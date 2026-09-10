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SAP NetWeaver AS SAP NetWeaver Application Server SAP Web Application Server

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.09.2026 В ядре ПО SAP найдены уязвимости максимального уровня опасности 1
20.01.2025 Критические и высокоопасные «дыры» в сервере SAP позволяют повышать привилегии и получать доступ к закрытой информации 1
15.08.2024 Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы 1
21.06.2021 IBS AppLine Innovation выпустила обновление решения «Хамелеон» для автоматизации тестирования SAP 1
28.05.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на платформу SAP Netweaver Application Server для Java-приложений 2
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 2
25.11.2016 Безопасность на уровне кода: как уничтожить риски уязвимостей 1
20.06.2016 В SAP NetWeaver выявлены множественные уязвимости 2
28.01.2014 Как повысить безопасность решений SAP 2
15.07.2008 Россия: SAP получил пропуск к гостайне 1
08.10.2003 Novell упростил управление идентификационными параметрами для пользователей решений SAP 1
10.09.2003 SAP организовал сеть для разработчиков 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

SAP NetWeaver AS и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5622 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1701 3
Газинформсервис - ГИС 507 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Системпром ФГУП Концерн 13 1
Microsoft Corporation 25831 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 1
Synopsys - Синопсис 50 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1817 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 1
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5771 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 1
OWASP - Open Web Application Security Project 150 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35462 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7699 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13232 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54408 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13480 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2875 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3852 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36516 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33731 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7882 3
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 245 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3080 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3200 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12360 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5231 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2369 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1919 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 460 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 219 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 807 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12278 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2597 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2386 1
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 350 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1329 1
ЗАРМ - Защищённое автоматизированное рабочее место 18 1
Анализатор кода - Code analysis 67 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3339 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2108 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1626 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5290 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6758 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8402 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2488 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4361 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1001 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7283 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1211 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10262 1
SAP NetWeaver 160 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5796 6
Oracle Java - язык программирования 3485 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 582 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 949 3
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 3
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 2
Газинформсервис - SafeERP 27 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1222 2
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 1
SAP BEx - SAP Business Explorer 2 1
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - Novell NDS eDirectory 80 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 210 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 489 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 147 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 234 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 160 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 77 1
SAP Java - SAP NetWeaver JAVA - SAP NetWeaver J2EE Engine 10 1
IBM Informix СУБД 135 1
JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 51 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 54 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 16 1
Зайцев Михаил 348 2
Стрельцов Николай 5 1
Нашивочников Николай 18 1
Завгородний Станислав 1 1
Марченко Николай 3 1
Устенко Сергей 1 1
Вардянян Ваагн 1 1
Мельникова Анастасия 440 1
Кочетков Владислав 248 1
Федоров Александр 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 167448 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54942 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 1
Южная Корея - Республика 7080 1
Япония 13833 1
Швеция - Королевство 3792 1
Сингапур - Республика 1959 1
Индия - Bharat 5893 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1828 1
Китай - Тайвань 4280 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1148 1
Нидерланды 3761 1
Йемен - Йеменская Республика 68 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7500 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1424 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3896 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21865 2
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53828 1
Аудит - аудиторский услуги 1276 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1897 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11853 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9134 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2328 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6623 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58145 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11731 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16216 1
Bloomberg 1640 1
BleepingComputer - Издание 462 1
Forbes Global 2000 50 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2677 1
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