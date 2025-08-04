Разделы

Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

В Тюмени начали использовать самокаты для контроля за порядком на городских территориях

Подведомственные службы Администрации города Тюмени начали контролировать качество содержания городских территорий с помощью электросамокатов. Кикшеринг «МТС Юрент» предоставил доступ к самокатам сервиса сотрудникам Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по благоустройству Ленинского-административного округа города Тюмени». Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

На самокатах сервиса сотрудники МКУ будут совершать регулярные объезды территории Ленинского административного округа города Тюмени и контролировать работу подрядчиков — дворников, дорожных рабочих и механизированной техники, используемой, например, для уборки улиц. А также в целом следить за порядком: правильной парковкой, содержанием придомовых территорий, тротуаров, общественных пространств и остального. Регулярный осмотр округа пешком занимает много времени и человеческих ресурсов. Самокаты позволят ускорить этот процесс и значительно повысят эффективность работы, а, значит, и качество содержания территории и комфорт граждан.

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу
Бизнес

Использовать устройства сервиса в своей работе сотрудники МКУ смогут до конца текущего сезона. В случае положительных результатов проект может быть масштабирован на другие подведомственные учреждения города.

«Самокаты — это уже давно не развлечение, а полноценный транспорт, который можно и нужно использовать в том числе в целях обеспечения общественного порядка. У нас уже есть позитивный опыт сотрудничества с полицией федеральной территории Сириус. Теперь наши самокаты помогут в создании комфортных условий для жителей и гостей Тюмени», — сказал Иван Туринге, генеральный директор «МТС Юрент».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

СДЭК сломался. Посылки не отследить, в сервисе не авторизоваться. Причины засекречены

Как российской ИТ-компании выйти на рынок ОАЭ

Минцифры и Минэкономразвития создадут реестр об устранении нарушений российским бизнесом

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

Zoom обязан заплатить в России штрафов более, чем на 300 миллионов. Работают приставы

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще