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DSCon
Distribution Service Consulting


07.02.2017 Merlion приобрела дистрибьюторскую компанию DSCon 5
13.12.2016 DSCon предложила ленточные библиотеки Quantum Scalar нового поколения 2
07.12.2016 DSCon заключила партнерское соглашение с Panasas 2
19.10.2016 DSCon займется поставкой OEM-систем хранения данных Seagate в России 2
04.10.2016 DSCon представила новые СХД Infortrend EonStor GSe для СМБ 1
15.07.2016 DSCon представила «умные» коммутаторы 100Gb/s EDR InfiniBand от Mellanox 2
07.07.2016 DSCon объявила о доступности внешних адаптеров 40Gb/s Thunderbolt 3 к 40Gb Ethernet производства ATTO Technology 1
23.03.2016 DSCon представила линейку адаптеров 32Gb Fibre Channel серии QLE2700 от QLogic 3
19.11.2015 Panasonic Россия и Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. Литовчина подписали меморандум о сотрудничестве 2
20.10.2015 DSCon объявил о доступности четырехпортовых адаптеров 16Gb Fibre Channel от QLogic серии QLE2690 1
13.10.2015 DSCon объявила о доступности адаптеров 10Gb, 25Gb, 40Gb и 50Gb Ethernet семейства ConnectX-4 Lx EN от Mellanox 1
06.10.2015 DSCon объявил о доступности коммутаторов Mellanox с поддержкой сетей от 10Gb до 100Gb Ethernet 1
09.09.2015 DSCon предложила дисковые массивы BIOS AP DVT10T2 с хост-интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0 / eSATA 2
27.07.2015 DSCon начала поставки ленточных библиотек Overland Storage серии NEOxl 2
03.06.2014 DSCon представила флэш-массив Windows Flash Array от Vilolin и Microsoft 3
27.02.2014 DSCon предлагает адаптеры InfiniBand и Ethernet семейства ConnectX-3 Pro от Mellanox 2
12.02.2014 DSCon выпустила новые дисковые массивы серии 4004 с возможностью подключения по 8/16Gb Fibre Channel и 1/10Gb iSCSI 2
17.01.2014 DSCon представила адаптеры 8Gb Fibre Channel с интеллектуальным кэшем от QLogic 3
13.11.2013 DSCon представила универсальные модульные дисковые системы хранения данных Infortrend серии EonStor DS 3000 3
15.10.2013 DSCon представила новые карты флэш-памяти PCIe серии Velocity 2
12.09.2013 DSCon анонсировал новый 2-портовый конвергентный адаптер для шины PCIe 3.0 от Emulex 2
06.09.2013 DSCon представила новый высокопроизводительный 36-портовый шлюз от Mellanox 2
04.06.2013 DSCon представила СХД Infortrend с хост-интерфейсом 16Gb Fibre Channel 1
29.03.2013 DSCon представила новые дисковые устройства резервного копирования и дедупликации данных 2
21.03.2013 DSCon объявил о доступности новых коммутаторов начального уровня для сетей FDR 56Gb/s InfiniBand от Mellanox 1
14.02.2013 В России доступны дисковые массивы Axus серии Yotta III Enhance 3
18.01.2013 DSCon представила ленточные библиотеки Quantum Scalar i500 и i6000 с приводами LTO-6 1
06.11.2012 DSCon выпустила новые интеллектуальные системы хранения данных Pro 5000 3
22.10.2012 DSCon выпустила дисковые системы хранения, оптимизированные для потоковых данных 2
12.12.2011 DSCon объявила о доступности комплексного решения 40Gb Ethernet от Mellanox Technologies 1
07.12.2011 DSCon объявила о доступности комплексного решения 56Gb FDR InfiniBand 1
04.04.2011 DSCon представила комплексное решение для хранения данных 3
08.07.2010 DSCon предлагает дисковые системы хранения данных LSI CTS2600 для СМБ 2
19.05.2010 В LSI назначен региональный менеджер по продажам в России 1
18.11.2009 DSCon представила ленточные библиотеки начального уровня Quantum Scalar i40/i80 2
20.11.2008 Quantum DXi: дисковые устройства резервного копирования, VTL и репликации 1
16.04.2008 29 апреля пройдет конференция IDC по системам хранения данных 1
16.04.2008 DSCon выпустила новую систему хранения данных 1
20.03.2008 QLogic выпустил коммутатор 8 Gbps Fibre Channel 1
22.02.2008 Virtualizer от DSCon: эффективная виртуализация и защита от катастроф 1

Публикаций - 40, упоминаний - 74

DSCon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Mellanox Technologies 69 3
SAS Institute 597 2
QLogic 18 2
Panasonic 1175 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
Brocade Communications Systems 143 1
Microsoft Corporation 11168 1
Merlion - Мерлион 275 1
Alibaba AliCloud 1 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 10
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 148 3
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 168 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 2
Flash 480 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable - SFF-8635 - промышленный стандарт модульных компактных сетевых трансиверов, применяющихся в высокоскоростных сетях передачи данных 6 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата 13 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 22 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 13 1
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 66 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 267 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 149 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
Умные платформы 500 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Microsoft Azure 1171 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 1
Mellanox Spectrum 5 1
Mellanox Open Ethernet 3 1
Linux OS 4276 1
Microsoft Windows 856 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Quantum Scalar LTFS - ленточная библиотека 3 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770398, в очереди разбора - 674080.
Создано именных указателей - 46354.
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