SonicWall
|12.08.2021
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Исследование: активность шифровальщиков в отношении госсектора выросла в 10 раз
Безрадостные рекорды Исследователи компании SonicWall объявили, что за первую половину 2021 г. количество атак с использованием шифровальщиков уже превысило показатели всего предыдущего года. За шесть месяцев нового отчетного периода отм
|29.01.2021
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Разработчика VPN и файерволлов «изощренно» взломали через его собственные разработки
Киберайкидо Компания SonicWall, известный разработчик средств сетевой безопасности, распространила экстренный бюллетень безопасности, в котором сообщается, что инфраструктура компании взломана. Взломана компания бы
|22.10.2020
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Positive Technologies помогла закрыть 11 уязвимостей в межсетевых экранах SonicWall
SonicWall исправила уязвимости в операционной системе SonicOS, обнаруженные экспертом Positive Technologies Никитой Абрамовым. По данным IDC, SonicWall занимает пятое место на глобальном рынке аппаратных средств безопасности. Наиболее серьезная уязвимость CVE-2020-5135, выявленная Никитой Абрамовым (Positive Technologies) и Крейгом Я
|04.03.2013
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Dell анонсировала новую линейку высокоскоростных межсетевых экранов
Корпорация Dell представила линейку межсетевых экранов нового поколения Dell SonicWall SuperMassive 9000 Series. По словам разработчиков, она удовлетворяет требованиям ко
|14.03.2012
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Dell покупает американского разработчика решений по сетевой безопасности SonicWall
Компания Dell объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении американской компании SonicWall со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния, поставщика решений по сетевой безопа
|05.12.2007
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В VPN Client от SonicWall обнаружена уязвимость
Пользователи Global VPN Client от SonicWALL должны устанавливать конфигурационные файлы только с надежных ресурсов, в противном
|26.06.2007
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Антивирус SonicWALL теперь работает автономно
Компания SonicWALL объявила о начале выпуска автономного варианта собственного антивирусного клиента.
|08.08.2002
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SonicWALL удалось в четыре раза увеличить скорость работы SSL-акселераторов
Компании SonicWALL Inc. удалось увеличить скорость работы криптографических устройств-акселераторов SS
|23.07.2002
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Sonicwall выпустила компактный VPN-коммутатор
Компания Sonicwall выпустила компактное устройство для подключения к виртуальным частным сетям (VPN). С его помощью банкоматы и разные торговые автоматы могут подключаться к банковской сети через интерн
SonicWall и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
|Информзащита Учебный центр 38 1
|USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
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