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США Невада

США - Невада

СОБЫТИЯ


28.08.2025 Кибератака парализовала госсети штата Невада

Понедельник выходной Губернатор штата Невада Джозеф Ломбардо (Joseph Lombardo) распорядился закрыть на весь понедельник все госучре
05.05.2025 «DатаРу Облако» реализовала миграцию сервисов для крупнейшего FMCG-дистрибьютора на Дальнем Востоке

Компания «Эником Невада групп» — дистрибьютор продуктов питания на Дальнем Востоке — успешно завершила миграцию своих ИТ-сервисов на облачную платформу «DатаРу Облако». Новый облачный провайдер обеспечил заказч
20.02.2025 Сеть «Реми» и ГК «Невада» расширяют возможности для поставщиков на Дальнем Востоке: подключение к «Тензору»

Торговые сети Дальнего Востока «Реми» и ГК «Невада» заключили партнерство с оператором ЭДО и EDI Saby (продукт компании «Тензор»). Кроме того, еще несколько крупных сетей региона находятся в процессе подключения. Об этом CNews сообщили п
25.09.2015 ТТК расширил сотрудничество с компанией «Невада Опт»

Компания ТТК сообщила о расширении сотрудничества c компанией «Невада Опт» в Хабаровске. В рамках заключенного договора, макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК («ТТК-Дальний Восток»), увеличил для «Невада Опт» скорость доступа в инте
08.05.2012 Автомобили Google без водителей пустили на дороги

RX450h. "Мы крайне рады получить первую лицензию на тестирование автономных транспортных средств в Неваде, - заявили в Google. - Мы уверены, что это позволит нам ускорить разработку технологии
01.03.2012 Машины-роботы поедут по Неваде, получив права

с Бреслоу был приглашен в Маунтин-Вью для тестирования робота-автомобиля Google. И вот, с 1 марта в Неваде официально разрешили выдавать водительское удостоверение… роботам, которые повезут пас
23.12.2011 Штат Невада может легализовать у себя онлайн-покер

еделах Невады. Организация Nevada Gaming Control Board, которая является регулятором азартных игр в Неваде, на следующей неделе планирует провести голосование, которое позволит решить, принимат
17.10.2008 ВВС США отбомбились по грузовику в Неваде

-служба ВВС США, 15 октября 2008 года самолет ВВС США, тип которого не указывается, сумел поразить инертным боеприпасом гражданский грузовик, перемещавшийся по дороге вблизи авиабазы "Неллис" в штате Невада. Из скудного сообщения пресс-службы известно, что в этот день самолет 57 крыла боевого командования ВВС США произвел сброс инертного боеприпаса BDU-33 калибра 12,5 кг (25 фунтов). В наст
31.07.2008 В Неваде разбился американский истребитель F-15

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в американском штате Невада во время тренировочных полетов разбился истребитель F-15 ВВС США, в результате чего один из пилотов погиб, второй получил ранения. Крушение произошло утром 30 июля. Всего на борту самоле
30.07.2008 В медцентре штата Невада взломана БД с данными 128 тыс. пациентов

Медицинский центр Святой Марии (Saint Mary’s Regional Medical Center), расположенный в городе Рено (Reno), штат Невада, не сумел противостоять атаке неизвестного хакера. Как сообщает издание Reno Gazette-Journal, взломщик смог получить доступ к проприетарной базе данных, содержавшей приватную информацию

12.02.2007 Покорение Луны начнется на ядерном полигоне в Неваде?

райд (Sheldon Freid) предложил НАСА использовать для отработки технологий посадки на Луну, приобретения опыта передвижения по ней и выполнения научной программы бывший ядерный испытательный полигон в Неваде. Полигон, на котором с 1951 г. проводились испытания ядерных и водородных зарядов, отличается большим разнообразием форм рельефа, типа грунта, а также большим количеством "рукотворных" к
13.02.2006 Крупнейшую солнечную электростанцию построят в Неваде

151; отметил сенатор Рэндольф Таунсенд (Randolph Townsend), один из апологетов идеи использования в Неваде возобновляемых источников энергии. — Появляется возможность показать общественнос
13.02.2006 Крупнейшую солнечную электростанцию построят в Неваде

151; отметил сенатор Рэндольф Таунсенд (Randolph Townsend), один из апологетов идеи использования в Неваде возобновляемых источников энергии. — Появляется возможность показать общественнос
09.12.2004 Госорганы штата Невада внедрят решения SAP

