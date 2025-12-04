Разделы

ФСТЭК РФ БДУ Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля


СОБЫТИЯ

04.12.2025 ARinteg вывела на рынок систему управления киберрисками «Конструктор-У» 1
03.12.2025 Positive Technologies представила сканер уязвимостей нового поколения для малого и среднего бизнеса 1
02.12.2025 Пользователи платных фидов быстрее анализируют инциденты и блокируют угрозы 1
02.12.2025 R-Vision VM теперь получает данные о новых уязвимостях каждые 8 часов 1
17.11.2025 Security Vision выпустила новую версию продукта анализа угроз кибербезопасности и проведения киберразведки (TIP) 1
17.11.2025 Компания Security Vision сообщает о выходе новой версии продукта анализа угроз кибербезопасности и проведения киберразведки (TIP) 1
28.10.2025 RED Security и СICADA8 предупреждают об атаках с использованием уязвимостей в TrueConf 1
27.10.2025 Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ 1
27.10.2025 Запатентованная ARinteg разработка избавляет ИБ-специалистов от недельной работы 1
25.09.2025 Технологическое партнерство Securitm и RedCheck для усиления контроля уязвимостей и управления безопасностью. 1
26.08.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в межсетевом экране UserGate NGFW 2
20.08.2025 IBS создала программный комплекс для прогнозирования состояния информационной безопасности 1
30.07.2025 R‑Vision открыл публичный доступ к данным о покрытии базы уязвимостей в продукте R‑Vision VM 2
16.07.2025 Positive Technologies запустила бесплатный портал с данными более чем о 300 тыс. уязвимостей со всего мира 1
16.07.2025 Сергей Авраменко, Cicada8: Рост числа атак через цепочку поставок требует не реактивного, а проактивного подхода к защите 1
08.07.2025 Cicada8 запускает решение для безопасной разработки ПО 1
03.07.2025 Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры 1
16.06.2025 Positive Technologies представила июньский дайджест трендовых уязвимостей 1
03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
26.05.2025 В «Газпром бурении» внедрили импортонезависимую систему для защиты от утечек данных 1
16.05.2025 Повышена безопасность коммуникационной платформы CommuniGate Pro 1
14.05.2025 Обзор NG SOAR — решения для управления инцидентами и оркестрации 2
14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
14.05.2025 Новая версия R-Vision SGRC 5.4 для удобной оценки требований и управления документацией по ИБ 3
22.04.2025 Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного выстроила полный цикл управления уязвимостями с помощью MaxPatrol VM 1
10.04.2025 Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ 1
10.03.2025 МКБ выходит на новый уровень защиты разработки с Kaspersky Container Security 1
31.01.2025 Angara SOC получила патент на атрибуцию угроз 3
30.01.2025 Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали 1
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
06.11.2024 Security Vision сообщает о выпуске обновленных продуктов SOAR и NG SOAR 2
01.11.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта для автоматизации процессов и обеспечения комплаенса SGRC 2.0 1
10.10.2024 В «безопасном мессенджере» групповые чаты и звонки открыты всем. Разработчики дважды проигнорировали предупреждения российских кибербезопасников 1
10.10.2024 Эксперты UserGate обнаружили критическую уязвимость в «безопасном» мессенджере Zangi 1
03.10.2024 R-Vision VM сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия 1
21.08.2024 Вышло первое масштабное обновление системы для управления уязвимостями R-Vision VM 5.4 2
10.07.2024 Новая коллаборация отечественных решений повысит уровень безопасности российских систем 1
19.06.2024 Новый уровень безопасности: для операционных систем «Альт» реализовано описание закрытых уязвимостей на языке OVAL 1
05.06.2024 «Иркутская нефтяная компания» использует MaxPatrol VM для получения данных о трендовых уязвимостях 1

Публикаций - 66, упоминаний - 82

ФСТЭК РФ БДУ и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 18
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 7
Telegram Group 2571 7
Red Hat 1344 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 6
Microsoft Corporation 25236 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 4
R-Vision - Р-Вижн 215 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 4
RST Cloud - Технологии киберугроз 13 3
Ростелеком 10306 3
Ростех - Автоматика Концерн 1744 3
Cisco Systems 5222 3
Check Point Software Technologies 800 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 3
Oracle Corporation 6867 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 2
Tenable Security 12 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 2
Positive Technologies - PT SWARM 40 2
Газинформсервис - ГИС 410 2
GitHub 963 2
Naumen - Наумен 684 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 2
Qualys 70 2
Google LLC 12255 1
SonicWall 57 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 58 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 33 1
Red Hat CoreOS 10 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 78 1
Базис Консалтинговая компания 30 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 1
Газпром бурение 47 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Энергосоюз НПФ 1 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 1
Metso - Metso Outotec - Metso Minerals 8 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Альфа-Банк 1868 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Газпром ПАО 1416 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
Capital Group 76 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 42
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 46
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 23
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1041 18
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 339 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 14
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 13
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 13
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 224 12
Оцифровка - Digitization 4933 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 11
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 362 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 10
Оповещение и уведомление - Notification 5376 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 10
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 799 10
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 10
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1768 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 9
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 444 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 9
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1454 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 9
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 9
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 481 8
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 40
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 121 15
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 10
Linux OS 10896 10
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 17 7
Microsoft Windows 16327 7
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 25 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 6
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 6
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 209 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 5
Microsoft Windows PowerShell 223 5
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 5
Docker - Платформа распределённых приложений 435 5
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 21 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 345 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 4
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 3
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 3
Алтэкс-Софт - RedCheck 20 3
Tenable Security - Nessus Security Scanner - Tenable Vulnerability Management 16 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 3
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 3
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 24 3
Kaspersky Container Security 15 3
Security Vision AM - Security Vision Asset management 9 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 3
Microsoft Office 3952 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 3
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 64 3
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 114 3
Карпов Илья 32 3
Авраменко Сергей 3 2
Кузеванов Дмитрий 21 2
Кондратьев Константин 8 2
Малинкин Дмитрий 4 2
Грибков Артем 10 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 2
Касимов Вячеслав 34 2
Серебрянников Дмитрий 9 1
Кожемяка Егор 15 1
Уздемир Сергей 8 1
Науменко Оксана 4 1
Волчков Павел 9 1
Левцов Вениамин 41 1
Логинов Станислав 35 1
Усова Марина 24 1
Лазаричев Александр 1 1
Гончаров Павел 5 1
Зиннятуллин Тимур 9 1
Барсуков Иван 1 1
Сорокин Дмитрий 47 1
Душа Игорь 23 1
Бронзинский Максим 3 1
Коляда Ксения 4 1
Луцив Данила 7 1
Никитин Виктор 19 1
Скулова Ольга 20 1
Бабкин Александр 17 1
Савельев Денис 3 1
Пономарев Дмитрий 6 1
Устенко Сергей 1 1
Морозов Роман 8 1
Сучков Владислав 2 1
Зуева Анастасия 3 1
Копылов Евгений 2 1
Лопухов Иван 1 1
Беляева Мария 10 1
Громова Марина 9 1
Варламова Виктория 7 1
Ашроев Вадим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 49
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 572 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
Армения - Республика 2368 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Ближний Восток 3030 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Европа 24634 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 17
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 9
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 554 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 8
Аудит - аудиторский услуги 3111 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 288 3
Английский язык 6876 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
White list - Белый список 117 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 2
Химическая промышленность - Chemical industry 290 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
CVE Details 3 1
The Verge - Издание 591 1
Reddit 356 1
Juniper Research 551 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 23 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
Capture the Flag - CTF 53 1
