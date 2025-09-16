Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183040
ИКТ 14224
Организации 11060
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3504
Системы 26213
Персоны 78674
География 2947
Статьи 1553
Пресса 1255
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

Nearline storage промежуточный тип хранилища данных, компромисс между онлайн-хранилищем и автономным хранением и архивированием


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 В мире беспрецедентный спрос на SSD и жесткие диски. Цены рванули ввысь. Сроки отгрузки растянулись на 12 месяцев 1
11.11.2024 Huawei создает «убийцу» HDD, ожидая санкций США на поставку жестких дисков 1
28.07.2023 Жесткие диски сопротивляются натиску SSD до последнего. Начались продажи революционных HDD с рекордной емкостью 1
24.04.2023 Seagate выпустит жесткие диски «с подогревом» и рекордной емкостью больше 30 ТБ. У WD и Toshiba таких нет и не предвидится 1
17.08.2022 Мир объявил бойкот жестким дискам. Поставки HDD катастрофически обрушились 1
11.07.2022 Фантастический взлет сменился грандиозным падением. Продажи ПК и жестких дисков катастрофически рушатся 1
09.03.2022 Toshiba представила план увеличения емкости жестких дисков класса Nearline для удовлетворения растущего спроса на накопители 1
10.09.2018 Seagate представила линейку корпоративных и бытовых жестких дисков емкостью 14 ТБ. Цены 1
28.11.2017 Commvault объявила о партнерстве с Google Cloud 1
17.01.2017 Seagate представила новый nearline жесткий диск Enterprise Capacity 3.5 HDD v5.1 1
11.03.2015 Google открыл облачное хранилище по цене жесткого диска 1
14.05.2014 Fujitsu представила систему хранения данных Eternus DX200F типа all-flash array 1
10.04.2014 Seagate начала поставки жестких дисков объемом 6ТБ для масштабируемых облачных ЦОДов 1
17.02.2014 Toshiba выпустила новую серию жестких дисков объемом 5 ТБ для корпоративных систем 1
06.11.2012 DSCon выпустила новые интеллектуальные системы хранения данных Pro 5000 1
06.02.2006 Seagate демонстрирует рекордные продажи во 2-м квартале 1
29.03.2005 Maxtor выпустил жесткие диски до 300 ГБ с интерфейсом SAS 1
26.11.2004 Seagate представила новый накопитель для корпоративных клиентов 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Nearline storage и организации, системы, технологии, персоны:

Seagate Technology 748 10
SAS Institute 1016 7
Toshiba Corporation 2940 5
Western Digital Corporation - WDC 563 5
Google LLC 12089 2
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 2
SAP SE 5386 1
Oracle Corporation 6805 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13737 1
Amazon Inc - Amazon.com 3085 1
Dell EMC 5060 1
Lenovo Group 2324 1
HP Inc. 5728 1
Acer Group - Acer Inc 2619 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 1
Apple Inc 12432 1
Supermicro 122 1
Fujitsu 2055 1
Seagate - Maxtor 145 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Commvault 176 1
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation - Toshiba Storage Device Corp 7 1
DSCon - Distribution Service Consulting 40 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1540 1
AMD - Advanced Micro Devices 4399 1
Samsung Electronics 10491 1
Huawei 4112 1
Qualcomm Technologies 1873 1
Intel Corporation 12427 1
Momentus Space 29 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 923 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Лента - Сеть розничной торговли 2221 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1593 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5148 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1326 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9890 15
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4344 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31312 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25514 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16708 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3392 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22403 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1424 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16782 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11685 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6116 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2716 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4794 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 456 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12065 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7150 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14809 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1659 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 646 2
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 98 2
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 342 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 705 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2316 2
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 128 2
HDD HAMR - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 43 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 233 2
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 34 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 964 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3450 2
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 102 2
SMR - Shingled Magnetic Recording - Магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных - "Черепичная" запись с перекрытием дорожек 24 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1113 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 429 2
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 346 2
MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording - Микроволновая магнитная запись 15 2
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 285 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14246 1
Google Cloud Platform - GCP 329 2
Apple iPhone 6 4861 2
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 11 2
Google Cloud Storage 17 2
IBM DB2 390 1
Apache Hadoop 443 1
Google Gmail 971 1
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 1
Linux OS 10637 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 338 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 246 1
Microsoft Office 365 968 1
Microsoft Windows 16134 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1755 1
Seagate Enterprise Capacity - Seagate Constellation ES - Seagate Enterprise Performance HDD - Seagate Enterprise Turbo SSHD 13 1
Seagate RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management - Seagate SkyHawk AI HDD 6 1
Seagate Exos HDD 24 1
Seagate MTC - Seagate Multi-Tier Caching Technology 1 1
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 19 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 45 1
Western Digital - WD OptiNAND 2 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 73 1
Commvault Data Platform 34 1
Google Cloud Storage Nearline 2 1
Seagate AgileArray 6 1
Seagate - Maxtor MaXLine 10 1
Supermicro - SuperServer 2 1
Supermicro - TwinBlade 5 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 1
Commvault GO 4 1
Romano Gianluca - Романо Джанлука 3 2
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 15 1
Larsson Martin - Ларссон Мартин 12 1
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 1
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 1
Martinez-Palomo Larry - Мартинес-Паломо Ларри 7 1
Tsai Vincent - Цай Винсент 1 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 10 1
Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
Liaw Wally - Льё Уолли 1 1
Horn Scott - Хорн Скотт 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 570 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 167 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52998 4
Япония 13437 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17819 2
Европа 24513 2
США - Флорида 771 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 1
Южная Корея - Республика 6794 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14666 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5150 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50302 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11525 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5776 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2256 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1805 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7714 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53928 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10364 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4840 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1442 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2635 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4255 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8407 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1854 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Blacklist - Чёрный список 654 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6430 1
Tom’s Hardware 484 1
Blocks & Files 14 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
TrendForce 125 2
IDC - International Data Corporation 4931 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще