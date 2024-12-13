Территория расположена в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. Здесь проходила зимняя Олимпиада 2014 года, на базе объектов олимпийского наследия по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году был создан Образовательный центр «Сириус» для талантливых детей со всей страны.

Федеральная территория «Сириус» согласно ФЗ «О федеральной территории «Сириус» имеет уникальный статус и задачи: обеспечение комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности, необходимости сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления, самореализации и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации. 31 мая 2024 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству с администрацией президента, администрацией федеральной территории и образовательным фондом «Талант и успех» разработать программу развития федеральной территории Сириус, в том числе для расширения возможностей проведения Всемирного фестиваля молодежи.

