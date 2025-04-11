Компьютеризация PC Personal Computers ПК Персональные компьютеры

Трамп и Китай ввергают мировой рынок ПК в хаос и неизвестность. Новые пошлины грозят ему разрушением атной техподдержки Windows 10 в октябре 2025 г. и внедрение искусственного интеллекта в современные персональные компьютеры.

«Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование приложения для компьютеров «Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование приложения для компьютеров. Оно дополнилось функциями скачивания и синхронизацией прослушивания между устройствами. Приложение «Яндекс Музыки» для компьютера подходит тем пользователям, которые проводят много времени в офисе или дома. Например, слушают музыку во время работы, учебы или отдыха. Приложение позволяет управлять воспроизве

Новый ПК Nuvo-9531-FT от Neousys Technology аза. Для ввода/вывода имеется четыре порта 2,5GbE, опционально PoE+, 4xUSB3.2 Gen 1 с винтовым замком, 4-CH изолированных DI и 4-CH изолированных DO, а также выходы VGA и DP для двух дисплеев. Corson Новый ПК Nuvo-9531-FT от Neousys Technology Для хранения и расширения данных предусмотрено слота M.2 NVMe для высокоскоростных SSD и лоток для HDD с возможностью горячей замены. Имеется два сло

Спрос на установку антивируса на персональные компьютеры и ноутбуки вырос вдвое с начала года — «Авито Услуги» слугами по ремонту техники. Отличительная черта удаленной работы — связь и работа посредством смартфона. Так, 62% респондентов обращались за ремонтом телефонов, 37% — ноутбуков, а 29% — ремонтировали персональные компьютеры. Треть (29%) из ремонтировавших технику настраивали программное обеспечение, еще 29% — заменяли батарею на девайсах, 24% — очищали свои ПК, 20% и 19% соответственно ремо

«М.Видео» выбрал персональные компьютеры «Инферит» для решения задач импортозамещения «М.Видео», российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, выбрала персональные компьютеры российского производителя «Инферит» для обновления корпоративного парка техники и в целях реализации программы импортозамещения. В феврале 2024 г. «Инферит» поставил «М.

Продажи десктопов и ноутбуков в Европе «достигли дна» Обвал на западноевропейском рынке ПК Продажи персональных компьютеров в странах Западной Европы в IV квартале 2022 г. упали на 38% по срав

IDC объявила обвал продаж ПК до уровня пятилетней давновсти. Вся надежда на новую Windows Тяжелый год для рынка ПК International Data Corporation (IDC) ухудшила прогноз по поставкам персональных компьютеров в 2023 г. Согласно оценке экспертов исследовательской компании, по и

«Позитрон» выпустит новую линейку отечественной компьютерной техники ссийского ИТ-оборудования под своим собственным брендом По подсчетам аналитиков, общий объем продаж персональных компьютеров только за первые шесть месяцев 2022 года в России составил 1,18 млн

В мировых продажах ПК началась самая страшная катастрофа десятилетия. Ожидать скорого восстановления не стоит Десятилетний рекорд Глобальный рынок традиционных персональных компьютеров (ПК) сократится на 12,8% в 2022 г., следует из скорректированного пр

Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году , Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Грузию и Молдову. В целом, несмотря на сложную ситуацию с компонентами ПК и нарушения в работе логистических цепочек, поставки ПК и x86 серверов в 2020 году выросли год к году на 25,3% в денежном выражении и на 34,1% в штучном. Данный рост был в большей мере обеспечен значительно выросшими закупками в образова

В «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 доступна публикация физических персональных компьютеров ерной инфраструктуре организации, «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 дает возможность публиковать физические персональные компьютеры. Теперь можно в кратчайшие сроки организовать удаленную работу пользо

Планшеты «воскресли» и спасли глобальный рынок ПК от обвала. Статистика Коронавирус против десктопов Глобальные продажи персональных компьютеров, включая ноутбуки всех типов и планшеты, по итогам III квартала 2020 г. выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 124,5 млн штук, соо

