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PC game Casual games Казуальные игры Мини-игры



29.04.2011 На «Яндексе» появились скачиваемые мини-игры и MMO-игры
02.02.2010 «Финам» наигрался в казуальные игры
17.09.2009 Alawar: кризис не замедлил рост рынка казуальных игр
14.08.2009 Масяня хочет «выжать» из Рунета $3 млн
05.02.2009 В русской MySpace появился раздел с казуальными играми
04.02.2009 Amazon начал продавать казуальные игры
11.12.2008 Бегство от реальности: рынок электронных игр растет
15.10.2008 «ЭР-Телеком» выходит на рынок казуальных игр
05.08.2008 Mail.Ru: в «Мини-Игры» сыграли 2 млн. человек
22.07.2008 У Mail.Ru появился новый поставщик казуальных игр
14.07.2008 Yahoo заработает на рекламе в казуальных играх
16.11.2007 Обзор Puzzle Quest: Challenge of the Warlords. Повзрослевшая казуальность
24.10.2007 Casual Connect Kyiv 2007
13.09.2007 Казуальные игры вместо казино
13.09.2007 Пачтер: Majesco только выиграет от казуальных игр
29.08.2007 Казуальные игры объединяют семьи
19.07.2007 Казуальный гейминг растет быстрыми темпами
19.07.2007 Google AdSense приходит в казуальные игры
18.07.2007 83% казуалов согласны на рекламу ради бесплатности
05.07.2007 Создана студия Alawar DreamDale
27.02.2007 Eidos наступает на мобильные и казуальные игры
25.01.2007 «МумбаДжумба» поглотил создателя SiN
21.12.2006 Казуалов надо сделать хардкорными геймерами
07.03.2006 Казуальные игры затягивают россиян
02.03.2006 Спрос на компо-головоломки рванул вверх

Публикаций - 208, упоминаний - 248
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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