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SpaceX Space Exploration Technologies

SpaceX - Space Exploration Technologies

SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) — американская компания, основанная в 2002 году Илоном Маском. Штаб-квартира расположена в Хоторне, штат Калифорния. Компания разрабатывает и эксплуатирует ракетно-космическую технику с целью снижения стоимости доступа к космосу и реализации долгосрочной цели — колонизации Марса. SpaceX входит в группу компаний, контролируемых Маском, наряду с Tesla, Neuralink, The Boring Company и X Corp. (владелец Twitter).

Ключевые продукты и технологии SpaceX включают:

  • Ракеты-носители Falcon 9 и Falcon Heavy, отличающиеся возможностью многоразового использования первой ступени.
  • Грузовой и пилотируемый космический корабль Dragon, в том числе версия Crew Dragon для доставки астронавтов к МКС.
  • Спутниковую систему Starlink, обеспечивающую глобальный спутниковый интернет с использованием низкоорбитальной группировки и межспутниковой лазерной связи.
  • Разрабатываемую сверхтяжелую транспортную систему Starship, предназначенную для полетов на Луну, Марс и дальние орбиты.

SpaceX сотрудничает с государственными структурами, включая НАСА и Национальное разведывательное управление США (NRO). В 2024 году компания выполнила запуски спутников для NRO в рамках проекта NROL-113, а также участвует в создании новой разведывательной спутниковой сети совместно с Northrop Grumman.

Компания сталкивалась с рядом инцидентов и угроз:

Также известно, что SpaceX использовала российский программный продукт FindFace для распознавания лиц, несмотря на санкционный режим.

Конкурирующие компании на рынке космических запусков и спутниковых систем:

  1. Rocket Lab
  2. Blue Origin
  3. Relativity Space
  4. Astra
  5. United Launch Alliance (ULA)
  6. Northrop Grumman
  7. Boeing
  8. Lockheed Martin
  9. OneWeb
  10. Amazon (проект Kuiper)

СОБЫТИЯ

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Занятие новой отрасли SpaceX готовит запуск розничной мобильной связи Starlink в США, пишет Financial Times. Американская компания намерена создать собственную наземную сеть и продавать контракты напрямую абонентам

26.05.2026 До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски

Спутниковая группировка SpaceX Орбитальная группировка глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink превысила 10,4 тыс. действующих спутников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании-разработчика S
27.04.2026 SpaceX хочет конкурировать с Nvidia и AMD. Компания заявила о планах создать собственный GPU

Создание собственных GPU Космическая компания SpaceX может взяться за одну из сложнейших задач в полупроводниковой индустрии — производство
03.04.2026 Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите

Конфликт интересов SpaceX пытается убедить Федеральную комиссию по связи США в том, что Amazon вывела спутники н
03.03.2026 SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

Модернизация ИТ-инфраструктуры В SpaceX обещают скоростной интернет со Starlink прямо на смартфон своих клиентов, пишет PCMag.
17.02.2026 Маск борется за право разработки системы управления роем БПЛА в секретном конкурсе армии США

Секретный проект Пентагона Компании Илона Маска (Elon Musk) SpaceX и xAI приняли участие в секретном технологическом соревновании Пентагона, пишет Bloomberg. Проект направлен на разработку ИТ-системы управления роями дронов с помощью голосовых команд. У
23.01.2026 Китайские спутники научились нападать на спутники Starlink и лишать их ресурса в орбитальных битвах

сора, пишет South China Morning Post (SCMP). Это истощает их ресурс, говорится в отчете руководства SpaceX, поданном в Федеральную комиссию по связи (FCC) в январе 2026 г. Согласно документу, в
22.01.2026 Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с

седателем совета директоров. Безос продолжит участвовать в важных проектах компании Amazon, но также намерен больше времени уделять аэрокосмической компании Blue Origin. Blue Origin Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скорость до 6 ТБ/с, оператор уже приступил к выводу спутников в космос и созданию из них мегасозвездия Система TeraWave будет состоять из 5 408 опти
27.10.2025 Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам

Борьба с преступностью Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) отключила более 2,5 тыс. устройств Starlink, которые использов
21.02.2025 Илон Маск поручил готовиться лететь на Марс, а Международную космическую станцию свести с орбиты

Новая эпоха Основатель компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) призвал свести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и готовить полет на Марс, об этом он написал в социальной сети X. «Пришло время начать подготовку к

06.09.2024 Илон Маск запустил группировку спутников-шпионов США

Американские спутники-разведчики Принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) компания SpaceX вывела на орбиту очередные спутники нового поколения для NRO. Об этом говорится в сооб
17.06.2024 Caviar представил механические часы с частицей космического корабля Starship SpaceX

iar представил коллекцию механических часов Space Tornado, вдохновленную космическими вихрями, вызывающими северное сияние на Земле. Циферблат флагманской модели инкрустирован частицей корабля миссии SpaceX. Об этом CNews сообщили представители Caviar. На этот раз часовая коллекция бренда пополнилась новинкой – часами Stargazer X-Edition – циферблат которых украшает частица космического кор
24.05.2024 Илон Маск вывел на орбиту первую очередь разведывательных спутников США

