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Тарификация Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Нас тут ничто не держит. Россияне стали в разы чаще уходить от операторов со своим номером. Виноваты высокие тарифы

одит. Одна из основных причин таких переходов – это высокие цены на связь. Жители страны сравнивают тарифы и, видя более выгодное предложение у конкурирующего оператора, без раздумий меняют сет
04.06.2026 ТТК запускает новые тарифные планы «Твой выбор. Включай» и «Твой выбор. Решай»

новых акционных тарифных планов для новых абонентов – «Твой выбор. Включай» и «Твой выбор. Решай». Тарифы разработаны с учетом разных потребностей пользователей и позволяют выбрать оптимальное
29.04.2026 МТС запустила «Умный бизнес» — первый тариф со встроенной аналитикой звонков и мини-CRM

фиксировать ключевые договоренности и управлять задачами без лишних ручных операций. Кроме этого, в тарифы включена защита от спама и маркировка вызовов — это делает звонки безопаснее и повышае
27.03.2026 58% пользователей BelkaCar выбирают поминутный тариф для перемещений по городу

8%), который выбирают для коротких перемещений на 15-20 мин внутри района. На втором месте пакетные тарифы от 1 до 24 ч – они используются, если планируется несколько остановок в дороге в преде
26.03.2026 «Яндекс 360» создал новое бизнес-предложение для коммуникаций с линейным персоналом

, обсуждать рабочие вопросы и обмениваться результатами в безопасном корпоративном контуре. Базовый тариф «Корпоративный Лайт» включает функции видеоконференцсвязи, мессенджера и облачного хран
17.03.2026 T2 и Tecno запустили специальный тариф с безлимитом на ИИ

н. Он эксклюзивно доступен покупателям новых смартфонов линейки Camon 50 и других устройств бренда. Тариф включает пакет трафика и минут, а также безлимит на пользование умными функциями Tecno

17.03.2026 Каршеринг BelkaCar запустил новый тариф «Блиц»

Сервис каршеринга BelkaCar запустил новый тариф «Блиц», которым сейчас можно воспользоваться со скидкой 20% – за 1,05 тыс. руб. вместо 1,38 тыс. В пакет включено три часа, 20 км и 20 минут бесплатного ожидания. Об этом CNews сообщили п
10.03.2026 Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги

Жалоба риелторов на тарифы «Циан» Ассоциация агентств элитой недвижимости (AREA) и Гильдия риелторов Москвы (ГРМ) направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на интернет-маркетплейс в сфере недвижи
02.03.2026 Т2 и ХК «Авангард» запустили тариф для болельщиков

ьщики также смогут подчеркнуть свой статус аббревиатурой клуба AVG, которая будет отображаться на экране телефона вместо стандартного названия оператора. Опция включится автоматически при переходе на тариф «Авангард». При регистрации в программе лояльности ХК «Авангард» болельщику подарят 555 приветственных бонусов и постоянную скидку 5% на билеты на матчи и покупки в интернет-магазине клуб
27.02.2026 Россияне хотят сами собирать свой тариф как конструктор

й при выборе тарифного плана. Согласно исследованию, абонентам сегодня важна в первую очередь качественная недорогая мобильная связь, а не дополнительные услуги. При этом многие хотели бы настраивать тариф индивидуально, под свои нужды. Об этом CNews сообщили представители «Экомобайл». Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в феврале 2026 г., в опросе приняли участие 1000 респонд
19.12.2025 Каршеринг BelkaCar запустил новый тариф «В Москву»

фильтру «Долгая аренда». Поездка из Санкт-Петербурга в Москву включает 18 часов, 1 тыс. км пробега и 45 литров топлива за 1 руб. Поездка из Краснодара включает 48 часов, 1,6 тыс. километров за 1 руб. Тарификация сверх включенного лимита составит 5 руб/мин за передержку и 13 руб/мин за перепробег. Заправка в дороге будет доступна по топливной карте или штрихкоду. Специальные условия тарифа д
16.12.2025 Как большие данные и гибкая продуктовая архитектура помогают телеком-оператору создавать персональные тарифы

