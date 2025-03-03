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Усков Евгений
|03.03.2025
|Лидер российского рынка онлайн-кредитования идет на IPO 1
Усков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Lender Invest - Лэндэр Инвест 3 1
|СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 49 1
|МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 317 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4820 1
|FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5345 1
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