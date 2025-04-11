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Компьютеризация PC Personal Computers ПК Персональные компьютеры

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11.04.2025 Персональные компьютеры «Инферит» внесли в реестр Минпромторга
10.04.2025 Трамп и Китай ввергают мировой рынок ПК в хаос и неизвестность. Новые пошлины грозят ему разрушением

атной техподдержки Windows 10 в октябре 2025 г. и внедрение искусственного интеллекта в современные персональные компьютеры.
21.11.2024 «Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование приложения для компьютеров

«Яндекс Музыка» завершила бета-тестирование приложения для компьютеров. Оно дополнилось функциями скачивания и синхронизацией прослушивания между устройствами. Приложение «Яндекс Музыки» для компьютера подходит тем пользователям, которые проводят много времени в офисе или дома. Например, слушают музыку во время работы, учебы или отдыха. Приложение позволяет управлять воспроизве
07.06.2024 Новый ПК Nuvo-9531-FT от Neousys Technology

аза. Для ввода/вывода имеется четыре порта 2,5GbE, опционально PoE+, 4xUSB3.2 Gen 1 с винтовым замком, 4-CH изолированных DI и 4-CH изолированных DO, а также выходы VGA и DP для двух дисплеев. Corson Новый ПК Nuvo-9531-FT от Neousys Technology Для хранения и расширения данных предусмотрено слота M.2 NVMe для высокоскоростных SSD и лоток для HDD с возможностью горячей замены. Имеется два сло
31.05.2024 Спрос на установку антивируса на персональные компьютеры и ноутбуки вырос вдвое с начала года — «Авито Услуги»

слугами по ремонту техники. Отличительная черта удаленной работы — связь и работа посредством смартфона. Так, 62% респондентов обращались за ремонтом телефонов, 37% — ноутбуков, а 29% — ремонтировали персональные компьютеры. Треть (29%) из ремонтировавших технику настраивали программное обеспечение, еще 29% — заменяли батарею на девайсах, 24% — очищали свои ПК, 20% и 19% соответственно ремо
21.05.2024 «М.Видео» выбрал персональные компьютеры «Инферит» для решения задач импортозамещения

«М.Видео», российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, выбрала персональные компьютеры российского производителя «Инферит» для обновления корпоративного парка техники и в целях реализации программы импортозамещения. В феврале 2024 г. «Инферит» поставил «М.
04.04.2023 Продажи десктопов и ноутбуков в Европе «достигли дна»

Обвал на западноевропейском рынке ПК Продажи персональных компьютеров в странах Западной Европы в IV квартале 2022 г. упали на 38% по срав
07.03.2023 IDC объявила обвал продаж ПК до уровня пятилетней давновсти. Вся надежда на новую Windows

Тяжелый год для рынка ПК International Data Corporation (IDC) ухудшила прогноз по поставкам персональных компьютеров в 2023 г. Согласно оценке экспертов исследовательской компании, по и
14.02.2023 «Позитрон» выпустит новую линейку отечественной компьютерной техники

ссийского ИТ-оборудования под своим собственным брендом По подсчетам аналитиков, общий объем продаж персональных компьютеров только за первые шесть месяцев 2022 года в России составил 1,18 млн

02.09.2022 В мировых продажах ПК началась самая страшная катастрофа десятилетия. Ожидать скорого восстановления не стоит

Десятилетний рекорд Глобальный рынок традиционных персональных компьютеров (ПК) сократится на 12,8% в 2022 г., следует из скорректированного пр
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году

, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Грузию и Молдову. В целом, несмотря на сложную ситуацию с компонентами ПК и нарушения в работе логистических цепочек, поставки ПК и x86 серверов в 2020 году выросли год к году на 25,3% в денежном выражении и на 34,1% в штучном. Данный рост был в большей мере обеспечен значительно выросшими закупками в образова
05.04.2021 В «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 доступна публикация физических персональных компьютеров

ерной инфраструктуре организации, «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 дает возможность публиковать физические персональные компьютеры. Теперь можно в кратчайшие сроки организовать удаленную работу пользо
13.11.2020 Планшеты «воскресли» и спасли глобальный рынок ПК от обвала. Статистика

Коронавирус против десктопов Глобальные продажи персональных компьютеров, включая ноутбуки всех типов и планшеты, по итогам III квартала 2020 г. выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 124,5 млн штук, соо
02.09.2020 На рынок ПК и планшетов надвигается фееричный обвал

его показатели окажутся на уровне 2020 г. По оценке Canalys, рост продаж ПК и планшетов начнется уже в 2021 году Если рассматривать отдельные регионы мира, то в Китае и Азиатско-тихоокеанском регионе поставки ПК и планшетов по итогам 2020 г. упадут на 3% и 1% соответственно, а в 2021 г. Canalys ожидает 4-процентный рост в КНР. Прогноз на 2021 г. для Азиатско-тихоокеанского региона она пока

19.08.2020 Российский рынок ПК во II квартале 2020 г. значительно превзошел ожидания аналитиков

Компания IDC подвела итоги исследования российского рынка персональных компьютеров за II квартал 2020 г. По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию з
14.07.2020 Сколько заработали во время пандемии производители ноутбуков

ера. Такое представление, разумеется, несло угрозу спросу на ПК. В период пандемии люди поняли, что персональный компьютер — очень продуктивный инструмент для работы, учебы, развлечений, и смар
23.04.2020 Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел

ьный накопитель. Он значительно ускоряет запуск системы, работу программ и загрузку игр. Фреймрейт в играх от него не увеличится, но самые обывательские задачи станут занимать намного меньше времени. Ваш компьютер точно устарел, если в нем все еще используется один лишь HDD. Поэтому мы рекомендуем начинать любой апгрейд именно с перехода с HDD на SSD – это самый бюджетный и самый результати
14.04.2020 Мировые продажи ПК переживают самое крутое падение за 7 лет

о рынка ПК Аналитические компании IDC и Gartner опубликовали результаты исследования мирового рынка персональных компьютеров (ПК) по итогам I квартала 2020 г. По данным Gartner, за первые три м
26.03.2020 HP представила решения для безопасности персональных компьютеров

й: более 90% заражений ПК происходит из-за почтовых вложений, а 96% уязвимостей в системе безопасности идентифицируются лишь спустя несколько месяцев. «В сегодняшних условиях обеспечение безопасности персональных компьютеров является критически важной задачей для предприятий. В условиях растущих угроз существует реальная потребность в решениях, которые будут защищать компьютеры, выявлять уя
14.01.2020 Глобальный рынок ПК пошел в рост впервые за 8 лет

ская компания International Data Corporation (IDC) опубликовала отчеты об анализе глобального рынка персональных компьютеров и ноутбуков за IV квартал 2019 г. и за весь 2019 г. Впервые за восем
25.12.2019 Умер «отец» персональных компьютеров

Создатель целой эпохи Ушел из жизни американский инженер Чак Педдл (Chuck Peddle), создавший легендарный процессор MOS Technology 6502. С этого чипа началась эра персональных компьютеров, в том числе и ПК компании Apple. Чак Педдл, по данным The New York Times, умер 15 декабря 2019 г. в возрасте 82 лет, но известно об этом стало лишь спустя 10 дней, 25

05.12.2019 В России рухнул рынок ПК. В пятерке лидеров перестановки

рынка», — отметила Наталья Виноградова, менеджер программ исследований IDC Россия. Рокировки и итоги по сегментам Согласно данным IDC, по итогам III квартала 2019 г. пятерку лидеров российского рынка персональных компьютеров возглавила HP Inc. с долей 23,7% от всех поставленных за квартал ПК. На втором месте – Lenovo с долей 20,4%, на третьем Acer с долей 17%, затем Asus с долей 9,2%. Замык
01.10.2019 iRU представила новый ПК Corp 312 Slim

специальной подставке и за монитором на креплении Vesa (есть в базовой комплектации). Напомним, что в августе 2019 г. компания iRU объявила о получении сертификата на совместимость своей продукции — персональных компьютеров — с отечественной операционной системой «Лотос», разработкой которой занимается компания «Энстрим».
29.05.2019 IDC: российский рынок ПК обвалился после трехлетнего подъема

От роста к падению Российский рынок персональных компьютеров вернулся к падению в I квартале 2019 г., сообщила исследовательская компания IDC. Согласно ее отчету за указанный период, обвал превысил 10% в годовом исчислении. В сра
04.04.2019 «Связной | Евросеть»: продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности выросли втрое

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности на российском рынке в 2018 г. С января по декабрь прошлого года продажи этой категории товаров в сравнении с 2017 г. выросли на 192%
21.02.2019 Российский рынок ПК рванул вверх с двойным ускорением

Российский рынок ПК восстановился и продолжает расти Согласно данным исследования российского рынка персональных компьютеров IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за IV кв. 2018 г. было поставлено около 1,6 млн настольных и портативных ПК. Квартальные итоги оказались на 11,2% лучше показателей а
05.09.2018 Почему растет рынок ПК и ноутбуков

CNews: Рынок ПК и ноутбуков показывает стабильный рост на протяжении нескольких кварталов. Чем вызван этот рост? Дмитрий Кравченко: Этот вопрос можно разделить на две части и поговорить отдельно о гло
28.08.2018 Российский рынок ПК рванул вверх на 22%. В топ-5 лидеров важные перестановки

есколько иначе: первые места, если говорить о количестве поставленных устройств, занимают HP Inc., Lenovo и Acer. На четвертом месте находится производитель iRU, на пятом — Depo Computers. Российский рынок ПК вырос на 22,5% В I кв. 2018 г. в секторе десктопов пятерку лидеров также возглавила HP Inc., второе и третье места заняли Lenovo и Acer. На четвертом месте была Depo Computers, на пято
08.08.2018 «Росэлектроника» организует производство персональных компьютеров специального назначения

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) на базе «НПО «Импульс» (Санкт-Петербург) начал производство персональных компьютеров общего и специального назначения любых конфигураций. По техническому заданию заказчика специалисты предприятия собирают компьютер, соответствующий требованиям ФСТЭК, пр
13.07.2018 Глобальный рынок ПК вырос впервые за 6 лет

ке и использованию ПО, при которых конечному пользователю становятся ненужными дорогостоящие мощные персональные компьютеры. За III квартал 2012 г. поставщики отгрузили 81,6 млн единиц техники.
31.05.2018 Российский рынок ПК вырос на четверть

Портативные ПК в лидерах роста Согласно итогам исследования российского рынка персональных компьютеров за I кв. 2018 г., составленного аналитиками IDC, в Россию за этот пе
13.04.2018 Рынок ПК падает три с половиной года подряд. Цены растут

Рынок ПК сокращается с 2012 года Аналитики Gartner зафиксировали продолжение спада рынка персональных компьютеров. В I квартале 2018 г. он сократился на 1,4% (до 61,7 млн единиц). Та
27.02.2018 На российском рынке ПК сменился лидер

Российский рынок ПК оживает по всем направлениям Согласно итогам исследования российского рынка персональных компьютеров за IV квартале 2017 г., составленным аналитиками IDC по данным IDC P
22.11.2017 Российский рынок ПК растет третий квартал подряд

вил в штуках 88,6%. IDC отмечает положительную динамику отгрузки игровых и коммерческих ПК, а также ультратонких ноутбуков — поставки этих устройств растут несмотря на общую слабость рынка.Российский рынок ПК растет третий квартал подрядКроме того, в минувшем квартале в Россию было завезено 817 тыс. ноутбуков, что на 1,3% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Лидером в этом сегм
11.10.2017 Рынок ПК в стагнации. В пятерке лидеров продажи нарастил лишь один производитель

Итоги кварталаВ III кв. 2017 г. рынок ПК сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. В общей сложности за указанный период на рынок было поставлено 67,2 млн десктопов, ноутбуков и рабочих стан
11.08.2017 Российский рынок ПК устремился к докризисному уровню

Российский рынок ПКВо II кв. 2017 г. на российский рынок было поставлено около 1,2 млн персональных компьютеров, включая настольные ПК и ноутбуки. Это на 4,6% больше аналогичного п
23.05.2017 Российский рынок ПК резко вырос из-за моноблоков и игр

Итоги кварталаВ I кв. 2017 г. на российский рынок была поставлено 971 тыс. персональных компьютеров — как настольных так и портативных, что на 18,3% больше, чем в анало
13.04.2017 IDC и Gartner не могут договориться, растет рынок ПК или падает, и кто его лидер

Спорные результаты кварталаВ I кв. 2017 г. на мировой рынок ПК было поставлено 62,2 млн устройств, что на 2,4% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Этот квартал стал первым со времен 2007 г., когда на рынок поступило менее 63 млн ПК.

12.04.2017 Рынок ПК пошел в рост впервые за 5 лет

талаВ I кв. 2017 г. на мировой рынок поступило в общей сложности 60,3 млн настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Это на 0,6% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Глобальный рынок ПК продемонстрировал годовой рост впервые за последние 5 лет, отмечает компания IDC. Ожидания аналитиков компании, которые предсказывали рынку сокращение на 1,8%, не оправдались.В целом,

22.02.2017 IDC: Российский рынок ПК продолжает стабилизироваться

IDC объявила о подведении итогов исследования российского рынка персональных компьютеров за четвертый квартал 2016 г. Согласно данным IDC Quarterly PC Tracke

Публикаций - 5500, упоминаний - 6039

Компьютеризация и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1108
Intel Corporation 12811 1052
HP Inc. 5883 593
Apple Inc 13154 564
Dell EMC 5180 553
IBM - International Business Machines Corp 9699 488
HP - Hewlett-Packard 3662 451
Acer Group - Acer Inc 2776 419
Lenovo Group 2446 396
AMD - Advanced Micro Devices 4641 321
Samsung Electronics 11064 310
Dell Technologies - Dell Computer 2219 306
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 254
Google LLC 12688 250
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 228
Sony 6739 221
Toshiba Corporation 2980 200
Nvidia Corp 4002 190
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 147
Cisco Systems 5372 129
Oracle Corporation 7074 117
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 116
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 113
Fujitsu 2105 112
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 109
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 99
Amazon Inc - Amazon.com 3277 89
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 89
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 84
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 84
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 79
Lenovo Motorola 3566 78
Yandex - Яндекс 9215 75
9594 75
Yahoo! 3726 75
Ростелеком 10948 74
Meta Platforms - Facebook 4621 72
Huawei 4675 67
Merlion iRU - Деловой офис 352 67
Siemens AG - Siemens Group 2673 63
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 105
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 80
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 72
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 68
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 64
eBay Inc 1640 46
Белый Ветер 365 24
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 21
Почта России ПАО 2370 20
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 19
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 19
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 19
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
Merrill Lynch 454 18
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 17
BMW Group 482 15
Walt Disney Company 647 15
Газпром ПАО 1493 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 13
Связной ГК 1401 13
Евросеть 1421 13
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 13
Block - Square 203 13
Россети Ленэнерго 1699 13
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 13
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Microsoft - LinkedIn 699 12
Альфа-Банк 1979 12
Visa International 1993 12
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
Возрождение - Коммерческий банк 359 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 131
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 116
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 108
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 99
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 68
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 67
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 62
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 51
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 49
Судебная власть - Judicial power 2500 47
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 46
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 46
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 39
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 36
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 34
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 33
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 25
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 22
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 21
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 19
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 17
Федеральное казначейство России 1949 17
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 17
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 14
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 60
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 5
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 3
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 3
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 3
OLPC - One Laptop per Child 82 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 2
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
Ассоциация менеджеров 107 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 1566
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1415
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1333
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1255
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 1155
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 727
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 716
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 692
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 664
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 538
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 498
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 430
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 420
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 412
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 402
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 388
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 360
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 357
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 343
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 341
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 339
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 309
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 306
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 306
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 305
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 300
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 286
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 274
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 270
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 270
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 267
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 267
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 252
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 245
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 243
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 242
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 241
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 233
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 217
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 217
Microsoft Windows 16882 920
Linux OS 11533 397
Google Android 15243 308
Microsoft Windows 2000 8678 275
Microsoft Windows XP 2431 274
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 255
Microsoft Windows 7 2007 203
Intel x86 - архитектура процессора 2151 189
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 184
Apple iOS 8583 172
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 170
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 152
Apple iPad 4011 150
Microsoft Windows 10 1938 142
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 131
Microsoft Office 4170 126
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 118
Intel Pentium III 782 102
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 94
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 94
Apple macOS 2419 93
Intel Celeron - Серия процессоров 979 93
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 89
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 85
