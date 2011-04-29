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PC game Casual games Казуальные игры Мини-игры

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.04.2011 На «Яндексе» появились скачиваемые мини-игры и MMO-игры

официальном блоге сообщила о расширении раздела «Игры» на своей главной странице. Раньше этот раздел в каталоге «Яндекса» составляли флеш-игры с различных сайтов, теперь к ним добавились скачиваемые мини-игры и массовые онлайн-игры. «Целый ряд платных мини-игр, согласно нашим договоренностям с издателями, доступны для всех желающих совершенно бесплатно. Среди мини-игр, представленных в нов
02.02.2010 «Финам» наигрался в казуальные игры

онов (за это направление отвечает совместное предприятие Alawar NewEdge Mobile) и Sony Playstation. Казуальными принято считать игры для широкой аудитории: они обладают небольшими дистрибутивам
17.09.2009 Alawar: кризис не замедлил рост рынка казуальных игр

Компания Alawar Entertainment, разработчик, издатель и дистрибьютор казуальных игр, подвела предварительные итоги деятельности за 2009 г. В качестве основных достижений компания отмечает укрепление позиций на мировом рынке казуальных игр, расширение спек
14.08.2009 Масяня хочет «выжать» из Рунета $3 млн

Издатель и дистрибутор казуальных игр Alawar Entertainment, официальный представитель «Масяни» в России компания «Му
05.02.2009 В русской MySpace появился раздел с казуальными играми

омпания Alawar Entertainment, издатель и дистрибутор казуальных игр, объявили об открытии раздела с казуальными играми от Alawar на русскоязычной версии Myspace.com. Раздел с играми от Alawar с
04.02.2009 Amazon начал продавать казуальные игры

Amazon, который расположен по адресу amazon.com/gamedownloads, представлено более 600 наименований казуальных игр, цена которых не превышает $10. Все игры поддерживают только операционную сист
11.12.2008 Бегство от реальности: рынок электронных игр растет

, 2008 По оценке аналитического агентства iKS-Consulting, в 2007 г. оборот российского рынка продаж казуальных игр составил около 10 млн долларов, что демонстрирует пятикратный рост по сравнени
15.10.2008 «ЭР-Телеком» выходит на рынок казуальных игр

Телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» достиг договоренности с издателем казуальных игр - компанией Alawar Entertainment. В рамках соглашения, подписанного обеими сто
05.08.2008 Mail.Ru: в «Мини-Игры» сыграли 2 млн. человек

2 млн. посетителей. Помимо разработанного Mail.Ru раздела «Мини-игры», на «Играх@Mail.Ru» доступны казуальные игры - хиты от Alawar Entertainment и популярные браузерные проекты.
22.07.2008 У Mail.Ru появился новый поставщик казуальных игр

ила о том, что портал «Игры@Mail.Ru» заключил соглашение с Alawar Entertainment, которая занимается казуальными играми. Совместно партнеры запустили обновленную версию раздела «Простые игры» на
14.07.2008 Yahoo заработает на рекламе в казуальных играх

Компания Yahoo объявила о том, что предложит своим пользователям сотни популярных казуальных онлайн-игр бесплатно в рамках сервиса Yahoo! Games. Доходы компания рассчитывает получать от онлайн-рекламы. По словам представителей Yahoo, к концу 2008 г. пользователи Yahoo! Games
16.11.2007 Обзор Puzzle Quest: Challenge of the Warlords. Повзрослевшая казуальность

соединив воедино «большую» и казуальную игру. Зовется сей экземпляр Puzzle Quest: Challenge of the Warlords, и сегодня мы займемся им вплотную.Читайте: Обзор Puzzle Quest: Challenge of the Warlords. Повзрослевшая казуальность.
24.10.2007 Casual Connect Kyiv 2007

С 17 по 19 октября в Киеве, столице Украины, прошла конференция разработчиков казуальных игр, которую посетил и представитель редакции «Боевого Народа». Организаторами мер
13.09.2007 Казуальные игры вместо казино

зуальных игр, сообщают о запуске проекта по производству автоматов “Игрокуб” - игровых терминалов с казуальными играми. Эти развлекательные устройства будут установлены на остановках общественн
13.09.2007 Пачтер: Majesco только выиграет от казуальных игр

Несмотря на снижение финансовых показателей Majesco, аналитик Майкл Пачтер уверен в светлом будущем издательства, и правильности перехода с высококачественных на казуальные игры.«Снижение финансовых показателей не может радовать, однако мы верим, что переходный период компании продолжается», - заявил Пачтер. «Продажи Cooking Mama только растут, а вторая
29.08.2007 Казуальные игры объединяют семьи

Согласно новому «крупнейшему за всю историю» исследованию среди казуальных геймеров компании PopCap, казуальные игры способствуют объединению членов семей. В
19.07.2007 Казуальный гейминг растет быстрыми темпами

ым данным отчета Casual Games Report за 2007 год, полная версия которого появится осенью, аудитория казуальных геймеров серьезно возросла за последнее время, а фокус игровой индустрии претерпел
19.07.2007 Google AdSense приходит в казуальные игры

Google заявил в среду, 18 июля, что собирается использовать свою платформу онлайновой рекламы AdSense в казуальных играх. На конференции Casual Connect Seattle представители Google сказали, что такой шаг компании даст возможность ведения бизнеса различным игровым издателям и поддержит мелкие фирм
18.07.2007 83% казуалов согласны на рекламу ради бесплатности

риал-версию. 54% считают, что часа игры вполне достаточно, чтобы решить, покупать игру или нет.Доля казуальных геймеров, пользующаяся рассылкой с информацией по новым играм (за год) возросла с

