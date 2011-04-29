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PC game Casual games Казуальные игры Мини-игры
СОБЫТИЯ
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|29.04.2011
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На «Яндексе» появились скачиваемые мини-игры и MMO-игры
официальном блоге сообщила о расширении раздела «Игры» на своей главной странице. Раньше этот раздел в каталоге «Яндекса» составляли флеш-игры с различных сайтов, теперь к ним добавились скачиваемые мини-игры и массовые онлайн-игры. «Целый ряд платных мини-игр, согласно нашим договоренностям с издателями, доступны для всех желающих совершенно бесплатно. Среди мини-игр, представленных в нов
|02.02.2010
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«Финам» наигрался в казуальные игры
онов (за это направление отвечает совместное предприятие Alawar NewEdge Mobile) и Sony Playstation. Казуальными принято считать игры для широкой аудитории: они обладают небольшими дистрибутивам
|17.09.2009
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Alawar: кризис не замедлил рост рынка казуальных игр
Компания Alawar Entertainment, разработчик, издатель и дистрибьютор казуальных игр, подвела предварительные итоги деятельности за 2009 г. В качестве основных достижений компания отмечает укрепление позиций на мировом рынке казуальных игр, расширение спек
|14.08.2009
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Масяня хочет «выжать» из Рунета $3 млн
Издатель и дистрибутор казуальных игр Alawar Entertainment, официальный представитель «Масяни» в России компания «Му
|05.02.2009
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В русской MySpace появился раздел с казуальными играми
омпания Alawar Entertainment, издатель и дистрибутор казуальных игр, объявили об открытии раздела с казуальными играми от Alawar на русскоязычной версии Myspace.com. Раздел с играми от Alawar с
|04.02.2009
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Amazon начал продавать казуальные игры
Amazon, который расположен по адресу amazon.com/gamedownloads, представлено более 600 наименований казуальных игр, цена которых не превышает $10. Все игры поддерживают только операционную сист
|11.12.2008
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Бегство от реальности: рынок электронных игр растет
, 2008 По оценке аналитического агентства iKS-Consulting, в 2007 г. оборот российского рынка продаж казуальных игр составил около 10 млн долларов, что демонстрирует пятикратный рост по сравнени
|15.10.2008
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«ЭР-Телеком» выходит на рынок казуальных игр
Телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» достиг договоренности с издателем казуальных игр - компанией Alawar Entertainment. В рамках соглашения, подписанного обеими сто
|05.08.2008
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Mail.Ru: в «Мини-Игры» сыграли 2 млн. человек
2 млн. посетителей. Помимо разработанного Mail.Ru раздела «Мини-игры», на «Играх@Mail.Ru» доступны казуальные игры - хиты от Alawar Entertainment и популярные браузерные проекты.
|22.07.2008
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У Mail.Ru появился новый поставщик казуальных игр
ила о том, что портал «Игры@Mail.Ru» заключил соглашение с Alawar Entertainment, которая занимается казуальными играми. Совместно партнеры запустили обновленную версию раздела «Простые игры» на
|14.07.2008
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Yahoo заработает на рекламе в казуальных играх
Компания Yahoo объявила о том, что предложит своим пользователям сотни популярных казуальных онлайн-игр бесплатно в рамках сервиса Yahoo! Games. Доходы компания рассчитывает получать от онлайн-рекламы. По словам представителей Yahoo, к концу 2008 г. пользователи Yahoo! Games
|16.11.2007
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Обзор Puzzle Quest: Challenge of the Warlords. Повзрослевшая казуальность
соединив воедино «большую» и казуальную игру. Зовется сей экземпляр Puzzle Quest: Challenge of the Warlords, и сегодня мы займемся им вплотную.Читайте: Обзор Puzzle Quest: Challenge of the Warlords. Повзрослевшая казуальность.
