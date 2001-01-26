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PMC-Sierra

PMC-Sierra

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.01.2001 PMC-Sierra объявила финансовые результаты четвертого квартала

Компания PMC-Sierra, производящая коммуникационные чипы, в четверг сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале составила $62,5 млн. ($0,34 на акцию) при обороте в $231,7 млн. Эти показатели практическ
27.09.2000 PMC-Sierra приобрела SwitchOn Networks за $450 млн. в акциях

Производитель чипов для различного коммуникационного оборудования компания PMC-Sierra Inc. приобрела SwitchOn Networks Inc. за $450 млн. в акциях. SwitchOn Networks изв
14.07.2000 Квартальная прибыль PMC-Sierra составила $39 млн. при обороте $134,1 млн.

Компания PMC-Sierra Inc. опубликовала финансовые результаты второго квартала. Прибыль компании состави
12.07.2000 PMC-Sierra приобретет Quantum Effect за $2,3 млрд.

Разработчик микросхем для коммуникационного и сетевого оборудования компания PMC-Sierra Inc. сообщила о своём намерении приобрести Quantum Effect Devices Inc. Последняя с
30.06.2000 PMC-Sierra приобретет Datum Telegraphic за $125 млн.

Компания PMC-Sierra, выпускающая микросхемы для коммуникационных систем, объявила о своем решении выкупить 92% акций производителя полупроводников для систем беспроводной связи, Datum Telegraphic. В нас

Публикаций - 82, упоминаний - 87

PMC-Sierra и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 46
Cisco Systems 5372 46
Microsoft Corporation 25775 45
Intel Corporation 12811 44
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HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 17
Vitesse Semiconductor 37 16
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
AT&T Inc 1726 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 15
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HPE - Juniper Networks 460 13
Verizon - WorldCom 501 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
KLA Corporation 77 10
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 10
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Silver Lake Partners - Altera 103 10
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 10
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 9
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 9
Oracle Siebel Systems 519 9
Tellabs - NetCore Systems 65 8
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 71
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 69
eBay Inc 1640 34
Merrill Lynch 454 17
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 10
Boeing 1031 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 8
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 7
McDonald’s - Макдоналдс 220 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 7
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 7
Dow Chemical Company (TDCC) 34 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 6
Prudential Securities 68 5
Bank of America - Банк Америки 271 5
Coca-Cola Company 261 5
Miller Tabak & Co 10 4
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 4
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Expedia Group 136 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 4
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 3
Charles Schwab 89 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 14 2
Prudential Financial 52 2
State Street Global Advisors 36 2
Expedia - Travelocity 60 2
RBC Dain Rauscher Wessels 27 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 2
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 32
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 24
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 14
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
SONET/SDH - Synchronous Optical Network - Synchronous Digital Hierarchy - Синхронная оптическая сеть - Технология синхронной цифровой иерархии 108 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
Электроника - Flip chip - метод перевернутого кристалла 16 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
DDR - Double data rate 3083 1
SAP Ariba 309 18
Oracle PeopleSoft 426 8
Linux OS 11533 4
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 3
Procter&Gamble - Gillette 38 2
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
Apple iPhone 6 4861 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 1
Apple iPhone 4 800 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
MP3.com 130 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 12
Hogan Art - Хоган Арт 47 6
Bush George - Буш Джордж 336 5
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 4
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 4
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 4
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 4
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 4
Gunnar Joseph 23 4
Carty Michael - Карти Майкл 20 3
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Carlson Chuck - Карлсон Чак 6 2
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Shah Alkesh - Шах Алкеш 4 2
Niles Dan - Найлс Дэн 9 2
Dorland Dodge - Дорланд Додж 2 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
McManus Thomas - МакМанус Томас 8 2
Bayer Kari - Байер Кари 7 2
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 2
McManus Paul - МакМанус Пол 6 2
Sheinberg Kenneth - Шайнберг Кеннет 4 2
Экафф Маршалл - Acuff Marshall 2 2
Edelstone Mark - Эдельстоун Марк 2 2
Cangemi Joe - Канджеми Джо 4 2
Pickett John - Пикетт Джон 10 2
Bollinger John - Болинджер Джон 4 2
Joseph Cohen Abby - Джозеф Коэн Эбби 12 2
Hill Chuck - Хилл Чак 9 2
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 2
Finnerty Brian - Финнерти Брайан 13 2
Awad James - Оуэд Джеймс 8 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 2
Arbeter Mark - Арбитер Марк 5 2
Lehman Mark - Леман Марк 2 2
Maislos Ariel - Маислос Ариэль 2 1
O'Neill Paul - О'Нил Пол 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 55
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 11
Канада 5082 7
Ирак - Республика 709 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Европа 24964 4
Швеция - Королевство 3782 4
Ближний Восток 3154 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 2
Япония 13807 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Италия - Милан 166 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Индия - Bharat 5870 1
Израиль 2856 1
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 49
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 48
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 45
ISDEX интернет-индекс 250 38
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
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Фондовая биржа - Strong Buy - тип рекомендации на покупку акций 60 6
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 4
Exodus 76 3
Ирак - Война в Персидском заливе 224 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 2
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 68
CNET Networks - CNET News 1643 29
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 25
Dow Jones - MarketWatch 334 10
Известия ИД 770 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 4
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
TheStreet 26 1
Программные продукты и системы 2 1
FT - Financial Times 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
X-Bit Labs 83 1
Internet Stock Report 994 68
S&P 500 565 51
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 35
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 8
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 8
Thomson Financial - Thomson First Call 386 6
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
Webtrends 18 2
Индекс потребительского доверия 20 2
Needham & Company 36 2
Bear Stearns 79 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 8
РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
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