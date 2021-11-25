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Электронный акцион интернет-аукцион онлайновый аукцион online auction

СОБЫТИЯ

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25.11.2021 Российский онлайн-аукцион по продаже долгов Debex открывает пан-азиатское отделение

Debex, онлайн-аукцион по продаже просроченных долговых обязательств, запускает пан-азиатское отделение Debex.Asia. Штаб-квартира новой компании разместится на Филиппинах. Новая площадка будет работать
29.06.2021 Debex, международный онлайн-аукцион по продаже просроченных долгов, начинает работу в Юго-Восточной Азии

Debex, онлайн-аукцион, позволяющий юридическим лицам продавать и покупать просроченные долговые обязательства, приступил к операционной деятельности на Филиппинах. Первым успешно проданным лотом стал

26.08.2020 Российский онлайн-аукцион по продаже плохих долгов Debex выходит на рынок США

Debex, онлайн-аукцион, позволяющий юридическим лицам продавать и покупать просроченные долговые обязательства, запускает платформу Debexpert.com в США. Первые торги на площадке ожидаются в ноябре 2020
09.11.2016 CarPrice предлагает автосалонам продавать машины через онлайн-аукцион

Онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice запускает проект CarPrice Trade-in. Как результат, автодилеры формата trade-in могут продавать подержанные машины через онлайн-аукцион, используя технологию диагностики авто и логистику компании, сообщили CNews в CarPrice. Новый продукт CarPrice призван помочь автодилерам формировать цены на подержанные машины и
05.09.2014 В России заработал онлайн-аукцион дебиторской задолженности

1 сентября в России запущен онлайн-аукцион дебиторской задолженности. Теперь бизнесменам стало легче продать дебиторку: им просто нужно выставить накладные на торги и выбрать самое выгодное, по их мнению, предложение по ф
02.08.2012 Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» начал брать комиссию за выставление лота
03.12.2010 Онлайн-аукцион Molotok.ru попросил пользователей сменить пароли

Крупнейший онлайн-аукцион Рунета Molotok.ru недавно попросил некоторых своих пользователей сменить пароли, сообщив о возможной потере личных данных. «В ходе тестирования была выявлена ошибка, которая могл
25.04.2008 Компания «Украинские интернет-аукционы» купила Auction.ru

Компания «Украинские интернет-аукционы», оператор крупнейшего в Украине и второго в СНГ интернет-аукциона Auction.
04.12.2007 Yahoo! и eBay запустят онлайн-аукцион в Японии

Японское отделение компании Yahoo! вчера, 3 декабря, объявило о подписании соглашения с аукционом eBay о совместном проведении интернет-аукционов на территории Японии. Yahoo! Japan и eBay планируют запустить новый веб-сайт на японском языке, с помощью которого пользователи смогут покупать различные вещи и выставлять их
09.11.2007 eBay может купить интернет-аукцион QXL Ricardo

иков, покупателем может стать американский гигант eBay. QXL Ricardo принадлежит крупнейший в Польше интернет-аукцион Allegro, сайты в Украине и Венгрии. В начале сентября 2007 г. QXL Ricardo пр
05.09.2007 Крупнейший онлайн-аукцион под прицелом хакеров: атака на eBay

Масштабный ботнет – «зомбированные» компьютеры, объединенные в сеть – проводит атаку на крупнейший онлайн-аукцион eBay. Вредоносный код подбирает пароли к учетным записям и заражает легитимные веб-сайты со слабой защитой для увеличения своей популяции, выяснили специалисты Aladdin Knowledge

01.09.2007 30% Molotok.ru купили англичане

-консультант ИК «Финам», подчеркивает, что российским пользователям пока так и не удалось «привить» интернет-аукционы в той форме, в какой это удалось во многих зарубежных странах. «В этом отно
01.09.2007 Крупнейший российский интернет-аукцион нашел инвестора

иона Molotok.Ru проданы стратегическому инвестору – компании QXL Ricardo plc. Для совершения сделки интернет-аукцион был выделен в отдельную компанию ООО «Молоток.ру», доли которой распределили
30.03.2005 Мошенники обманывают клиентов интернет-аукционов

