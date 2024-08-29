«Яндекс»: самокаты все чаще становятся альтернативой такси в час пик

Аналитики кикшеринга «Яндекс Go» изучили места аренды, маршруты и длительность поездок на самокатах, а также часы, когда они пользуются наибольшим спросом. В 80% случаев сценарием аренды стал транспортный (добраться до нужной точки), а не развлекательный (покататься) маршрут. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Кикшеринг по профилю пользования становится все больше похожим на общественный транспорт. Более 40% поездок на самокатах происходит в утренние и вечерние часы пик. Для сравнения, у такси в течение дня спрос распределяется более равномерно — на часы пик приходится лишь 32% поездок.

50% поездок на самокатах начинаются или заканчиваются у транспортных узлов — метро, железнодорожных станций, остановок. Самокаты используют, чтобы проехать «последнюю милю» — короткий отрезок пути, который неудобно преодолевать на другом транспорте или пешком.

Самокаты помогают разгружать дороги: пока идет сезон — с весны по осень — пользователи СИМ на 23% реже вызывают такси.

Самокаты экономят время на дорогу: в среднем на 30% по сравнению с общественным транспортом и на 60% — с пешими маршрутами.

Поездки на самокатах делятся на транспортные и рекреационные (или развлекательные). В транспортном сценарии маршрут, как правило, короткий, например от дома до метро. Таких поездок в сервисе в среднем — 80%, а, например, в Екатеринбурге — 85%.

Развлекательные маршруты обычно длиннее и с более сложными траекториями. Если реальный пробег в поездке в два и более раза превышает расстояние от точки А до точки Б, значит, самокат едет не по самому оптимальному маршруту, и поездка считается развлекательной.

По профилю пользования самокаты схожи с общественным транспортом. Это видно по маршрутам и графику спроса. У такси в течение дня спрос распределяется более равномерно, а у общественного транспорта и самокатов есть ярко выраженные часы пик.

В будние дни в разделы «Самокаты» и «Транспорт» в «Яндекс Go» чаще всего заходят с семи до девяти утра и вечером с 17 до 19. В самое активное утреннее время (8:40) самокаты арендуют в полтора раза чаще, чем днем, а в вечерний пик (18.00) — в два раза чаще. Эта динамика отражается и на поездках: на часы пик приходится 40% поездок на самокатах, в то время как у такси — лишь 32% поездок.

Половина поездок на самокатах начинается или заканчивается у транспортных узлов. Самокаты используют, чтобы добраться от дома до метро, автобусной остановки, железнодорожной станции, или наоборот — от транспортного узла до дома, офиса или учебного заведения.

Чаще всего так проезжают «последнюю милю» — короткий отрезок пути, который неудобно преодолевать на другом транспорте или пешком.

Самокаты становятся альтернативой такси в коротких поездках. Во время сезона — с начала весны до конца осени — пользователи самокатов на 23% реже ездят на такси. Самокат становится альтернативой в основном в коротких поездках — до четырех км.

Самокаты помогают регулировать спрос на такси: свободных машин остается больше, чтобы уехать могли те, кому действительно нужно.

Помимо удобства на коротких маршрутах, самокаты выбирают из-за экономии времени в пути. По данным «Яндекс Карт», те, кто выбирает самокаты в качестве альтернативы общественному транспорту, в среднем добираются до места назначения на 30% быстрее. В этот расчет не входит время ожидания общественного транспорта — поэтому при коротких поездках экономия может быть еще заметнее. В сравнении с пешими маршрутами самокаты в среднем сокращают время в пути на 60%.

Регулярность поездок растет. Самокаты становятся все более привычным способом передвижения в мегаполисе. Например, в Москве на самокатах «Яндекса» совершается 250 тыс. поездок в день — в три раза больше, чем в прошлом сезоне. Каждый день в столице на них проезжают суммарно больше 550 тыс. километров.

Регулярность поездок растет по всей стране. Если за сезон 2023 г. пользователь самоката в среднем совершал семь поездок, то сейчас это число выросло до 13. Количество пользователей, которые арендуют самокат четыре и более дней в неделю, по сравнению с прошлым годом выросло в три раза.