ой сети США, призванной значительно расширить возможности космического мониторинга страны, компания SpaceX запустила в конце мая 2024 г. первую партию действующих спутников-шпионов. Это первый

15.05.2024 Ценные сотрудники Apple и Microsoft массово сбегают к конкурентам, не желая возвращаться в офис с «удаленки»

Отмена «удаленки» в ИТ подталкивает к увольнению Apple, Microsoft и SpaceX, столкнулись с оттоком персонала, принуждаемого к возврату с «удаленки», пишет The Was
21.03.2024 «Дочка» «ИКС Холдинга» будет конкурировать в лазерной связи с Amazon и SpaceX

ля руководителя проекта указано, что разработка «будет составной частью космической системы». Фото: SpaceX / unsplash.com Свою спутниковую группировку «Бюро 1440» планирует оснастить терминалам
14.10.2022 Илон Маск отказался бесплатно поставлять Украине спутниковый интернет

Платите деньги Владелец SpaceX Илон Маск (Elon Musk) отказался бесплатно предоставлять услуги спутникового интернета

01.08.2022 Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц

ссийский софт FindFace, включает как малоизвестные названия, так и бренды, знакомые едва ли не каждому человеку на земле. В перечне числятся, к примеру, Bosch, Dell, Intel, HoneyWell, Philip Morris и SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Musk), а также финская компания Nokia. Что важно, многие из этих компаний частично или полностью покинули российский рынок, поддержав санкции Запада. FindFa
09.02.2022 Десятки спутников «космического Wi-Fi» Илона Маска погибли на орбите без возможности восстановления

Природа против спутникового интернета Компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) потеряла 40 спутников сети Starlink, которую называли «спутник
06.01.2021 Хронология всех ракет Илона Маска

тел заниматься космонавтикой. И вот, наконец, его мечта сбылась: в 2002 году он основывает компанию SpaceX и начинает работу над своим первым проектом — ракетой Falcon 1. Рассказываем, как все

20.10.2020 Microsoft заключила партнерство со SpaceX по созданию облачной сети на основе космических спутников

Ее главной целью является сделать космические инновации доступными компаниям во всем мире. В рамках программы Microsoft планирует развивать сотрудничество с организациями космической отрасли, включая SpaceX, основанной Илоном Маском. В частности, реализация стратегии Azure Space включает. Анонс Azure Modular Datacenter (MDC). Датацентр представляет из себя автономный транспортируемый ЦОД, к
17.12.2017 Ракета SpaceX успешно стартовала повторно, корабль Dragon пристыковался к МКС

Частная космическая компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 в пятницу 15 декабря 2017 г. Этот пуск был уникальн
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Четвертое местоКитайский стартап Meituan Dianping был признан четвертым в мире по стоимости, обогнав в этом рейтинге таких гигантов как Airbnb Inc. и Space X. В настоящий момент стоимость компании превышает $30 млрд, но при этом многие люди, у которых на слуху менее удачливые конкуренты Meituan Dianping, о нем самом никогда не слышали, пишет
01.08.2017 НАСА сделает SpaceX основным подрядчиком полета на Марс?

едет к тому, что американское космическое агентство НАСА может сделать частную космическую компанию SpaceX одним из основных подрядчиков при отправке грузов и астронавтов на МКС и осуществлении
03.07.2017 Компьютер самовольно отменил запуск ракеты Илона Маска

SpaceX перенесла запуск Falcon 9Компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX в последний момент отменила запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи на борту. Решени
04.06.2017 SpaceX впервые повторно запустила грузовой корабль Dragon

В субботу, 3 июня, частная космическая компания SpaceX с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 отправила к Международной космической

04.05.2017 Спутниковый интернет Илона Маска появится через два года

интернет «на скоростях ВОЛС»В Сенате США начались слушания, посвященные планам компании Илона Маска SpaceX по созданию инфраструктуры скоростного (порядка 1 Гбит/с) широкополосного доступа в ин
02.04.2017 Уже этим летом SpaceX запустит ракету Falcon Heavy, а следующем отправит людей к Луне

Глава частной космической компании SpaceX Илон Маск сообщил, что тяжелая ракета Falcon Heavy будет запущена летом 2017 г. С помощью этих ракет компания планирует реализовать проекты по доставке грузов и глобальному спутниковому

02.02.2017 Iridium и SpaceX выведут на орбиту несколько новых спутников

Iridium Communications Inc. объявила о подписании соглашения со Space X о проведении восьмого для партнеров запуска при помощи ракета-носителя Falcon 9. Как рассказали CNews в компании, в ходе запуска планируется вывести на орбиту пять резервных спутников г
15.01.2017 SpaceX вернулась к полетам. Ракета Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу

Компания SpaceX смогла возобновить полеты спустя всего четыре месяца после взрыва ракеты Falcon 9, ког
28.09.2016 Полет на Марс со SpaceX: реальный план или мечты о будущем?

