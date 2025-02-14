Boyle Alan Бойл Алан
|14.02.2025
|Принадлежащая главе Amazon космическая компания Blue Origin уволит каждого десятого сотрудника 1
|28.05.2018
|Глава Amazon готов потратить все свои деньги на колонизацию Луны 1
Boyle Alan и организации, системы, технологии, персоны:
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 677 1
|Blue Origin 20 1
|EA Origin 179 1
|Blue Origin - New Glenn - двухступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель 4 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Forbes - Форбс 825 1
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