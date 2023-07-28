К столичной библиотеке решений с открытым кодом Mos.Hub присоединились более 3 тысяч пользователей

На столичной платформе для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub за два месяца зарегистрировались более 3 тыс. человек и опубликовали в библиотеке решений более 1,6 тыс. проектов с открытым кодом. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий Москвы.

«В конце мая мы открыли всем российским ИТ-специалистам доступ к городской платформе для совместной работы с кодом Mos.Hub. Это полноценный аналог популярных зарубежных площадок, при этом работа с Mos.Hub бесплатна для отрасли, имеет удобную систему авторизации через Mos.ID, а весь код, который в нем размещают разработчики, хранится на защищенных серверах на территории России. Проект вызвал большой интерес и оказался востребованным: сегодня в нем уже разместили более 1,6 тыс. проектов. Почти 85% – публичны, в их числе, например, библиотеки, курсы, учебные проекты, боты, исходные коды, сборки пакетов, блоги, сайты, программы», – сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

Город продолжает развивать площадку, чтобы она становилась функциональнее. В ближайшие месяцы для пользователей планируют открыть инструменты автоматической проверки кода на ошибки и уязвимости, а также дополнительные функции, упрощающие совместную разработку ПО: зеркалирование внешних репозиториев, автоматизация правил утверждения и слияния кода, рейтингование и оценка проектов.

Mos.Hub — часть большой работы по формированию столичной экосистемы разработки программного обеспечения (ПО). Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в ближайшие несколько лет город планирует полностью перейти на собственные решения для совместной разработки ПО, включая сервисы управления проектами, ведение документации и другие инструменты. Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и горожан, а также позволит российским разработчикам сохранить конкурентоспособность независимо от решений, принимаемых за пределами страны.