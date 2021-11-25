Российский онлайн-аукцион по продаже долгов Debex открывает пан-азиатское отделение Debex, онлайн-аукцион по продаже просроченных долговых обязательств, запускает пан-азиатское отделение Debex.Asia. Штаб-квартира новой компании разместится на Филиппинах. Новая площадка будет работать

Debex, международный онлайн-аукцион по продаже просроченных долгов, начинает работу в Юго-Восточной Азии Debex, онлайн-аукцион, позволяющий юридическим лицам продавать и покупать просроченные долговые обязательства, приступил к операционной деятельности на Филиппинах. Первым успешно проданным лотом стал

Российский онлайн-аукцион по продаже плохих долгов Debex выходит на рынок США Debex, онлайн-аукцион, позволяющий юридическим лицам продавать и покупать просроченные долговые обязательства, запускает платформу Debexpert.com в США. Первые торги на площадке ожидаются в ноябре 2020

CarPrice предлагает автосалонам продавать машины через онлайн-аукцион Онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice запускает проект CarPrice Trade-in. Как результат, автодилеры формата trade-in могут продавать подержанные машины через онлайн-аукцион, используя технологию диагностики авто и логистику компании, сообщили CNews в CarPrice. Новый продукт CarPrice призван помочь автодилерам формировать цены на подержанные машины и

В России заработал онлайн-аукцион дебиторской задолженности 1 сентября в России запущен онлайн-аукцион дебиторской задолженности. Теперь бизнесменам стало легче продать дебиторку: им просто нужно выставить накладные на торги и выбрать самое выгодное, по их мнению, предложение по ф

Онлайн-аукцион Molotok.ru попросил пользователей сменить пароли Крупнейший онлайн-аукцион Рунета Molotok.ru недавно попросил некоторых своих пользователей сменить пароли, сообщив о возможной потере личных данных. «В ходе тестирования была выявлена ошибка, которая могл

Компания «Украинские интернет-аукционы» купила Auction.ru Компания «Украинские интернет-аукционы», оператор крупнейшего в Украине и второго в СНГ интернет-аукциона Auction.

Yahoo! и eBay запустят онлайн-аукцион в Японии Японское отделение компании Yahoo! вчера, 3 декабря, объявило о подписании соглашения с аукционом eBay о совместном проведении интернет-аукционов на территории Японии. Yahoo! Japan и eBay планируют запустить новый веб-сайт на японском языке, с помощью которого пользователи смогут покупать различные вещи и выставлять их

eBay может купить интернет-аукцион QXL Ricardo иков, покупателем может стать американский гигант eBay. QXL Ricardo принадлежит крупнейший в Польше интернет-аукцион Allegro, сайты в Украине и Венгрии. В начале сентября 2007 г. QXL Ricardo пр

Крупнейший онлайн-аукцион под прицелом хакеров: атака на eBay Масштабный ботнет – «зомбированные» компьютеры, объединенные в сеть – проводит атаку на крупнейший онлайн-аукцион eBay. Вредоносный код подбирает пароли к учетным записям и заражает легитимные веб-сайты со слабой защитой для увеличения своей популяции, выяснили специалисты Aladdin Knowledge

30% Molotok.ru купили англичане -консультант ИК «Финам», подчеркивает, что российским пользователям пока так и не удалось «привить» интернет-аукционы в той форме, в какой это удалось во многих зарубежных странах. «В этом отно

Крупнейший российский интернет-аукцион нашел инвестора иона Molotok.Ru проданы стратегическому инвестору – компании QXL Ricardo plc. Для совершения сделки интернет-аукцион был выделен в отдельную компанию ООО «Молоток.ру», доли которой распределили

Мошенники обманывают клиентов интернет-аукционов Полиция Великобритании предупредила пользователей интернет-аукциона eBay о двух наиболее распространенных способах обмана, успешно применяемых мошенниками. Первый — это предложение «второго шанса» тем, кто не смог приобрести тот или иной

