Планшеты «воскресли» и спасли глобальный рынок ПК от обвала. Статистика

Коронавирус против десктопов

Глобальные продажи персональных компьютеров, включая ноутбуки всех типов и планшеты, по итогам III квартала 2020 г. выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 124,5 млн штук, сообщили в исследовательской компании Canalys по итогам исследования PC Market Pulse Q3 2020.

По данным аналитиков, рекордным спросом по сравнению с другими клиентскими системами пользовались хромобуки, продажи которых взлетели в прошедшем квартале сразу на 122% год к году. Впечатляющий рост также продемонстрировали планшеты и ноутбуки со съемными клавиатурами (Detachables), их продажи выросли за квартал на 88% год к году.

В целом глобальные продажи всех типов ноутбуков по итогам квартала показали рост на 30% год к году, планшеты – на 42% год к году. Вместе с тем, прошедший квартал оказался совершенно провальным для настольных ПК: по данным Canalys, в целом этот сегмент просел на 32%, при этом спрос на компактные и «башенные» десктопы в сумме рухнул на 33% год к году, в то время как продажи настольных рабочих станций упали на 27%.

Глобальные лидеры рынка

В пятерку лидеров глобального рынка персональных систем (с учетом продаж планшетов и ноутбуков всех типов) вошли Lenovo, Apple, HP, Dell и Samsung.

Мировые продажи ПК в III кв. 2020 г. выросли на 23% год к году до 124,5 млн штук

Глобальное лидерство в штучном выражении по итогам III квартала 2020 г. осталось за Lenovo с продажами 23,5 млн планшетов, ноутбуков и десктопов. На второе место по итогам квартала вышла Apple с продажами 22,1 млн «маков» и планшетов iPad, она оттеснила не третью позицию компанию HP, которая поставила за квартал 18,7 млн устройств.

Лидеры мирового рынка клиентских систем (включая планшеты), III кв. 2020 г.

Компания Поставки, III кв. 2020, млн шт. Доля рынка, III кв. 2020 Поставки, III кв. 2019, млн шт. Доля рынка, III кв. 2019 Рост, год к году Lenovo 23,486 18,9% 19,84 19,6% 11,6% Apple 22,075 17,7% 15,669 15,5% 40,9% HP 18,682 15,0% 16,863 16,6% 10,8% Dell 12,042 9,7% 12,141 12,0% -0,8% Samsung 9,983 8,0% 5,362 5,3% 86,2% Остальные 38,187 30,2% 31,567 31,1% 21,0% Всего 124,457 100,0% 101,444 100,0% 22,7%

Источник: Canalys (ноябрь 2020)

Пятерку лидеров замкнули Dell и Samsung с объемами поставок 12,0 млн и 10,0 млн устройств соответственно.

Динамика мировых продаж клиентских систем, III кв. 2020 г.

Устройства Рост продаж, год к году Хромбуки 122% Ноутбуки со съемными клавиатурами 88% Ультратонкие ноутбуки 57% Ноутбуки-трансформеры 27% Планшеты 21% Десктопы AIO 7% Мобильные рабочие станции 3% Ноутбуки (традиционные) 1% Настольные рабочие станции -27% Компактные и башенные десктопы -33% Десктопы в целом -32% Ноутбуки в целом 30% Планшеты в целом 42%

Источник: Canalys (ноябрь 2020)

Суммарно по глобальному рынку персональных систем продажи в III квартале 2020 г. составили 124,5 млн, что на 22,7% больше, чем 101,4 млн систем, которые были проданы в III квартале 2019 г., отметили в Canalys.

Планшет воистину воскрес: впервые за пять лет

Мировой рынок планшетов по итогам III квартала 2020 г. продемонстрировал стремительный рост до 44,3 млн устройств, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению аналитиков Canalys, впечатляющие продажи планшетов обеспечил рост спроса на доступные вычисления в условиях пандемии.

Лидеры мирового рынка планшетов, III кв. 2020 г.

Компания Поставки, III кв. 2020, млн шт. Доля рынка, III кв. 2020 Поставки, III кв. 2019, млн шт. Доля рынка, III кв. 2019 Рост, год к году Apple 15,233 34,4% 10,364 33,2% 47,0% Samsung 9,035 20,4% 5,025 16,1% 79,8% Huawei 5,096 11,5% 3,689 11,8% 38,1% Amazon 4,993 11,3% 4,63 14,8% 7,9% Lenovo 4,196 9,1% 2,531 8,1% 58,9% Остальные 5,739 13,4% 4,958 15,9% 19,3% Всего 44,293 100,0% 31,197 100,0% 43,3%

Источник: Canalys (ноябрь 2020)

«Планшеты воскресли из мертвых в подходящее время благодаря идеальному балансу мобильности и вычислительной мощности в широком диапазоне цен», – сказала Виктория Ли (Victoria Li), аналитик Canalys. – Рынок планшетов находился в состоянии свободного падения начиная с 2015 года, и только последние два квартала за последние пять лет этот рынок продемонстрировал рост. Планшеты – естественный выбор для начинающих, кому для работы нужно что-то несложное и доступное. Доступность вариантов на Android и iOS на планшетах упрощает жизнь родителям, студентам и преподавателям, впервые попробовавшим удаленное обучение».

Все пять мировых ведущих производителей планшетов по итогам отчетного квартала показали рост продаж как в годовом, так и в квартальном исчислении. Apple сохранила лидирующую позицию, поставив 15,2 млн устройств и показав рост на внушительные 47%.

Ошеломительный рост – сразу на 80% за один квартал, показала Samsung, которая заняла второе место с объемом продаж 9 миллионов планшетов.

Huawei с ростом на 38% до 5,1 млн планшетов удалось укрепить свои позиции за счет продаж в Китае и Европе. Замкнули пятерку лидеров Amazon и Lenovo с квартальными продажами 5,0 млн и 4,2 млн планшетов, и ростом на 8% и 59% соответственно.

В Canalys также отметили роль планшетов в качестве фактора, способствующего ускоренной цифровой трансформации крупных и небольших компаний. С помощью подключенных планшетов они развертывают точки взаимодействия с клиентами и продавцами, что помогает им пережить экономическую бурю пандемии.

По мнению аналитиков Canalys, тенденция роста спроса на планшеты и хромбуки на глобальном рынке сохранится в краткосрочной перспективе.

Хромбук как популярный инструмент познания

Рекордный рост глобальных продаж хромбуков – на 122% по сравнению с III кварталом 2019 г., до 9,4 млн штук, обусловлен его становлением в качестве центрального элемента цифровой экосистемы в образовательном сегменте в условиях пандемии COVID-19, считают в Canalys.

Лидеры мирового рынка хромбуков, III кв. 2020 г.

Компания Поставки, III кв. 2020, млн шт. Доля рынка, III кв. 2020 Поставки, III кв. 2019, млн шт. Доля рынка, III кв. 2019 Рост, год к году HP 3,235 34,1% 1,491 35,0% 116,9% Lenovo 1,793 18,9% 397 9,3% 351,2% Dell 1,392 14,7% 958 22,5% 45,3% Acer 1,345 14,2% 827 19,4% 62,6% Asus 1,078 11,4% 490 11,5% 120,4% Остальные 637 6,7% 100 2,4% 536,0% Всего 9,481 100,0% 4,264 100,0% 122,4%

Источник: Canalys (ноябрь 2020)

«Несмотря на ограничительные протоколы в школах из-за борьбы с коронавирусом, педагоги обеспокоены форматом проведения школьных занятий, – сказал Ишан Датт (Ishan Dutt), аналитик Canalys. – В итоге учебные заведения обратились к идее использования хромбуков в качестве относительно экономичного и простого выхода на непредвиденные случаи, чтобы свести к минимуму неудобства в течение учебного года. Кроме того, хромбуки сыграли незаменимую роль простого вычислительного устройства для домашних пользователей, малого и среднего бизнеса.

В Canalys прогнозируют, что значительные объемы отгрузки хромбуков сохранятся и в начале 2021 г.

Лидером этого сегмента по итогам квартала осталась компания HP, удвоившая за год поставки хромбуков под своим брендом до рекордных 3,2 млн устройств, при этом львиная доля поставок этой компании пришлась на рынок США.

Компании Lenovo, занявшей вторую строчку рейтинга, за год удалось утроить (рост 300% год к году) поставки своих хромбуков, до 1,8 млн устройств. Пятерку лидеров сегмента замкнули компании Dell, Acer и Asus, при этом каждая из них также продемонстрировала рост поставок в количественном выражении – особенно Asus, с впечатляющим ростом на 536%.

В начале сентября 2020 г. CNews рассказал о прогнозе аналитиков IDC, которые ожидают почти 10-процентное падение глобальных продаж ноутбуков, ПК и планшетов в 2021 г., несмотря на уверенный рост в 2020 г. Восстанавливаться мировой рынок ПК, по их мнению, начнет лишь в 2023 г.