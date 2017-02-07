Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DSCon
Distribution Service Consulting
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 74
DSCon упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Mellanox Technologies 69 3
|SAS Institute 597 2
|QLogic 18 2
|Panasonic 1175 1
|Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
|Brocade Communications Systems 143 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Alibaba AliCloud 1 1
|Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 12
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770398, в очереди разбора - 674080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770398, в очереди разбора - 674080.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru