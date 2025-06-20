CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний России

CNews подготовил рейтинг самых богатых владельцев интернет-бизнеса в России. В список включены крупные совладельцы публичных интернет-компаний, чьи акции котируются на российских фондовых площадках. В перечне CNews фигурируют 23 человека с состоянием, превышающим миллиард рублей.

Как собирался рейтинг

CNews публикует рейтинг самых состоятельных предпринимателей страны, которые владеют акциями российских публичных интернет-компаний. Список сформирован из 23 человек — крупных совладельцев публичного цифрового бизнеса из интернет-сектора, электронной коммерции, финтеха и онлайн-сервисов городской мобильности. Первые три позиции заняли совладельцы «Яндекса» — Александр Чачава, Павел Прасс и Вагит Алекперов.

Отметим, что отчетность публичных компаний и состав их акционеров всегда были открытыми сведениями, однако с 2022 г. многие организации скрыли состав своих акционеров и совета директоров, чтобы не попасть в санкционные списки.

В соответствующих строках в отчетностях теперь стоят звездочки и ссылки на постановление правительства №1102 от 4 июля 2023 года «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», которые позволяют эмитенту не раскрывать и не предоставлять доступ к чувствительным к санкционным угрозам данным о своей деятельности.

В связи с этим при составлении рейтинга CNews Analytics использовал последние доступные отчетности публичных компаний, в которых раскрывались акционеры.

Совладельцы «Яндекса»

Корпорация была приобретена в 2024 г. консорциумом инвесторов, состоящим из топ-менеджеров «Яндекса» (точных данных об их составе нет), создателя Leta-IT Company Александра Чачавы, совладельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Рязанова и владельца специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса.

Буквально в процессе подготовки рейтинга стало известно, что доля Рязанова была продана МКООО «Каталитик Пипл», принадлежащей группе «Интеррос» Владимира Потанина и «Т-Технологии» (бывший TCS Group, крупнейшим владельцем которого также является «Интеррос»).

Таким образом, в пятерку лидеров рейтинга попали совладельцы «Яндекса»: Чачава, Алекперов, Прасс и Потанин. Лидером стал Александр Чачава. Он же в последние годы превратился в главную загадку российского ИТ-рынка. Помимо сделки с «Яндексом», общая сумма которой составила 475 млрд руб., в 2022 г. Чачава приобрел игровое подразделение холдинга VK — My.games — за $642 млн. Впоследствии выяснилось, что большая часть этой суммы так и не была выплачена VK. Вопрос об источниках состояния Чачавы остается открытым.

Перипетии в составе акционеров АФК «Система»

Перестала раскрывать акционеров и АФК «Система». Однако известно, что в 2022 г. основатель корпорации Владимир Евтушенков продал часть принадлежащих ему акций своему сыну Феликсу. Так, оказавшись под британскими санкциями, он попытался отсрочить эту участь для самой АФК «Система», чьи акции к тому же тогда котировались на Лондонской фондовой бирже (LSE). Маневр не помог: через год под санкциями Великобритании оказался и Феликс Евтушенков.

Сейчас, по данным АФК «Система», у корпорации два крупных акционера — физлица с долями 49,2% и 15,3%. Скорее всего, это Владимир и Феликс Евтушенковы. Отметим, что хотя АФК «Система» является публичной компаний, при расчете стоимости долей ее акционеров учитывалась не капитализация самой АФК «Система», а стоимость ее доли в «Озон».

Таким образом, Владимир Евтушенков оказался на 5-й позиции рейтинга, его сын Феликс — на 11-м месте.

Как считали состояние акционеров HeadHunter и «ВсеИнструменты.ру»

Рекрутинговый сервис HeadHunter провел IPO в 2019 г. на американской бирже Nasdaq и с тех пор отчитывался перед Американской комиссией по ценным бумагам (SEC). Благодаря этому стало известно, что Иван Таврин в начале 2023 г. стал владельцем 22,7% акций HeadHunter. Затем компания провела редомициляцию и преобразовалась в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Хэдхантер».

После этого в отчетности компании перестали раскрывать часть акционеров в соответствии с российским законодательством. Скорее всего, Таврин сохранил свою долю в «Хэдхантер», так что при оценке его состояния CNews брал в расчет ту же долю, что у него была в HeadHunter. Отметим, что при расчете состояния учитывались только доли в публичных компаниях. То есть доля Таврина в «Авито» в расчет не бралась. Иван Таврин находится на 6-м месте рейтинга. Совладельцы HeadHunter Виктор Аистов и Александр Табунщиков находятся на 13-й и 14-й позициях.

Сложная ситуация сложилась с онлайн-ритейлером «ВсеИнструменты.ру». Его акционеры никогда не раскрывались, неизвестно даже, кто из акционеров продавал свои акции в момент проведения IPO. Согласно публикации в газете «Ведомости», компания принадлежит Александру Гольцову и Виктору Кузнецову, правда, доли их неизвестны.

В связи с этим из акционерного капитала компании вычтен free float (акции, находящиеся в свободном обращении), а получившаяся величина разделена пополам. Так удалось «прикинуть» состояние обоих предполагаемых владельцев «ВсеИнструменты.ру». Александр Гольцов и Виктор Кузнецов находятся на 7-м и 8-м местах.

Как обстоит ситуация с РБК и Qiwi

РБК — медиа-компания, но с 90-х годов ее основным направлением являются интернет-сервисы, позднее к этому добавилось платное телевидение. В 2000-х годах после выхода на Московскую биржу РБК собиралась стать крупнейшим интернет-порталом наряду с «Яндексом», Mail.ru и «Рамблером». Однако после смены собственников было решено сконцентрировать деятельность компании на направлении деловых СМИ.

Также у РБК имелось крупное направление, связанное с хостингом и регистрацией доменов — Ru-Center. В 2021 г. оно было передано в совместное предприятие, созданное вместе с фондом Proxima Capital. С 2017 г. основным собственником РБК является предприниматель Григорий Березкин, занявший 15 место в рейтинге.

Платежная система Qiwi в начале 2024 г. покинула Россию: ее российское подразделение АО «Киви» было продано бывшему гендиректору компании Андрею Протопопову за 22,75 млрд руб.

Сделка была требованием американской биржи Nasdaq для восстановления торгов акциями Qiwi. Сразу после этого Центробанк отозвал лицензию банка «Киви», обслуживавшего платежи Qiwi в России. Со своей стороны, администрация Nasdaq отказалась возобновлять торги акциями Qiwi.

У самой компании остался бизнес, связанный с платежными терминалами в Казахстане, и ряд финтех-направлений. Компания была переименована в Nanduq, у нее остается листинг на Московской бирже, также она вышла на Международную биржу Астаны. Основной владелец компании — Сергей Солонин (19 место в рейтинге интернет-миллиардеров).

Другие участники рейтинга

Основатель каршерингового сервиса Delimobil (юридическое лицо — «Каршеринг Руссия») Винченцо Трани находится на 9-м месте. Другой совладелец Delimobil Артем Сергеев занял 17-ю позицию.

Совладельцы ЦИАН Дмитрий Крюков, Дмитрий Демин и Максим Мельников находятся на 10, 16 и 18-й строчках рейтинга соответственно. Совладельцы кикшерингового сервиса Woosh (юридическое лицо —«Вуш Холдинг») — Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин и Сергей Лаврентьев — находятся, соответственно, на 12, 20 и 22-м местах.

Совладельцы краудлендинговой платформы Jetlend («Джетленд») Роман Хорошев и Евгений Усков находятся на 21-й и 23-й позиции соответственно.