Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197025
ИКТ 15194
Организации 11675
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3579
Системы 26940
Персоны 85905
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Tesla Gigafactory

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.07.2026 Intel теряет лучших. В Tesla сбежал эксперт по запуску производств передовых чипов 1
11.01.2022 Panasonic будет производить аккумуляторные ячейки для Tesla из материалов, переработанных Redwood 1
28.04.2017 Гениальный топ-менеджер Tesla уволился после скандала с Маском 1
10.09.2014 Tesla собирается заключить «важное соглашение» с Toyota 1
01.08.2014 Panasonic поможет Tesla обрушить цены на электромобили 1
16.07.2014 Tesla анонсировала бюджетный электромобиль Model 3 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Tesla Gigafactory и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 4
Redwood 7 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Redwood Materials 2 1
Panasonic Energy 2 1
Intel Corporation 12776 1
Tesla Motors 454 6
Ford 433 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Volkswagen Audi Group 231 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Abbott Laboratories 12 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
BMW Group 481 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10581 5
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 101 2
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 679 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 608 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1290 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1292 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2477 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15931 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26134 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1242 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1460 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22422 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 1
Tesla Model S 78 3
Tesla Model 3 52 3
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 2
Tesla Model X 31 2
BMW 3 Series 3 1
Chevrolet Spark 6 1
Linux OS 11430 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 445 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 6
США - Калифорния 4810 3
Япония 13759 3
США - Невада 214 3
США - Нью-Мексико 248 1
Нидерланды 3726 1
США - Техас 1043 1
США - Аризона 548 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 1
Европа 24907 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2596 1
Германия - Федеративная Республика 13154 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4597 3
Литий - Lithium - химический элемент 637 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21410 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4780 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4952 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5710 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 816 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 937 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5990 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18011 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7325 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3070 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1710 1
Металлы - Медь - Copper 854 1
Профсоюз - Профессиональный союз 287 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5621 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6077 2
CNews - Auto.CNews 51 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 263 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 1
Bloomberg 1610 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще