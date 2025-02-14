Blue Origin New Glenn двухступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель
Blue Origin и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 3010 2
|Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 1
|Финансист 64 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 230 1
|Amazon Souq.com 3 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 151 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
|Boyle Alan - Бойл Алан 2 1
|NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
|Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
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