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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сетевое оборудование Port mirroring Зеркалирование технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора



24.01.2025 iTProtect перенес инфраструктуру в облако Nubes 1
21.10.2024 «Инфосистемы Джет» и «Аэродиск» протестировали первый российский метрокластер на устойчивость к различным сценариям отказов 1
06.08.2024 Российский энергогигант выкладывает 300 миллионов на улучшение своего ЦОДа 1
30.07.2024 Orion soft выпустила обновление zVirt 4.2 1
26.12.2023 Axenix поможет компаниям локализовать данные бухгалтерского учета 1
28.07.2023 К столичной библиотеке решений с открытым кодом Mos.Hub присоединились более 3 тысяч пользователей 1
18.07.2022 D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
05.04.2022 D-Link представила российское ПО для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250 1
25.01.2022 Oracle анонсировала интегрированные сервисы DevOps для платформы OCI 1
20.01.2022 Softline помогла ОЭК обезопасить сеть с помощью PT Network Attack Discovery 1
02.09.2021 Huawei представила интерактивную панель для создания цифровой образовательной среды 1
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 1
24.09.2020 Samsung начала продавать в России 8К-телевизоры по цене автомобиля 1
18.02.2020 Windows 10 научится отправлять и принимать «SMS нового типа» в обход сотовых операторов 1
08.11.2019 Huawei OceanStor Dorado — неоспоримое преимущество SSD 1
11.10.2019 Acer представила серию беспроводных проекторов X1 1
30.09.2019 VMware представила новые решения для работы в сети и обеспечения безопасности 1
20.02.2019 Собери свою СХД: как бизнес экономит на больших данных 1
12.11.2018 «Акстел-безопасность» внедрила систему видеонаблюдения в Красноярском краевом суде 1
08.11.2018 Wuxi Nextcode использует Netapp Cloud Volumes для упрощения развертывания и оптимизации работы приложений на основе данных 1
14.08.2018 Smart TV: лучшие платформы. Выбор ZOOM 1
07.05.2018 Fujitsu представила новое поколение платформы Eternus CS8000 1
29.03.2018 IXcellerate построит резервную площадку для «Nestlé» в России 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
18.10.2017 Грамотный подход к хранению данных: минимум затрат на пути в облака 1
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
31.08.2017 Власти, «Яндекс» и Mail.ru придумали, как зачистить результаты поиска от вредных сайтов 1
18.07.2017 Минкомсвязи объяснило, как будет закрывать «зеркала» сайтов в Рунете 2
25.05.2017 Red Hat выпустила новую версию платформы OpenStack для корпоративных заказчиков 1
12.04.2017 Cloud4Y представила новый сервис «GPU в облаке» 1
11.04.2017 Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform 1
12.10.2016 Fujitsu представила новые модели флэш-СХД семейства Eternus AF 1
29.09.2016 Cloud4Y предложит компаниям решение по защите данных SyncCluster 1
24.05.2016 Виртуализация хранения: секрет оптимальных инвестиций 1
16.05.2016 Всеволод Воробьев -

Рынок инженерных систем ЦОД выйдет в плюс в 2017 году

1
29.01.2016 Synology представила многофункциональный 2-дисковый NAS-сервер для домашних пользователей и малого бизнеса 1
07.12.2015 Nano Security выпустила финальную версию «Nano Антивируса Pro» 1
02.12.2015 Violin Memory выпустила новые флэш-массивы в линейке платформы FSP 7000-серии 1
14.05.2015 «Аскон» выпустил новую версию системы «Компас-3D» с инструментами «зеркалирования» 1

Публикаций - 99, упоминаний - 100

Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12198 15
Dell EMC 5028 9
Fujitsu 2041 8
Gigabyte Technology 365 7
IBM - International Business Machines Corp 9442 6
Microsoft Corporation 24632 6
Broadcom - VMware 2360 6
Oracle Corporation 6691 5
SAS Institute 971 5
Huawei 3938 5
HP Inc. 5688 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 4
D-Link - Д-Линк Трейд 361 4
Samsung Electronics 10265 3
TP-Link - ТП-Линк 205 3
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 3
Western Digital Corporation - WDC 549 3
DSCon - Distribution Service Consulting 40 3
Microchip Technology - Adaptec 120 3
Apple Inc 12106 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
TI - Texas Instruments Incorporated 816 3
Lenovo EMC - Iomega 175 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
NetApp - Network Appliance 636 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 2
Lenovo Group 2294 2
LG Electronics 3615 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
HP - Hewlett-Packard 3624 2
Google LLC 11785 2
Violin Systems - Violin Memory 30 2
DataCore Software 31 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2052 2
Nvidia Corp 3491 2
Siemens AG - Siemens Group 2590 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Amazon Inc - Amazon.com 2999 2
Dell Technologies - Dell Computer 2136 2
Лента - Сеть розничной торговли 2083 2
Флибуста 33 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
FICO 48 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
UPS 204 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2742 2
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5440 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 1
Администрация Омска 24 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 15 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Красноярский краевой суд 1 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 48 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 24 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 568 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 3
Linux Foundation 186 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 41
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9383 40
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5715 35
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20805 31
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11060 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 18
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3641 16
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 13
DDR - Double data rate 2730 12
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HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2562 8
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 9
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Linux OS 9953 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 6
Google Android 14000 5
Intel x86 - архитектура процессора 1856 5
Apple iPhone 6 4862 5
Microsoft Windows 10 1761 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 621 4
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 4
Apple iOS 7811 3
Google Cloud Platform - GCP 308 3
Fujitsu Eternus - Серия СХД 72 3
Intel Celeron - Серия процессоров 963 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Dell EMC Atmos 15 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 979 3
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 37 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 3
Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 26 3
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1420 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3220 2
Microsoft Azure 1408 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 2
Red Hat Ceph Storage 100 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 2
Broadcom - VMware vSphere 554 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 2
JavaScript - JS - язык программирования 1188 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 2
Intel XScale PXA 167 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 2
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 2
Бахур Владимир 11 1
Мельник Антон 6 1
Новокшанова Виктория 1 1
Курочкин Сергей 5 1
Бельский Юрий 17 1
Блохнин Сергей 10 1
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
Путин Владимир 3172 1
Поляков Алексей 15 1
Медведев Вячеслав 19 1
Радаев Александр 44 1
Михалев Евгений 89 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
Willner Guy - Вилнер Гай 14 1
Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
Платонов Сергей 13 1
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
Мельник Александр 3 1
Никонов Григорий 3 1
Кочуров Кирилл 1 1
Bojorques Roberto - Бохоркеса Роберто 1 1
Gillis Tom - Джиллис Том 5 1
Щапов Олег 24 1
Кузьмицкий Ярослав 6 1
Воробьев Всеволод 15 1
Осокина Полина 25 1
Гаврилов Никита 1 1
Болотнов Вадим 4 1
Шапошников Андрей 14 1
Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 1
Вахрамеев Кирилл 1 1
Конев Сергей 1 1
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 1
Кривин Александр 1 1
Собянин Сергей 382 1
Белясников Александр 3 1
Jens-Peter Seick - Зайк Йенс-Петер 11 1
Березин Максим 112 1
Houssein Ahmet - Хуссейн Ахмет 1 1
Лукашев Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 6
Европа 21772 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1520 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1113 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1378 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Ближний Восток 2944 2
Африка - Африканский регион 3479 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1654 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1162 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 751 1
Россия - ПФО - Самарская область 1312 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 879 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 612 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 1
Россия - СФО - Кемеровская область 899 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - СФО - Иркутская область 1094 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 568 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 484 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
Россия - ДФО - Магаданская область 422 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 873 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 389 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 117 1
Таджикистан - Республика 859 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4879 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8040 4
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