа Восточная 3017 122
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1159 119
США - Калифорния 4543 118
Узбекистан - Республика 1559 117
Армения - Республика 2017 116
Грузия 1162 114
Таджикистан - Республика 824 112
Азербайджан - Азербайджанская Республика 970 111
Туркмения - Туркменистан 425 110
Индия - Bharat 5214 107
Европа Западная 1418 105
Франция - Французская Республика 7662 104
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1750 101
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 90
Америка Северная 3127 86
Канада 4766 86
Земля - планета Солнечной системы 10074 78
Италия - Итальянская Республика 4251 75
США - Нью-Йорк 3061 67
Америка Латинская 1748 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44447 722
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46505 615
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11971 474
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25815 423
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21924 395
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14972 244
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4459 241
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Internet Economy - Интернет-экономика 5619 200
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10254 189
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9963 189
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9218 185
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4989 177
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4367 175
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7121 172
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16433 159
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5815 144
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6402 137
Английский язык 6324 133
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8187 120
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4259 120
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4953 111
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2812 104
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 197
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11070 82
DigiTimes - Издание 1305 74
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Bloomberg 1171 54
AP - Associated Press 1994 51
CNET Networks - CNET News 1641 51
CNews - ZOOM.CNews 1815 44
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 42
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 40
NYT - The New York Times 1011 39
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 38
ZDnet 595 25
The Register 1480 24
FT - Financial Times 1184 19
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Ars Technica 399 17
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 17
EWeek 178 16
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The Verge - Издание 520 15
Коммерсантъ - Издательский дом 1501 15
Times 601 15
Fortune 203 14
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Forbes - Форбс 696 14
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ComputerWorld 144 14
Dow Jones - MarketWatch 310 14
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 637 12
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 11
AppleInsider 388 11
NE Asia Online 313 10
All Things Digital 167 9
Мобильные системы 113 9
Inquirer 463 9
PC Magazine - PCMag 83 9
Silicon.com 364 9
Прайм - Агентство экономической информации 868 9
IDC - International Data Corporation 4878 545
Gartner - Гартнер 3503 349
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7695 157
Internet Stock Report 994 54
Gartner - Dataquest 347 48
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2657 48
IHS iSuppli 397 48
S&P 500 554 39
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 28
IDC Russia - IDC Россия 157 27
Forrester Research 819 25
NPD DisplaySearch 283 18
Juniper Research 509 16
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 952 13
Thomson Financial - Thomson First Call 204 13
Strategy Analytics 284 12
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 12
Net Applications 114 12
ABI Research 233 11
Mercury Research 66 10
Fortune Global 500 284 9
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 9
Jon Peddie Research 35 8
NPD Group 140 8
IBM Research 107 8
NetMarketShare Web Analytics 29 7
Fortune Global 100 139 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 7
GfK Rus - ГФК-Русь 204 7
TrendForce 93 7
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 6 6
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 81 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 195 6
Moody's Investors Service 135 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 6
ITResearch 116 6
Microsoft Research 138 6
CNews Мишень 159 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 308 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 929 23
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 23
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 22
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1375 18
РАН - Российская академия наук 1741 15
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 12
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 9
University of Oxford - Оксфордский университет 195 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 525 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 543 8
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 120 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 743 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 250 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 466 4
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 75 4
University of California - Калифорнийский университет 85 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 311 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 257 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 798 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 201 4
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 171 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 3
Cornell University - Корнеллский университет 194 3
Микроинформ 31 3
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 43 3
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 270 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 297 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 141
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2220 75
CeBIT 611 29
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 27
Intel Developer Forum - IDF 276 25
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 23
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1145 18
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 12
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 11
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 10
День молодёжи - 27 июня 716 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 697 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 5
CNews AWARDS - награда 449 4
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 3
CEATEC 45 3
Международный женский день - 8 марта 286 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 54 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 3
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 34 2
Связь-Экспокомм 93 2
Photokina 59 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 2
iF Design Awards 25 2
USENIX - техническая конференция 15 2
MacWorld Expo 35 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 2
ISE - Integrated Systems Europe 46 2
День знаний - 1 сентября 32 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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