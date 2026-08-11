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Все категории 199373
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США Канзас

США - Канзас

СОБЫТИЯ


11.08.2026 Местные власти США запретили строительство более 500 дата-центров 1
17.07.2024 Создатели детекторов оружия на ИИ из США использует лоббистов, чтобы писать под себя законы и получать гранты 1
27.10.2021 Власти США бьют тревогу из-за хакерских атак на канализацию страны 1
20.05.2018 Как сверхновые приводят к массовым вымираниям 1
07.09.2017 Хакеры получили доступ к управлению энергокомпаниями в США и Европе 1
15.02.2017 Apple выступает против «Права на ремонт» смартфонов 1
09.09.2015 Богатый улов воздушной рыбалки 1
03.02.2012 Мобильность наступает. СЭД готова к встрече 1
18.01.2012 Лигнин справится с главной проблемой России 2
25.06.2008 NASA хранит тайну лунного ковшика 1
17.06.2008 23 февраля 2008 года: капельки воды привели к трагедии 1
12.05.2008 Волна торнадо обрушилась на США 1
31.10.2007 Мировой рынок насытился метеоритами 1
23.07.2007 США: студентов-пиратов будут отключать от сети студгородка 1
16.05.2007 США уравняет роялти для интернет-радиостанций 1
25.11.2005 Обзор игр для PSP: Fired Up и Virtua Tennis: World Tour 1
29.07.2005 Фосетт готовится к новому беспосадочному перелету 1
29.07.2005 Фосетт готовится к новому беспосадочному перелету 1
27.07.2005 Tietech разработала видеорекордер для полицейских машин 1
27.07.2005 Tietech разработала видеорекордер для полицейских машин 1
22.06.2005 В США скончался изобретатель микропроцессора 1
14.04.2005 В США решают судьбу химер 1
14.04.2005 В США решают судьбу химер 1
04.03.2005 Фоссет завершил свой беспосадочный перелет 1
04.03.2005 Фоссет завершил свой беспосадочный перелет 1
28.02.2005 GlobalFlayer отправляется в кругосветный перелет 1
28.02.2005 GlobalFlayer отправляется в кругосветный перелет 1
18.03.2002 Еще 25 штатов присоединились к борьбе против Microsoft 1
11.11.1999 Подан второй иск против RealNetworks, получавшей информацию о музыкальных вкусах пользователей 1

Публикаций - 29, упоминаний - 30

США и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Apple Inc 13161 2
Virgin Group 145 2
Акроним 1 1
SAP SE 5604 1
Microsoft Corporation 25778 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Sony 6739 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Trellix - FireEye 63 1
DJI 96 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
TI - Texas Instruments Incorporated 848 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
Sandworm Team - Хакерская группировка 5 1
Совкомбанк Совесть 279 2
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 2
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
John Deere - Джон Дир 29 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5971 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 196 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5430 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4952 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3442 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 648 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35022 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16982 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12210 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10258 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7895 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26807 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10204 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18336 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3237 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 526 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 180 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 135 1
Транспорт - Автомобилестроение - Джип - Jeep 85 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3321 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9927 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5028 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 1
Оцифровка - Digitization 5190 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12253 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15437 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26257 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4433 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3710 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13964 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5142 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10013 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33506 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4638 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14274 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13063 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11813 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8518 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - Virgin Atlantic GlobalFlyer 9 4
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 4
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 1
DJI Phantom 10 1
Недобросовестная конкуренция 57 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7624 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15249 1
Google Dragonfly 34 1
Microsoft Windows PowerShell 250 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
IBM PC DOS 42 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 25 1
ЭОС АРМ руководителя 79 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 6
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 3
Rutan Burt - Рутан Барт 12 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 66 2
Пешков Дмитрий 45 1
Груман Гален 2 1
Desler Jim - Деслер Джим 17 1
Thatcher Margaret - Тэтчер Маргарет 11 1
Kilby Jack - Килби Джек 4 1
Edison Thomas - Эдисон Томас 17 1
Мельникова Анастасия 440 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Ford Henry - Форд Генри 20 1
Wyden Ron - Уайден Рон 21 1
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 19 1
Макаров Станислав 118 1
Симонов Игорь 103 1
Курникова Анна 27 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 15
Земля - планета Солнечной системы 10867 8
США - Нью-Йорк 3181 4
США - Флорида 787 4
Россия - РФ - Российская федерация 166281 3
Япония 13808 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 3
США - Орегон 255 3
США - Мэриленд 299 3
Великобритания - Лондон 2433 2
Украина 7928 2
США - Калифорния 4829 2
США - Нью-Джерси 307 2
США - Аризона 549 2
США - Колорадо 385 2
США - Массачусетс 518 2
США - Мичиган 274 2
США - Невада 214 2
США - Миссури - Канзас-Сити 107 2
США - Миссури 129 2
США - Висконсин 118 2
США - Миннесота 198 2
США - Айова 129 2
США - Теннесси 125 2
США - Арканзас 63 2
США - Миссисипи 65 1
США - Гуам - Марианские острова 42 1
Казахстан - Республика 6050 1
Европа 24967 1
Армения - Республика 2450 1
Беларусь - Белоруссия 6293 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3643 1
Франция - Французская Республика 8177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14811 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Грузия 1332 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6176 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8848 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21662 4
Зоология - наука о животных 2888 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57713 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8251 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1714 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1291 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1008 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1907 2
Йена - денежная единица Японии 503 2
Биоэтика 2 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1400 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5111 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8986 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7536 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4670 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1729 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2013 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2713 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6695 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 587 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 292 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 1
Спорт - Теннис 75 1
Целлюлозно-бумажное производство - Целлюлозно-бумажная промышленность 26 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10353 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6169 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3093 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11691 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
NYT - The New York Times 1101 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
AP - Associated Press 2007 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6097 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Ars Technica 450 1
IBT - International Business Times 14 1
InformationWeek 241 1
Future - Space.com 200 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
InfoWorld 56 1
Times 661 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews Мишень 186 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 390 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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