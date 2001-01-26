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PMC-Sierra
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.01.2001
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PMC-Sierra объявила финансовые результаты четвертого квартала
Компания PMC-Sierra, производящая коммуникационные чипы, в четверг сообщила, что ее прибыль в четвертом квартале составила $62,5 млн. ($0,34 на акцию) при обороте в $231,7 млн. Эти показатели практическ
|27.09.2000
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PMC-Sierra приобрела SwitchOn Networks за $450 млн. в акциях
Производитель чипов для различного коммуникационного оборудования компания PMC-Sierra Inc. приобрела SwitchOn Networks Inc. за $450 млн. в акциях. SwitchOn Networks изв
|14.07.2000
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Квартальная прибыль PMC-Sierra составила $39 млн. при обороте $134,1 млн.
Компания PMC-Sierra Inc. опубликовала финансовые результаты второго квартала. Прибыль компании состави
|12.07.2000
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PMC-Sierra приобретет Quantum Effect за $2,3 млрд.
Разработчик микросхем для коммуникационного и сетевого оборудования компания PMC-Sierra Inc. сообщила о своём намерении приобрести Quantum Effect Devices Inc. Последняя с
|30.06.2000
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PMC-Sierra приобретет Datum Telegraphic за $125 млн.
Компания PMC-Sierra, выпускающая микросхемы для коммуникационных систем, объявила о своем решении выкупить 92% акций производителя полупроводников для систем беспроводной связи, Datum Telegraphic. В нас
PMC-Sierra и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP Ariba 309 18
|Oracle PeopleSoft 426 8
|Linux OS 11533 4
|InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 3
|Procter&Gamble - Gillette 38 2
|U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 2
|Apple iPhone 6 4861 2
|Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 2
|IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
|Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 2
|Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
|Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 1
|Apple MacBook Air - Ноутбук 500 1
|Apple iPhone 4 800 1
|Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 1
|РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
|MP3.com 130 1
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 8
|РАН - Российская академия наук 2122 1
|РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
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