льное поведение каждого абонента. Это позволило отказаться от устаревшей схемы: теперь не абонент подбирал под себя один из универсальных предлагаемых тарифов, а система предлагала ему индивидуальный тарифный план в соответствии с пользовательскими цифровыми привычками. Сегодня клиенты ожидают, что операторы предложат им персональный набор параметров Архитектура персонализации: продуктовая

11.12.2025 Т2 обновляет тарифную линейку

Б, минут и SMS при этом продолжат вечно накапливаться при своевременном внесении абонентской платы. Тарифы теперь доступны для подключения к любым устройствам. Все изменения доступны при новом

02.12.2025 МТС запустила тариф с технологиями VoiceTech для комфортного и безопасного общения

туациями, когда необходимо ответить на срочный звонок, но нет возможности говорить, а 90% россиян сталкивались с телефонными мошенниками. C помощью сервисов «МТС Секретарь» и «Защитник», включенных в тариф, пользователи могут решить эти проблему. Интеллектуальный помощник «МТС Секретарь» использует передовые технологии распознавания и синтеза речи для обработки входящих вызовов. Абоненты мо
27.11.2025 Связь без барьеров: «СберМобайл» запустил специальные тарифы для людей с нарушениями слуха и зрения

использование сервиса доступным и комфортным для всех без исключения абонентов. Мы рады, что новые тарифы станут еще одним шагом к развитию инклюзивной среды в стране», – отметил генеральный д
20.11.2025 Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке»

Билайн и X5 объявляют о старте продаж SIM-карт со специальным тарифом в торговой сети «Пятёрочка». «Тариф с кешбэком» совмещает простое подключение связи и ощутимую выгоду от сервиса «Пакет» при повседневных покупках: пользователи тарифа получают 9% кешбэка баллами «X5 Клуба» за покупки в «Пя
14.11.2025 «Яндекс 360» представил обновленный тариф для профессионалов, которым важно работать с большими файлами

«Яндекс 360» представил обновленный тариф «Для работы», предназначенный для профессионалов, которым нужны гибкое хранилище данных без избыточных корпоративных функций, продвинутые инструменты на базе нейросетей и возможность загр
31.10.2025 «Яндекс 360» запустит тариф для коммуникации с линейным персоналом

представители «Яндекс 360». Сейчас у бизнеса есть запрос на системное решение — для информирования, постановки задач, контроля чек-листов и создания единого контура общения по рабочим вопросам. Новый тариф «Яндекс 360» объединит в одном мобильном приложении «Мессенджер» и «Телемост», создавая единое корпоративное пространство для взаимодействия сотрудников любого уровня. Через чат-ботов пол
29.10.2025 После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50%

выросли на 25%, в ряде регионов они увеличились до 50%. При этом операторы связи уже начали менять тарифы из-за перераспределения трафика, но пока добавляя в них минуты для звонков, а не повыш
16.10.2025 «МегаФон» запустил тарифный план для многодетных семей

лан, с которым все члены большой семьи смогут пользоваться единым набором услуг на особых условиях. Тариф носит название «Семейный VIP», в нём абонентам будет доступен мобильный интернет, крист
06.10.2025 Тариф №1: «Ростелеком» повышает доступность мобильной связи

том мобильной связи «Ростелекома» теперь можно стать без дополнительных условий и подключения пакетных тарифов, включающих домашний интернет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Новый тариф включает 100 ГБ мобильного интернета, 1000 минут и 1000 SMS на все мобильные номера страны. Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «“Ростелеком” н
23.09.2025 Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

ие сроки получить работающее решение и запустить продуктовое предложение для абонентов. В то время как традиционная интеграция может занимать полгода и более, решения Bercut позволяют запускать новые тарифные планы за несколько месяцев, минимизировать риски при изменении тарифных политик и обеспечивать бесперебойную работу сервисов. Ключевое преимущество подхода Bercut — кратное ускорение з
15.09.2025 ГК «Солар» запускает бесплатную защиту от DDoS-атак для cайтов среднего и малого бизнеса

рмационной безопасности, эксперты Solar Space разработали специальный бесплатный тариф. Стандартные тарифы платформы предоставляют защиту сразу от нескольких видов угроз: DDoS-, веб-атаки (взло
15.09.2025 Versta.io запустила мгновенный онлайн-расчет стоимости доставки сборных грузов из Китая

Цифровой логистический оператор Versta.io объявил о запуске сервиса мгновенного онлайн-расчета стоимости доставки сборных грузов из Китая в Россию. Решение позволяет в пару кликов получить и сравнить тарифы на все виды транспорта — морем, по железной дороге или авиацией — без многодневных ожиданий и ручных запросов менеджеров-экспедиторов. Сервис работает со стандартными коммерческими груза
12.09.2025 Россияне сэкономили более 210 млн с помощью технологий снижения стоимости доставки в «Яндекс Еде»

В «Яндекс Еде» развивают логистические технологии, которые помогают пользователям сэкономить на доставке и делают эту услугу доступнее. Среди таких способов тариф «Выгодно», при его выборе заказ везут немного дольше — 1–1,5 часа, — а стоимость доставки становится ниже на 30%. Аналитики компании подсчитали, насколько популярен тариф «Выгодно»
04.09.2025 Т2 обновляет тариф «Хватит!»

не только в выходные и праздники, но и в будни. Пользователи также могут звонить друг другу внутри сети Т2 без ограничений по времени и отправлять безлимитное количество SMS по всей стране. При этом тариф сохраняет свои главные ценности – прозрачность, простоту и отсутствия скрытых условий. Перейти на обновленный «Хватит!» могут как новые, так и действующие абоненты Т2. Андрей Борзов, дире
27.08.2025 Mail запустил подписку для фотографов

В линейке тарифов Mail Space появился новый тариф для фотографов. Пользователям стали доступны расширенные возможности облачного хранилища и преимущества платформы для профессиональных фотографов Vigbo: ретуширование снимков, создание пе
08.08.2025 «Диасофт» поддержал тренд на персонализацию обслуживания клиентов в решении «Продуктовая фабрика»

ов – создавать, редактировать и продлевать их срок действия; автоматически обновлять индивидуальные тарифы при изменении базового плана. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Обновлен
06.08.2025 Ozon улучшает тарифы для ПВЗ

изменения — это шаг вперёд в улучшении условий работы и поддержке наших ПВЗ. Мы уверены, что новые тарифы и программы помогут владельцам пунктов значительно повысить их доходность и бизнес-ста
17.07.2025 Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгоды

ном тарифе (до 10 номеров) с услугой «Семья в Билайне»* и делиться с ними интернетом и минутами, а также звонить друг другу бесплатно. «Билайн, ориентируясь на потребности пользователей, перезапустил тарифы для иностранцев, чтобы общение с близкими было ещё удобнее и выгоднее. В каждую из трёх комбинаций обновленной линейки уже включены минуты не только для звонков по РФ, но и на номера Bee
02.07.2025 «Яндекс Маркет» «заморозил» для продавцов тариф за продажи с витрин

«Яндекс Маркет» для своих продавцов, чьи товары будут проданы через витрины магазинов, зафиксировал тариф на размещение в размере 5% до конца 2027 г. Независимо от того, в какой категории продает партнер, на каждый заказ с его витрины будет действовать тариф в размере 5% в течение трех
01.07.2025 Связь за полцены: Билайн дарит скидку в 50% на тариф при покупке гаджета

планшетов, смарт-часов, модемов, роутеров и других устройств получают бесплатно сим-карту Билайна и скидку в 50% на абонентскую плату по тарифу в течение шести месяцев. В акции участвуют флагманский «Тариф UP», позволяющий каждому собрать оптимальный пакет услуг под свои нужды, и «Интернет LIVE», созданный для тех, кто ценит свободу и мобильность вне города. О тарифах: «Тариф UP» — э
30.06.2025 Для России подготовят экономически оправданные тарифы на 5G

струкции и модернизации автомобильных и железнодорожных дорог. Unsplash - Dena Skulskaya Премьер-министр Мишустин дал поручения профильным ведомствам, например, по разработке экономически оправданных тарифы на услуги 5G Минцифры, Минэнерго и ФАС до 17 ноября 2025 г. вместе с операторами связи и сетями организациями должны провести работу, касающиеся донастройки нормативного регулирования в

03.06.2025 МТС запустила тариф для звонков с умных устройств

МТС сообщает о запуске тарифа «Отдельный номер» для звонков с умных устройств. Тариф позволяет использовать альтернативный номер телефона для звонков с умных устройств, и включает пакет минут на исходящие вызовы. Первыми устройствами, к которым можно подключить тариф

28.05.2025 «Яндекс Аренда» запустила новую услугу для арендодателей — тариф «Экстра»

Сервис «Яндекс Аренда» предложил новую услугу арендодателям — подписку «тариф Экстра». Теперь для собственников предусмотрены расширенные условия финансовой защиты. В подписку входит увеличенная компенсация в случае ущерба имуществу — арендодатель может получить до
16.05.2025 Ozon сменит тариф для новых пунктов выдачи на лето

Ozon объявил о запуске специального повышенного тарифа для новых точек выдачи заказов (ПВЗ), которые откроются в период с 16 мая по 31 августа 2025 г. В рамках предложения новые ПВЗ получат тариф в размере 10% на три месяца работы. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Условие простое: открыть ПВЗ в указанный период в специально отмеченных на карте маркетплейса локациях — и с
15.05.2025 Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

лей в месяц. За три летних месяца, которые обычно проводят за городом, в сумме выходит 3870 рублей. Тарифы МТС В качестве дополнительной услуги в тариф входит бесплатная подписка "ТВ для ноутбу
12.05.2025 В сервисах Mail стал доступен новый тариф

В линейке тарифов «Почты» и «Облака Mail» стал доступен новый тариф «Семейный». Он позволяет добавлять в подписку до 4 пользователей и использовать 1 ТБ облачного пространства для общих дел. При создании семьи у владельца и ее членов появится возможность

06.05.2025 Китай в два счета обошел тарифы Трампа. Найдена простая и гениальная лазейка

ские поставщики заявили, что DDP позволит им резко снизить стоимость пошлин, поскольку они намеренно занижают стоимость отправляемых товаров или изменяют их описания, чтобы уменьшить причитающиеся им тарифы. Mathew Schwartz / Unsplash Китай продолжает парировать атаки США в рамках торговой войны Связано это с тем, что весной Трамп ввел таможенные пошлины против почти всех стран мира. Китаю

07.04.2025 МТС запускает тариф с мобильными играми, ИИ и геосервисами

развлечений и отдыха «Прогрессоры». Это мобильное приложение для молодежной аудитории, объединяющее в себе цифровые сервисы, игровые механики, возможность делиться местоположением с друзьями, а также тариф с пакетом интернет-трафика, минут и SMS. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мобильное приложение «Прогрессоры» позволяет пользователям одновременно оставаться на связи, получать по

