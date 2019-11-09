Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кочетков Владислав
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 135, упоминаний - 144
Кочетков Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
|Андреев Андрей 7 2
|Чичваркин Евгений 82 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
|Морошкин Александр 106 1
|Кореш Виктор 71 1
|Forbes - Форбс 441 1
|The Wall Street Journal 709 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759093, в очереди разбора - 662783.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759093, в очереди разбора - 662783.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru