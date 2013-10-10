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Индексная книга (каталог) CNews*
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HP Autonomy Interwoven

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.10.2013 Джозеф Кован стал новым президентом и исполнительным директором Epicor 1
26.10.2011 Cognitive Technologies выходит на азиатский рынок с новой системой автоматизации бизнес-процессов 1
04.12.2009 Gartner оценила ECM-рынок 2009 1
04.06.2009 Итоги 2008: названы лучшие системы управления веб-контентом 1
31.05.2006 СА объявила о выпуске Introscope 7 1
05.03.2004 WinterGreen Research: рынок систем управления контентом укрепляется 1
08.08.2003 Interwoven купит своего партнера 1
08.08.2003 Рынок ждет громких новостей 1
13.01.2003 NASDAQ за неделю прибавил 4,3% 1
13.01.2003 NASDAQ за неделю прибавил 4,3% 1
08.08.2002 DAM-системы: динамично развивающаяся отрасль корпоративного софтверного рынка 1
12.04.2002 Рынок ПО: Веб-контентом нужно уметь управлять 1
04.04.2002 NASDAQ: рынок напуган бухгалтерией 1
04.04.2002 NASDAQ: рынок напуган бухгалтерией 1
22.10.2001 Несмотря на падение NASDAQ, прошедшая неделя была удачной 1
22.10.2001 Несмотря на падение NASDAQ, прошедшая неделя была удачной 1
19.10.2001 NASDAQ ждет квартальных показателей Microsoft, Sun и eBay 1
19.10.2001 NASDAQ ждет квартальных показателей Microsoft, Sun и eBay 1
19.07.2001 NASDAQ упал из-за квартальных отчетов компаний и заявления главы ФРС 1
19.07.2001 NASDAQ упал из-за квартальных отчетов компаний и заявления главы ФРС 1
16.02.2001 NASDAQ: Ciena тянет вверх, Nortel тащит вниз 1
16.02.2001 NASDAQ: Ciena тянет вверх, Nortel тащит вниз 1
24.01.2001 IBM выыпустила ПО для электронной коммерции WebSphere Commerce Suite Version 5.1 1
24.01.2001 С начала года NASDAQ вырос на 15% 1
06.12.2000 NASDAQ: фантастический день для "быков" 1
06.12.2000 NASDAQ: фантастический день для "быков" 1
24.10.2000 NASDAQ: индекс снизился на 0,42%, объем торгов упал 1
18.10.2000 NASDAQ: котировки снова упали. Intel порадовала, а IBM разочаровала 1
17.10.2000 NASDAQ: трейдеры ожидают финансовых результатов Intel, IBM, Microsoft и Sun 1
13.07.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 12 июля 2000 года 1
10.07.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 7 июля 2000 года 1
06.07.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 3 июля 2000 года 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

HP Autonomy и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Cisco Systems 5372 12
Dell EMC 5180 10
Intel Corporation 12811 10
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
Commerce One - CMRC 176 9
Oracle Corporation 7074 8
Yahoo! 3726 8
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 7
Verizon - WorldCom 501 7
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 7
Sycamore Networks - SCMR 57 7
Check Point Software Technologies 829 6
AOL Inc - America Online 1883 6
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 6
OpenText - Vignette 61 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
HPE - Juniper Networks 460 5
Broadvision 69 5
JDSU - JDS Uniphase 219 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Apple Inc 13156 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
SonicWall 59 4
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 4
Oracle Siebel Systems 519 4
PMC-Sierra 82 4
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 4
Verisign Illuminet 8 4
FreeMarkets 43 3
Adelphia Communications Corporation - Adelphia Business Solutions 42 3
SAP SE 5601 3
HP Autonomy 86 3
OpenText 238 3
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 22
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 21
eBay Inc 1640 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 7
Coca-Cola Company 261 5
Boeing 1031 4
Merrill Lynch 454 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Kratos Defense & Security Solutions - Wireless Facilities Incorporated 8 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
DuPont - Дюпон 101 2
Caterpillar - 93 2
Meta Group 54 2
Prudential Securities 68 2
Expedia - Travelocity 60 2
101Hotels.com 456 2
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 2
Cowen - SG Cowen 66 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 1
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
BMW Group 482 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
American Express - Amex 338 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Верный - торговая сеть 326 1
American Airlines 90 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
WCM - Web Content Management System - система управления веб-содержимым 75 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 523 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 2
CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder 74 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
SAP Ariba 309 9
Microsoft Windows 2000 8678 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
Oracle PeopleSoft 426 4
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 4
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 4
Oracle Java - язык программирования 3469 3
IBM FileNet 140 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 3
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 2
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Stellantis - Jeep Wrangler 6 1
Adobe Macromedia JRun 5 1
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 1
Fujitsu Interstage 3 1
Cognitive Nexus 3 1
Microsoft Content Management Server - MCMS 12 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Linux OS 11533 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 1
Adobe Photoshop 804 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Calypso 25 1
Oracle Hyperion 259 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 6
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Sheinberg Kenneth - Шайнберг Кеннет 4 2
Cangemi Joe - Канджеми Джо 4 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Gunnar Joseph 23 2
Eichler Tracy - Айхлер Трейси 6 2
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 2
Трещук Андрей 22 2
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 2
Carlson Chuck - Карлсон Чак 6 2
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Прасолов Макс 1 1
Williams Dick - Уильямс Дик 2 1
Завилейская Юлия 2 1
Батраева Ольга 2 1
Свешников Александр 1 1
Wright Jason - Райт Джейсон 4 1
Weger Peter - Вегер Питер 1 1
Галл Максим 1 1
Ускова Ольга 174 1
Родионов Александр 31 1
Аксельрод Александр 41 1
Рыжиков Сергей 112 1
Степанов Алексей 12 1
Потапенко Михаил 45 1
Романов Дмитрий 69 1
Курьянов Сергей 162 1
Никонов Григорий 3 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Костерева Катерина 15 1
Афанасьев Алексей 25 1
Храмцовская Наталья 48 1
Галимов Максим 33 1
Кругляков Роман 44 1
Щербина Сергей 14 1
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Индия - Bharat 5870 3
Европа 24964 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Канада 5082 2
Ближний Восток 3154 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 2
США - Флорида 786 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Сингапур - Республика 1953 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Украина 7928 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
США - Аризона 549 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
ISDEX интернет-индекс 250 8
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Exodus 76 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 16
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 7
CNET Networks - CNET News 1643 7
Dow Jones - MarketWatch 334 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
7Hops - Static Media - Women.com 15 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Silicon.com 364 1
VNUNet.com 214 1
Internet Stock Report 994 22
S&P 500 565 15
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 9
CIBC World Markets 41 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Aberdeen Group 53 1
Gartner - Meta Group 8 1
Webtrends 18 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Auburn University - Обернский университет 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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