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 83
Intel Core - Семейство процессоров 1251 82
Apple iPhone 6 4861 79
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 79
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 77
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 75
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 74
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 74
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 74
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 74
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 73
Google Chrome - браузер 1701 70
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 69
Oracle Java - язык программирования 3469 69
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 69
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 67
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 86
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 61
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 60
Dell Michael - Делл Майкл 193 42
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 30
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 29
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 28
Путин Владимир 3454 26
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 26
Виноградова Наталья 53 25
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 25
Рейман Леонид 1065 23
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 22
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 21
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 19
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 19
Kay Roger - Кэй Роджер 38 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 15
Юсупов Ренат 125 15
Shiffler George - Шиффлер Джордж 17 13
Hurd Mark - Херд Марк 97 13
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 12
Мишин Глеб 70 12
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 11
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 11
Касперский Евгений 337 11
Allen Paul - Аллен Пол 125 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 11
Верховод Андрей 22 10
Rollins Kevin - Роллинс Кевин 20 10
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 10
Chase Steve - Чейз Стив 28 10
Кабанов Владимир 178 10
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 10
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 10
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 10
Прянишников Николай 316 10
Степанов Владимир 91 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 9
Россия - РФ - Российская федерация 166164 2148
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 1336
Европа 24963 625
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 533
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 498
Япония 13807 419
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 359
Китай - Тайвань 4245 263
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 251
Германия - Федеративная Республика 13221 231
Украина 7928 217
Казахстан - Республика 6047 179
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 178
Африка - Африканский регион 3640 170
Азия - Азиатский регион 5920 162
Ближний Восток 3154 162
Беларусь - Белоруссия 6289 155
Южная Корея - Республика 7051 154
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 148
США - Калифорния 4829 126
Европа Восточная 3138 125
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 120
Узбекистан - Республика 2005 118
Армения - Республика 2449 117
Грузия 1332 116
Индия - Bharat 5869 114
Таджикистан - Республика 953 113
Франция - Французская Республика 8177 112
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 111
Туркмения - Туркменистан 456 110
Европа Западная 1496 105
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 103
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 99
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 97
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 95
Канада 5081 89
Земля - планета Солнечной системы 10865 83
Италия - Итальянская Республика 4508 79
США - Нью-Йорк 3180 70
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 67
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 780
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 731
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 491
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 453
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 271
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 264
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 233
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 204
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 192
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Английский язык 7030 143
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Tom’s Hardware 600 47
CNews - ZOOM.CNews 1866 46
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 41
NYT - The New York Times 1100 41
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 38
The Register - The Register Hardware 1784 36
ZDnet 663 26
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 24
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Ведомости 1466 19
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Times 661 17
TechnologyAdvice - eWeek 230 16
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 16
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InformationWeek 241 14
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Engadget - Блог о технологиях 429 14
Fortune 211 14
ComputerWorld 144 14
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 13
Reddit 398 13
TechSpot 188 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 12
AppleInsider 400 11
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NE Asia Online 313 10
IDC - International Data Corporation 4975 558
Gartner - Гартнер 3658 349
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 167
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 56
Internet Stock Report 994 54
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 49
Gartner - Dataquest 353 48
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 42
S&P 500 565 39
IDC Russia - IDC Россия 183 30
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 28
Forrester Research 834 25
Thomson Financial - Thomson First Call 386 20
NPD DisplaySearch 285 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 15
TrendForce 187 15
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 14
Strategy Analytics 285 13
Net Applications 127 12
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 12
ABI Research 236 11
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 10
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 10
Mercury Research 73 10
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 10
Fortune Global 500 295 9
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 9
CNews Рынок ИТ-услуг 171 8
NPD Group 140 8
Juniper Research 131 8
IBM Research 111 8
Jon Peddie Research 46 8
Needham & Company 36 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 7
NetMarketShare Web Analytics 29 7
Microsoft Research 144 7
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 8 7
Fortune Global 100 142 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 25
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 23
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 22
РАН - Российская академия наук 2122 16
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 13
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 12
University of Oxford - Оксфордский университет 211 10
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 8
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 8
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 5
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 5
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 5
University of California - Калифорнийский университет 101 4
Keio University - Университет Кэйо 39 4
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 4
University of Essex - Эссекский университет 7 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 4
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 3
Микроинформ 36 3
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
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МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 3
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Photokina 60 2
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MacWorld Expo 35 2
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