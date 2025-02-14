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Blue Origin New Glenn двухступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель



14.02.2025 Принадлежащая главе Amazon космическая компания Blue Origin уволит каждого десятого сотрудника 1
12.04.2024 «Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году 1
28.05.2018 Глава Amazon готов потратить все свои деньги на колонизацию Луны 1
06.04.2017 Глава Amazon продаст ее акции на $2,5 млрд, чтобы построить ракету 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Blue Origin и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3010 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 301 1
Финансист 64 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 230 1
Amazon Souq.com 3 1
Blue Origin 20 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 677 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3407 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9795 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6980 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1328 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1571 1
Система жизнеобеспечения 148 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 183 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 1
SpaceX ITS - SpaceX Interplanetary Transport System - Межпланетная транспортная система 2 1
EA Origin 179 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
РКК Энергия - РОСС - Национальная российская орбитальная космическая станция - Российская орбитальная (служебная) станция 4 1
Космодром Байконур 1067 1
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Bezos Jeff - Безос Джефф 151 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
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Boyle Alan - Бойл Алан 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52196 4
Земля - планета Солнечной системы 10395 3
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Япония 13303 1
Юпитер - планета Солнечной системы 549 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 680 1
США - Техас 991 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 1
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
Франция - Французская Республика 7859 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
США - Вашингтон штат 125 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1356 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 458 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1396 1
Ботаника - Растения - Plantae 1048 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 809 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3715 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5919 1
Forbes - Форбс 825 1
Bloomberg 1296 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
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