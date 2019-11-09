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Кочетков Владислав


09.11.2019 Россияне продали Badoo за $3 миллиарда 1
25.04.2018 Mail.ru неудачно познакомилась с «Мамбой» 1
29.03.2018 «Финам» предложил клиентам Промсвязьбанка специальные условия перевода иностранных ценных бумаг на обслуживание 1
03.02.2016 Совокупная выручка холдинга «Е-генератор» в 2015 г. превысила 360 млн руб. 1
11.08.2015 «Финам» предложил клиентам прямой доступ на биржи 1
20.12.2012 Названа самая известная SEO-компания 2012 г. 1
07.06.2012 Финансовые услуги в почтовых отделениях: фондовый рынок теперь доступен в каждом регионе 1
15.02.2012 «Финам» прокредитует ИТ-компании на особых условиях 1
14.02.2012 «Финам» вложил $10 млн в универсальную "аську" 1
06.02.2012 Новым гендиректором «Бегуна» стал Станислав Мушкат 1
25.08.2011 «Финам» приобрел долю в сайте о кредитных картах CreditCardsOnline.ru 1
01.04.2011 Основатель и глава «Бегуна» уходит в Mail.Ru 2
25.02.2011 Qiwi оценили в $644 млн 1
20.01.2011 Часть «Лаборатории Касперского» продана американцам 1
01.10.2010 Главным владельцем телеком-активов «Альфа-групп» оказался не Михаил Фридман 1
23.06.2010 Глава «Евросети» предлагает пригласить независимых директоров 1
21.06.2010 «Сбербанк» берет в залог «Мегафон» 1
12.05.2010 В России создали приемник для интернет-радиостанций 1
20.04.2010 Финансирование индийского MTS включено в госбюджет России 1
14.04.2010 Власти обнаружили «тайное» соглашение акционеров «Мегафона» 1
13.04.2010 Китайцы хотят заработать на Mail.ru, «Одноклассниках» и «ВКонтакте» 1
25.03.2010 Правительство России возродило многострадальный ИТ-фонд 1
26.02.2010 «Мегафон» добился покупки «Синтерры» 1
26.02.2010 Чечня не сдалась «Ростелекому» 1
17.02.2010 «Евросеть» продалась Ксении Собчак 1
04.02.2010 «Альфе» не пришлось жертвовать «Мегафоном» 1
02.02.2010 «Связной» стал банком 1
28.01.2010 Акционеры лишили «Мегафон» бюджета и «Синтерры» 1
27.01.2010 Пенсионеры разоряют «Почту России» 1
25.01.2010 Путин не дал «Связьинвесту» закрепиться в «Ростелекоме» 1
22.01.2010 Власти: «Альфа» должна выбрать между «Билайном» и «Мегафоном» 1
18.01.2010 «Синтерра» сбрасывает всю наличность 1
14.01.2010 «Аксофт» возглавил выходец из ИБ-отрасли 1
24.12.2009 Белорусы выдают мониторы Acer за свои 1
23.12.2009 «Мегафон» не решился купить «Синтерру» 1
14.12.2009 «Ростелеком» сбежал из Америки 1
04.12.2009 «Синтерра» отдала в залог «Сбербанку» акции МТТ 1
03.12.2009 «Связьинвест» ликвидируется 1
25.11.2009 «Северсталь» внедрит ERP за 15,6 млн евро 1
12.11.2009 «Билайн» потратил на 3G $500 млн 1

Публикаций - 135, упоминаний - 144

Кочетков Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
Синтерра - Synterra 565 7
VK - Mail.ru Group 2483 5
Rambler Group - Рамблер ГК 485 5
Ростелеком Связьинвест 695 5
Питерская группа связистов 114 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Rambler Media 71 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
Хомнет Лизинг 25 1
Webscan Technologies - Вебскан Текнолоджис 3 1
SpyLOG 17 1
Google LLC 7144 1
Merlion - Мерлион 273 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
Microsoft Corporation 11060 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
АйТи 751 1
MagicLab 2 1
Match Group 7 1
Facebook 3765 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 115
Blackstone Group 13 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
CME Group 8 1
CBOE Global Markets 3 1
Quantum Parity 1 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Телефон.Ру 60 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 112 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 5
Мамба - Mamba - Служба знакомств 70 2
Badoo - Социальная сеть 32 2
Apple iOS 5741 2
Google Android 10750 2
Tinder 24 1
Symbian OS 776 1
Bumble - Американская социальная сеть 2 1
Андреев Андрей 7 2
Чичваркин Евгений 82 2
Приданцев Сергей 82 2
Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
Морошкин Александр 106 1
Кореш Виктор 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 13
Украина 3361 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Европа 3745 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Испания - Королевство 1251 1
Италия - Итальянская Республика 1381 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Индия - Республика 2169 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 1
Великобритания - Лондон 818 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Латинская Америка 723 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
Forbes - Форбс 441 1
The Wall Street Journal 709 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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