Россия ЮФО Краснодарский край Сириус Федеральная территория опережающего развития
Территория расположена в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. Здесь проходила зимняя Олимпиада 2014 года, на базе объектов олимпийского наследия по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году был создан Образовательный центр «Сириус» для талантливых детей со всей страны.
Федеральная территория «Сириус» согласно ФЗ «О федеральной территории «Сириус» имеет уникальный статус и задачи: обеспечение комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности, необходимости сохранения олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления, самореализации и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации. 31 мая 2024 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству с администрацией президента, администрацией федеральной территории и образовательным фондом «Талант и успех» разработать программу развития федеральной территории Сириус, в том числе для расширения возможностей проведения Всемирного фестиваля молодежи.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Талант и успех - Общественный фонд 18 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Ляпунов Игорь 121 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Шмелева Елена 10 1
|Чечин Александр 7 1
|Сухотина Ксения 27 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Пресняков Константин 3 1
|Шойтов Александр 78 1
|Бачевский Сергей 6 1
|Мишин Дмитрий 4 1
|Суворова Дарья 1 1
|Кирдяшов Федор 27 1
|Плишкин Дмитрий 1 1
|Кирьянова Лилия 4 1
|Гасников Александр 4 1
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