Полиция Великобритании предупредила пользователей интернет-аукциона eBay о двух наиболее распространенных способах обмана, успешно применяемых мошенниками. Первый — это предложение «второго шанса» тем, кто не смог приобрести тот или иной

03.02.2005 На интернет-аукцион выставлен бриллиантовый мобильник

На торги на южнокорейском онлайновом аукционе Internet Auction, который является одним из подразделений крупнейшего интернет-аукциона eBay, выставлен мобильный телефон, инкрустированный бриллиантами. Asia Pulse сообщает, что основу «мобильного украшения» составляет телефон Samsung SPH-E3200, который создател
20.01.2005 Прибыль интернет-аукциона eBay выросла на 44%

Чистая прибыль интернет-аукциона eBay в 4 квартале 2004 года выросла более чем на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года, составив $205,39 млн. (31 цент на акцию) против $142,46 млн. (22 центов на

16.06.2003 eBay поглотит китайский интернет-аукцион EachNet

eBay собирается выложить $150 млн. за оставшиеся две трети крупного китайского интернет-аукциона и магазина EachNet. Свой шаг компания объясняет тем, что электронная коммерция в Китае имеет огромный потенциал для роста - с 59 млн. до 86 млн. клиентов до конца года, по дан
14.04.2003 Мошенница из США получила срок за обман покупателей интернет-аукционов

eresa Smith), она же Тереза Айакони (Teresa Iaconi) из штата Массачусетс получила 4 года и 9 месяцев тюремного заключения и три года испытательного срока со штрафом $858 тыс. за обман 350 покупателей интернет-аукционов, оплативших покупки, но не получивших товара. 25-летняя г-жа Смит "работала" подобным образом полтора года и получила $880 тыс. Она якобы продавала компьютеры Apple на eBay и
24.10.2002 Японская Cybird будет проводить интернет-аукционы c использованием мобильных телефонов

пны предложения других. Предмет торгов - бытовая техника, телевизоры и компьютеры. AucSale проводит интернет-аукционы подобного рода с апреля и утверждает, что каждый привлекает порядка 1300 че
17.07.2002 Французское подразделение интернет-аукциона QXL объединится с Aucland.fr

Французское подразделение международной корпорации QXL, специализирующейся в сфере интернет-аукционов, портал QXL.fr объявил о приобретении конкурирующего ресурса Aucland.fr. Сумма сделки не сообщается. Напомним, сервисом Aucland.fr пользовались свыше 450 000 зарегистрированн
05.07.2002 На сайте "Манчестер Юнайтед" запущен интернет-аукцион

ра, программное обеспечение QXL интегрировано в структуру портала клуба, что позволило организовать интернет-аукцион непосредственно на его страницах. Как ожидается, на продажу будут выставлены
17.04.2002 Интернет-аукцион "Молоток.Ру" подключен к платежной системе WebMoney Transfer

Популярный онлайн-аукцион "Молоток.Ру" объявил о том, что теперь услуги аукциона можно при помощи электронного кошелька в системе WebMoney Transfer, что позволяет любому пользователю Сети осуществлять без
18.10.2001 Арестованы воры, сбывавшие краденное на интернет-аукционах

Полиция г. Марселя арестовала банду, которая воровала товары в грузовой зоне аэропорта Мариньян, а затем реализовывала их через интернет-аукцион. Полиция сообщает, что стоимость краденного составила 460 тыс. евро. Воры крали компьютеры, телевизоры, бытовую технику, одежду, в частности, меховые шубы. Затем все это продав
11.10.2001 Интернет-аукцион eBay ускорил слияние с Half.com

ии изменились - не позднее следующего года eBay полностью поглотит Half.com. Это связано с тем, что интернет-аукцион хочет укрепить свои позиции на рынке розничной торговли по фиксированным цен
20.07.2001 Вещи Мадонны выставлены на онлайновый аукцион

Около 70 предметов, принадлежавших певице Мадонне, включая черный бюстгальтер, в котором она выступала во время турне 1987 г., стоимостью $15 тыс., выставлены на интернет-аукцион Sotheby's, сообщает Yahoo!Actualites. Это первый аукцион, на котором продаются вещи известной певицы. На аукционе, который будет продолжаться до 31 июля, выставлены также черно
06.06.2001 Гватемала сегодня проведет первый интернет-аукцион по продаже элитного кофе

Сегодня Гватемала проведет первый интернет-аукцион по продаже элитного кофе. На торги выставлен относительно небольшой лот объемом 948 мешков (1 мешок - 60 кг) кофе элитных сортов (best of the best), поставленный 15 лучшими про
01.06.2001 Жертвой мошенничества на интернет-аукционах стал каждый сотый

Заявления о мошенничествах на интернет-аукционах в США составляют 64% из более чем 30 тыс. исков, поданных на сегодняшний день в Центр по борьбе с мошенничеством в интернете (IFCC. Убытки покупателей, пострадавших от мошенн
23.02.2001 Корейские интернет-аукционы сопротивляются экспансии eBay

Два крупнейших корейских интернет-аукциона - Sellpia и eSale - объявили о слиянии, сообщает NewsBytes. В образовавшейся в результате компании будет работать 80 сотрудников. Ее уставной капитал составит $3,13 млн. Очеви
26.01.2001 SIIA подала в суд на двоих продавцов пиратского ПО на интернет-аукционах

маны с поличным. По словам президента SIIA Кена Уоша (Ken Wasch), продавать нелицензионное ПО через интернет-аукционы глупо, так как они обеспечивают лишь частичную анонимность. SIIA требует от
15.12.2000 Интернет-аукционы - лидеры предпраздничных продаж

упок во время праздничного сезона в США стали аукционы. Количество их посетителей выросло в среднем на 90% по сравнению с прошлым годом. За первую неделю предпраздничных продаж количество посетителей интернет-аукционов выросло на 49,8%, а за вторую - на 62,3% в сравнении с аналогичными периодами прошлого года. Среднее количество уникальных посетителей в день составило 3 млн. человек. По поп
01.12.2000 Акции интернет-аукциона QXL упали до рекордно низкой отметки

Акции европейского интернет-аукциона QXL ricardo, упали 30 ноября до рекордно низкой отметки, сообщает BBC. Это произошло в связи с тем, что компания объявила об увеличении своих потерь в третьем квартале этого г
16.10.2000 Disney и eBay открывают совместный интернет-аукцион

овый аукцион, на котором будут продаваться различные предметы, имеющие отношение к компании (в том числе 4-метровая входная вывеска из Диснейленда), сообщает CNET. На этом сайте также будут ссылки на интернет-аукцион eBay. Согласно 4-летнему соглашению с компанией Walt Disney, eBay будет оказывать услуги хостинга как новому аукциону, так и аукционам, принадлежащих Disney компаний - ABC.Com

03.10.2000 Интернет-аукцион "Молоток. Ру" пригласил в гости Эдуарда Тополя

ционная компания netBridge специализируется на инвестициях в высокотехнологичные проекты. Среди них интернет-аукцион "Молоток.Ру", интернет-магазин 24X7.ru, сайт бесплатного хостинга BOOM.ru, в
28.09.2000 Сегодня РОЦИТ проводит семинар "Интернет-аукцион - это уже бизнес?"

Сегодня РОЦИТ проводит семинар "Интернет-аукцион - это уже бизнес?". На семинаре предполагается обсуждение следующих вопросов
20.09.2000 "Оскар" будет выставлен на онлайновый аукцион

Впервые награда Американской Киноакадемии - статуэтка "Оскар" - будет выставлена на онлайновый аукцион, сообщает АР. На торгах будет продана награда, которую получил американский актер Джеймс Кагней (James Cagney) за роль Джорджа Кохана (George M. Cohan) в фильме "Великие янки
18.09.2000 Интернет-аукцион Молоток.Ру продолжает вводить платные услуги для пользователей

Вслед за открытием Клуба Молоток интернет-аукцион вводит новые платные услуги, которые позволят продавцам привлечь внимание бо
07.09.2000 Строительная Торговая Система запустила интернет-аукцион строительной продукции

продукции, с помощью которого любой пользователь сможет купить или продать строительную продукцию. Интернет-аукцион строительной продукции стал логическим дополнением к существующим сервисам С
22.08.2000 Магазин "Порта.Ру" открыл интернет-аукцион

амеры, а также все остальное, что имеет отношение к миру портативной техники. Для магазина PORTA.ru интернет-аукцион выступает удобным средством продаж новых эксклюзивных товаров, спрос на кото
11.08.2000 Инвестиционный банк Bear Stearns начал продажу корпоративных облигаций с интернет-аукциона

Инвестиционный банк Bear Stearns Cos. Inc. начал продажу корпоративных облигаций с интернет-аукциона, сообщает SV.com. Продажа 10 августа облигаций на общую сумму в $600 млн. стала очередным шагом вперед для компаний, использующих Сети для поиска большего числа инвесторов и у
31.07.2000 В Рунете начал работать еще один онлайновый аукцион

В конце прошлой недели в Рунете начал работать новый онлайновый аукцион, его открытие инициировал российский интернет-магазин "Болеро". Аукцион работает на основе механизма iTrade компании "ИнфоАрт", для участия в аукционе необходимо зарегистриро

Публикаций - 501, упоминаний - 558

Электронный акцион и организации, системы, технологии, персоны:

PayPal 671 58
Yahoo! 3726 53
VK - Mail.Ru Молоток.ру 95 50
Microsoft Corporation 25775 49
Amazon Inc - Amazon.com 3277 43
Google LLC 12690 36
Intel Corporation 12811 26
Cisco Systems 5372 20
Oracle Corporation 7074 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Apple Inc 13156 17
VK - Mail.ru Group 3602 17
Meta Platforms - Facebook 4621 16
AOL Inc - America Online 1883 16
HP - Hewlett-Packard 3662 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 14
Dell EMC 5180 14
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Tradus - QXL Ricardo 20 10
Webmoney - Вебмани.Ру 547 8
Alibaba Group 473 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
AT&T Inc 1726 7
Lenovo Motorola 3566 7
JDSU - JDS Uniphase 219 7
Commerce One - CMRC 176 7
Ростелеком 10948 6
Sony 6739 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Oracle Siebel Systems 519 6
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 6
SAP SE 5601 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Samsung Electronics 11065 4
X Corp - Twitter 2938 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
eBay Inc 1640 327
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 30
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 21
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 14
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 11
Visa International 1993 10
Walmart - Wal-Mart Stores 405 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
Walt Disney Company 647 6
Merrill Lynch 454 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
American Express - Amex 338 5
DST Global - Digital Sky Technologies 229 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 5
SoftBank Group 284 5
Debex - Дебекс 8 5
Sotheby's - Сотбис 29 4
Почта России ПАО 2370 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Coca-Cola Company 261 4
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Priceline.com - online travel agency 139 4
Tiffany & Co 10 3
eBay Inc - Half.com 13 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
American Airlines 90 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Судебная власть - Judicial power 2500 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 4
Ассоциация менеджеров 107 4
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
LICRA - International League Against Racism and Anti-Semitism - Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - Международная Лига Противников Расизма и Антисемитизма 12 1
UEJF - Union des étudiants juifs de France - Союз студентов-евреев Франции - Союз французских еврейских студентов 5 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
АУРЭК - Ассоциация участников рынка электронной коммерции 8 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
International Association of Privacy Professionals - Международная ассоциация профессионалов Конфиденциальность - МАПП 1 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 87
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 55
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 42
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 38
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 23
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
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Microsoft Windows 2000 8678 17
Myspace - социальная сеть 640 8
Craiglist - Крейгслист - Сайт объявлений 37 8
eBay - Shopping.com 21 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 7
Google Android 15244 7
Microsoft Windows 16882 7
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Apple iOS 8583 6
Apple - App Store 3109 6
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Microsoft Windows XP 2431 5
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
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Apple iPad 4012 4
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Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 4
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 4
WSLabi - WabiSabiLabi - интернет-аукцион уязвимостей 5 4
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 3
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Apple iPhone 6 4861 3
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Германия - Федеративная Республика 13221 35
Япония 13807 29
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Канада 5082 16
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Индия - Bharat 5870 14
Испания - Королевство 3840 13
США - Калифорния 4829 13
Швеция - Королевство 3782 12
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 11
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Нидерланды 3746 8
США - Флорида 786 8
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Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 7
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Польша - Республика 2031 6
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США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 6
Нигерия - Федеративная Республика 339 6
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 57
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 54
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
Английский язык 7030 15
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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