SpaceX - Space Exploration Technologies

Intel теряет лучших. В Tesla сбежал эксперт по запуску производств передовых чипов Terafab обзавелся руководителем Проект Terafab, призванный удовлетворить потребности в передовых чипах Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk), закрыл одну из ключевых позиций. По сообщению TrendForce, директором Terafab назначен Гэри Цзян (Gary Jiang), выходец из Intel, обладающий опытом налаживания про

Starlink запускает мобильную связь — как у T-Mobile и AT&T, но через спутники Занятие новой отрасли SpaceX готовит запуск розничной мобильной связи Starlink в США, пишет Financial Times. Американская компания намерена создать собственную наземную сеть и продавать контракты напрямую абонентам

До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски Спутниковая группировка SpaceX Орбитальная группировка глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink превысила 10,4 тыс. действующих спутников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании-разработчика S

SpaceX хочет конкурировать с Nvidia и AMD. Компания заявила о планах создать собственный GPU Создание собственных GPU Космическая компания SpaceX может взяться за одну из сложнейших задач в полупроводниковой индустрии — производство

Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите Конфликт интересов SpaceX пытается убедить Федеральную комиссию по связи США в том, что Amazon вывела спутники н

SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду Модернизация ИТ-инфраструктуры В SpaceX обещают скоростной интернет со Starlink прямо на смартфон своих клиентов, пишет PCMag.

Маск борется за право разработки системы управления роем БПЛА в секретном конкурсе армии США Секретный проект Пентагона Компании Илона Маска (Elon Musk) SpaceX и xAI приняли участие в секретном технологическом соревновании Пентагона, пишет Bloomberg. Проект направлен на разработку ИТ-системы управления роями дронов с помощью голосовых команд. У

Китайские спутники научились нападать на спутники Starlink и лишать их ресурса в орбитальных битвах сора, пишет South China Morning Post (SCMP). Это истощает их ресурс, говорится в отчете руководства SpaceX, поданном в Федеральную комиссию по связи (FCC) в январе 2026 г. Согласно документу, в

Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с седателем совета директоров. Безос продолжит участвовать в важных проектах компании Amazon, но также намерен больше времени уделять аэрокосмической компании Blue Origin. Blue Origin Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скорость до 6 ТБ/с, оператор уже приступил к выводу спутников в космос и созданию из них мегасозвездия Система TeraWave будет состоять из 5 408 опти

Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам Борьба с преступностью Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) отключила более 2,5 тыс. устройств Starlink, которые использов

Илон Маск поручил готовиться лететь на Марс, а Международную космическую станцию свести с орбиты Новая эпоха Основатель компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) призвал свести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и готовить полет на Марс, об этом он написал в социальной сети X. «Пришло время начать подготовку к

Илон Маск запустил группировку спутников-шпионов США Американские спутники-разведчики Принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) компания SpaceX вывела на орбиту очередные спутники нового поколения для NRO. Об этом говорится в сооб

Caviar представил механические часы с частицей космического корабля Starship SpaceX iar представил коллекцию механических часов Space Tornado, вдохновленную космическими вихрями, вызывающими северное сияние на Земле. Циферблат флагманской модели инкрустирован частицей корабля миссии SpaceX. Об этом CNews сообщили представители Caviar. На этот раз часовая коллекция бренда пополнилась новинкой – часами Stargazer X-Edition – циферблат которых украшает частица космического кор

Илон Маск вывел на орбиту первую очередь разведывательных спутников США ой сети США, призванной значительно расширить возможности космического мониторинга страны, компания SpaceX запустила в конце мая 2024 г. первую партию действующих спутников-шпионов. Это первый

Ценные сотрудники Apple и Microsoft массово сбегают к конкурентам, не желая возвращаться в офис с «удаленки» Отмена «удаленки» в ИТ подталкивает к увольнению Apple, Microsoft и SpaceX, столкнулись с оттоком персонала, принуждаемого к возврату с «удаленки», пишет The Was

«Дочка» «ИКС Холдинга» будет конкурировать в лазерной связи с Amazon и SpaceX ля руководителя проекта указано, что разработка «будет составной частью космической системы». Фото: SpaceX / unsplash.com Свою спутниковую группировку «Бюро 1440» планирует оснастить терминалам

Илон Маск отказался бесплатно поставлять Украине спутниковый интернет Платите деньги Владелец SpaceX Илон Маск (Elon Musk) отказался бесплатно предоставлять услуги спутникового интернета

Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц ссийский софт FindFace, включает как малоизвестные названия, так и бренды, знакомые едва ли не каждому человеку на земле. В перечне числятся, к примеру, Bosch, Dell, Intel, HoneyWell, Philip Morris и SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Musk), а также финская компания Nokia. Что важно, многие из этих компаний частично или полностью покинули российский рынок, поддержав санкции Запада. FindFa

Десятки спутников «космического Wi-Fi» Илона Маска погибли на орбите без возможности восстановления Природа против спутникового интернета Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) потеряла 40 спутников сети Starlink, которую называли «спутник

Хронология всех ракет Илона Маска тел заниматься космонавтикой. И вот, наконец, его мечта сбылась: в 2002 году он основывает компанию SpaceX и начинает работу над своим первым проектом — ракетой Falcon 1. Рассказываем, как все

Microsoft заключила партнерство со SpaceX по созданию облачной сети на основе космических спутников Ее главной целью является сделать космические инновации доступными компаниям во всем мире. В рамках программы Microsoft планирует развивать сотрудничество с организациями космической отрасли, включая SpaceX, основанной Илоном Маском. В частности, реализация стратегии Azure Space включает. Анонс Azure Modular Datacenter (MDC). Датацентр представляет из себя автономный транспортируемый ЦОД, к

Ракета SpaceX успешно стартовала повторно, корабль Dragon пристыковался к МКС Частная космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 в пятницу 15 декабря 2017 г. Этот пуск был уникальн

Неизвестный китайский стартап обогнал по капитализации Airbnb и Space X Четвертое местоКитайский стартап Meituan Dianping был признан четвертым в мире по стоимости, обогнав в этом рейтинге таких гигантов как Airbnb Inc. и Space X. В настоящий момент стоимость компании превышает $30 млрд, но при этом многие люди, у которых на слуху менее удачливые конкуренты Meituan Dianping, о нем самом никогда не слышали, пишет

НАСА сделает SpaceX основным подрядчиком полета на Марс? едет к тому, что американское космическое агентство НАСА может сделать частную космическую компанию SpaceX одним из основных подрядчиков при отправке грузов и астронавтов на МКС и осуществлении

Компьютер самовольно отменил запуск ракеты Илона Маска SpaceX перенесла запуск Falcon 9Компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX в последний момент отменила запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи на борту. Решени

SpaceX впервые повторно запустила грузовой корабль Dragon В субботу, 3 июня, частная космическая компания SpaceX с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 отправила к Международной космической

Спутниковый интернет Илона Маска появится через два года интернет «на скоростях ВОЛС»В Сенате США начались слушания, посвященные планам компании Илона Маска SpaceX по созданию инфраструктуры скоростного (порядка 1 Гбит/с) широкополосного доступа в ин

Уже этим летом SpaceX запустит ракету Falcon Heavy, а следующем отправит людей к Луне Глава частной космической компании SpaceX Илон Маск сообщил, что тяжелая ракета Falcon Heavy будет запущена летом 2017 г. С помощью этих ракет компания планирует реализовать проекты по доставке грузов и глобальному спутниковому

Iridium и SpaceX выведут на орбиту несколько новых спутников Iridium Communications Inc. объявила о подписании соглашения со Space X о проведении восьмого для партнеров запуска при помощи ракета-носителя Falcon 9. Как рассказали CNews в компании, в ходе запуска планируется вывести на орбиту пять резервных спутников г

SpaceX вернулась к полетам. Ракета Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу Компания SpaceX смогла возобновить полеты спустя всего четыре месяца после взрыва ракеты Falcon 9, ког

Полет на Марс со SpaceX: реальный план или мечты о будущем? Глава компании SpaceX предприниматель Илон Маск полагает, что еще при жизни текущего поколения можно будет н

Корабль Dragon от SpaceX отправится на Марс уже в 2018 году дробную информацию о миссии под неофициальным названием Red Dragon в ближайшее время. Как известно, SpaceX работает над проектом марсианского корабля для колонистов: Mars Colonial Transporter и

Ракета SpaceX сломала опору при посадке Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX 17 января 2016 г. успешно вывела на расчетную орбиту спутник Jason 3. После этого первая ступень должна была войти в плотные слои атмосферы и плавно опуститься на морскую платформу. Полн

SpaceX — отработавшая ракета может летать а успешно приземлилась на тяге маршевых ракетных двигателей после вывода спутников в космос. Историческая посадка частной ракеты состоялась 21 декабря 2015 г., затем ракету перевезли в арендованный SpaceX ангар в Космическом центре Кеннеди, НАСА. После успешной посадки первой ступени ракеты, отпали сомнения в принципиальной осуществимости такого сложного управляемого спуска. В то же время

Успех SpaceX — победа частной космонавтики? В понедельник 21 декабря 2015 г. ракета-носитель Falcon 9 частной космической компании SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту высотой 630 км 11 коммуникационных спутников Orbcomm, а затем успешно вернулась на Землю. Первая ступень ракеты, имеющая высоту с 15-этажный дом, плав

SpaceX добилась нового успеха в разработке многоразовой ракеты В воскресенье частная космическая компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 v1.1, которая успешно вывела

Зачем SpaceX "окно" на "Красную планету"? Ответ основателя Его зовут Элон Маск, он миллиардер, основатель и генеральный директор знаменитой частной космической компании SpaceX. А еще недавно он заявил, что собирается основать на Марсе колонию с населением в 80000 человек. Больше всего мир впечатлила стоимость билета - всего 500 тыс. долл. за космическое путеше

SpaceX поделились снимками космического кузнечика Компания SpaceX опубликовала аэрофотосъемку прототипа многоразовой первой ступени-ракеты носителя. Про

SpaceX готовит мегадвигатель для новой ракеты Глава SpaceX Элон Маск подчеркнул, что новый двигатель будет действительно новым, а не модернизацие