На рынок ПК и планшетов надвигается фееричный обвал его показатели окажутся на уровне 2020 г. По оценке Canalys, рост продаж ПК и планшетов начнется уже в 2021 году Если рассматривать отдельные регионы мира, то в Китае и Азиатско-тихоокеанском регионе поставки ПК и планшетов по итогам 2020 г. упадут на 3% и 1% соответственно, а в 2021 г. Canalys ожидает 4-процентный рост в КНР. Прогноз на 2021 г. для Азиатско-тихоокеанского региона она пока

Российский рынок ПК во II квартале 2020 г. значительно превзошел ожидания аналитиков Компания IDC подвела итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за II квартал 2020 г. По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию з

Сколько заработали во время пандемии производители ноутбуков ера. Такое представление, разумеется, несло угрозу спросу на ПК. В период пандемии люди поняли, что персональный компьютер — очень продуктивный инструмент для работы, учебы, развлечений, и смар

Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел ьный накопитель. Он значительно ускоряет запуск системы, работу программ и загрузку игр. Фреймрейт в играх от него не увеличится, но самые обывательские задачи станут занимать намного меньше времени. Ваш компьютер точно устарел, если в нем все еще используется один лишь HDD. Поэтому мы рекомендуем начинать любой апгрейд именно с перехода с HDD на SSD – это самый бюджетный и самый результати

Мировые продажи ПК переживают самое крутое падение за 7 лет о рынка ПК Аналитические компании IDC и Gartner опубликовали результаты исследования мирового рынка персональных компьютеров (ПК) по итогам I квартала 2020 г. По данным Gartner, за первые три м

HP представила решения для безопасности персональных компьютеров й: более 90% заражений ПК происходит из-за почтовых вложений, а 96% уязвимостей в системе безопасности идентифицируются лишь спустя несколько месяцев. «В сегодняшних условиях обеспечение безопасности персональных компьютеров является критически важной задачей для предприятий. В условиях растущих угроз существует реальная потребность в решениях, которые будут защищать компьютеры, выявлять уя

Глобальный рынок ПК пошел в рост впервые за 8 лет ская компания International Data Corporation (IDC) опубликовала отчеты об анализе глобального рынка персональных компьютеров и ноутбуков за IV квартал 2019 г. и за весь 2019 г. Впервые за восем

Умер «отец» персональных компьютеров Создатель целой эпохи Ушел из жизни американский инженер Чак Педдл (Chuck Peddle), создавший легендарный процессор MOS Technology 6502. С этого чипа началась эра персональных компьютеров, в том числе и ПК компании Apple. Чак Педдл, по данным The New York Times, умер 15 декабря 2019 г. в возрасте 82 лет, но известно об этом стало лишь спустя 10 дней, 25

В России рухнул рынок ПК. В пятерке лидеров перестановки рынка», — отметила Наталья Виноградова, менеджер программ исследований IDC Россия. Рокировки и итоги по сегментам Согласно данным IDC, по итогам III квартала 2019 г. пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров возглавила HP Inc. с долей 23,7% от всех поставленных за квартал ПК. На втором месте – Lenovo с долей 20,4%, на третьем Acer с долей 17%, затем Asus с долей 9,2%. Замык

iRU представила новый ПК Corp 312 Slim специальной подставке и за монитором на креплении Vesa (есть в базовой комплектации). Напомним, что в августе 2019 г. компания iRU объявила о получении сертификата на совместимость своей продукции — персональных компьютеров — с отечественной операционной системой «Лотос», разработкой которой занимается компания «Энстрим».

IDC: российский рынок ПК обвалился после трехлетнего подъема От роста к падению Российский рынок персональных компьютеров вернулся к падению в I квартале 2019 г., сообщила исследовательская компания IDC. Согласно ее отчету за указанный период, обвал превысил 10% в годовом исчислении. В сра

«Связной | Евросеть»: продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности выросли втрое Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности на российском рынке в 2018 г. С января по декабрь прошлого года продажи этой категории товаров в сравнении с 2017 г. выросли на 192%

Российский рынок ПК рванул вверх с двойным ускорением Российский рынок ПК восстановился и продолжает расти Согласно данным исследования российского рынка персональных компьютеров IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за IV кв. 2018 г. было поставлено около 1,6 млн настольных и портативных ПК. Квартальные итоги оказались на 11,2% лучше показателей а

Почему растет рынок ПК и ноутбуков CNews: Рынок ПК и ноутбуков показывает стабильный рост на протяжении нескольких кварталов. Чем вызван этот рост? Дмитрий Кравченко: Этот вопрос можно разделить на две части и поговорить отдельно о гло

Российский рынок ПК рванул вверх на 22%. В топ-5 лидеров важные перестановки есколько иначе: первые места, если говорить о количестве поставленных устройств, занимают HP Inc., Lenovo и Acer. На четвертом месте находится производитель iRU, на пятом — Depo Computers. Российский рынок ПК вырос на 22,5% В I кв. 2018 г. в секторе десктопов пятерку лидеров также возглавила HP Inc., второе и третье места заняли Lenovo и Acer. На четвертом месте была Depo Computers, на пято

«Росэлектроника» организует производство персональных компьютеров специального назначения Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) на базе «НПО «Импульс» (Санкт-Петербург) начал производство персональных компьютеров общего и специального назначения любых конфигураций. По техническому заданию заказчика специалисты предприятия собирают компьютер, соответствующий требованиям ФСТЭК, пр

Глобальный рынок ПК вырос впервые за 6 лет ке и использованию ПО, при которых конечному пользователю становятся ненужными дорогостоящие мощные персональные компьютеры. За III квартал 2012 г. поставщики отгрузили 81,6 млн единиц техники.

Российский рынок ПК вырос на четверть Портативные ПК в лидерах роста Согласно итогам исследования российского рынка персональных компьютеров за I кв. 2018 г., составленного аналитиками IDC, в Россию за этот пе

Рынок ПК падает три с половиной года подряд. Цены растут Рынок ПК сокращается с 2012 года Аналитики Gartner зафиксировали продолжение спада рынка персональных компьютеров. В I квартале 2018 г. он сократился на 1,4% (до 61,7 млн единиц). Та

На российском рынке ПК сменился лидер Российский рынок ПК оживает по всем направлениям Согласно итогам исследования российского рынка персональных компьютеров за IV квартале 2017 г., составленным аналитиками IDC по данным IDC P

Российский рынок ПК растет третий квартал подряд вил в штуках 88,6%. IDC отмечает положительную динамику отгрузки игровых и коммерческих ПК, а также ультратонких ноутбуков — поставки этих устройств растут несмотря на общую слабость рынка.Российский рынок ПК растет третий квартал подрядКроме того, в минувшем квартале в Россию было завезено 817 тыс. ноутбуков, что на 1,3% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Лидером в этом сегм

Рынок ПК в стагнации. В пятерке лидеров продажи нарастил лишь один производитель Итоги кварталаВ III кв. 2017 г. рынок ПК сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. В общей сложности за указанный период на рынок было поставлено 67,2 млн десктопов, ноутбуков и рабочих стан

Российский рынок ПК устремился к докризисному уровню Российский рынок ПКВо II кв. 2017 г. на российский рынок было поставлено около 1,2 млн персональных компьютеров, включая настольные ПК и ноутбуки. Это на 4,6% больше аналогичного п

Российский рынок ПК резко вырос из-за моноблоков и игр Итоги кварталаВ I кв. 2017 г. на российский рынок была поставлено 971 тыс. персональных компьютеров — как настольных так и портативных, что на 18,3% больше, чем в анало

IDC и Gartner не могут договориться, растет рынок ПК или падает, и кто его лидер Спорные результаты кварталаВ I кв. 2017 г. на мировой рынок ПК было поставлено 62,2 млн устройств, что на 2,4% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Этот квартал стал первым со времен 2007 г., когда на рынок поступило менее 63 млн ПК.

Рынок ПК пошел в рост впервые за 5 лет талаВ I кв. 2017 г. на мировой рынок поступило в общей сложности 60,3 млн настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Это на 0,6% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Глобальный рынок ПК продемонстрировал годовой рост впервые за последние 5 лет, отмечает компания IDC. Ожидания аналитиков компании, которые предсказывали рынку сокращение на 1,8%, не оправдались.В целом,