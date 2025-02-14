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Boyle Alan Бойл Алан



14.02.2025 Принадлежащая главе Amazon космическая компания Blue Origin уволит каждого десятого сотрудника 1
28.05.2018 Глава Amazon готов потратить все свои деньги на колонизацию Луны 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Boyle Alan и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceX - Space Exploration Technologies 230 1
Amazon Inc - Amazon.com 3010 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 677 1
Blue Origin 20 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3407 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1328 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6980 1
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SpaceX ITS - SpaceX Interplanetary Transport System - Межпланетная транспортная система 2 1
EA Origin 179 1
Blue Origin - New Glenn - двухступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель 4 1
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Земля - планета Солнечной системы 10395 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3715 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18617 1
Forbes - Форбс 825 1
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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