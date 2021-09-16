Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тарификация
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 133, упоминаний - 142
Тарификация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Решетин Олег 38 4
|Терещук Олег 3 3
|Вольфсон Влад 55 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Ксенофонтов Игорь 3 2
|Ревяшко Андрей 18 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Маликов Денис 3 2
|Фролов Антон 7 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Кушиков Петр 13 2
|Забелло Дмитрий 1 1
|Бородин Андрей 31 1
|Зиборова Ольга 10 1
|Гук Андрей 18 1
|Патока Андрей 96 1
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Маковский Максим 4 1
|Мотовилова Валерия 1 1
|Левыкин Андрей 14 1
|Стрешинский Владимир 7 1
|Анкилов Константин 49 1
|Несмачный Сергей 2 1
|Носков Михаил 21 1
|Ливанов Дмитрий 27 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Тумусов Федот 7 1
|Морошкин Александр 106 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Зарубин Александр 1 1
|Бурков Александр 3 1
|Градов Алексей 1 1
|Рукавицын Алексей 2 1
|Клименко Алексей 11 1
|Горшенин Василий 5 1
|Гуляева Полина 6 1
|Пичугина Мария 1 1
|Нестеров Сергей 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759775, в очереди разбора - 663465.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759775, в очереди разбора - 663465.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru