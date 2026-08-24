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Транспорт Средства индивидуальной мобильности Самокат колёсное транспортное средство

Это нужно знать: соблюдение мер безопасности при катании на электросамокате 

Какая экипировка нужна?
Чтобы максимально снизить риск травм у ребенка при катании на самокате, необходимо обеспечить его средствами защиты — шлемом, налокотниками и наколенниками. Также важно подобрать специальные перчатки и обувь, которые обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью самоката.

Можно ли слушать музыку, смотреть что-то при езде на электросамокатах?
Смотреть что-то и слушать музыку недопустимо, так как это отвлекает от ситуации на пути движения и создает опасность столкновения с пешеходами.

Почему запрещается ездить вдвоем на одном самокате?
Ездить вдвоем крайне опасно, потому что при этом очень сложно сохранять равновесие. Кроме того, при падении возможны дополнительные травмы в результате воздействия 2-х «ездоков» друг на друга.

Какие травмы от катания на электросамокат наиболее распространены?
Локализация повреждений — верхние и нижние конечности, причем чаще в области суставов. При невысокой скорости получают травмы преимущественно в виде ушибов, ссадин. При высокой скорости — это переломы, вывихи. На верхних конечностях — это переломы луча в типичном месте, а также повреждения в области надплечья: переломы ключицы, вывихи акромиального конца ключицы, переломы проксимального конца плечевой кости. На нижних конечностях чаще страдает голеностопный сустав и коленный. Чем выше скорость, тем вероятнее, что для лечения повреждения понадобится операция. Травмы позвоночника тоже могут быть результатом падения с самоката. Но еще более опасны черепно-мозговые травмы. При столкновении с движущимся транспортом возможны и тяжелые повреждения вплоть до кровоизлияния в мозг с возможностью смертельного исхода.

Какую первую помощь необходимо оказать при травме?
Если ссадина поверхностная, её можно подсушить зеленкой, но использовать это средство допустимо только при уверенности, что врачебная помощь не требуется. При достаточно глубокой ране необходимо наложить стерильную салфетку (не ватную), чтобы предотвратить попадание инфекции, и обратиться в травмпункт. Если есть подозрение на ушиб или перелом, поврежденную конечность нужно обездвижить. Для этого подойдет любой твердый предмет под рукой — ветка, палка, книга или журнал.

Что делать при травме головы?
Если человек в сознании, не жалуется на сильную слабость или рвоту, можно самостоятельно отвезти его в медицинское учреждение. Однако при потере сознания необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

 

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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 88
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13717 68
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5888 66
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26956 61
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13028 56
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10748 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23078 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 41
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7202 34
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14012 33
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6075 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 31
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3308 31
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8551 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18225 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13437 29
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 176 28
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9470 28
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6364 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29787 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 27
Оповещение и уведомление - Notification 6033 25
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2552 24
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2241 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24544 24
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3608 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18421 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35349 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9573 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14819 22
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1842 21
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 708 21
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2515 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13301 21
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2288 20
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11874 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7915 19
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4968 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6280 19
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 769 79
Google Android 15303 35
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 223 35
Apple iOS 8609 34
МТС ID - МТС ID KYC 74 31
Segway Ninebot 39 30
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1304 28
VK - Mail.ru - Одноклассники 1758 23
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 20 20
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 678 18
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 967 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6328 16
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 199 15
VK - Mail.Ru Почта 422 14
VK Combo 86 14
МТС Premium 57 14
VK - My.Games 81 13
Сбер - СберПрайм 68 12
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 11
VK Mini Apps 60 11
Яндекс.Плюс 252 11
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 905 10
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 966 10
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 10
FreePik 1865 9
Apple - App Store 3133 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3574 8
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 168 8
Сбер - СберФуд - SberFood 19 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5261 8
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 88 8
Яндекс Помощь рядом 37 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 753 7
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 7
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 344 7
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 47 6
Google YouTube - Видеохостинг 3006 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7655 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 6
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 336 6
Туринге Иван 33 31
Собянин Сергей 552 10
Ликсутов Максим 253 10
Добродеев Борис 97 9
Хасис Лев 105 9
Путин Владимир 3462 7
Кириенко Владимир 148 7
Чуйко Дмитрий 18 7
Ляпунов Владимир 5 5
Греф Герман 486 4
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 4
Сысоев Александр 50 4
Бедарев Виталий 17 4
Бочаров Вячеслав 4 4
Махлин Дмитрий 123 4
Малышев Евгений 6 3
Берёзкин Максим 17 3
Полякова Ирина 35 3
Райкевич Алексей 131 3
Баяндин Егор 9 3
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Воронина Ксения 3 3
Ясиновский Леонид 3 3
Усманов Алишер 312 3
Гришин Дмитрий 210 3
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Кунин Соломон 9 3
Булгинов Кирилл 8 3
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Коневских Марина 5 2
Иванова Ольга 19 2
Оганесян Левон 5 2
Козин Алексей 65 2
Кирюшкин Дмитрий 50 2
Ефимова Ирина 3 2
Косолап Игорь 2 2
Стефанюк Ольга 2 2
Богатищев Николай 5 2
Соболев Роман 48 2
Россия - РФ - Российская федерация 167153 332
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 221
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19618 131
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4501 58
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3477 50
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 49
Россия - СФО - Новосибирск 4897 47
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2377 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8615 39
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3054 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14828 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19243 26
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2546 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1783 24
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1677 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54886 23
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1016 22
Беларусь - Белоруссия 6318 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2866 17
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1322 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3468 16
Казахстан - Республика 6076 14
Европа 24999 14
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 2300 13
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 767 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 12
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 393 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1732 11
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1698 11
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 549 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5503 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2077 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 9
Франция - Французская Республика 8188 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2852 8
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1785 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3147 7
Россия - ПФО - Самарская область 1592 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21814 240
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 185 113
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27455 81
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9093 80
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53756 74
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1211 68
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3199 55
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Велоспорт 299 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 53
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1254 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 46
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 446 42
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Кикшеринг - kick scooter sharing - сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов 44 41
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10437 41
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1609 39
Страхование - Страховое дело - Insurance 6576 39
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5817 38
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18255 37
Аренда 2705 37
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6816 30
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7613 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5622 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8519 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16174 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10930 24
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6213 23
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8116 21
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4582 20
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 622 20
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 19
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3198 18
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 799 18
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1947 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11577 10
Ведомости 1497 9
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Трушеринг 6 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1279 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2456 5
CNews - ZOOM.CNews 1867 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1145 4
FT - Financial Times 1299 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 318 3
Парламентская газета 32 3
Bloomberg 1636 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 2
РИА Новости 1040 2
Известия ИД 777 2
Звезда - Телеканал 3 2
Vc.ru - Виси.ру 46 2
Frank RG - Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 1
TAdviser - Центр выбора технологий 481 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6110 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 268 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 1
NYT - The New York Times 1102 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
The Bell - Издание 42 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 1
Crunchbase 74 1
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Комсомольская правда ИД 84 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
AppleInsider 401 1
Daily Mail 58 1
Российская газета 300 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 205 1
VK - Mail.ru Hi-tech 60 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 58 1
URA.RU - информагентство 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4019 4
Mobile Research Group 87 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 152 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 197 2
IDC - International Data Corporation 4995 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 92 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
ТИАР-Центр 3 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 856 1
Автостат 57 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 25 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
VK - Skillbox - Скилбокс 148 18
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 17
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 281 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1505 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1242 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 749 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 756 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 112 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 335 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 466 2
ТГУ - Томский государственный университет 235 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 47 2
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 43 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 112 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
МВД РФ - СПбУ - Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации 9 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 274 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 596 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 1
РАН - Российская академия наук 2133 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 466 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 213 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 351 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 106 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 48 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 271 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 308 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 51 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 205 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
День молодёжи - 27 июня 1100 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 6
Whoosh Mobility Hack - хакатон 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1288 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2674 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 401 2
День знаний - 1 сентября 50 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
СолидПрофитКонф - Солид Профит Конф 1 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Moscow City Hack 9 1
Дронница 2 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 228 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 340 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 35 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 33 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Ростелеком - Virushack - онлайн-хакатон 3 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 18 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
День без турникетов 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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