Глава компании SpaceX предприниматель Илон Маск полагает, что еще при жизни текущего поколения можно будет н
28.04.2016 Корабль Dragon от SpaceX отправится на Марс уже в 2018 году

дробную информацию о миссии под неофициальным названием Red Dragon в ближайшее время. Как известно, SpaceX работает над проектом марсианского корабля для колонистов: Mars Colonial Transporter и
18.01.2016 Ракета SpaceX сломала опору при посадке

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX 17 января 2016 г. успешно вывела на расчетную орбиту спутник Jason 3. После этого первая ступень должна была войти в плотные слои атмосферы и плавно опуститься на морскую платформу. Полн
04.01.2016 SpaceX — отработавшая ракета может летать

а успешно приземлилась на тяге маршевых ракетных двигателей после вывода спутников в космос.   Историческая посадка частной ракеты состоялась 21 декабря 2015 г., затем ракету перевезли в арендованный SpaceX ангар в Космическом центре Кеннеди, НАСА. После успешной посадки первой ступени ракеты, отпали сомнения в принципиальной осуществимости такого сложного управляемого спуска. В то же время
23.12.2015 Успех SpaceX — победа частной космонавтики?

В понедельник 21 декабря 2015 г. ракета-носитель Falcon 9 частной космической компании SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту высотой 630 км 11 коммуникационных спутников Orbcomm, а затем успешно вернулась на Землю. Первая ступень ракеты, имеющая высоту с 15-этажный дом, плав
03.10.2013 SpaceX добилась нового успеха в разработке многоразовой ракеты

В воскресенье частная космическая компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 v1.1, которая успешно вывела
04.12.2012 Зачем SpaceX "окно" на "Красную планету"? Ответ основателя

Его зовут Элон Маск, он миллиардер, основатель и генеральный директор знаменитой частной космической компании SpaceX. А еще недавно он заявил, что собирается основать на Марсе колонию с населением в 80000 человек. Больше всего мир впечатлила стоимость билета - всего 500 тыс. долл. за космическое путеше
14.11.2012 SpaceX поделились снимками космического кузнечика

Компания SpaceX опубликовала аэрофотосъемку прототипа многоразовой первой ступени-ракеты носителя. Про
30.10.2012 SpaceX готовит мегадвигатель для новой ракеты

Глава SpaceX Элон Маск подчеркнул, что новый двигатель будет действительно новым, а не модернизацие
09.08.2012 Конец космической гонки: почему SpaceX?

Компания Space Exploration Technologies (SpaceX) подписала с НАСА контракт на сумму 440 млн долл. на разработку преемника шаттла и тра

Публикаций - 287, упоминаний - 399

SpaceX и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3277 30
X Corp - Twitter 2938 25
Google LLC 12688 21
Apple Inc 13154 21
OneWeb - WorldVU 46 20
Microsoft Corporation 25775 17
OpenAI 541 15
Meta Platforms - Facebook 4621 13
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 12
ИКС 538 12
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 11
МегаФон 10742 10
PayPal 671 10
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 9
Globalstar - Глобалстар 192 8
Ростелеком 10948 8
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Intel Corporation 12811 8
Nvidia Corp 4002 6
Anthropic 160 6
Yandex - Яндекс 9216 6
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Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 5
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Samsung Electronics 11064 5
Dell EMC 5180 5
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Terawave Communications 14 4
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Blue Origin 29 18
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 12
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 10
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 10
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 9
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 6
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 108
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 60
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 52
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 9
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 8
SNC Dream Chaser 14 8
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 8
EA Origin 195 7
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 11 7
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 7
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force Academy - FalconSAT - cпутник 8 7
Linux OS 11533 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 6
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 6
FreePik 1841 6
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 5
OpenAI - ChatGPT 719 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Pinterest 84 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
SpaceX Dragon - беспилотный транспортный космический корабль 12 4
OSC - Orbital Sciences - Cygnus - американский автоматический грузовой космический корабль снабжения 14 4
Microsoft Azure 1526 4
Космодром Байконур 1072 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 7 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 3
Blue Origin - New Glenn - двухступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель 5 3
SpaceX Crew Dragon 3 3
NSO Group - Pegasus 98 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - National Security Space Launch (NSSL) - Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV 13 3
SpaceX SuperDraco 3 3
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 116 3
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 3
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Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 126
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 15
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 13
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Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 6
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Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 170
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