Индексная книга (каталог) CNews*
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Баяндин Егор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Баяндин Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5761 2
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 1
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1061 1
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Чуйко Дмитрий 18 3
|Лаврентьев Сергей 9 3
|Прасс Павел 26 1
|Чистобородов Александр 3 1
|Зинченко Роман 2 1
|Усков Евгений 3 1
|Захарова Анжелика 9 1
|Хорошев Роман 3 1
|Табунщиков Александр 1 1
|Цыганов Вячеслав 79 1
|Собянин Сергей 564 1
|Анохин Сергей 127 1
|Евтушенков Владимир 220 1
|Чачава Александр 124 1
|Таврин Иван 120 1
|Гольцов Александр 85 1
|Евтушенков Феликс 30 1
|Борисов Александр 40 1
|Горный Александр 44 1
|Ликсутов Максим 261 1
|Мельников Максим 39 1
|Козлов Михаил 183 1
|Гегамов Николай 18 1
|Потанин Владимир 92 1
|Зотов Дмитрий 8 1
|Кукоев Игорь 6 1
|Алекперов Вагит 44 1
|Аникин Александр 23 1
|Климов Евгений 19 1
|Булгаков Виктор 12 1
|Буканов Дмитрий 9 1
|Кузнецов Виктор 15 1
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 1
|Амелькин Андрей 3 1
|Маркаров Дмитрий 1 1
|Мриль Станислав 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 2
|Ведомости 1519 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.