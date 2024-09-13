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Корабль «Союз МС-26» с логотипом «Аквариуса» вышел в открытый космос

Разработчик и производитель вычислительной техники и ИТ-решений компания «Аквариус» стала одним из двух российских брендов, чей логотип был нанесен на внешнюю поверхность створки головного обтекателя РКН «Союз МС-26» в ходе запуска с космодрома Байконур.

Запуск корабля состоялся 11 сентября в 19:23:12 по МСК. В результате переговоров «Аквариуса» и Роскосмоса стороны договорились о возможности нанесения логотипа компании как подтверждения ее вклада в развитие отечественной экономики. В 2024 году «Аквариус» празднует 35-летие с момента своего основания. За это время компания приняла участие в реализации важнейших государственных проектов, таких как: Всероссийская перепись населения 2020 года, создание инфраструктуры под задачи электронного правительства и сервисы для граждан и бизнеса в электронном виде, оснащение вычислительной техникой органов государственной власти Российской Федерации. В космической отрасли «Аквариус» ведет активное сотрудничество с АО «РКЦ Прогресс» и ПАО «РКК «Энергия», поддерживая ведущие разработки и проект создания российской орбитальной станции.

«У «Аквариуса» много общего с космической отраслью: мы являемся преемниками советской индустрии, решаем нетипичные задачи, активно занимаемся привлечением в отрасль квалифицированных кадров. Кроме того, мы ведем совместные проекты с Роскосмосом, поскольку в космической индустрии информационные технологии играют решающую роль. Именно поэтому запуск корабля «Союз МС-26» с нашим именем на борту – лучший подарок на наше 35-летие», – прокомментировал президент «Аквариуса» Владимир Степанов.

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Ранее СМИ сообщали, что орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения запуска «Союза МС-26».

Космодром Байконур – первый и крупнейший в мире космодром, расположенный на территории Казахстана, является режимным объектом. Территория Байконура составляет 6717 квадратных километров.

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