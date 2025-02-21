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РКК Энергия РОСС Национальная российская орбитальная космическая станция Российская орбитальная (служебная) станция



21.02.2025 Илон Маск поручил готовиться лететь на Марс, а Международную космическую станцию свести с орбиты 1
21.11.2024 Создана самая мощная в мире центрифуга. На ней будут заметны эффекты замедления времени и искривления пространства 1
13.09.2024 Корабль «Союз МС-26» с логотипом «Аквариуса» вышел в открытый космос 1
12.04.2024 «Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году 1
27.07.2022 Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

РКК Энергия и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 302 1
Орбита 292 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Бион 7 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
Blue Origin 21 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 678 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4536 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9800 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 178 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1573 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1550 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 184 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3750 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6983 1
Система жизнеобеспечения 148 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1524 4
Blue Origin - New Glenn - двухступенчатая тяжёлая орбитальная ракета-носитель 4 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 96 1
Космодром Байконур 1067 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 1
Google Dart 60 1
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 24 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 117 1
Колотева Милена 1 1
Кожевников Владимир 2 1
Степанов Владимир 76 1
Путин Владимир 3190 1
Борисов Юрий 118 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 2
Земля - планета Солнечной системы 10401 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17131 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 682 1
США - Миссисипи 63 1
Казахстан - Республика 5564 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14222 1
Европа 21808 1
Япония 13307 1
Индия - Bharat 5470 1
Луна - спутник Земли 1478 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1299 1
Юпитер - планета Солнечной системы 549 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29298 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1357 2
Ботаника - Растения - Plantae 1048 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1396 1
Экватор - Equator 202 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 459 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5425 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8662 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5808 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 118 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 809 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7037 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 974 2
South China Morning Post 58 1
РАН - Российская академия наук 1884 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 14 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
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