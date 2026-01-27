Разделы

Roche Holding Холдинг Рош Roche Diagnostics

Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics

27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
09.10.2025 «Хеликс» откроет самый автоматизированный лабораторный комплекс в Евразии 2
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру» 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
02.11.2020 Консорциум SAP, Roche и Tenthpin разработает новый стандарт цепочек поставок для клинических исследований 1
06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса 2
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
14.02.2020 НИИ «Восход» разработает типовую СЭД для госструктур на основе системы «Тезис» 1
05.07.2019 Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз 1
13.07.2017 SAP предложила практические сценарии для развития цифровой экономики в России 1
28.04.2017 Гениальный топ-менеджер Tesla уволился после скандала с Маском 1
03.10.2016 Все чудеса Comic Con Russia 2016 1
26.04.2016 SAP представила новое решение для поддержки прямой связи между пациентами и врачами 1
25.11.2013 «Крок» выходит на рынок Турции 1
31.10.2011 Рейтинг лучших работодателей возглавили ИТ-компании 1
15.05.2009 У "Сбербанка" лучший корпоративный сайт в России 1
01.04.2008 Разрабатывается ПО для анализа данных секвенирования ДНК 1
13.06.2007 Таблетки для похудения вызывают суицидальные мысли 1
08.06.2007 Лекартво от СПИДа вызывает рак 1
28.11.2005 Европа заставляет врачей прибегать к высоким технологиям 1
24.12.2004 Европа отклонила просьбу Microsoft 1
02.07.2004 Microsoft расстается с миллионами 1
24.03.2004 Microsoft заплатит рекордный штраф 1
19.03.2004 Microsoft грозит крупный штраф ЕС 1
02.07.2003 Биочип прогнозирует эффект лечения 1
02.07.2003 Биочип прогнозирует эффект лечения 1

Microsoft Corporation 25307 7
Google LLC 12316 4
IBM - International Business Machines Corp 9563 4
SAP SE 5453 3
Intel Corporation 12569 3
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
Dell EMC 5101 2
Cisco Systems 5230 2
AMD - Advanced Micro Devices 4487 2
Fujitsu 2066 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 2
Schneider Electric 593 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 2
Schneider Electric Secure Power 65 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Cerner 14 1
Nvidia Corp 3761 1
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 22 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 341 1
Открытые технологии 716 1
Tenthpin 1 1
IonQ 7 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
SmartLabs - СмартЛабс 43 1
Бизнес ИТ 46 1
Agfa Gevaert 68 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 152 1
RealNetworks Products and Services 354 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 10 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
QuantWare 2 1
Quantum Art - Квантум Арт 10 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Broadcom - VMware 2507 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Amazon Inc - Amazon.com 3153 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
Abbott Laboratories 12 3
BMW Group 468 3
AstraZeneca - АстраЗенека 61 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 110 2
Illumina 12 2
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 33 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 49 2
Дженерис биотех 1 1
Uber 340 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 689 1
Axbio Inc 1 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 3 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 11 1
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 35 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 90 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Kepler Equities 1 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 1
Tesla Gigafactory 5 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Некстстеп 2 1
Diageo PLC 4 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 5 1
McKesson 14 1
SC Johnson - S.C. Johnson & Son - Эс. Си. Джонсон 3 1
AYR Capital - Аюр-Капитал 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3016 1
Газпром ПАО 1423 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 538 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Альфа-Банк 1882 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 223 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 31 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5003 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Маркировка - Marking 1235 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 2
Биология молекулярная - Biochip - Биочип 35 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 2
Оцифровка - Digitization 4936 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8778 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12360 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 606 1
MedTech - СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений - CDSS - Clinical decision support system 28 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 449 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Microsoft Windows 16405 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 2
Intel Willow Cove 17 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 40 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 49 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 54 1
Brother Secure Print+ 1 1
SAP Health Engagement - SAP Health Link 1 1
Samsung SVR-диктофон 461 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 202 1
Fujitsu Fugaku 13 1
Haulmont - Тезис СЭД 91 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
Google Loon 13 1
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 9 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - ЕАВИИАС МСЭ ФГИС - Единая автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы 2 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Google Android 14772 1
Apple iOS 8300 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Microsoft Office 3980 1
Intel x86 - архитектура процессора 1991 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 961 1
Microsoft Windows XP 2422 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5891 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 398 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 493 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 105 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 142 1
Tesla Model 3 50 1
Бахаев Алексей 13 2
Андрейчук Юрий 7 2
Ярошко Александр 2 1
Корнилов Андрей 8 1
Дюков Андрей 17 1
Хабенский Константин 4 1
Иванов Игорь 35 1
Яндулов Максим 3 1
Гречушкин Владимир 5 1
Васильев Дмитрий 71 1
Храмова Ольга 3 1
Природова Ольга 3 1
Степанова Ольга 6 1
Брусилова Елена 7 1
Гнеушев Сергей 6 1
Арсеньев Сергей 7 1
Власов Иван 39 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Штернлиб Теймур 27 1
Бровко Эрик 7 1
Tian Hui - Тьен Хью 1 1
Шкипин Виктор 13 1
Чернов Георгий 5 1
Сененко Алия 2 1
Кабанцов Александр 3 1
Толокольников Александр 8 1
Потишний Роман 11 1
Туманов Юрий 7 1
Полищук Никита 6 1
Bach Robbie - Бэч Робби - Бэк Робби - Бах Робби 30 1
Muglia Bob - Магли Боб 18 1
Стекцер Борис 2 1
Рогачев Александр 1 1
Maier Peter - Майер Питер 4 1
Thompson Dave - Томпсон Дэйв 3 1
Monti Mario - Монти Марио 22 1
Киктенко Евгений 2 1
Дремлюг Андрей 3 1
Зырянов Илья 17 1
Гонтарев Павел 113 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 10
Европа 24665 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 5
Германия - Федеративная Республика 12952 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4107 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
США - Миннесота 196 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 51 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 1
Япония 13563 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8196 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4311 1
Канада 4992 1
Израиль 2785 1
Бельгия - Королевство 1172 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 809 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 842 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Испания - Королевство 3766 1
Евразия - Евразийский континент 628 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3384 1
США - Калифорния - Санта-Клара 187 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 2
Здравоохранение - Реабилитация 419 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
СРО - саморегулируемые организации 105 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 98 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Deutsche Welle - Телеканал 47 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 846 1
New Scientist 1448 1
Physical Review Letters 154 1
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
Fortune 210 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 14 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 2
РАН - Российская академия наук 2031 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 52 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 108 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
РАН МГНЦ ФГБНУ - Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова Российской академии наук 1 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 62 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 21 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
ИгроМир 119 1
Кинотавр ОРКФ - Кинотавр Открытый российский кинофестиваль 5 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
