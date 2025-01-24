Сетевое оборудование Port mirroring Зеркалирование технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора
Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:
|N+1 - Издание 158 2
|Silicon 483 2
|Computer Weekly 375 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|Wikipedia - Википедия 504 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|Infosan 75 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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