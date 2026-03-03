Разделы

Ubrani Jitesh Убрани Джитеш


СОБЫТИЯ


03.03.2026 Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием 2
02.10.2024 Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2 2
07.03.2023 IDC объявила обвал продаж ПК до уровня пятилетней давновсти. Вся надежда на новую Windows 2
02.09.2022 В мировых продажах ПК началась самая страшная катастрофа десятилетия. Ожидать скорого восстановления не стоит 2
11.07.2022 Фантастический взлет сменился грандиозным падением. Продажи ПК и жестких дисков катастрофически рушатся 2
21.07.2021 Qualcomm расширила направление носимых устройств 2
12.07.2021 На мировом рынке ПК новый лидер 2
20.12.2019 Продажи игровых ПК и мониторов рекордно рванули вверх 2
27.11.2019 На рынке ПК начинается многолетний обвал 2
12.07.2019 Весь мир закупается ПК в страхе перед будущим ростом цен 1
12.04.2019 На мировом рынке ПК сменился лидер 2
06.12.2016 Samsung изгоняет Apple с рынка нательных гаджетов 1
01.11.2016 На рынке планшетов «гонка ко дну»: Выживают самые дешевые 1
02.09.2016 Аналитики IDC пообещали провал новым iPhone 7 1
03.08.2016 Продажи планшетов летят в пропасть 2
29.04.2016 Рынок планшетов рушится полтора года подряд 2

Публикаций - 16, упоминаний - 28

Ubrani Jitesh и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12791 11
Lenovo Group 2376 6
Samsung Electronics 10745 5
Microsoft Corporation 25364 5
HP Inc. 5781 5
Dell EMC 5111 4
Intel Corporation 12598 4
Acer Group - Acer Inc 2683 4
Huawei 4307 3
Amazon Inc - Amazon.com 3173 2
Qualcomm Technologies 1923 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 2
AMD - Advanced Micro Devices 4509 2
Pebble Technology 60 1
Meta Platforms 145 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1007 1
Новые платформы 12 1
Western Digital Corporation - WDC 576 1
Xiaomi 2054 1
Meta Platforms - Facebook 4561 1
Dell Technologies - Dell Computer 2163 1
BBK OPPO Electronics 440 1
Toshiba Corporation 2959 1
BBK Electronics Corp 326 1
Seagate Technology 756 1
MediaTek - Ralink 574 1
Vodafone Group 1394 1
HTC Corporation 1506 1
Garmin - Гармин 226 1
Fitbit 59 1
Zebra Technologies 147 1
Canalys 235 1
Fossil 20 1
Google LLC 12364 1
Nvidia Corp 3796 1
ByteDance 45 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15044 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12764 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5422 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27259 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2720 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25806 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16716 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17888 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21870 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8247 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12936 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 837 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1906 2
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 519 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74247 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23155 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26243 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1304 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 860 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1088 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1038 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3565 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 886 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25627 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4565 1
Аксессуары 4156 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 409 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14414 1
Nearline storage - промежуточный тип хранилища данных, компромисс между онлайн-хранилищем и автономным хранением и архивированием 20 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1560 1
Microsoft Windows планшеты 59 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 213 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 353 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13088 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9430 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19044 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1918 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9506 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2393 1
Microsoft Windows 16469 6
Microsoft Windows 10 1906 5
Microsoft Windows 7 1999 4
Google Chromebook - Google Хромбук 238 3
Apple iPad Pro 309 2
Apple iPad 3948 2
Google Android 14857 2
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 33 1
Microsoft Windows 11 746 1
Qualcomm Wearables Ecosystem 1 1
Samsung Gear Fit - фитнес-браслет 20 1
Vodafone OneNumber 1 1
Apple Vision Pro 30 1
Google YouTube - Видеохостинг 2923 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7428 1
Apple iOS 8343 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1636 1
Microsoft Surface - Планшет 442 1
Intel x86 - архитектура процессора 1999 1
Google Android Wear OS 105 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 259 1
Microsoft Surface Pro - планшет 127 1
Nvidia Quadro GPU 277 1
Qualcomm Snapdragon Wear 15 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 78 1
Huang Linn - Хуанг Линн 3 3
Chou Jay - Чоу Джей 11 1
Kedia Pankaj - Кедья Панкадж 2 1
Bouchard Jean Philippe - Бушар Жан Филип 8 1
Mahajan Neha - Махаджан Неха 1 1
Llamas Ramon - Ламас Рамон 16 1
Chaudhry Farhana - Шоудри Фархана 1 1
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18437 6
Европа 24712 4
Япония 13584 3
Европа Западная 1493 3
Россия - РФ - Российская федерация 159103 2
Азия - Азиатский регион 5785 2
Африка - Африканский регион 3585 2
Ближний Восток 3063 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3390 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1173 1
Южная Корея - Республика 6893 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Индия - Bharat 5741 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Китай - Тайвань 4155 1
Ирак - Республика 702 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5332 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32117 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9754 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 236 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26153 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55286 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4946 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51542 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5989 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6444 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2507 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1432 1
Зоология - наука о животных 2798 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 350 1
Reference - Референс 206 1
Геология - Ледник - Glacier 217 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 50 1
Инфляция 126 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1545 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11831 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20511 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5324 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6808 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 342 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 656 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 781 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
The Verge - Издание 602 1
IDC - International Data Corporation 4951 15
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 8 3
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 55 3
Gartner - Гартнер 3625 3
TrendForce 151 1
IDC Quarterly Gaming Tracker 1 1
IDC Mobile Device Trackers 1 1
IDC PC Device Tracker 1 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Amazon Prime Day 5 1
