Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

U.S. Environmental Protection Agency EPA Агентство по охране окружающей среды США

U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США

СОБЫТИЯ


27.10.2021 Власти США бьют тревогу из-за хакерских атак на канализацию страны 1
23.01.2018 Цветущие водоросли загрязняют воздух токсинами за сотни километров от берега 1
25.09.2017 Грязный воздух вызывает почечную недостаточность 1
23.01.2014 Прорыв: Создана батарейка из сахара с емкостью в 10 раз больше, чем у Li-Ion 1
17.12.2012 ИБП Schneider Electric получили сертификат Energy Star 1
29.10.2012 Агентство защиты природы США внедряет Office 365 1
05.03.2012 ГЛОНАСС предупредит землян об ураганах и цунами 1
22.07.2011 Energy star вводит новый рейтинг 1
08.04.2011 Facebook раскроет секреты своих серверов всем желающим 1
05.04.2010 Энергоэффективность серверов IBM на базе Power7 соответствует требованиям Energy Star 1
01.04.2008 IBM временно запретили участвовать в федеральных тендерах США 1
19.11.2007 Экологи США добились успехов в сокращении "кислотных дождей" 1
14.06.2007 Google и Microsoft объединились ради общей цели 1
14.06.2007 Intel, Google объединяются с целью защиты окружающей среды 1
08.02.2007 Создан эталон пыли 1
27.07.2005 К тефлону "прилипло" обвинение в канцерогенности 1
03.02.2005 Покойся с миром, мобильник 1
21.09.2004 Мобильники: Минздрав не предупреждает, боясь скандала 1
14.11.2001 На Comdex были представлены первые системы с концепцией Intel IAPC 1
26.03.2001 Intel отмечена наградой U.S. ENERGY STAR за создание технологии Instantly Available PC 1
04.11.2000 Intel получила премию природоохранного управления США за технологию IAPC - "постоянно доступный ПК" 1
04.11.2000 Intel получила премию природоохранного управления США за технологию IAPC - "постоянно доступный ПК" 1
19.09.2000 Работайте дома! 1
19.09.2000 Nortel объявила программу развития "виртуальных офисов" с надомными рабочими местами 1
17.04.2000 Сервер ассоциации кинематографии Америки, возможно, причастен к DoS атакам 1
17.03.2000 Сайт ФБР во второй раз подвергся атаке 1
10.03.2000 Эксперт из университета Carnegie Melon обратился к Конгрессу США с критикой в адрес разработчиков систем информационной безопасности 1
18.02.2000 Опасаясь атак хакеров, Агентство по Охране Окружающей Среды США закрыло свой сайт 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

U.S. Environmental Protection Agency и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12541 8
Microsoft Corporation 25236 7
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
Dell EMC 5092 4
Google LLC 12255 3
Yahoo! 3707 3
HP - Hewlett-Packard 3644 3
Samsung Electronics 10625 2
Lenovo Group 2361 2
Apple Inc 12628 2
HP Inc. 5761 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
Intel Digital Enterprise Group 29 2
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 109 2
Phoenix Technologies - Phoenix Software Associates - Phoenix NAP 23 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 1
Meta Platforms - Facebook 4531 1
LG Electronics 3675 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
AMD - Advanced Micro Devices 4468 1
Toshiba Corporation 2955 1
Acer Group - Acer Inc 2657 1
Schneider Electric 591 1
Sony 6634 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
AOL Inc - America Online 1878 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
MiTAC 81 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Honeywell 294 1
eBay Inc 1631 1
UPS 210 1
DuPont - Дюпон 101 1
Lockheed Martin 767 1
Daewoo 102 1
NSPO - National Space Organization - Национальное космическое агентство Тайваня 4 1
UK Met Office - The United Kingdom Meteorological Office - Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства 6 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 106 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
Australian Bureau of Meteorology - Бюро метеорологии - Метеорологическое бюро Австралии 1 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 7 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 69 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
Междисциплинарная ассоциация экологической медицины 1 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 152 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 2
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 63 2
Вентилятор - Fan 1028 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 2
Virtual office - Виртуальный офис 212 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4149 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2819 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4380 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 714 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1026 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1902 2
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 2
Intel Pentium III 781 2
Microsoft Windows XP 2419 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
Microsoft Office 365 981 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 1
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 49 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 52 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 2
Giannandrea John - Джаннандреа Джон 5 1
Stern David - Штерн Дэйвид 1 1
Meyers Robert - Майерс Роберт 3 1
Donoghue John - Донахью Джон 5 1
Larry Page - Ларри Пейдж 195 1
Пешков Дмитрий 23 1
Григорьев Юрий 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 27
Европа 24634 5
Канада 4985 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 2
Франция - Французская Республика 7975 2
США - Калифорния 4775 2
США - Нью-Джерси 302 2
США - Колумбия - Вашингтон 1449 2
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 109 2
США - Миссури - Сент-Луис 77 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Япония 13547 1
Америка - Американский регион 2188 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Китай - Тайвань 4136 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
США - Торонто 271 1
США - Орегон 253 1
США - Огайо 289 1
США - Невада 213 1
США - Северная Каролина 320 1
США - Мэриленд 294 1
США - Висконсин 111 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Африка - Сахара - пустыня 90 1
США - Монтана 52 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 1
США - Канзас 28 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 1
США - Западная Виргиния 43 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Энергетика - Energy - Energetically 5524 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 3
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 113 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 873 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Свинец - Plumbum - химический элемент 134 1
Биология - Альгология - Водоросли 83 1
Химия - Кадмий - Cadmium - химический элемент 36 1
Mixter Хакер 24 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 1
Зоология - наука о животных 2791 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
GigaOM 71 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews Мишень 172 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще