Это нужно знать: соблюдение мер безопасности при катании на электросамокате

Какая экипировка нужна?

Чтобы максимально снизить риск травм у ребенка при катании на самокате, необходимо обеспечить его средствами защиты — шлемом, налокотниками и наколенниками. Также важно подобрать специальные перчатки и обувь, которые обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью самоката.

Можно ли слушать музыку, смотреть что-то при езде на электросамокатах?

Смотреть что-то и слушать музыку недопустимо, так как это отвлекает от ситуации на пути движения и создает опасность столкновения с пешеходами.

Почему запрещается ездить вдвоем на одном самокате?

Ездить вдвоем крайне опасно, потому что при этом очень сложно сохранять равновесие. Кроме того, при падении возможны дополнительные травмы в результате воздействия 2-х «ездоков» друг на друга.

Какие травмы от катания на электросамокат наиболее распространены?

Локализация повреждений — верхние и нижние конечности, причем чаще в области суставов. При невысокой скорости получают травмы преимущественно в виде ушибов, ссадин. При высокой скорости — это переломы, вывихи. На верхних конечностях — это переломы луча в типичном месте, а также повреждения в области надплечья: переломы ключицы, вывихи акромиального конца ключицы, переломы проксимального конца плечевой кости. На нижних конечностях чаще страдает голеностопный сустав и коленный. Чем выше скорость, тем вероятнее, что для лечения повреждения понадобится операция. Травмы позвоночника тоже могут быть результатом падения с самоката. Но еще более опасны черепно-мозговые травмы. При столкновении с движущимся транспортом возможны и тяжелые повреждения вплоть до кровоизлияния в мозг с возможностью смертельного исхода.

Какую первую помощь необходимо оказать при травме?

Если ссадина поверхностная, её можно подсушить зеленкой, но использовать это средство допустимо только при уверенности, что врачебная помощь не требуется. При достаточно глубокой ране необходимо наложить стерильную салфетку (не ватную), чтобы предотвратить попадание инфекции, и обратиться в травмпункт. Если есть подозрение на ушиб или перелом, поврежденную конечность нужно обездвижить. Для этого подойдет любой твердый предмет под рукой — ветка, палка, книга или журнал.

Что делать при травме головы?

Если человек в сознании, не жалуется на сильную слабость или рвоту, можно самостоятельно отвезти его в медицинское учреждение. Однако при потере сознания необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.