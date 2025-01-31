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Транспорт Средства индивидуальной мобильности Кикшеринг kick scooter sharing сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов



31.01.2025 Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах 1
19.11.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» будет страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами 1
15.11.2024 «Яндекс Go» подвел итоги сезона кикшеринга 1
13.11.2024 Angara Security зафиксировала новую волну мошенничества через QR-коды 1
29.10.2024 «Яндекс» будет бороться с ездой вдвоем на самокате технологическими методами 1
10.10.2024 180 млн руб. на безопасность и 170 тыс. штрафов: кикшеринг «МТС Юрент» представил отчет о работе в сфере безопасности в 2024 году 1
18.09.2024 МТС: Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками 1
13.09.2024 В Санкт-Петербурге за год почти в 2,5 раза вырос спрос на поездки на самокатах 1
12.09.2024 Нижний Новгород попал в пятерку городов с самыми долгими поездками на самокатах в 2024 году 1
11.09.2024 Юлия Соловьева стала новым независимым директором Whoosh 1
02.09.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2024 года 1
29.08.2024 «Яндекс»: самокаты все чаще становятся альтернативой такси в час пик 1
28.08.2024 «МТС Юрент» предложил включить поездки на самокатах в проездные билеты 1
16.08.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 6 тысяч несовершеннолетних пользователей в приложении 1
15.08.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 570 несовершеннолетних пользователей Сочи в приложении 1
11.06.2024 «МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края разработали первую в России дорожную карту по развитию СИМ в регионе 1
14.05.2024 Спрос на арендные самокаты на майских праздниках в Санкт-Петербурге вырос в 2,3 раза 1
16.04.2024 Российский город-миллионник остался без проката электросамокатов 1
05.04.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый сезон в Казани 1
20.03.2024 Аудитория шеринговых сервисов приросла на 10% в 2023 году — big data Tele2 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12642 12
Yandex - Яндекс 7369 3
Ростелеком 9713 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2899 1
АФК Система ПАО 1797 1
Softline - Софтлайн 2822 1
Google Russia - Гугл Россия 179 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 300 1
Цифра ГК 2432 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 77 12
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1633 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 1
Urent - сервис аренды самокатов 11 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 94 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 980 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 667 1
Администрация Краснодарского края 61 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 441 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2185 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 8
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MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13819 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4129 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13945 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1954 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1311 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2133 1
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Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 523 1
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Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1031 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11637 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3808 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 750 1
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 4
МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 9 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 324 2
Google Android 14016 1
Apple iOS 7818 1
МТС Premium 50 1
МТС Сервис 8 1
Segway Ninebot 31 1
FreePik 1001 1
StayInTouch 3 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 502 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 48 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3225 1
Туринге Иван 22 3
Мишустин Михаил 679 1
Чуйко Дмитрий 17 1
Еремин Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3950 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2965 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3109 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2747 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1958 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1568 3
Беларусь - Белоруссия 5674 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2905 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7445 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 2
Россия - СФО - Новосибирск 4304 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 859 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1479 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1472 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 137 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 112 1
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 126 1
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 23 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1770 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2423 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 1
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Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
Трушеринг 4 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 226 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 38 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
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