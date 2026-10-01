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Баяндин Егор

СОБЫТИЯ


01.10.2026 K2 Cloud и «К2 Кибербезопасность» защитили передачу данных между Whoosh и ГИС 1
23.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний в России 1
03.02.2025 Whoosh начал делиться расширенными данными о поездках на СИМ с городами 1
24.09.2024 Москвичи смогут начинать и завершать поездки на электросамокатах Whoosh с помощью карты «Тройка» 1
24.10.2023 Whoosh разработал собственные батареи с улучшенными характеристиками для СИМ и проводит их тестирование 1
05.07.2023 Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций 1
13.12.2022 Российский прокат самокатов умерил аппетит и снизил объем IPO в два раза 1
06.12.2022 Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов 1
14.12.2017 Российские ритейлеры выбирают IaaS 1
30.01.2014 Конференция CNews «Big Data – технология будущего» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Баяндин Егор и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3617 2
S7 Airlines - С7 ИТ - S7 IT - С7 Информационные технологии 10 1
JetLend - ДжетЛенд - краудлендинговая платформа 5 1
NetApp - Network Appliance 668 1
Broadcom - VMware 2624 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5720 1
Cisco Systems 5382 1
Yandex - Яндекс 9367 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1923 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5058 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1013 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 102 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 521 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 123 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1911 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3165 2
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 99 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Catalytic People 11 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1294 1
Газпром ПАО 1498 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2997 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1164 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1549 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 201 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1768 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 527 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1967 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 150 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 332 1
ЦИАН - CIAN 195 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Castorama - Касторама 32 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 175 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 1
Rendez-Vous - Рандеву 26 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 362 1
DMI - Дятьково - Диэмай рус 6 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Cotton Way - Коттон Вэй 8 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5761 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1061 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54729 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5573 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10830 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16663 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10842 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10353 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5353 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4936 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18344 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4221 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6831 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13100 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7954 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3221 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18270 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12439 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3401 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26839 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7316 1
Корпоративное управление - Corporate governance 105 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36735 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10316 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5903 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3287 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1354 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8776 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 341 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10158 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13798 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26345 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5734 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1235 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3265 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33907 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3457 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8047 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6321 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5910 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24723 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3279 1
Apple iPhone 6 4860 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5272 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Segway Ninebot 39 1
FreePik 1881 1
Чуйко Дмитрий 18 3
Лаврентьев Сергей 9 3
Прасс Павел 26 1
Чистобородов Александр 3 1
Зинченко Роман 2 1
Усков Евгений 3 1
Захарова Анжелика 9 1
Хорошев Роман 3 1
Табунщиков Александр 1 1
Цыганов Вячеслав 79 1
Собянин Сергей 564 1
Анохин Сергей 127 1
Евтушенков Владимир 220 1
Чачава Александр 124 1
Таврин Иван 120 1
Гольцов Александр 85 1
Евтушенков Феликс 30 1
Борисов Александр 40 1
Горный Александр 44 1
Ликсутов Максим 261 1
Мельников Максим 39 1
Козлов Михаил 183 1
Гегамов Николай 18 1
Потанин Владимир 92 1
Зотов Дмитрий 8 1
Кукоев Игорь 6 1
Алекперов Вагит 44 1
Аникин Александр 23 1
Климов Евгений 19 1
Булгаков Виктор 12 1
Буканов Дмитрий 9 1
Кузнецов Виктор 15 1
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 1
Амелькин Андрей 3 1
Маркаров Дмитрий 1 1
Мриль Станислав 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 168294 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48041 5
Казахстан - Республика 6109 4
Беларусь - Белоруссия 6353 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55062 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3504 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14858 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1789 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 23 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5822 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2155 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22004 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8163 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54057 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1875 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Самокат - колёсное транспортное средство 549 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 189 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6742 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1223 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6677 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16335 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5176 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18382 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Кикшеринг - kick scooter sharing - сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов 46 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4668 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27638 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6231 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1137 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 82 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 402 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4819 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 536 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2781 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4085 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3231 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2959 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1319 1
Федеральный закон 39-ФЗ - О рынке ценных бумаг 24 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 2
Ведомости 1519 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8674 2
IDC - International Data Corporation 4999 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4070 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 283 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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