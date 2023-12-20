Яндекс Go Яндекс.Такси Yandex.Taxi
|20.12.2023
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В «Яндекс Go» получатели и отправители посылок смогут связаться с курьером в чате
Теперь отправители и получатели посылок через «Яндекс доставку» могут выбрать удобный для них способ связи с курьером: по телефону или в чате в «Яндекс Go». Запуск чата упростит общение курьеров и пользователей. По данным исследования сервиса*, более 70% пользователей не отвечают на звонки с незнакомых номеров, а почти четверть — просто
|29.11.2023
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Предприниматели смогут управлять доставками через бизнес-профиль в «Яндекс Go»
«Яндекс доставка» запустила специальный интерфейс для малого и среднего бизнеса в приложении «Яндекс Go». Теперь предприниматели могут создать в приложении профиль своей компании, привязать корпоративную карту для оплаты заказов и управлять доставками с телефона. Об этом CNews сообщили
|13.10.2023
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«Яндекс Go»: итоги сезона в «Самокатах»
с расширил парк самокатов и вышел в новые города — Екатеринбург, Казань и Алматы, а число поездок на самокатах с марта по октябрь 2023 г. увеличилось в три раза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go». За несколько лет самокаты превратились в полноценный городской транспорт «последней мили». Их все чаще выбирают в качестве дополнения к привычному транспорту. Согласно данным «Ян
|20.09.2023
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«Яндекс Go» добавит навигацию по новой схеме движения в Шереметьево
тся цветовая навигация. Это поможет пассажирам быстрее сориентироваться в аэропорту, а также распределит поток автомобилей и снизит пробки. Изменения коснутся и тех, кто заказывает такси. Приложение «Яндекс Go» подскажет, как добраться до нужного сектора после получения багажа. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go». Также сервис сориентирует, куда вызвать машину: на карте
|24.07.2023
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Оплатить поездку на такси в «Яндекс Go» можно через СБП
В «Яндекс Go» появился новый способ оплаты — через «Систему быстрых платежей» (СБП). Он позволяет не вводить данные банковской карты при оплате: достаточно один раз привязать счет к «Яндекс Go<
|20.07.2023
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«Яндекс Go» поможет избежать часа пик для поездки на такси
Планировать поездки на такси станет удобнее — приложение «Яндекс Go» стало показывать прогноз цены. Теперь можно проверить не только уровень спроса в текущий момент, но и посмотреть, как обычно меняется цена в течение дня. В приложении появился специа
|03.07.2023
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В «Самокатах Яндекс Go» теперь можно округлять чеки в помощь благотворительным фондам
свои поездки на самокатах. Для этого достаточно включить округление чеков в личном меню приложения «Яндекс Go» в разделе «Помощь рядом». Округление стоимости поездок на самокате происходит авто
|23.05.2023
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«Яндекс такси» представило политику в области безопасности
«Яндекс такси» впервые опубликовало политику в области безопасности. Она содержит описание всех мер и инструментов, которые компания применяет для контроля безопасности каждой поездки. Один из н
|26.04.2023
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«Яндекс Go» запустил «Межгород» для поездок из Москвы в Подмосковье
орые согласились выполнять длинные поездки между соседними населенными пунктами. Водитель сразу увидит, что место назначения – другой город, и сможет решить, готов принимать такой заказ или нет. *** «Яндекс Go» — это единая платформа для решения повседневных задач в городе. Она помогает быстро добраться в нужное место на общественном транспорте, такси, каршеринговом авто или самокате, с экс
|05.04.2023
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«Яндекс Go» запустил услугу заказа такси на несколько часов
С апреля 2023 г. корпоративные клиенты «Яндекс Go» смогут заказать такси на время до восьми часов. Услуга «Час+» удобна для сотрудников, которым нужны поездки сразу по нескольким адресам в течение дня, а компаниям позволит оптимизиро
|04.04.2023
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«Яндекс.такси» пересаживается на «Москвичи»
«Яндекс.такси» закупит «Москвичи» Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о заключении соглашения с
|10.03.2023
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«Яндекс Go» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone
«Яндекс Go» с помощью Live Activity покажет статус заказа на экране блокировки iPhone. Теперь чтобы проверить время до подачи автомобиля, узнать его номер и цвет, больше не нужно заходить в прил
|24.01.2023
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«Яндекс такси» запускает новый финансовый сервис для водителей-партнеров
«Яндекс такси» предложит самозанятым водителям-партнерам новую дебетовую банковскую карту МИР. Ее выпускает и обслуживает «Яндекс банк». Оформить цифровую карту можно прямо в водительском прилож
|14.12.2022
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Власти Казахстана начали расследование против «Яндекс.такси»
ащите и развитию конкуренции Казахстана Рустам Ахметов, следует из сообщения на сайте регулятора. «”Яндекс.такси” взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование — в до
|01.12.2022
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«Яндекс Go» и Дептранс Москвы запустили такси для маломобильных пассажиров
В «Яндекс Go» появился тариф «Специальный» — заказ такси для людей, которые передвигаются в инва
|28.11.2022
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«Яндекс Go» предложит ездить на такси с попутчиком
Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию «Вместе» в приложении «Яндекс Go». В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два
|25.11.2022
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«Яндекс Go» поможет выбрать выгодную точку завершения поездки
Алгоритмы «Яндекс Go» научились предлагать альтернативную точку высадки из такси, чтобы сделать поездку
|03.11.2022
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Новый продукт «Яндекс Go» поможет малому бизнесу заказывать такси с экономией на НДС
С помощью корпоративного продукта «Яндекс Go» малый бизнес теперь может заказывать такси для сотрудников, платить за него с расчетного счета, оформлять закрывающие документы и не тратиться на НДС за такие поездки. Продукт доступ
|01.11.2022
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В приложении «Яндекс Go» появились опции для пользователей с ограничениями по здоровью
В приложении «Яндекс Go» в тестовом режиме заработали пять дополнительных бесплатных опций для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: «Помогите найти машину»; «Общаюсь только текстом»; «Не гов
|21.10.2022
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«Яндекс Go» поможет заказать товары в любой точке страны
С помощью «Яндекс Go» теперь в любой точке страны можно заказать одежду и обувь, бытовую технику и электронику, косметику и парфюмерию, детские игрушки и многое другое. Все эти товары — из ассортимента «М
|19.10.2022
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«Яндекс» поможет малому бизнесу доставлять посылки в другие города
«Яндекс доставка» запускает сервис доставки между городами в приложении «Яндекс Go». Любой желающий сможет быстро и просто оформить доставку из пункта выдачи «Яндекс маркета» в одном городе до пункта выдачи в другом. Сервис одинаково удобен как для частных лиц, так
|01.09.2022
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В «Яндекс такси» диверсия. Десятки машин поехали на ложный вызов и заблокировали Кутузовский проспект. Видео
Такси под атакой Сервис пассажирских перевозок «Яндекс такси» подвергся атаке злоумышленников, сообщили CNews представители «Яндекса». Они вызвали массовое скопление машины на Кутузовском проспекте в Москве, заманив и ложными вызовами. На пр
|29.08.2022
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«Яндекс» инвестировал около 70 млн руб. в развитие тарифа «Детский»
Ко Дню знаний аналитики «Яндекс Go» изучили, куда и как часто пользователи ездят на такси по тарифу «Детский» в разных
|26.07.2022
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«Яндекс такси» расширяет программу наставничества для водителей
«Яндекс такси» объявило о расширении действие программы наставничества для водителей – теперь вдвое больше новичков смогут получить наставников. В текущем году сервис планирует привлечь в програ
|14.07.2022
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«Яндекс Go» для бизнеса автоматизировал массовый заказ такси персоналу
В личном кабинете для корпоративных клиентов «Яндекс Go» появился «массовый развоз» — функция, которая позволит компаниям оптимально организовать развоз сотрудников. Это особенно актуально для крупных производств, ресторанов, баров, отелей
|06.07.2022
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Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber
интернет. Законопроекты на эту же тему уже принимались Госдумой в первом чтении в 2015 г. и в 2018 г., но дальнейшего рассмотрения не получили. Крупнейшими игроками на данном рынке в России являются «Яндекс.Такси» (владеет российскими операциями Uber), «Максим» и «Ситимобил». Четыре новых информационных системы Законопроект предполагает создание четырех информационных систем. В их числе: ре
|11.04.2022
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После гибели опасного конкурента «Яндекс» взвинтил цены на такси и ухудшил условия для водителей
Такси ударит по карману Интернет-гигант «Яндекс» повысит стоимость своих основных тарифов на перевозку пассажиров в сервисе «Яндекс.Такси», сообщили CNews представители «Яндекса». Изменения вступят в силу в течение апреля 2022 г. В «Яндексе» пояснили CNews, что, к примеру, если раньше поездка в Казани длиной 9 км и 2
|17.02.2022
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«Яндекс Go» мгновенно найдет такси из аэропорта Шереметьево
С помощью сервиса «Яндекс Go» можно мгновенно вызвать машину и сразу сесть в нее на выходе из терминала D аэропорта Шереметьево — прямо на первой линии. Раньше такси нужно было дольше ждать, идти до второй или тр
|03.02.2022
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«Яндекс Go» покажет в приложении, что влияет на цену поездки
В приложении «Яндекс Go» появился «Индекс спроса», который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный момент времени, и помогает оценить ситуацию с ценой в том районе, откуда пользователь
|13.12.2021
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Мосметро, ВТБ и «Яндекс Go» тестируют сервис «МультиТранспорт»
Банк ВТБ, Московский метрополитен и «Яндекс Go» тестируют новый продукт для жителей столицы – «МультиТранспорт» – в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS). Он будет объединять разных транспортных операторов, предоставляющих
|08.11.2021
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Конкурент «Яндекс.такси», Uber и Gett бежал из России
сентября 2021 г. через агрегаторы осуществлялось 60% всех заказов такси по всей стране, хотя в ряде российских регионов их доля не превышала 45%. По подсчетам HSBC, больше всего заказов обрабатывает «Яндекс.такси» - 67% по стране и 40% среди тех, что поступают агрегаторам. Второе место между собой делят «Ситимобил», «Максим» и другие участники рынка, утверждают эксперты HSBC. В Москве, куда
|27.09.2021
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Петербуржцы смогут заказать товары на «Маркете» в «Яндекс Go» с доставкой до 2 ч.