Государственные органы власти графства Кларк (штат Невада) выбрали решение mySAP ERP для повышения прозрачности работы и создания основы для построения электронного управления. Цель проекта — предоставление гражданам штата с населением 1,6
12.08.2004 Рекорд на дальность связи установлен в Неваде

новила связь на расстоянии 89 км. с помощью обычных USB-радиоадаптеров без использования дополнительных усилителей. В качестве антенн использовались спутниковые тарелки. Рекорд зафиксирован в пустыне Невада во время ежегодного соревнования Defcon WiFi Shootout.
05.03.2002 MTC открыла роуминг с оператором Cingular Wireless в Калифорнии и Неваде

ильные ТелеСистемы" объявила об открытии с 5 марта 2002 г. роуминга с американским оператором GSM-1900 "Cingular Wireless LLC - Cingular West network" (Pacific Bell) с покрытием в штатах Калифорния и Невада.
16.10.2000 Штат Невада разрешил азартные игры в Сети

Резиденты штата Невада смогут играть в азартные игры в интернете со своих домашних компьютеров, так решило Бюро по Контролю за Играми, сообщает CNET. Virtgame.com, компания, предлагающая систему для игры в Сет
20.06.2000 Суд штата Невада отверг иск против Microosoft за завышенную стоимость Windows 98

После того, как суд признал Microsoft монополией, в США был подан ряд исков против корпорации на завышенные, по мнению истцов, цены на программные продукты. Вчера суд штата Невада в очередной раз отверг такой иск. По закону, покупатель не может предъявлять претензии к стоимости продукта компании, если не имела место быть прямая продажа. Таким образом, еще 130 подо

