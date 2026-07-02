Тарификация

Нас тут ничто не держит. Россияне стали в разы чаще уходить от операторов со своим номером. Виноваты высокие тарифы одит. Одна из основных причин таких переходов – это высокие цены на связь. Жители страны сравнивают тарифы и, видя более выгодное предложение у конкурирующего оператора, без раздумий меняют сет

ТТК запускает новые тарифные планы «Твой выбор. Включай» и «Твой выбор. Решай» новых акционных тарифных планов для новых абонентов – «Твой выбор. Включай» и «Твой выбор. Решай». Тарифы разработаны с учетом разных потребностей пользователей и позволяют выбрать оптимальное

МТС запустила «Умный бизнес» — первый тариф со встроенной аналитикой звонков и мини-CRM фиксировать ключевые договоренности и управлять задачами без лишних ручных операций. Кроме этого, в тарифы включена защита от спама и маркировка вызовов — это делает звонки безопаснее и повышае

58% пользователей BelkaCar выбирают поминутный тариф для перемещений по городу 8%), который выбирают для коротких перемещений на 15-20 мин внутри района. На втором месте пакетные тарифы от 1 до 24 ч – они используются, если планируется несколько остановок в дороге в преде

«Яндекс 360» создал новое бизнес-предложение для коммуникаций с линейным персоналом , обсуждать рабочие вопросы и обмениваться результатами в безопасном корпоративном контуре. Базовый тариф «Корпоративный Лайт» включает функции видеоконференцсвязи, мессенджера и облачного хран

T2 и Tecno запустили специальный тариф с безлимитом на ИИ н. Он эксклюзивно доступен покупателям новых смартфонов линейки Camon 50 и других устройств бренда. Тариф включает пакет трафика и минут, а также безлимит на пользование умными функциями Tecno

Каршеринг BelkaCar запустил новый тариф «Блиц» Сервис каршеринга BelkaCar запустил новый тариф «Блиц», которым сейчас можно воспользоваться со скидкой 20% – за 1,05 тыс. руб. вместо 1,38 тыс. В пакет включено три часа, 20 км и 20 минут бесплатного ожидания. Об этом CNews сообщили п

Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги Жалоба риелторов на тарифы «Циан» Ассоциация агентств элитой недвижимости (AREA) и Гильдия риелторов Москвы (ГРМ) направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на интернет-маркетплейс в сфере недвижи

Т2 и ХК «Авангард» запустили тариф для болельщиков ьщики также смогут подчеркнуть свой статус аббревиатурой клуба AVG, которая будет отображаться на экране телефона вместо стандартного названия оператора. Опция включится автоматически при переходе на тариф «Авангард». При регистрации в программе лояльности ХК «Авангард» болельщику подарят 555 приветственных бонусов и постоянную скидку 5% на билеты на матчи и покупки в интернет-магазине клуб

Россияне хотят сами собирать свой тариф как конструктор й при выборе тарифного плана. Согласно исследованию, абонентам сегодня важна в первую очередь качественная недорогая мобильная связь, а не дополнительные услуги. При этом многие хотели бы настраивать тариф индивидуально, под свои нужды. Об этом CNews сообщили представители «Экомобайл». Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в феврале 2026 г., в опросе приняли участие 1000 респонд

Каршеринг BelkaCar запустил новый тариф «В Москву» фильтру «Долгая аренда». Поездка из Санкт-Петербурга в Москву включает 18 часов, 1 тыс. км пробега и 45 литров топлива за 1 руб. Поездка из Краснодара включает 48 часов, 1,6 тыс. километров за 1 руб. Тарификация сверх включенного лимита составит 5 руб/мин за передержку и 13 руб/мин за перепробег. Заправка в дороге будет доступна по топливной карте или штрихкоду. Специальные условия тарифа д

Как большие данные и гибкая продуктовая архитектура помогают телеком-оператору создавать персональные тарифы льное поведение каждого абонента. Это позволило отказаться от устаревшей схемы: теперь не абонент подбирал под себя один из универсальных предлагаемых тарифов, а система предлагала ему индивидуальный тарифный план в соответствии с пользовательскими цифровыми привычками. Сегодня клиенты ожидают, что операторы предложат им персональный набор параметров Архитектура персонализации: продуктовая

Т2 обновляет тарифную линейку Б, минут и SMS при этом продолжат вечно накапливаться при своевременном внесении абонентской платы. Тарифы теперь доступны для подключения к любым устройствам. Все изменения доступны при новом

