Мировые продажи ПК переживают самое крутое падение за 7 лет 2

Глобальный рынок ПК пошел в рост впервые за 8 лет 1

Весь мир закупается ПК в страхе перед будущим ростом цен 1

Объявлены планы Huawei по захвату рынка ПК 1

Рынок ПК пошел в рост впервые за 5 лет 1

В течение месяца ПК Fujitsu исчезнут навсегда 1

Intel готовит массовое сокращение рядовых сотрудников и руководства 1

Мировой рынок ПК рухнул до исторического минимума 1

Рынок ПК превращается в узкую нишу 1

Мировой рынок ПК рушится ускоренными темпами 1

Отставка Windows XP подстегнет спроc на ПК и ноутбуки 1

Рынок ПК провалился в конце года 1

Intel выпустила долгожданные процессоры нового поколения 1

Аналитики поместили Apple на первое место среди производителей ПК 1

Аналитики во второй раз понизили прогноз по продажам ПК 1

Аналитики во второй раз снизили прогноз по мировому рынку ПК 1