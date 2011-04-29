На «Яндексе» появились скачиваемые мини-игры и MMO-игры официальном блоге сообщила о расширении раздела «Игры» на своей главной странице. Раньше этот раздел в каталоге «Яндекса» составляли флеш-игры с различных сайтов, теперь к ним добавились скачиваемые мини-игры и массовые онлайн-игры. «Целый ряд платных мини-игр, согласно нашим договоренностям с издателями, доступны для всех желающих совершенно бесплатно. Среди мини-игр, представленных в нов

«Финам» наигрался в казуальные игры онов (за это направление отвечает совместное предприятие Alawar NewEdge Mobile) и Sony Playstation. Казуальными принято считать игры для широкой аудитории: они обладают небольшими дистрибутивам

Alawar: кризис не замедлил рост рынка казуальных игр Компания Alawar Entertainment, разработчик, издатель и дистрибьютор казуальных игр, подвела предварительные итоги деятельности за 2009 г. В качестве основных достижений компания отмечает укрепление позиций на мировом рынке казуальных игр, расширение спек

Масяня хочет «выжать» из Рунета $3 млн Издатель и дистрибутор казуальных игр Alawar Entertainment, официальный представитель «Масяни» в России компания «Му

В русской MySpace появился раздел с казуальными играми омпания Alawar Entertainment, издатель и дистрибутор казуальных игр, объявили об открытии раздела с казуальными играми от Alawar на русскоязычной версии Myspace.com. Раздел с играми от Alawar с

Amazon начал продавать казуальные игры Amazon, который расположен по адресу amazon.com/gamedownloads, представлено более 600 наименований казуальных игр, цена которых не превышает $10. Все игры поддерживают только операционную сист

Бегство от реальности: рынок электронных игр растет , 2008 По оценке аналитического агентства iKS-Consulting, в 2007 г. оборот российского рынка продаж казуальных игр составил около 10 млн долларов, что демонстрирует пятикратный рост по сравнени

«ЭР-Телеком» выходит на рынок казуальных игр Телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» достиг договоренности с издателем казуальных игр - компанией Alawar Entertainment. В рамках соглашения, подписанного обеими сто

Mail.Ru: в «Мини-Игры» сыграли 2 млн. человек 2 млн. посетителей. Помимо разработанного Mail.Ru раздела «Мини-игры», на «Играх@Mail.Ru» доступны казуальные игры - хиты от Alawar Entertainment и популярные браузерные проекты.

У Mail.Ru появился новый поставщик казуальных игр ила о том, что портал «Игры@Mail.Ru» заключил соглашение с Alawar Entertainment, которая занимается казуальными играми. Совместно партнеры запустили обновленную версию раздела «Простые игры» на

Yahoo заработает на рекламе в казуальных играх Компания Yahoo объявила о том, что предложит своим пользователям сотни популярных казуальных онлайн-игр бесплатно в рамках сервиса Yahoo! Games. Доходы компания рассчитывает получать от онлайн-рекламы. По словам представителей Yahoo, к концу 2008 г. пользователи Yahoo! Games

Обзор Puzzle Quest: Challenge of the Warlords. Повзрослевшая казуальность соединив воедино «большую» и казуальную игру. Зовется сей экземпляр Puzzle Quest: Challenge of the Warlords, и сегодня мы займемся им вплотную.Читайте: Обзор Puzzle Quest: Challenge of the Warlords. Повзрослевшая казуальность.

Casual Connect Kyiv 2007 С 17 по 19 октября в Киеве, столице Украины, прошла конференция разработчиков казуальных игр, которую посетил и представитель редакции «Боевого Народа». Организаторами мер

Казуальные игры вместо казино зуальных игр, сообщают о запуске проекта по производству автоматов “Игрокуб” - игровых терминалов с казуальными играми. Эти развлекательные устройства будут установлены на остановках общественн

Пачтер: Majesco только выиграет от казуальных игр Несмотря на снижение финансовых показателей Majesco, аналитик Майкл Пачтер уверен в светлом будущем издательства, и правильности перехода с высококачественных на казуальные игры.«Снижение финансовых показателей не может радовать, однако мы верим, что переходный период компании продолжается», - заявил Пачтер. «Продажи Cooking Mama только растут, а вторая

Казуальные игры объединяют семьи Согласно новому «крупнейшему за всю историю» исследованию среди казуальных геймеров компании PopCap, казуальные игры способствуют объединению членов семей. В

Казуальный гейминг растет быстрыми темпами ым данным отчета Casual Games Report за 2007 год, полная версия которого появится осенью, аудитория казуальных геймеров серьезно возросла за последнее время, а фокус игровой индустрии претерпел

Google AdSense приходит в казуальные игры Google заявил в среду, 18 июля, что собирается использовать свою платформу онлайновой рекламы AdSense в казуальных играх. На конференции Casual Connect Seattle представители Google сказали, что такой шаг компании даст возможность ведения бизнеса различным игровым издателям и поддержит мелкие фирм

83% казуалов согласны на рекламу ради бесплатности риал-версию. 54% считают, что часа игры вполне достаточно, чтобы решить, покупать игру или нет.Доля казуальных геймеров, пользующаяся рассылкой с информацией по новым играм (за год) возросла с

Создана студия Alawar DreamDale Компания Alawar Entertainment, один из ведущих мировых издателей казуальных игр, и известный российский разработчик Dream Dale объявляют о создании студии Alawar DreamDale, нового подразделения в структуре Alawar Entertainment, которое будет специализировать

Eidos наступает на мобильные и казуальные игры ств в Европе. В её портфолио входят такие игры, как Worms и MotoGP, издаваемые к тому же многими издателями.«Мы считаем, что рынок мобильных игр в последующие годы продолжит быстро расти, как и рынок казуальных игр, вплоть до $10 млрд. к 2009 г., что в три раза больше, чем в 2006 г., — дает справку Джейн Каванах, исполнительный директор Eidos. — Rockpool способна занять не только часть рынк

«МумбаДжумба» поглотил создателя SiN нии студии Ritual, известной прежде всего по игре SiN Episodes. Как сказано в анонсе, «для усиления казуальных мощностей».Что имелось в виду под этими словами не совсем понятно, поскольку Mumbo

Казуалов надо сделать хардкорными геймерами и геймерами последнее время стали слишком пренебрегать, делая основной упор на казуалах, которых, впрочем, не так уж и много – всего в два раза меньше. Отсюда аналитики делают вывод – если сделать из казуалов хардкорных геймеров, издателям и разработчикам станет очень хорошо, спрос на игры поднимется, доходы повысятся.Одним из способов превращения казуалов в хардкорных геймеров может

Казуальные игры затягивают россиян ьный рынок в России нам пришлось с „нуля“. Но мы не ошиблись в выборе. На данный момент рост продаж казуальных игр в России составляет примерно 15–20% в месяц», — говорит Роман Поляк,