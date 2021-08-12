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SonicWall

SonicWall


12.08.2021 Исследование: активность шифровальщиков в отношении госсектора выросла в 10 раз

Безрадостные рекорды Исследователи компании SonicWall объявили, что за первую половину 2021 г. количество атак с использованием шифровальщиков уже превысило показатели всего предыдущего года. За шесть месяцев нового отчетного периода отм
29.01.2021 Разработчика VPN и файерволлов «изощренно» взломали через его собственные разработки

Киберайкидо Компания SonicWall, известный разработчик средств сетевой безопасности, распространила экстренный бюллетень безопасности, в котором сообщается, что инфраструктура компании взломана. Взломана компания бы
22.10.2020 Positive Technologies помогла закрыть 11 уязвимостей в межсетевых экранах SonicWall

SonicWall исправила уязвимости в операционной системе SonicOS, обнаруженные экспертом Positive Technologies Никитой Абрамовым. По данным IDC, SonicWall занимает пятое место на глобальном рынке аппаратных средств безопасности. Наиболее серьезная уязвимость CVE-2020-5135, выявленная Никитой Абрамовым (Positive Technologies) и Крейгом Я
04.03.2013 Dell анонсировала новую линейку высокоскоростных межсетевых экранов

Корпорация Dell представила линейку межсетевых экранов нового поколения Dell SonicWall SuperMassive 9000 Series. По словам разработчиков, она удовлетворяет требованиям ко
14.03.2012 Dell покупает американского разработчика решений по сетевой безопасности SonicWall

Компания Dell объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении американской компании SonicWall со штаб-квартирой в Сан-Хосе, штат Калифорния, поставщика решений по сетевой безопа
05.12.2007 В VPN Client от SonicWall обнаружена уязвимость

Пользователи Global VPN Client от SonicWALL должны устанавливать конфигурационные файлы только с надежных ресурсов, в противном
26.06.2007 Антивирус SonicWALL теперь работает автономно

Компания SonicWALL объявила о начале выпуска автономного варианта собственного антивирусного клиента.

08.08.2002 SonicWALL удалось в четыре раза увеличить скорость работы SSL-акселераторов

Компании SonicWALL Inc. удалось увеличить скорость работы криптографических устройств-акселераторов SS
23.07.2002 Sonicwall выпустила компактный VPN-коммутатор

Компания Sonicwall выпустила компактное устройство для подключения к виртуальным частным сетям (VPN). С его помощью банкоматы и разные торговые автоматы могут подключаться к банковской сети через интерн

Публикаций - 51, упоминаний - 72

SonicWall и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5120 14
Microsoft Corporation 24652 11
Dell EMC 5035 10
Check Point Software Technologies 761 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1419 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 8
IBM - International Business Machines Corp 9444 8
WatchGuard Technologies 73 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 526 7
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 7
Dell Technologies - Dell Computer 2137 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 6
Fortinet 390 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 5
Intel Corporation 12211 5
Yahoo! 3697 5
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 213 5
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 116 5
PMC-Sierra 73 5
Sycamore Networks - SCMR 56 5
Amazon Inc - Amazon.com 3008 4
Dell Technologies Secureworks 45 4
Cisco - Scientific Atlanta 56 4
Verisign Illuminet 8 4
HP Autonomy - Interwoven 32 4
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 4
HP - Hewlett-Packard 3625 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
Qualcomm Technologies 1827 3
Trend Micro 604 3
HPE - Juniper Networks 427 3
AOL Inc - America Online 1868 3
Broadvision 69 3
Quest Software 41 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
GitHub 826 2
Google LLC 11815 2
Broadcom - VMware 2365 2
HP Inc. 5689 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2729 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1952 10
eBay Inc 1622 5
Cowen - SG Cowen 66 4
Coca-Cola Company 254 3
Merrill Lynch 433 3
McDonald’s - Макдоналдс 198 2
Boeing 1009 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 52 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 2
Лента - Сеть розничной торговли 2090 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
Airbnb 90 1
Francisco Partners Management 20 1
РЖД - Российские железные дороги 1907 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 36 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
Silver Lake Partners 76 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 1
Expedia - Travelocity 60 1
NetRadio - Eden Prairie 7 1
Elliott Management - Elliott Associates 15 1
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 980 1
Резонанс НПП 370 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4135 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1136 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 35 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5460 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4489 7
Linux OS 9995 5
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Microsoft Windows 15705 4
HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen 29 4
SAP Ariba 296 3
Dell Wyse 48 3
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 252 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 3
SonicWall SonicOS 3 2
Google Android 14040 2
Microsoft Windows 10 1766 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 202 2
Microsoft Exchange 1717 2
Fortinet FortiAnalyzer 23 2
Oracle PeopleSoft 418 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 2
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 2
Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing 10 2
FreePik 1013 2
SonicWall SuperMassive 3 2
Dell Statistica 4 2
Dell UltraSharp 48 2
SonicWall Global VPN Client 2 2
JavaScript - JS - язык программирования 1193 1
SEQ - IoT Inspector 10 1
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 23 1
Quora - сайт вопросов и ответов 16 1
Shodan.io - Поисковая система 5 1
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 1
Apple iOS 7831 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services (VCF) 63 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Microsoft Office 3739 1
Intel Core - Семейство процессоров 1202 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 1
Fortinet FortiAP 8 1
Microsoft Office 365 941 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Мельникова Анастасия 381 3
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Dell Michael - Делл Майкл 191 2
Carlson Chuck - Карлсон Чак 6 2
Payne Charles - Пэйн Чарльз 40 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Sheinberg Kenneth - Шайнберг Кеннет 4 2
Cangemi Joe - Канджеми Джо 2 2
Эсламболчизадех Ария 1 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 55 1
Татаринов Тарас 14 1
Valasek Chris - Крис Валасек 9 1
Miller Charles - Миллер Чарли 20 1
Абрамов Никита 13 1
Barnaby Jack - Барнаби Джек 2 1
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 200 1
Кадер Михаил 12 1
Албитов Андрей 31 1
Разумов Илья 13 1
Шевченко Алексей 10 1
Зенкин Денис 262 1
Лепихин Владимир 2 1
Adams Mike - Адамс Майк 2 1
Лукацкий Алексей 119 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Гудилин Олег 30 1
Кураш Антон 32 1
Carty Michael - Карти Майкл 20 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Ляпунов Игорь 121 1
Цибин Валерий 1 1
Swainson John - Суэйнсон Джон 7 1
Момчилович Ирина 28 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Берлизов Владимир 2 1
Бегишев Алексей 1 1
Минаков Антон 1 1
Lewis Mike - Льюис Майк 1 1
Зайцев Михаил 266 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 18
Россия - РФ - Российская федерация 144973 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17095 6
Европа 21791 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2467 4
Европа Восточная 3077 2
Канада 4889 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 2
США - Калифорния 4631 2
Великобритания - Лондон 2387 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13332 2
Германия - Федеративная Республика 12700 2
Япония 13297 2
Земля - планета Солнечной системы 10390 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 1
Австралия - Мельбурн 112 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 1
Африка - Африканский регион 3483 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
США - Техас 991 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 277 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
Канада - Квебек 65 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 1
Европа Западная 1482 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 391 1
США - Массачусетс 505 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Бразилия - Федеративная Республика 2368 1
Азия - Азиатский регион 5547 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7471 1
Франция - Французская Республика 7858 1
Австрия - Австрийская Республика 1310 1
Новая Зеландия 719 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3961 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6182 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 5
ISDEX интернет-индекс 250 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4483 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 716 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 3
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9850 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6134 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1958 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6970 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2172 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2395 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 2
ящик Пандоры 49 1
Exodus 67 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 207 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2418 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4837 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4896 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5850 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1208 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4669 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1753 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 7
CNET Networks - CNET News 1643 5
BleepingComputer - Издание 344 4
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5914 2
Reddit 313 1
Mashable 370 1
KrebsOnSecurity 16 1
Silicon.com 364 1
Bloomberg 1295 1
Fortune 206 1
Vnunet 224 1
heise online - heise security 122 1
AT&T - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
ComputerWire 51 1
The Register - The Register Hardware 1565 1
Internet Stock Report 994 10
S&P 500 558 8
Juniper Research 524 7
IDC - International Data Corporation 4911 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
Gartner - Гартнер 3560 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 2
IHS Infonetics Research 102 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
Thomson Financial - Thomson First Call 382 2
Altman Vilandrie & Company 2 1
Fortune Global 500 286 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Fortune Global 1000 50 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Информзащита Учебный центр 38 1
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
Infosecurity - выставка 63 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2435 2
Black Hat - Конференция 102 1
McAfee FOCUS 2 1
LinuxWorld 52 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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