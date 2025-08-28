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США Невада
СОБЫТИЯ
|28.08.2025
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Кибератака парализовала госсети штата Невада
Понедельник выходной Губернатор штата Невада Джозеф Ломбардо (Joseph Lombardo) распорядился закрыть на весь понедельник все госучре
|05.05.2025
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«DатаРу Облако» реализовала миграцию сервисов для крупнейшего FMCG-дистрибьютора на Дальнем Востоке
Компания «Эником Невада групп» — дистрибьютор продуктов питания на Дальнем Востоке — успешно завершила миграцию своих ИТ-сервисов на облачную платформу «DатаРу Облако». Новый облачный провайдер обеспечил заказч
|20.02.2025
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Сеть «Реми» и ГК «Невада» расширяют возможности для поставщиков на Дальнем Востоке: подключение к «Тензору»
Торговые сети Дальнего Востока «Реми» и ГК «Невада» заключили партнерство с оператором ЭДО и EDI Saby (продукт компании «Тензор»). Кроме того, еще несколько крупных сетей региона находятся в процессе подключения. Об этом CNews сообщили п
|25.09.2015
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ТТК расширил сотрудничество с компанией «Невада Опт»
Компания ТТК сообщила о расширении сотрудничества c компанией «Невада Опт» в Хабаровске. В рамках заключенного договора, макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК («ТТК-Дальний Восток»), увеличил для «Невада Опт» скорость доступа в инте
|08.05.2012
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Автомобили Google без водителей пустили на дороги
RX450h. "Мы крайне рады получить первую лицензию на тестирование автономных транспортных средств в Неваде, - заявили в Google. - Мы уверены, что это позволит нам ускорить разработку технологии
|01.03.2012
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Машины-роботы поедут по Неваде, получив права
с Бреслоу был приглашен в Маунтин-Вью для тестирования робота-автомобиля Google. И вот, с 1 марта в Неваде официально разрешили выдавать водительское удостоверение… роботам, которые повезут пас
|23.12.2011
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Штат Невада может легализовать у себя онлайн-покер
еделах Невады. Организация Nevada Gaming Control Board, которая является регулятором азартных игр в Неваде, на следующей неделе планирует провести голосование, которое позволит решить, принимат
|17.10.2008
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ВВС США отбомбились по грузовику в Неваде
-служба ВВС США, 15 октября 2008 года самолет ВВС США, тип которого не указывается, сумел поразить инертным боеприпасом гражданский грузовик, перемещавшийся по дороге вблизи авиабазы "Неллис" в штате Невада. Из скудного сообщения пресс-службы известно, что в этот день самолет 57 крыла боевого командования ВВС США произвел сброс инертного боеприпаса BDU-33 калибра 12,5 кг (25 фунтов). В наст
|31.07.2008
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В Неваде разбился американский истребитель F-15
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в американском штате Невада во время тренировочных полетов разбился истребитель F-15 ВВС США, в результате чего один из пилотов погиб, второй получил ранения. Крушение произошло утром 30 июля. Всего на борту самоле
|30.07.2008
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В медцентре штата Невада взломана БД с данными 128 тыс. пациентов
Медицинский центр Святой Марии (Saint Mary’s Regional Medical Center), расположенный в городе Рено (Reno), штат Невада, не сумел противостоять атаке неизвестного хакера. Как сообщает издание Reno Gazette-Journal, взломщик смог получить доступ к проприетарной базе данных, содержавшей приватную информацию
|12.02.2007
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Покорение Луны начнется на ядерном полигоне в Неваде?
райд (Sheldon Freid) предложил НАСА использовать для отработки технологий посадки на Луну, приобретения опыта передвижения по ней и выполнения научной программы бывший ядерный испытательный полигон в Неваде. Полигон, на котором с 1951 г. проводились испытания ядерных и водородных зарядов, отличается большим разнообразием форм рельефа, типа грунта, а также большим количеством "рукотворных" к
|13.02.2006
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Крупнейшую солнечную электростанцию построят в Неваде
151; отметил сенатор Рэндольф Таунсенд (Randolph Townsend), один из апологетов идеи использования в Неваде возобновляемых источников энергии. — Появляется возможность показать общественнос
|13.02.2006
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Крупнейшую солнечную электростанцию построят в Неваде
151; отметил сенатор Рэндольф Таунсенд (Randolph Townsend), один из апологетов идеи использования в Неваде возобновляемых источников энергии. — Появляется возможность показать общественнос
|09.12.2004
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Госорганы штата Невада внедрят решения SAP
Государственные органы власти графства Кларк (штат Невада) выбрали решение mySAP ERP для повышения прозрачности работы и создания основы для построения электронного управления. Цель проекта — предоставление гражданам штата с населением 1,6
|12.08.2004
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Рекорд на дальность связи установлен в Неваде
новила связь на расстоянии 89 км. с помощью обычных USB-радиоадаптеров без использования дополнительных усилителей. В качестве антенн использовались спутниковые тарелки. Рекорд зафиксирован в пустыне Невада во время ежегодного соревнования Defcon WiFi Shootout.
|05.03.2002
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MTC открыла роуминг с оператором Cingular Wireless в Калифорнии и Неваде
ильные ТелеСистемы" объявила об открытии с 5 марта 2002 г. роуминга с американским оператором GSM-1900 "Cingular Wireless LLC - Cingular West network" (Pacific Bell) с покрытием в штатах Калифорния и Невада.
|16.10.2000
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Штат Невада разрешил азартные игры в Сети
Резиденты штата Невада смогут играть в азартные игры в интернете со своих домашних компьютеров, так решило Бюро по Контролю за Играми, сообщает CNET. Virtgame.com, компания, предлагающая систему для игры в Сет
|20.06.2000
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Суд штата Невада отверг иск против Microosoft за завышенную стоимость Windows 98
После того, как суд признал Microsoft монополией, в США был подан ряд исков против корпорации на завышенные, по мнению истцов, цены на программные продукты. Вчера суд штата Невада в очередной раз отверг такой иск. По закону, покупатель не может предъявлять претензии к стоимости продукта компании, если не имела место быть прямая продажа. Таким образом, еще 130 подо
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