МТС запустила тариф с технологиями VoiceTech для комфортного и безопасного общения туациями, когда необходимо ответить на срочный звонок, но нет возможности говорить, а 90% россиян сталкивались с телефонными мошенниками. C помощью сервисов «МТС Секретарь» и «Защитник», включенных в тариф, пользователи могут решить эти проблему. Интеллектуальный помощник «МТС Секретарь» использует передовые технологии распознавания и синтеза речи для обработки входящих вызовов. Абоненты мо

Связь без барьеров: «СберМобайл» запустил специальные тарифы для людей с нарушениями слуха и зрения использование сервиса доступным и комфортным для всех без исключения абонентов. Мы рады, что новые тарифы станут еще одним шагом к развитию инклюзивной среды в стране», – отметил генеральный д

Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке» Билайн и X5 объявляют о старте продаж SIM-карт со специальным тарифом в торговой сети «Пятёрочка». «Тариф с кешбэком» совмещает простое подключение связи и ощутимую выгоду от сервиса «Пакет» при повседневных покупках: пользователи тарифа получают 9% кешбэка баллами «X5 Клуба» за покупки в «Пя

«Яндекс 360» представил обновленный тариф для профессионалов, которым важно работать с большими файлами «Яндекс 360» представил обновленный тариф «Для работы», предназначенный для профессионалов, которым нужны гибкое хранилище данных без избыточных корпоративных функций, продвинутые инструменты на базе нейросетей и возможность загр

«Яндекс 360» запустит тариф для коммуникации с линейным персоналом представители «Яндекс 360». Сейчас у бизнеса есть запрос на системное решение — для информирования, постановки задач, контроля чек-листов и создания единого контура общения по рабочим вопросам. Новый тариф «Яндекс 360» объединит в одном мобильном приложении «Мессенджер» и «Телемост», создавая единое корпоративное пространство для взаимодействия сотрудников любого уровня. Через чат-ботов пол

После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50% выросли на 25%, в ряде регионов они увеличились до 50%. При этом операторы связи уже начали менять тарифы из-за перераспределения трафика, но пока добавляя в них минуты для звонков, а не повыш

«МегаФон» запустил тарифный план для многодетных семей лан, с которым все члены большой семьи смогут пользоваться единым набором услуг на особых условиях. Тариф носит название «Семейный VIP», в нём абонентам будет доступен мобильный интернет, крист

Тариф №1: «Ростелеком» повышает доступность мобильной связи том мобильной связи «Ростелекома» теперь можно стать без дополнительных условий и подключения пакетных тарифов, включающих домашний интернет. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Новый тариф включает 100 ГБ мобильного интернета, 1000 минут и 1000 SMS на все мобильные номера страны. Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «“Ростелеком” н

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов ие сроки получить работающее решение и запустить продуктовое предложение для абонентов. В то время как традиционная интеграция может занимать полгода и более, решения Bercut позволяют запускать новые тарифные планы за несколько месяцев, минимизировать риски при изменении тарифных политик и обеспечивать бесперебойную работу сервисов. Ключевое преимущество подхода Bercut — кратное ускорение з

ГК «Солар» запускает бесплатную защиту от DDoS-атак для cайтов среднего и малого бизнеса рмационной безопасности, эксперты Solar Space разработали специальный бесплатный тариф. Стандартные тарифы платформы предоставляют защиту сразу от нескольких видов угроз: DDoS-, веб-атаки (взло

Versta.io запустила мгновенный онлайн-расчет стоимости доставки сборных грузов из Китая Цифровой логистический оператор Versta.io объявил о запуске сервиса мгновенного онлайн-расчета стоимости доставки сборных грузов из Китая в Россию. Решение позволяет в пару кликов получить и сравнить тарифы на все виды транспорта — морем, по железной дороге или авиацией — без многодневных ожиданий и ручных запросов менеджеров-экспедиторов. Сервис работает со стандартными коммерческими груза

Россияне сэкономили более 210 млн с помощью технологий снижения стоимости доставки в «Яндекс Еде» В «Яндекс Еде» развивают логистические технологии, которые помогают пользователям сэкономить на доставке и делают эту услугу доступнее. Среди таких способов тариф «Выгодно», при его выборе заказ везут немного дольше — 1–1,5 часа, — а стоимость доставки становится ниже на 30%. Аналитики компании подсчитали, насколько популярен тариф «Выгодно»

Т2 обновляет тариф «Хватит!» не только в выходные и праздники, но и в будни. Пользователи также могут звонить друг другу внутри сети Т2 без ограничений по времени и отправлять безлимитное количество SMS по всей стране. При этом тариф сохраняет свои главные ценности – прозрачность, простоту и отсутствия скрытых условий. Перейти на обновленный «Хватит!» могут как новые, так и действующие абоненты Т2. Андрей Борзов, дире