Публикаций - 7039, упоминаний - 8981

Тарификация и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1085
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1031
МегаФон 10742 920
Ростелеком 10948 542
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 520
Yandex - Яндекс 9216 318
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 229
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 218
Microsoft Corporation 25775 205
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 202
Apple Inc 13154 166
Google LLC 12688 165
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 152
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 135
9594 133
Samsung Electronics 11064 127
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 120
Telegram Group 2940 118
Huawei 4676 104
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 104
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 102
Ростелеком - Связьинвест 1719 100
Meta Platforms - Facebook 4621 98
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 91
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 89
VK - Mail.ru Group 3602 87
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 87
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 83
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 83
Cisco Systems 5372 73
Vodafone Group 1412 68
ЦФТ - Золотая Корона 362 65
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 64
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 61
AT&T Inc 1725 61
Amazon Inc - Amazon.com 3277 60
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 58
Intel Corporation 12811 57
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 57
Oracle Corporation 7074 56
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 223
Почта России ПАО 2370 118
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 86
Visa International 1993 81
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 81
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 75
Связной ГК 1401 69
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 59
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 56
НСПК - Национальная система платежных карт 948 55
Евросеть 1421 53
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 51
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 50
Россети Ленэнерго 1699 50
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 47
Альфа-Банк 1979 44
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 44
ГПБ - Газпромбанк 1273 41
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 40
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 39
NanduQ - Qiwi 1013 39
РЖД - Российские железные дороги 2096 36
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 33
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 30
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 29
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 26
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 25
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 25
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 21
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 21
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 21
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 21
Русский стандарт Банк 509 21
Газпром ПАО 1493 20
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 20
ПСБ - Промсвязьбанк 963 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 448
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 307
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 181
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 155
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 153
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 142
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 125
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 120
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 111
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 74
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 69
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 64
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 62
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 54
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 53
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 53
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 50
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 48
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 45
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 44
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 43
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 40
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 39
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 39
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 38
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 38
Судебная власть - Judicial power 2500 37
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 34
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 34
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 31
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 28
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 26
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 26
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 24
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 24
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 23
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 21
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 423
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 25
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 22
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 20
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 20
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
Единая Россия - Политическая партия 321 10
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
ЛДПР 116 8
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 8
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
WiMAX Forum 69 6
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 5
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 5
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 4
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 4
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1646
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1560
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1449
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 986
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 915
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 886
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 818
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 759
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 740
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 712
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 677
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 604
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 580
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 569
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 470
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 444
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 442
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 441
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 437
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 417
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 379
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 377
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 370
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 349
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 347
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 344
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 334
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 300
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 298
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 290
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 286
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 263
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 262
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 256
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 255
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Apple iOS 8583 243
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Microsoft Windows 2000 8678 163
Microsoft Windows 16882 150
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 148
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Apple - App Store 3109 106
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Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 93
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 85
Google YouTube - Видеохостинг 3002 79
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ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 73
Linux OS 11533 69
Rakuten Viber 665 67
Microsoft Office 4170 65
Apple iPad 4011 64
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Microsoft Office 365 1042 55
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Путин Владимир 3454 90
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Медведев Дмитрий 1665 47
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Брюквин Юрий 300 44
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Bloomberg 1627 18
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 13
Newsbytes News Network 379 11
FT - Financial Times 1296 11
The Verge - Издание 619 10
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 10
Ars Technica 450 9
AP - Associated Press 2007 9
Российская газета 290 9
Wikipedia - Википедия 650 9
Reddit 398 9
NYT - The New York Times 1100 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 9
Tom’s Hardware 600 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 8
DigiTimes - Издание 1331 8
AppleInsider 400 7
Cellular News 234 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 7
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 68
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 51
Gartner - Гартнер 3658 49
IDC - International Data Corporation 4975 48
Рустелеком ТК 305 43
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 27
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 22
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 11
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
Forrester Research 834 8
Strategy Analytics 285 8
Informa - Ovum - Omdia 155 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 7
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 7
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 7
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 7
Juniper Research 131 6
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 6
Frost & Sullivan 207 6
CNews Инновация года - награда 155 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
Директ Инфо 9 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
CNews Рынок ИТ-услуг 171 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 5
Gartner - Dataquest 353 5
ABI Research 236 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
Mobile Research Group 87 4
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 3
Discovery Research Group 22 3
CNews SaaS рейтинг 28 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 25
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 5
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
ИИИ - Институт исследований интернета 66 3
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РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
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МГУ - Механико-математический факультет 33 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
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