|24.10.2007
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Casual Connect Kyiv 2007
С 17 по 19 октября в Киеве, столице Украины, прошла конференция разработчиков казуальных игр, которую посетил и представитель редакции «Боевого Народа». Организаторами мер
|13.09.2007
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Казуальные игры вместо казино
зуальных игр, сообщают о запуске проекта по производству автоматов “Игрокуб” - игровых терминалов с казуальными играми. Эти развлекательные устройства будут установлены на остановках общественн
|13.09.2007
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Пачтер: Majesco только выиграет от казуальных игр
Несмотря на снижение финансовых показателей Majesco, аналитик Майкл Пачтер уверен в светлом будущем издательства, и правильности перехода с высококачественных на казуальные игры.«Снижение финансовых показателей не может радовать, однако мы верим, что переходный период компании продолжается», - заявил Пачтер. «Продажи Cooking Mama только растут, а вторая
|29.08.2007
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Казуальные игры объединяют семьи
Согласно новому «крупнейшему за всю историю» исследованию среди казуальных геймеров компании PopCap, казуальные игры способствуют объединению членов семей. В
|19.07.2007
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Казуальный гейминг растет быстрыми темпами
ым данным отчета Casual Games Report за 2007 год, полная версия которого появится осенью, аудитория казуальных геймеров серьезно возросла за последнее время, а фокус игровой индустрии претерпел
|19.07.2007
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Google AdSense приходит в казуальные игры
Google заявил в среду, 18 июля, что собирается использовать свою платформу онлайновой рекламы AdSense в казуальных играх. На конференции Casual Connect Seattle представители Google сказали, что такой шаг компании даст возможность ведения бизнеса различным игровым издателям и поддержит мелкие фирм
|18.07.2007
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83% казуалов согласны на рекламу ради бесплатности
риал-версию. 54% считают, что часа игры вполне достаточно, чтобы решить, покупать игру или нет.Доля казуальных геймеров, пользующаяся рассылкой с информацией по новым играм (за год) возросла с
|05.07.2007
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Создана студия Alawar DreamDale
Компания Alawar Entertainment, один из ведущих мировых издателей казуальных игр, и известный российский разработчик Dream Dale объявляют о создании студии Alawar DreamDale, нового подразделения в структуре Alawar Entertainment, которое будет специализировать
|27.02.2007
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Eidos наступает на мобильные и казуальные игры
ств в Европе. В её портфолио входят такие игры, как Worms и MotoGP, издаваемые к тому же многими издателями.«Мы считаем, что рынок мобильных игр в последующие годы продолжит быстро расти, как и рынок казуальных игр, вплоть до $10 млрд. к 2009 г., что в три раза больше, чем в 2006 г., — дает справку Джейн Каванах, исполнительный директор Eidos. — Rockpool способна занять не только часть рынк
|25.01.2007
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«МумбаДжумба» поглотил создателя SiN
нии студии Ritual, известной прежде всего по игре SiN Episodes. Как сказано в анонсе, «для усиления казуальных мощностей».Что имелось в виду под этими словами не совсем понятно, поскольку Mumbo
|21.12.2006
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Казуалов надо сделать хардкорными геймерами
и геймерами последнее время стали слишком пренебрегать, делая основной упор на казуалах, которых, впрочем, не так уж и много – всего в два раза меньше. Отсюда аналитики делают вывод – если сделать из казуалов хардкорных геймеров, издателям и разработчикам станет очень хорошо, спрос на игры поднимется, доходы повысятся.Одним из способов превращения казуалов в хардкорных геймеров может
|07.03.2006
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Казуальные игры затягивают россиян
ьный рынок в России нам пришлось с „нуля“. Но мы не ошиблись в выборе. На данный момент рост продаж казуальных игр в России составляет примерно 15–20% в месяц», — говорит Роман Поляк,
|02.03.2006
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Спрос на компо-головоломки рванул вверх
редства убивания времени, как Bejeweled 2, Chuzzle, Bookworm и Zuma. Еще одной отличительной чертой казуальных игр является то, что подавляющее большинство их продается в онлайне путем загрузки
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