Публикаций - 215, упоминаний - 245

США и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12769 22
Microsoft Corporation 25846 16
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 12
Apple Inc 13255 11
Amazon Inc - Amazon.com 3300 8
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 7
LeEco - LeTV 61 7
Codemasters 244 6
AT&T South - BellSouth 234 6
X Corp - Twitter 2942 6
IBM - International Business Machines Corp 9717 6
HP Inc. 5907 6
Oracle Corporation 7099 6
AT&T Inc 1726 6
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 5
Le.com - Leshi Internet Information and Technology Corp 13 5
Alibaba Group 480 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 5
9673 5
Tencent 192 5
Samsung Electronics 11125 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1704 4
Yandex - Яндекс 9326 4
Meta Platforms - Facebook 4631 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 4
PayPal 675 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 4
Nvidia Corp 4066 4
CGN Dasheng Electron Accelerator Technology Company 4 3
SAP SE 5625 3
Cisco Systems 5378 3
Schneider Electric 615 3
Sony 6754 3
Deutsche Telekom 956 3
HP - Hewlett-Packard 3667 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Kitty Hawk Corporation 5 2
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 2
Tesla Motors 472 16
Faraday Future - FF 15 7
Lockheed Martin 778 5
Volvo Cars 263 5
Sunac China 5 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 507 3
Tesla Gigafactory 6 3
Microsoft - LinkedIn 706 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 538 3
Volkswagen Audi Group 233 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 2
Toyota - Lexus 107 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
CSXT - Civilian Space Xploration Team 2 2
Chevrolet 42 2
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 2
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 15 2
eBay Inc 1642 2
BMW Group 485 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 2
Boeing 1032 2
Block - Square 203 2
Uber 365 2
Ferrari NV 159 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Грозненская ТЭС - тепловая электростанция 5 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
AECOM 10 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 11 1
Ant Financial Services Group 5 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5998 13
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 7
Судебная власть - Judicial power 2521 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1700 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 635 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 652 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 345 4
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 292 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 111 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 556 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 3
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 8 2
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 2
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3454 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Iowa DOT - Iowa Department of Transportation - Департамент транспорта штата Айова 2 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 65 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5462 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 4
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 1
AGA - American Gaming Association - Американская игровая ассоциация 1 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10288 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35589 18
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10283 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3746 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13050 6
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13251 5
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11907 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7569 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1361 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13088 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Microsoft Windows 16975 5
Baidu 303 5
Toyota Prius 50 4
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 4
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 4
Linux OS 11622 4
Apple iPhone 6 4860 4
Tesla Model S 80 3
Ford Escape Hybrid 11 3
OpenAI - ChatGPT 756 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5819 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 709 3
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 22 2
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 312 2
Microsoft Windows XP 2433 2
Acer Predator 247 2
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 57 2
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Amazon Scout 39 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 670 1
GM Cadillac Escalade 8 1
Microsoft Windows 98 452 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 1
Volkswagen Touareg 12 1
Craiglist - Крейгслист - Сайт объявлений 37 1
Amazon Web Services - AWS IoT Core 1 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 7 1
IBM Maximo Asset Management 60 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 472 9
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 7
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 7
Michaelson Ky - Майклсон Кай 4 4
Larry Page - Ларри Пейдж 198 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 4
Шендеров Владимир 4 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 933 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 321 3
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 2
Sampson Victoria - Сэмпсон Виктории 2 2
Jahnke William - Янк Уильям 2 2
Parasida Tony - Парасайда Тони 2 2
Calvin Wendy - Кальвин Венди 2 2
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 2
Miller Charlie - Миллер Чарли 16 2
Dunn Patricia - Данн Патриция 17 2
Townsend Randolph - Таунсенд Рэндольф 2 2
Rickard Robert - Рикар Роберт 2 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 2
Миронов Сергей 64 2
Valasek Chris - Крис Валасек 12 2
Thiel Peter - Тиль Питер 38 2
Miller Charles - Миллер Чарли 22 2
Porat Ruth - Порат Рут 7 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Линник Иван 55 1
Сюй Виктор 30 1
Орловская Мария 13 1
Белан Алексей 3 1
Livingston Jessica - Ливингстон Джессика 5 1
Левкевич Михаил 59 1
Потапенко Андрей 27 1
Швейнов Антон 3 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 57 1
Смирнова Ольга 15 1
Фантаева Татьяна 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54997 153
США - Калифорния 4840 60
Россия - РФ - Российская федерация 167754 36
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 807 35
Земля - планета Солнечной системы 10896 18
США - Флорида 789 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19308 13
Германия - Федеративная Республика 13281 11
США - Южная Каролина 96 10
Европа 25016 10
США - Аризона 549 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 9
Япония 13843 9
США - Колумбия - Вашингтон 1499 9
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 8
США - Нью-Йорк 3188 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 8
США - Джорджия 336 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3227 7
США - Техас 1060 7
США - Орегон 255 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 7
США - Нью-Мексико 250 6
США - Гранд-Каньон - Большой каньон Аризоны - Великий каньон 39 6
США - Теннесси 125 6
США - Вайоминг 68 6
Канада 5093 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1099 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 6
Ирак - Республика 710 6
США - Колорадо 385 6
США - Огайо 291 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3155 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2902 5
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 5
США - Юта 198 5
США - Мичиган 276 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21916 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 24
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6138 21
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6213 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34129 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58237 15
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8304 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18319 14
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3414 13
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 346 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 12
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1727 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4726 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5892 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27545 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3885 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7655 7
Энергетика - Energy - Energetically 5935 7
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 893 7
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4601 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11739 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10955 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8943 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5674 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9157 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12402 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7569 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6787 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2119 5
Зоология - наука о животных 2902 5
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 495 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11445 5
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 143 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3812 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10488 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5831 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 18
Bloomberg 1642 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 9
AP - Associated Press 2008 8
F-16.net 126 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6123 6
The Verge - Издание 621 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 5
Future - Space.com 200 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Phys.org 972 3
Forbes - Форбс 1014 3
The Register - The Register Hardware 1794 3
The Information 88 3
NBC News 188 2
New Scientist 1448 2
Space Daily 528 2
Total Telecom 613 2
Faulkner Information Services 100 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
FT - Financial Times 1301 2
ZDnet 666 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1344 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 268 2
NYT - The New York Times 1103 2
The Guardian - Британская газета 410 2
Fortune 211 2
Physical Review Letters 166 1
IBT - International Business Times 14 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Pocket-Lint 71 1
Silicon 496 1
RCR News 107 1
The Engineer 79 1
LiveScience 154 1
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Военно-промышленный курьер 88 1
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Fortune Global 500 298 1
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University of California - Калифорнийский университет 101 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 138 1
Ecole Centrale Paris (ECP) - Французская высшая школа в области инженерии и науки 3 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 18 1
PVHS - Palos Verdes High School 3 1
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
UIdaho - University of Idaho - Айдахский университет - Университет Айдахо - Государственный университет штата Айдахо 10 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 1
NASA Langley Research Center 18 1
РАН - Российская академия наук 2138 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 222 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2686 4
Burning Man - фестиваль 7 2
Black Hat - Конференция 121 2
VMworld 29 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
День молодёжи - 27 июня 1106 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Oracle OpenWorld 65 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
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