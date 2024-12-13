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Россия ЮФО Краснодарский край Сириус Федеральная территория опережающего развития


Территория расположена в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. Здесь проходила зимняя Олимпиада 2014 года, на базе объектов олимпийского наследия по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году был создан Образовательный центр «Сириус» для талантливых детей со всей страны.

Федеральная территория «Сириус» согласно ФЗ «О федеральной территории «Сириус» имеет уникальный статус и задачи: обеспечение комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности, необходимости сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления, самореализации и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации. 31 мая 2024 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству с администрацией президента, администрацией федеральной территории и образовательным фондом «Талант и успех» разработать программу развития федеральной территории Сириус, в том числе для расширения возможностей проведения Всемирного фестиваля молодежи.
 


13.12.2024 Нарушителей на самокатах начали выявлять с помощью искусственного интеллекта 1
01.10.2024 Ученые представили концепцию математического моделирования дорожной сети «Сириуса»  1
09.10.2023 ГК «Астра» представила лабораторию инфраструктурного ПО в новом пространстве колледжа университета «Сириус» 1
29.05.2023 «Билайн» улучшил связь во всемирно известном месте побережья Сочи 1
03.08.2022 В «Сириусе» школьники под руководством команды «Росатома» разработали лучшее решение для цифровизации городов 1
18.03.2022 Правительство России финансово поддержит обучение школьников проектной деятельности в сфере ИИ 1
17.03.2022 Правительство России утвердило программу ЭПР по эксплуатации беспилотного транспорта 1
04.03.2022 «Ростелеком» открыл в Самаре новый опорный центр Национального киберполигона на базе ПГУТИ 1
17.02.2022 «Ростелеком» открыл Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального киберполигона на базе СПбГУТ 1
01.12.2021 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2021 года 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Yandex - Яндекс 7340 1
АФК Система ПАО 1797 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 43 1
Сочи Парк 10 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 1
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 2
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
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