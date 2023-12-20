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Яндекс Go Яндекс.Такси Yandex.Taxi

Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi


20.12.2023 В «Яндекс Go» получатели и отправители посылок смогут связаться с курьером в чате

Теперь отправители и получатели посылок через «Яндекс доставку» могут выбрать удобный для них способ связи с курьером: по телефону или в чате в «Яндекс Go». Запуск чата упростит общение курьеров и пользователей. По данным исследования сервиса*, более 70% пользователей не отвечают на звонки с незнакомых номеров, а почти четверть — просто
29.11.2023 Предприниматели смогут управлять доставками через бизнес-профиль в «Яндекс Go»

«Яндекс доставка» запустила специальный интерфейс для малого и среднего бизнеса в приложении «Яндекс Go». Теперь предприниматели могут создать в приложении профиль своей компании, привязать корпоративную карту для оплаты заказов и управлять доставками с телефона. Об этом CNews сообщили

13.10.2023 «Яндекс Go»: итоги сезона в «Самокатах»

с расширил парк самокатов и вышел в новые города — Екатеринбург, Казань и Алматы, а число поездок на самокатах с марта по октябрь 2023 г. увеличилось в три раза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go». За несколько лет самокаты превратились в полноценный городской транспорт «последней мили». Их все чаще выбирают в качестве дополнения к привычному транспорту. Согласно данным «Ян
20.09.2023 «Яндекс Go» добавит навигацию по новой схеме движения в Шереметьево

тся цветовая навигация. Это поможет пассажирам быстрее сориентироваться в аэропорту, а также распределит поток автомобилей и снизит пробки. Изменения коснутся и тех, кто заказывает такси. Приложение «Яндекс Go» подскажет, как добраться до нужного сектора после получения багажа. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go». Также сервис сориентирует, куда вызвать машину: на карте

24.07.2023 Оплатить поездку на такси в «Яндекс Go» можно через СБП

В «Яндекс Go» появился новый способ оплаты — через «Систему быстрых платежей» (СБП). Он позволяет не вводить данные банковской карты при оплате: достаточно один раз привязать счет к «Яндекс Go<
20.07.2023 «Яндекс Go» поможет избежать часа пик для поездки на такси

Планировать поездки на такси станет удобнее — приложение «Яндекс Go» стало показывать прогноз цены. Теперь можно проверить не только уровень спроса в текущий момент, но и посмотреть, как обычно меняется цена в течение дня. В приложении появился специа
03.07.2023 В «Самокатах Яндекс Go» теперь можно округлять чеки в помощь благотворительным фондам

свои поездки на самокатах. Для этого достаточно включить округление чеков в личном меню приложения «Яндекс Go» в разделе «Помощь рядом». Округление стоимости поездок на самокате происходит авто
23.05.2023 «Яндекс такси» представило политику в области безопасности

«Яндекс такси» впервые опубликовало политику в области безопасности. Она содержит описание всех мер и инструментов, которые компания применяет для контроля безопасности каждой поездки. Один из н
26.04.2023 «Яндекс Go» запустил «Межгород» для поездок из Москвы в Подмосковье

орые согласились выполнять длинные поездки между соседними населенными пунктами. Водитель сразу увидит, что место назначения – другой город, и сможет решить, готов принимать такой заказ или нет. *** «Яндекс Go» — это единая платформа для решения повседневных задач в городе. Она помогает быстро добраться в нужное место на общественном транспорте, такси, каршеринговом авто или самокате, с экс
05.04.2023 «Яндекс Go» запустил услугу заказа такси на несколько часов

С апреля 2023 г. корпоративные клиенты «Яндекс Go» смогут заказать такси на время до восьми часов. Услуга «Час+» удобна для сотрудников, которым нужны поездки сразу по нескольким адресам в течение дня, а компаниям позволит оптимизиро
04.04.2023 «Яндекс.такси» пересаживается на «Москвичи»

«Яндекс.такси» закупит «Москвичи» Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о заключении соглашения с

10.03.2023 «Яндекс Go» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone

«Яндекс Go» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone. Теперь чтобы проверить время до подачи автомобиля, узнать его номер и цвет, больше не нужно заходить в прил
24.01.2023 «Яндекс такси» запускает новый финансовый сервис для водителей-партнеров

«Яндекс такси» предложит самозанятым водителям-партнерам новую дебетовую банковскую карту МИР. Ее выпускает и обслуживает «Яндекс банк». Оформить цифровую карту можно прямо в водительском прилож
14.12.2022 Власти Казахстана начали расследование против «Яндекс.такси»

ащите и развитию конкуренции Казахстана Рустам Ахметов, следует из сообщения на сайте регулятора. «”Яндекс.такси” взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование — в до
01.12.2022 «Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров

В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — заказ такси для людей, которые передвигаются в инва
28.11.2022 «Яндекс Go» предложит ездить на такси с попутчиком

Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию «Вместе» в приложении «Яндекс Go». В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два

25.11.2022 «Яндекс Go» поможет выбрать выгодную точку завершения поездки

Алгоритмы «Яндекс Go» научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку

03.11.2022 Новый продукт «Яндекс Go» поможет малому бизнесу заказывать такси с экономией на НДС

С помощью корпоративного продукта «Яндекс Go» малый бизнес теперь может заказывать такси для сотрудников, платить за него с расчетного счета, оформлять закрывающие документы и не тратиться на НДС за такие поездки. Продукт доступ
01.11.2022 В приложении «Яндекс Go» появились опции для пользователей с ограничениями по здоровью

В приложении «Яндекс Go» в тестовом режиме заработали пять дополнительных бесплатных опций для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: «Помогите найти машину»; «Общаюсь только текстом»; «Не гов
21.10.2022 «Яндекс Go» поможет заказать товары в любой точке страны

С помощью «Яндекс Go» теперь в любой точке страны можно заказать одежду и обувь, бытовую технику и электронику, косметику и парфюмерию, детские игрушки и многое другое. Все эти товары — из ассортимента «М
19.10.2022 «Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города

«Яндекс доставка» запускает сервис доставки между городами в приложении «Яндекс Go». Любой желающий сможет быстро и просто оформить доставку из пункта выдачи «Яндекс маркета» в одном городе до пункта выдачи в другом. Сервис одинаково удобен как для частных лиц, так

01.09.2022 В «Яндекс такси» диверсия. Десятки машин поехали на ложный вызов и заблокировали Кутузовский проспект. Видео

Такси под атакой Сервис пассажирских перевозок «Яндекс такси» подвергся атаке злоумышленников, сообщили CNews представители «Яндекса». Они вызвали массовое скопление машины на Кутузовском проспекте в Москве, заманив и ложными вызовами. На пр
29.08.2022 «Яндекс» инвестировал около 70 млн руб. в развитие тарифа «Детский»

Ко Дню знаний аналитики «Яндекс Go» изучили, куда и как часто пользователи ездят на такси по тарифу «Детский» в разных
26.07.2022 «Яндекс такси» расширяет программу наставничества для водителей

«Яндекс такси» объявило о расширении действие программы наставничества для водителей – теперь вдвое больше новичков смогут получить наставников. В текущем году сервис планирует привлечь в програ
14.07.2022 «Яндекс Go» для бизнеса автоматизировал массовый заказ такси персоналу

В личном кабинете для корпоративных клиентов «Яндекс Go» появился «массовый развоз» — функция, которая позволит компаниям оптимально организовать развоз сотрудников. Это особенно актуально для крупных производств, ресторанов, баров, отелей
06.07.2022 Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber

интернет. Законопроекты на эту же тему уже принимались Госдумой в первом чтении в 2015 г. и в 2018 г., но дальнейшего рассмотрения не получили. Крупнейшими игроками на данном рынке в России являются «Яндекс.Такси» (владеет российскими операциями Uber), «Максим» и «Ситимобил». Четыре новых информационных системы Законопроект предполагает создание четырех информационных систем. В их числе: ре
11.04.2022 После гибели опасного конкурента «Яндекс» взвинтил цены на такси и ухудшил условия для водителей

Такси ударит по карману Интернет-гигант «Яндекс» повысит стоимость своих основных тарифов на перевозку пассажиров в сервисе «Яндекс.Такси», сообщили CNews представители «Яндекса». Изменения вступят в силу в течение апреля 2022 г. В «Яндексе» пояснили CNews, что, к примеру, если раньше поездка в Казани длиной 9 км и 2
17.02.2022 «Яндекс Go» мгновенно найдет такси из аэропорта Шереметьево

С помощью сервиса «Яндекс Go» можно мгновенно вызвать машину и сразу сесть в нее на выходе из терминала D аэропорта Шереметьево — прямо на первой линии. Раньше такси нужно было дольше ждать, идти до второй или тр
03.02.2022 «Яндекс Go» покажет в приложении, что влияет на цену поездки

В приложении «Яндекс Go» появился «Индекс спроса», который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный момент времени, и помогает оценить ситуацию с ценой в том районе, откуда пользователь

13.12.2021 Мосметро, ВТБ и «Яндекс Go» тестируют сервис «МультиТранспорт»

Банк ВТБ, Московский метрополитен и «Яндекс Go» тестируют новый продукт для жителей столицы – «МультиТранспорт» – в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS). Он будет объединять разных транспортных операторов, предоставляющих
08.11.2021 Конкурент «Яндекс.такси», Uber и Gett бежал из России

сентября 2021 г. через агрегаторы осуществлялось 60% всех заказов такси по всей стране, хотя в ряде российских регионов их доля не превышала 45%. По подсчетам HSBC, больше всего заказов обрабатывает «Яндекс.такси» - 67% по стране и 40% среди тех, что поступают агрегаторам. Второе место между собой делят «Ситимобил», «Максим» и другие участники рынка, утверждают эксперты HSBC. В Москве, куда
27.09.2021 Петербуржцы смогут заказать товары на «Маркете» в «Яндекс Go» с доставкой до 2 ч.

В Санкт-Петербурге через приложение «Яндекс Go» теперь можно заказать товары на Маркете и получить с доставкой за 1–2 ч. В приложении Go петербуржцам доступно для заказа то же количество товаров, что и в крупных торговых центрах:

21.09.2021 «Яндекс.такси» направит 20 млн руб. на обучение водителей ИТ-профессиям

«Яндекс.такси» поможет водителям получить ИТ-профессию. Для этого компания оплатит обучение — на это сервис выделил 20 млн руб. Компания рассматривает возможность расширения программы в будущем.
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках

кса», компания полностью выкупит у совместного предприятия (СП) с компанией Uber – группы компаний «Яндекс.Такси», доли в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке», «Яндекс.Доставке», а также в бизнесе бесп
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены

ании в сфере логистики, транспорта и электронной коммерции, такие как «Яндекс Go», «Яндекс.драйв», «Яндекс.такси», «Яндекс.маркет», «Яндекса.лавка» и «Яндекс.еда», будут объединены в единую гру
02.04.2021 «Битрикс24» будет доставлять заказы своих клиентов с помощью «Доставки Яндекс Go»

«Битрикс24» объявил о запуске интеграции с сервисом «Доставка Яндекс Go». Сотни тысяч водителей и курьеров, сотрудничающих с «Яндекс Go», помогут пользователям «Битрикс24» доставлять заказы покупателям в кратчайшие сроки. Теперь менеджеру не нужно

30.03.2021 «Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров

«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» в партнерстве со страховой компанией «Манго» запускают пилотную программу заботы «Для своих» для прямых партнёров сервиса — самозанятых и индивидуал
18.03.2021 «Доставка Яндекс Go» интегрирована в систему управления продажами для интернет-торговли RetailCRM

«Доставка Яндекс Go» интегрирована в омниканальную CRM для интернет-торговли RetailCRM. Теперь заказать доставку товара, отследить статус выполнения заказа или отследить все расходы на логистику можно пр
15.02.2021 Сервис доставки «Яндекс Go» стал доступен в интеграторе ApiShip

Сервис «Яндекс Go» начал сотрудничество с платформой ApiShip, которая занимается интеграцией услуг для электронной коммерции. Теперь более 11,7 тыс. компаний, подключенных к ApiShip, смогут использоват
02.02.2021 «Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей

«Яндекс.Такси» покупает активы группы «Везет» Компания «Яндекс.Такси» сообщила о приобр

Публикаций - 522, упоминаний - 585

Яндекс Go и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6456 436
VK - Mail.ru Group 3279 38
Google LLC 11380 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10784 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3277 27
МегаФон 7797 19
Ростелеком 10700 17
Yandex Go - Yango 25 16
Apple Inc 11658 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2697 14
Microsoft Corporation 24051 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8414 12
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 247 10
Amazon Inc - Amazon.com 2890 9
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 38 9
Samsung Electronics 9973 8
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 14 8
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 755 7
Yandex Data Factory - YDF 25 7
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 137 6
7634 6
Huawei 3695 6
Meta Platforms - Facebook 4369 6
Прогноз 1580 5
X Corp - Twitter 2801 5
Telegram Group 1451 5
Яндекс - Росинфотех - Рос.Такси 6 5
IBM - International Business Machines Corp 9345 5
Xiaomi 1505 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Opteum - Оптеум 4 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 586 4
Philips 2038 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 875 4
SAP SE 5106 4
Доктор рядом - Doc+ 51 3
Цифра ГК 2273 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 666 3
Nvidia Corp 3314 3
Alibaba Group 403 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 406 3
Uber 320 96
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 202 86
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6530 60
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 177 42
Gett 76 31
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 198 30
Ситимобил - Служба такси 151 30
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 247 27
Яндекс.Доставка 57 19
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1027 19
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 120 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 16
36,6 - аптечная сеть 87 16
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 7 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1122 15
Лента - Сеть розничной торговли 1904 14
Почта России ПАО 1997 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 749 13
Foodfox 15 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2026 12
UFG Private Equity 34 10
MLU B.V. 13 10
Альфа-Банк 1676 10
DiDi Chuxing 26 9
РЖД - Российские железные дороги 1782 9
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 498 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1048 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 430 9
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 286 8
ВкусВилл - Избёнка 123 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 930 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 366 7
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 152 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 410 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 262 7
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 40 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 460 6
Партия еды 6 6
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Apple iPhone - серия смартфонов 6871 22
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5091 27
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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