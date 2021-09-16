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Тарификация
Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты


16.09.2021 Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете» 1
16.08.2021 В России появился сотовый тариф без абонентской платы и с бесплатными звонками 2
16.06.2021 В онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка появился сервис «Персональный бухгалтер» 1
28.04.2021 Mail.ru превратила свой мессенджер Myteam в прямого конкурента Slack и Microsoft Teams 1
07.04.2021 «Триколор» перевел 12 млн клиентов на новую биллинговую систему с помощью SAP 1
22.03.2021 Покупка и продажа подержанных машин на «Госуслугах» заработает к 1 мая 1
17.03.2021 Пользователи «Яндекс.почты 360» смогут выбрать любой домен для личной почты 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
09.12.2020 В Подмосковье внедрили «умную» систему установления тарифов 1
16.11.2020 Банк «Восточный» в партнерстве с Qiwi запустил прием платежей в пользу провайдеров услуг 1
13.11.2020 Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple 1
11.11.2020 Tele2 обновил конструктор для создания персонального тарифа 1
09.11.2020 HP начала требовать деньги за прежде бесплатный сервис. Неплательщикам заблокирут принтеры 1
28.10.2020 МТС запускает новый семейный тариф с безлимитным интернетом и подпиской на онлайн-кинотеатр МТС ТВ 1
12.08.2020 Tele2 запустил тариф-конструктор «Интернет для устройств» 1
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными 1
07.07.2020 Tele2 дополнила бизнес-тарифы инновационными услугами 1
10.06.2020 Market.CNews: анализ цен на услуги ЦОД 2
01.06.2020 Merlion начал продавать SIM-карты «Билайна» с технологией саморегистрации 1
14.05.2020 CRM-системы: как выбрать, от чего зависит цена, вопросы внедрения, агрегатор тарифов 1
27.02.2020 Wifly в сотрудничестве с Keenetic выводит на рынок сервис для гостевого доступа к Wi-Fi с функциями расширенной аналитики 1
31.01.2020 В облачной платформе Selectel появилась технология Serverless 1
23.01.2020 «Билайн бизнес» вводит степ-тарификацию голосовых сервисов 1
18.12.2019 Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
13.11.2019 «ОБИТ» запустила услугу «Виртуальные серверы» 1
24.10.2019 Как в умных городах решат проблемы с парковками 1
23.10.2019 Как рассчитать цену Colocation, и от чего она зависит 1
21.10.2019 Colocation: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф 1
26.09.2019 Tele2 представила онлайн-платформу «Биржа Tele2» 1
23.09.2019 МТС дал пользователям раскрученного тарифа «новые возможности», чтобы брать на 30% больше. Расценки 1
17.09.2019 DANYCOM.Mobile запустил нового голосового помощника 1
14.08.2019 Danycom.mobile запустил новый бесплатный тариф 1
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1
15.07.2019 В Москве заработал бесплатный сотовый оператор 1
12.07.2019 Danycom.mobile объявил о запуске мобильной связи в 50 регионах России 1
05.07.2019 Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов 1
21.06.2019 «Яндекс» предложил свои продукты госкомпаниям 1
19.06.2019 «Аэроэкспресс» и «Ситимобил» запускают мультимодальный тариф 1

Публикаций - 133, упоминаний - 142

Тарификация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
Yandex - Яндекс 4101 6
VK - Mail.ru Group 2483 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Google LLC 7144 5
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
Microsoft Corporation 11060 4
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 4
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 4
Yota - Скартел 623 3
Facebook 3765 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
SAP SE 3211 3
Крок 1219 3
Tele2 Центр макрорегион 2 2
Ericsson 858 2
Wargaming 90 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
ТелеСвязь 11 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 2
Telegram Group 702 2
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Selectel - Селектел 137 2
VMware 1829 2
Samsung Electronics 5651 2
Cisco Systems 2038 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Sipnet 42 1
Ростелеком Сибирьтелеком 302 1
Xiaomi 904 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
RuTube - видеохостинг 120 1
Почта России ПАО 1572 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Visa International 1345 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 2
Банк Оранжевый 25 2
Полипластик 11 2
Wildberries 128 2
Евросеть 884 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Связной ГК 877 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Транснефть 159 1
Восточный Банк 108 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
Sabre Travel Network 36 1
Почта Банк 289 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Qiwi 783 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
EPIC Telecom Invest 69 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Интер РАО ПАО 158 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Альфа-Банк 1123 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
СКБ-банк 86 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
Правительство Республики Коми - Комитет Республики Коми по тарифам 1 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Счётная палата РФ 460 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
ЛДПР 68 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 4
3G - Стандарт мобильной связи 3723 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 2
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 570 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
Сервер - Серверные платформы 169 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Google Android 10750 14
Apple iOS 5741 12
WhatsApp Messenger 654 5
Microsoft Windows 10 6629 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 4
Google YouTube - Видеохостинг 1713 4
Linux OS 4253 3
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
Rakuten Viber 429 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Tele2 TV 13 3
ТелеСвязь FLAT SoftSwitch 2 2
Apache Hadoop 339 2
Danycom.Mobile - Мой Danycom 7 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Wink Трансформер 4 2
Яндекс.Навигатор 108 2
Zvooq 31 2
Apple - App Store 2198 2
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Wargaming World of Warships 31 2
Cyberhero 6 2
Wargaming World of Tanks 132 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
OpenText eDOCS 2 1
Discord 32 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Microsoft Word 345 1
Apple Pay 385 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
МТС ТВ 37 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Решетин Олег 38 4
Терещук Олег 3 3
Вольфсон Влад 55 2
Ковалев Сергей 18 2
Ксенофонтов Игорь 3 2
Ревяшко Андрей 18 2
Голомолзин Анатолий 52 2
Маликов Денис 3 2
Фролов Антон 7 2
Хрычев Михаил 4 2
Валяева Елизавета 72 2
Игнатов Андрей 10 2
Кушиков Петр 13 2
Забелло Дмитрий 1 1
Бородин Андрей 31 1
Зиборова Ольга 10 1
Гук Андрей 18 1
Патока Андрей 96 1
Лопатухин Дмитрий 16 1
Маковский Максим 4 1
Мотовилова Валерия 1 1
Левыкин Андрей 14 1
Стрешинский Владимир 7 1
Анкилов Константин 49 1
Несмачный Сергей 2 1
Носков Михаил 21 1
Ливанов Дмитрий 27 1
Ликсутов Максим 32 1
Тумусов Федот 7 1
Морошкин Александр 106 1
Кузьменко Валерия 58 1
Зарубин Александр 1 1
Бурков Александр 3 1
Градов Алексей 1 1
Рукавицын Алексей 2 1
Клименко Алексей 11 1
Горшенин Василий 5 1
Гуляева Полина 6 1
Пичугина Мария 1 1
Нестеров Сергей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 9
Европа 3745 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 6
Беларусь - Белоруссия 2087 6
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Франция - Французская Республика 2120 5
Казахстан - Республика 2627 5
Россия - Республика Крым 626 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Россия - Севастополь 420 4
Украина 3361 4
Россия - Иркутск 464 3
Великобритания - Лондон 818 3
Россия - Барнаул 360 2
Россия - Псковская область 301 2
Россия - Иркутская область 543 2
Россия - Краснодар 1037 2
Россия - Владимирская область 368 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - Волгоград 540 2
Бразилия - Федеративная Республика 1123 2
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - Белгород 240 2
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 148 2
Великое Герцогство Люксембург 216 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 2
Япония 2778 2
Южная Корея - Республика 1456 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 2
Россия - Магаданская область 228 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 2
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Русский язык 978 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Юность - радиостанция 14 1
CNews Analytics 1988 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
Gartner 2190 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Forrester Wave 19 1
IoT Analytics 3 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
AC&M Consulting 55 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759775, в очереди разбора - 663465.
Создано именных указателей - 46354.
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