На интернет-аукцион выставлен бриллиантовый мобильник На торги на южнокорейском онлайновом аукционе Internet Auction, который является одним из подразделений крупнейшего интернет-аукциона eBay, выставлен мобильный телефон, инкрустированный бриллиантами. Asia Pulse сообщает, что основу «мобильного украшения» составляет телефон Samsung SPH-E3200, который создател

Прибыль интернет-аукциона eBay выросла на 44% Чистая прибыль интернет-аукциона eBay в 4 квартале 2004 года выросла более чем на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года, составив $205,39 млн. (31 цент на акцию) против $142,46 млн. (22 центов на

eBay поглотит китайский интернет-аукцион EachNet eBay собирается выложить $150 млн. за оставшиеся две трети крупного китайского интернет-аукциона и магазина EachNet. Свой шаг компания объясняет тем, что электронная коммерция в Китае имеет огромный потенциал для роста - с 59 млн. до 86 млн. клиентов до конца года, по дан

Мошенница из США получила срок за обман покупателей интернет-аукционов eresa Smith), она же Тереза Айакони (Teresa Iaconi) из штата Массачусетс получила 4 года и 9 месяцев тюремного заключения и три года испытательного срока со штрафом $858 тыс. за обман 350 покупателей интернет-аукционов, оплативших покупки, но не получивших товара. 25-летняя г-жа Смит "работала" подобным образом полтора года и получила $880 тыс. Она якобы продавала компьютеры Apple на eBay и

Японская Cybird будет проводить интернет-аукционы c использованием мобильных телефонов пны предложения других. Предмет торгов - бытовая техника, телевизоры и компьютеры. AucSale проводит интернет-аукционы подобного рода с апреля и утверждает, что каждый привлекает порядка 1300 че

Французское подразделение интернет-аукциона QXL объединится с Aucland.fr Французское подразделение международной корпорации QXL, специализирующейся в сфере интернет-аукционов, портал QXL.fr объявил о приобретении конкурирующего ресурса Aucland.fr. Сумма сделки не сообщается. Напомним, сервисом Aucland.fr пользовались свыше 450 000 зарегистрированн

На сайте "Манчестер Юнайтед" запущен интернет-аукцион ра, программное обеспечение QXL интегрировано в структуру портала клуба, что позволило организовать интернет-аукцион непосредственно на его страницах. Как ожидается, на продажу будут выставлены

Интернет-аукцион "Молоток.Ру" подключен к платежной системе WebMoney Transfer Популярный онлайн-аукцион "Молоток.Ру" объявил о том, что теперь услуги аукциона можно при помощи электронного кошелька в системе WebMoney Transfer, что позволяет любому пользователю Сети осуществлять без

Арестованы воры, сбывавшие краденное на интернет-аукционах Полиция г. Марселя арестовала банду, которая воровала товары в грузовой зоне аэропорта Мариньян, а затем реализовывала их через интернет-аукцион. Полиция сообщает, что стоимость краденного составила 460 тыс. евро. Воры крали компьютеры, телевизоры, бытовую технику, одежду, в частности, меховые шубы. Затем все это продав

Интернет-аукцион eBay ускорил слияние с Half.com ии изменились - не позднее следующего года eBay полностью поглотит Half.com. Это связано с тем, что интернет-аукцион хочет укрепить свои позиции на рынке розничной торговли по фиксированным цен

Вещи Мадонны выставлены на онлайновый аукцион Около 70 предметов, принадлежавших певице Мадонне, включая черный бюстгальтер, в котором она выступала во время турне 1987 г., стоимостью $15 тыс., выставлены на интернет-аукцион Sotheby's, сообщает Yahoo!Actualites. Это первый аукцион, на котором продаются вещи известной певицы. На аукционе, который будет продолжаться до 31 июля, выставлены также черно

Гватемала сегодня проведет первый интернет-аукцион по продаже элитного кофе Сегодня Гватемала проведет первый интернет-аукцион по продаже элитного кофе. На торги выставлен относительно небольшой лот объемом 948 мешков (1 мешок - 60 кг) кофе элитных сортов (best of the best), поставленный 15 лучшими про

Жертвой мошенничества на интернет-аукционах стал каждый сотый Заявления о мошенничествах на интернет-аукционах в США составляют 64% из более чем 30 тыс. исков, поданных на сегодняшний день в Центр по борьбе с мошенничеством в интернете (IFCC. Убытки покупателей, пострадавших от мошенн

Корейские интернет-аукционы сопротивляются экспансии eBay Два крупнейших корейских интернет-аукциона - Sellpia и eSale - объявили о слиянии, сообщает NewsBytes. В образовавшейся в результате компании будет работать 80 сотрудников. Ее уставной капитал составит $3,13 млн. Очеви

SIIA подала в суд на двоих продавцов пиратского ПО на интернет-аукционах маны с поличным. По словам президента SIIA Кена Уоша (Ken Wasch), продавать нелицензионное ПО через интернет-аукционы глупо, так как они обеспечивают лишь частичную анонимность. SIIA требует от

Интернет-аукционы - лидеры предпраздничных продаж упок во время праздничного сезона в США стали аукционы. Количество их посетителей выросло в среднем на 90% по сравнению с прошлым годом. За первую неделю предпраздничных продаж количество посетителей интернет-аукционов выросло на 49,8%, а за вторую - на 62,3% в сравнении с аналогичными периодами прошлого года. Среднее количество уникальных посетителей в день составило 3 млн. человек. По поп

Акции интернет-аукциона QXL упали до рекордно низкой отметки Акции европейского интернет-аукциона QXL ricardo, упали 30 ноября до рекордно низкой отметки, сообщает BBC. Это произошло в связи с тем, что компания объявила об увеличении своих потерь в третьем квартале этого г

Disney и eBay открывают совместный интернет-аукцион овый аукцион, на котором будут продаваться различные предметы, имеющие отношение к компании (в том числе 4-метровая входная вывеска из Диснейленда), сообщает CNET. На этом сайте также будут ссылки на интернет-аукцион eBay. Согласно 4-летнему соглашению с компанией Walt Disney, eBay будет оказывать услуги хостинга как новому аукциону, так и аукционам, принадлежащих Disney компаний - ABC.Com

Интернет-аукцион "Молоток. Ру" пригласил в гости Эдуарда Тополя ционная компания netBridge специализируется на инвестициях в высокотехнологичные проекты. Среди них интернет-аукцион "Молоток.Ру", интернет-магазин 24X7.ru, сайт бесплатного хостинга BOOM.ru, в

Сегодня РОЦИТ проводит семинар "Интернет-аукцион - это уже бизнес?" Сегодня РОЦИТ проводит семинар "Интернет-аукцион - это уже бизнес?". На семинаре предполагается обсуждение следующих вопросов

"Оскар" будет выставлен на онлайновый аукцион Впервые награда Американской Киноакадемии - статуэтка "Оскар" - будет выставлена на онлайновый аукцион, сообщает АР. На торгах будет продана награда, которую получил американский актер Джеймс Кагней (James Cagney) за роль Джорджа Кохана (George M. Cohan) в фильме "Великие янки

Интернет-аукцион Молоток.Ру продолжает вводить платные услуги для пользователей Вслед за открытием Клуба Молоток интернет-аукцион вводит новые платные услуги, которые позволят продавцам привлечь внимание бо

Строительная Торговая Система запустила интернет-аукцион строительной продукции продукции, с помощью которого любой пользователь сможет купить или продать строительную продукцию. Интернет-аукцион строительной продукции стал логическим дополнением к существующим сервисам С

Магазин "Порта.Ру" открыл интернет-аукцион амеры, а также все остальное, что имеет отношение к миру портативной техники. Для магазина PORTA.ru интернет-аукцион выступает удобным средством продаж новых эксклюзивных товаров, спрос на кото

Инвестиционный банк Bear Stearns начал продажу корпоративных облигаций с интернет-аукциона Инвестиционный банк Bear Stearns Cos. Inc. начал продажу корпоративных облигаций с интернет-аукциона, сообщает SV.com. Продажа 10 августа облигаций на общую сумму в $600 млн. стала очередным шагом вперед для компаний, использующих Сети для поиска большего числа инвесторов и у