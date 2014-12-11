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Космодром Spaceport Launch Complex Missile launch facility

Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility

Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.


11.12.2014 МТС запустила сеть 4G на космодроме «Восточный»
30.09.2009 На космодроме Байконур сегодня стартовый день
14.04.2009 На космодроме Байконур готовятся очередные запуски кораблей по программе МКС
18.08.2008 На космодроме Байконур начинается подготовка к запуску канадского спутника Nimiq 4
14.12.2006 На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам
28.11.2006 На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80
19.10.2006 На космодроме Байконур ведутся работы по проекту "Наземный старт"

Публикаций - 353, упоминаний - 353
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