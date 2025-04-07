Разделы

ПО Софт Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС запускает тариф с мобильными играми, ИИ и геосервисами

МТС объявляет о запуске в широкую эксплуатацию единого хаба для развлечений и отдыха «Прогрессоры». Это мобильное приложение для молодежной аудитории, объединяющее в себе цифровые сервисы, игровые механики, возможность делиться местоположением с друзьями, а также тариф с пакетом интернет-трафика, минут и SMS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильное приложение «Прогрессоры» позволяет пользователям одновременно оставаться на связи, получать полезную информацию, а также развлекаться, зарабатывая при этом виртуальную валюту – «Прокоины». Их можно обменять на скидки и промо-коды партнеров или пакеты интернет трафика. Также «Прогрессоры» позволяют пользователям оплатить подписки на сервисы, оплата которых затруднена для пользователей из России. Например, прямо из приложения пополнить кошелек в Steam, купить игру в PlayStation Store или оплатить подписку на прекратившие работу в РФ зарубежные стриминговые сервисы.

Встроенные в приложение механики геосервисов позволяют пользователям выполнять задания на интерактивной карте города. Сами задания упакованы в игровые механики: короткие текстовые RPG в Sci-Fi вселенной «Прогрессоров», а также казуальные игры, прохождение которых привязано к геолокации пользователя.

Помимо этого, геосервисы помогают пользователям видеть текущую геолокацию друг друга и таким образом планировать совместные развлечения (например, походы в кино, кафе и т.д.), обмениваться стикерами, а также оставлять и видеть честные отзывы друзей о различных заведениях.

Также в продукте реализован рекомендательный сервис, который поможет абоненту с пользой проводить время. Одну часть рекомендаций, например, подборки интересных мероприятий или локаций, готовит команда приложения, другую – генеративный искусственный интеллект. Например, это подборки фильмов, сериалов, театральных постановок и книг. В планах команды в ближайших релизах запустить в приложении рекомендательный сервис, благодаря которому ИИ, учитывая интересы каждого конкретного пользователя, будет готовить для него рекомендации ресторанов и кафе.

«Создавая "Прогрессоров" мы ориентировались в первую очередь на потребности молодой аудитории. При разработке продукта мы провели ряд исследований и пришли к выводу, что молодым людям важно не только оставаться на связи с близкими и иметь доступ к цифровым развлекательным сервисам, но и искать новые идеи для досуга, а также экономить с помощью скидок и промокодов»,— сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Подключить «Прогрессоров» можно в мобильном приложении или в салоне связи. Сейчас тариф и приложение доступны для абонентов МТС из Москвы и Московской области. В дальнейшем сервис будет доступен во всех регионах присутствия цифровой экосистемы. Стоимость тарифа составляет 850 руб. в месяц. Он включает в себя 30 ГБ трафика в месяц, безлимит на Telegram и «Вконтакте», 300 минут по всей России, 50 SMS, а также доступ к сервису «МТС Музыка» до 31 декабря 2025 г. При этом неизрасходованные пакеты минут и интернет-трафика переносятся на следующий месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские частоты для 5G в заложниках у телевизионщиков. Они просят выкуп в сотни миллиардов

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Частоты ушедшего из России американского Globalstar отдадут российским предприятиям для развития 4G

Десятки лет рабства. Россиянам мешают переносить номер между сотовыми операторами. Они идут на все, лишь бы удержать абонента

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153