В Санкт-Петербурге через приложение «Яндекс Go» теперь можно заказать товары на Маркете и получить с доставкой за 1–2 ч. В приложении Go петербуржцам доступно для заказа то же количество товаров, что и в крупных торговых центрах:
|21.09.2021
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«Яндекс.такси» направит 20 млн руб. на обучение водителей ИТ-профессиям
«Яндекс.такси» поможет водителям получить ИТ-профессию. Для этого компания оплатит обучение — на это сервис выделил 20 млн руб. Компания рассматривает возможность расширения программы в будущем.
|31.08.2021
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Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках
кса», компания полностью выкупит у совместного предприятия (СП) с компанией Uber – группы компаний «Яндекс.Такси», доли в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке», «Яндекс.Доставке», а также в бизнесе бесп
|07.07.2021
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«Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены
ании в сфере логистики, транспорта и электронной коммерции, такие как «Яндекс Go», «Яндекс.драйв», «Яндекс.такси», «Яндекс.маркет», «Яндекса.лавка» и «Яндекс.еда», будут объединены в единую гру
|02.04.2021
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«Битрикс24» будет доставлять заказы своих клиентов с помощью «Доставки Яндекс Go»
«Битрикс24» объявил о запуске интеграции с сервисом «Доставка Яндекс Go». Сотни тысяч водителей и курьеров, сотрудничающих с «Яндекс Go», помогут пользователям «Битрикс24» доставлять заказы покупателям в кратчайшие сроки. Теперь менеджеру не нужно
|30.03.2021
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«Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров
«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» в партнерстве со страховой компанией «Манго» запускают пилотную программу заботы «Для своих» для прямых партнёров сервиса — самозанятых и индивидуал
|18.03.2021
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«Доставка Яндекс Go» интегрирована в систему управления продажами для интернет-торговли RetailCRM
«Доставка Яндекс Go» интегрирована в омниканальную CRM для интернет-торговли RetailCRM. Теперь заказать доставку товара, отследить статус выполнения заказа или отследить все расходы на логистику можно пр
|15.02.2021
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Сервис доставки «Яндекс Go» стал доступен в интеграторе ApiShip
Сервис «Яндекс Go» начал сотрудничество с платформой ApiShip, которая занимается интеграцией услуг для электронной коммерции. Теперь более 11,7 тыс. компаний, подключенных к ApiShip, смогут использоват
|02.02.2021
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«Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей
«Яндекс.Такси» покупает активы группы «Везет» Компания «Яндекс.Такси» сообщила о приобр
Яндекс Go и организации, системы, технологии, персоны:
|Худавердян Тигран 90 44
|Волож Аркадий 242 35
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 23
|Путин Владимир 2945 10
|Львов Евгений 10 9
|Шулейко Даниил 16 9
|Делицын Леонид 124 8
|Шульгин Александр 25 7
|Артемьев Игорь 90 7
|Рязанов Антон 12 7
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 6
|Ставиская Элина 5 4
|Полищук Дмитрий 14 4
|Акимов Максим 181 4
|Волож Лев 5 4
|Федотов Алексей 9 4
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 4
|Шадаев Максут 815 3
|Медведев Дмитрий 1642 3
|Киричек Алексей 66 3
|Худавердян Тимур 5 3
|Фирсов Максим 6 3
|Гришаков Максим 29 3
|Голубев Михаил 11 3
|Бунина Елена 34 3
|Ликсутов Максим 69 3
|Умряева Татьяна 17 3
|Перегудов Михаил 4 3
|Михалев Максим 16 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Кулешов Сергей 36 2
|Дуров Павел 267 2
|Иванов Владимир 59 2
|Гольцов Александр 74 2
|Осокин Андрей 10 2
|Тер-Степанов Дмитрий 22 2
|Ведехин Игорь 27 2
|Kalanick Travis Cordell - Каланик Трэвис Корделл 10 2
|Синельников Евгений 7 2
|Савиновский Артем 7 2
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