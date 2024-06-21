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Москвичи смогут арендовать электровелосипеды в «Яндекс Go»

Добираться до работы или дома станет еще удобнее – в Яндекс Go появились электровелосипеды городского проката «Велобайк». Для аренды доступны модели 2023 и 2024 гг. выпуска, их можно забронировать в разделе «Самокаты». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Кататься на электровелосипедах можно почти во всех районах Москвы, в том числе за пределами МКАД. Начать поездку можно двумя способами – отсканировать QR-код на руле или заднем колесе ближайшего велосипеда или найти его на карте в приложении «Яндекс Go». Завершить аренду — на любой городской парковке для самокатов и велосипедов или на специальных станциях. Они также отмечены в приложении.

«Москвичи все чаще выбирают арендные велосипеды, чтобы добраться до метро, автобусной остановки, дома или работы. Городской прокат теперь еще удобнее — шесть тыс. электровелосипедов «Велобайк» стали доступны в «Яндекс Go». Мы продолжаем развивать велоинфраструктуру, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы видим, что интерес к средствам индивидуальной мобильности постоянно растет. Поэтому мы добавили возможность аренды электровелосипедов Велобайк, лидера отрасли, который давно развивается на рынке. Велосипеды — привычный для жителей большого города транспорт, который лучше всего подходит для поездок средней длительности на 3-5 км. Рады, что в Москве и МО у нас теперь на 20% больше СИМ, а значит средства мобильности станут еще доступнее в уже знаком приложении», — сказал руководитель сервиса «Самокаты» «Яндекс Go» Леонид Ясиновский

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Арендовать электровелосипеды в приложении «Яндекс Go» можно только с 18 лет. Их максимальная скорость — 25 км/ч. В «медленных» зонах скорость электровелосипеда плавно снижается до 20 или 10 км/ч. Об этом и других правилах вождения велосипеда сервис рассказывает в приложении перед поездкой.

Стоимость поездки составит от 55 руб за бронь, а тариф — от 7,5 руб. за минуту. Базовая страховка уже включена в стоимость. По сниженной цене пользователи также смогут купить пакеты на 30, 50 и 100 минут. На аренду «Велобайк» в сервисе действуют и другие привычные для самокатов механики – подписка, мультиаренда и кэшбэк баллами «Плюса».

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