Mail запустил подписку для фотографов В линейке тарифов Mail Space появился новый тариф для фотографов. Пользователям стали доступны расширенные возможности облачного хранилища и преимущества платформы для профессиональных фотографов Vigbo: ретуширование снимков, создание пе

«Диасофт» поддержал тренд на персонализацию обслуживания клиентов в решении «Продуктовая фабрика» ов – создавать, редактировать и продлевать их срок действия; автоматически обновлять индивидуальные тарифы при изменении базового плана. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Обновлен

Ozon улучшает тарифы для ПВЗ изменения — это шаг вперёд в улучшении условий работы и поддержке наших ПВЗ. Мы уверены, что новые тарифы и программы помогут владельцам пунктов значительно повысить их доходность и бизнес-ста

Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгоды ном тарифе (до 10 номеров) с услугой «Семья в Билайне»* и делиться с ними интернетом и минутами, а также звонить друг другу бесплатно. «Билайн, ориентируясь на потребности пользователей, перезапустил тарифы для иностранцев, чтобы общение с близкими было ещё удобнее и выгоднее. В каждую из трёх комбинаций обновленной линейки уже включены минуты не только для звонков по РФ, но и на номера Bee

«Яндекс Маркет» «заморозил» для продавцов тариф за продажи с витрин «Яндекс Маркет» для своих продавцов, чьи товары будут проданы через витрины магазинов, зафиксировал тариф на размещение в размере 5% до конца 2027 г. Независимо от того, в какой категории продает партнер, на каждый заказ с его витрины будет действовать тариф в размере 5% в течение трех

Связь за полцены: Билайн дарит скидку в 50% на тариф при покупке гаджета планшетов, смарт-часов, модемов, роутеров и других устройств получают бесплатно сим-карту Билайна и скидку в 50% на абонентскую плату по тарифу в течение шести месяцев. В акции участвуют флагманский «Тариф UP», позволяющий каждому собрать оптимальный пакет услуг под свои нужды, и «Интернет LIVE», созданный для тех, кто ценит свободу и мобильность вне города. О тарифах: «Тариф UP» — э

Для России подготовят экономически оправданные тарифы на 5G струкции и модернизации автомобильных и железнодорожных дорог. Unsplash - Dena Skulskaya Премьер-министр Мишустин дал поручения профильным ведомствам, например, по разработке экономически оправданных тарифы на услуги 5G Минцифры, Минэнерго и ФАС до 17 ноября 2025 г. вместе с операторами связи и сетями организациями должны провести работу, касающиеся донастройки нормативного регулирования в

МТС запустила тариф для звонков с умных устройств МТС сообщает о запуске тарифа «Отдельный номер» для звонков с умных устройств. Тариф позволяет использовать альтернативный номер телефона для звонков с умных устройств, и включает пакет минут на исходящие вызовы. Первыми устройствами, к которым можно подключить тариф

«Яндекс Аренда» запустила новую услугу для арендодателей — тариф «Экстра» Сервис «Яндекс Аренда» предложил новую услугу арендодателям — подписку «тариф Экстра». Теперь для собственников предусмотрены расширенные условия финансовой защиты. В подписку входит увеличенная компенсация в случае ущерба имуществу — арендодатель может получить до

Ozon сменит тариф для новых пунктов выдачи на лето Ozon объявил о запуске специального повышенного тарифа для новых точек выдачи заказов (ПВЗ), которые откроются в период с 16 мая по 31 августа 2025 г. В рамках предложения новые ПВЗ получат тариф в размере 10% на три месяца работы. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Условие простое: открыть ПВЗ в указанный период в специально отмеченных на карте маркетплейса локациях — и с

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов лей в месяц. За три летних месяца, которые обычно проводят за городом, в сумме выходит 3870 рублей. Тарифы МТС В качестве дополнительной услуги в тариф входит бесплатная подписка "ТВ для ноутбу

В сервисах Mail стал доступен новый тариф В линейке тарифов «Почты» и «Облака Mail» стал доступен новый тариф «Семейный». Он позволяет добавлять в подписку до 4 пользователей и использовать 1 ТБ облачного пространства для общих дел. При создании семьи у владельца и ее членов появится возможность

Китай в два счета обошел тарифы Трампа. Найдена простая и гениальная лазейка ские поставщики заявили, что DDP позволит им резко снизить стоимость пошлин, поскольку они намеренно занижают стоимость отправляемых товаров или изменяют их описания, чтобы уменьшить причитающиеся им тарифы. Mathew Schwartz / Unsplash Китай продолжает парировать атаки США в рамках торговой войны Связано это с тем, что весной Трамп ввел таможенные пошлины против почти всех стран мира. Китаю