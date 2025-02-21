РКК Энергия РОСС Национальная российская орбитальная космическая станция Российская орбитальная (служебная) станция
РКК Энергия и организации, системы, технологии, персоны:
|Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 1
|Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 302 1
|Орбита 292 1
|Колотева Милена 1 1
|Кожевников Владимир 2 1
|Степанов Владимир 76 1
|Путин Владимир 3190 1
|Борисов Юрий 118 1
|Рогозин Дмитрий 101 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 974 2
|South China Morning Post 58 1
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