05.07.2007 Создана студия Alawar DreamDale

Компания Alawar Entertainment, один из ведущих мировых издателей казуальных игр, и известный российский разработчик Dream Dale объявляют о создании студии Alawar DreamDale, нового подразделения в структуре Alawar Entertainment, которое будет специализировать
27.02.2007 Eidos наступает на мобильные и казуальные игры

ств в Европе. В её портфолио входят такие игры, как Worms и MotoGP, издаваемые к тому же многими издателями.«Мы считаем, что рынок мобильных игр в последующие годы продолжит быстро расти, как и рынок казуальных игр, вплоть до $10 млрд. к 2009 г., что в три раза больше, чем в 2006 г., — дает справку Джейн Каванах, исполнительный директор Eidos. — Rockpool способна занять не только часть рынк
25.01.2007 «МумбаДжумба» поглотил создателя SiN

нии студии Ritual, известной прежде всего по игре SiN Episodes. Как сказано в анонсе, «для усиления казуальных мощностей».Что имелось в виду под этими словами не совсем понятно, поскольку Mumbo
21.12.2006 Казуалов надо сделать хардкорными геймерами

и геймерами последнее время стали слишком пренебрегать, делая основной упор на казуалах, которых, впрочем, не так уж и много – всего в два раза меньше. Отсюда аналитики делают вывод – если сделать из казуалов хардкорных геймеров, издателям и разработчикам станет очень хорошо, спрос на игры поднимется, доходы повысятся.Одним из способов превращения казуалов в хардкорных геймеров может
07.03.2006 Казуальные игры затягивают россиян

ьный рынок в России нам пришлось с „нуля“. Но мы не ошиблись в выборе. На данный момент рост продаж казуальных игр в России составляет примерно 15–20% в месяц», — говорит Роман Поляк,
02.03.2006 Спрос на компо-головоломки рванул вверх

редства убивания времени, как Bejeweled 2, Chuzzle, Bookworm и Zuma. Еще одной отличительной чертой казуальных игр является то, что подавляющее большинство их продается в онлайне путем загрузки

Публикаций - 247, упоминаний - 289

PC game и организации, системы, технологии, персоны:

Alawar - Алавар 63 29
VK - Mail.ru Group 3602 18
Microsoft Corporation 25775 17
Apple Inc 13154 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Google LLC 12688 13
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Yandex - Яндекс 9216 9
Intel Corporation 12811 9
Lenovo Group 2446 8
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 8
GDTeam - CyberCrew 46 8
HP Inc. 5883 7
9594 7
Nintendo 823 7
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 7
Samsung Electronics 11064 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Nvidia Corp 4002 6
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Sony 6739 5
EA - Electronic Arts 1317 5
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 5
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 5
Majesco Entertainment Company - Majesco Sales 14 4
X Corp - Twitter 2938 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
HTC Corporation 1512 4
data.ai - App Annie 85 4
GFI Software 209 4
Бука - Buka Entertaiment 493 4
Softkey - Софткей 215 4
NCsoft 104 4
RealNetworks Products and Services 355 4
Ростелеком 10948 3
Qualcomm Technologies 1974 3
LG Electronics 3735 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
eBay Inc 1640 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
ABRT Венчурный фонд 33 2
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 7 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Stellantis - Maserati 14 1
Техноресурс 9 1
Parks Associates 24 1
Олма медиа групп - Олма-пресс - Нева 4 1
АйNet - Айнэт Продакшен - digital-агентство 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Связной ГК 1401 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 148
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 34
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 27
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 23
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 21
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 18
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 17
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 15
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 15
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Наушники - Headphones 4478 14
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 14
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 13
Аксессуары 4282 13
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 13
Google Android 15243 28
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 21
Apple iOS 8583 19
Microsoft Windows 16882 19
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Nintendo Wii - игровая консоль 760 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Apple - App Store 3109 11
GDTeam - CyberCrew - Teknomagic - Техномагия - интеллектуальная казуальная MMORPG 17 10
Apple iPad 4011 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 7
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Microsoft Windows 7 2007 6
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 6
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 6
Много приложений - RuStore - Рустор 628 6
Linux OS 11533 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 5
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 5
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 5
Microsoft Windows 10 1938 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 4
Intel Core i - Cерия процессоров 534 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 4
VK - My.Games 81 4
Adobe Photoshop 804 4
Blizzard - World of Warcraft 362 4
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 4
Лысковский Александр 13 6
Басов Алексей 117 3
Орловский Сергей 34 3
Крылова Елена 27 3
Чернова Татьяна 5 3
Хрулев Василий 3 2
Чачава Александр 124 2
Гришин Дмитрий 210 2
Кочетков Владислав 248 2
Фадеев Андрей 31 2
Бородин Владимир 20 2
Панкрушев Дмитрий 18 2
Демидов Михаил 134 2
Менькова Татьяна 62 2
Герцовский Борис 22 2
Барышников Николай 17 2
Леонов Всеволод 14 2
Ващенко Александр 10 2
Поляк Роман 3 2
Ряйкконен Павел 2 2
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 1
Morhaime Mike - Морхейм Майк 22 1
Oswalt Patton - Освальт Пэттон 1 1
Livingston Ian - Ливингстон Ян 2 1
Лабруни Стефан 1 1
Готовцев Эдуард 2 1
Здебский Ромуальд 4 1
Ульянов Илья 17 1
Репьев Алексей 4 1
Кузменко Алексей 2 1
Каспранова Джулиана 2 1
Тыкушин Руслан 1 1
Канина Юлия 3 1
Логинова Любовь 2 1
Krakauer David - Карракер Дэвид 9 1
Знаменская Ольга 1 1
Stolar Bernie - Столар Берни 2 1
Meier Sid - Мейер Сид 15 1
Вольных Антон 2 1
Ряховский Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 36
Европа 24964 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Япония 13807 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Украина 7928 6
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