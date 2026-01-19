Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189047
ИКТ 14617
Организации 11323
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3546
Системы 26543
Персоны 81935
География 3002
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Кузнецов Виктор


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Сооснователь Wildberries проконтролирует крупного онлайн-ритейлера 2
23.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний в России 2
09.07.2024 Неизвестный владелец гиганта российской онлайн-розницы заработал на бирже 12 миллиардов 1
27.06.2024 Гигант российской онлайн-розницы выходит на биржу с оценкой до 105 миллиардов 1
08.02.2017 Типография «П-Центр» расширила производство благодаря ЦПМ Ricoh 1
21.02.2014 10 апреля в Москве начнет работу форум Online Retail Russia 2014 1
21.09.2009 Артем Юхин: 80% наших венчурных денег идут в ИТ 1
15.05.2008 Сотовые операторы прошли испытание Кубком УЕФА 1
18.02.2008 Вирусы и SMS-мошенники - новые угрозы для мобильников 1
09.10.2007 Сибирский трубопровод угрожает традиционным местным промыслам 1
01.08.2007 Первый российский поезд с Wi-Fi: подробности 1
12.03.2007 СЗТ определил кандидатов в Совет директоров 1
19.10.2004 Новые мобильники будут выпускаться с антивирусами 1
26.06.2000 3 июля в Сети можно будет пообщаться с ведущими ОРТ 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Кузнецов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14416 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 3
МегаФон 9993 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5745 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 2
F-Secure 211 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Advent International - IDEMIA - Bioscrypt - L-1 Identity Solutions - Viisage Technology - Identix Incorporated 7 1
RayCom Wireless - Скандинавский Дом 15 1
JetLend - ДжетЛенд - краудлендинговая платформа 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Yandex - Яндекс 8538 1
Apple Inc 12676 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Oracle Corporation 6888 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4565 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 265 1
Logitech 428 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Sophos - SophosLabs 424 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 472 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 1
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 58 1
Google LLC 12301 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
HP 3Com 680 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
iiko - айко 53 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 148 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1801 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 95 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
Трест СКМ 8 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 1
Motorola Ventures 6 1
BBCG - B2B Conference Group - Тринити Ивентс 11 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Catalytic People 7 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 684 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
Газпром ПАО 1423 1
Связной ГК 1384 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 97 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 354 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1347 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1670 1
Транснефть 324 1
ЦИАН - CIAN 166 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 62 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 137 1
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 29 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Proxima Capital 8 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 89 1
Петровский стадион 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5283 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4813 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1042 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7744 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4934 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8959 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31880 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1148 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 1
Кибербезопасность - SMiShing - SMS-фишинг - SMS-мошенничество - smishing - смишинг 44 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1361 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 574 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
ОТиПБ - Спецодежда - Специальная одежда - средство индивидуальной защиты 32 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 289 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 618 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 508 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 1
Принтер - скорость печати 590 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 658 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13021 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3799 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2698 1
Google Android 14753 2
Microsoft Windows 16391 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1225 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7390 1
Nokia Symbian OS 1403 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
VK - My.Games 78 1
Bending Spoons - Evernote 198 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
Ricoh Pro ЦПМ - цифровая печатная машина 18 1
Гольцов Александр 83 3
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 16 1
Гродинский Кирилл 4 1
Школьный Андрей 3 1
Лаврентьев Сергей 9 1
Суховей Сергей 1 1
Ребров Павел 4 1
Шубенок Рустам 4 1
Гусев Глеб 12 1
Мухаметвалеев Ринат 4 1
Муравьев Вячеслав 1 1
Баяндин Егор 9 1
Ким Алексей 3 1
Вольнов Олег 2 1
Зворыкин Владимир 4 1
Прасс Павел 22 1
Бржевская Ирина 1 1
Аистов Виктор 2 1
Безусмов Олег 1 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 40 1
Шмелева Мария 2 1
Луннов Андрей 2 1
Усков Евгений 2 1
Хорошев Роман 2 1
Табунщиков Александр 1 1
Солонин Сергей 109 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 1
Евтушенков Владимир 212 1
Федоров Алексей 129 1
Чачава Александр 116 1
Березкин Григорий 41 1
Таврин Иван 119 1
Евтушенков Феликс 29 1
Брюквин Юрий 299 1
Киселев Александр 114 1
Рязанов Александр 21 1
Крупнов Александр 30 1
Климов Андрей 88 1
Мельников Максим 37 1
Потанин Владимир 79 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53520 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18711 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3238 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 2
Япония 13557 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 118 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Дворцовая площадь 20 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
Россия - СФО - Иркутская область - Тайшетский район - Тайшет 32 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
Казахстан - Республика 5821 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3235 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8181 1
Канада 4989 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1828 1
Франция - Французская Республика 7986 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 1
Испания - Королевство 3764 1
США - Калифорния 4777 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1553 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1257 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 690 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Великобритания - Шотландия - Глазго 79 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 346 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 397 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 360 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 63 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8373 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 493 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
Ведомости 1269 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6029 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11423 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 3
INFOLine-Аналитика 68 2
Forrester Research 828 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Рустелеком ТК 304 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1282 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413430, в очереди разбора - 729690.
Создано именных указателей - 189047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще