Исследование: активность шифровальщиков в отношении госсектора выросла в 10 раз Безрадостные рекорды Исследователи компании SonicWall объявили, что за первую половину 2021 г. количество атак с использованием шифровальщиков уже превысило показатели всего предыдущего года. За шесть месяцев нового отчетного периода отм

Разработчика VPN и файерволлов «изощренно» взломали через его собственные разработки Киберайкидо Компания SonicWall, известный разработчик средств сетевой безопасности, распространила экстренный бюллетень безопасности, в котором сообщается, что инфраструктура компании взломана. Взломана компания бы

Positive Technologies помогла закрыть 11 уязвимостей в межсетевых экранах SonicWall SonicWall исправила уязвимости в операционной системе SonicOS, обнаруженные экспертом Positive Technologies Никитой Абрамовым. По данным IDC, SonicWall занимает пятое место на глобальном рынке аппаратных средств безопасности. Наиболее серьезная уязвимость CVE-2020-5135, выявленная Никитой Абрамовым (Positive Technologies) и Крейгом Я

Dell анонсировала новую линейку высокоскоростных межсетевых экранов Корпорация Dell представила линейку межсетевых экранов нового поколения Dell SonicWall SuperMassive 9000 Series. По словам разработчиков, она удовлетворяет требованиям ко

Dell покупает американского разработчика решений по сетевой безопасности SonicWall Компания Dell объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении американской компании SonicWall со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния, поставщика решений по сетевой безопа

В VPN Client от SonicWall обнаружена уязвимость Пользователи Global VPN Client от SonicWALL должны устанавливать конфигурационные файлы только с надежных ресурсов, в противном

Антивирус SonicWALL теперь работает автономно Компания SonicWALL объявила о начале выпуска автономного варианта собственного антивирусного клиента.

SonicWALL удалось в четыре раза увеличить скорость работы SSL-акселераторов Компании SonicWALL Inc. удалось увеличить скорость работы криптографических устройств-акселераторов SS