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Космодром Spaceport Launch Complex Missile launch facility

Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility

Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.

Сергей Антонов "Дорога на космодром" (1982) Сергей Антонов "Дорога на космодром" (1982)
Владимир Колосков "Космодром" (1967) Владимир Колосков "Космодром" (1967)
Дорога на космодром 1969г. Владимир Колосков Дорога на космодром 1969г. Владимир Колосков
Борис Окороков "Стендовая проверка" (1970е) Борис Окороков "Стендовая проверка" (1970е)
Николай Кольчицкий "Ракетодром" (1957) Николай Кольчицкий "Ракетодром" (1957)
Андрей Соколов "Старт космического корабля" (1976) Андрей Соколов "Старт космического корабля" (1976)
Николай Кольчицкий "Старт космических ракет" (1957) Николай Кольчицкий "Старт космических ракет" (1957)
Генрих Кильпе "На космодроме" (1968) Генрих Кильпе "На космодроме" (1968)
Алексей Куликов "Космофлот" (1985) Алексей Куликов "Космофлот" (1985)
Сергей Антонов "Дорога на космодром" (1982)

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30.04.2026 «МегаФон» укрепил телеком-инфраструктуру в городе при космодроме «Плесецк»

», — отметила Татьяна Беляева, директор «МегаФона» в Архангельской области. Мирный в Архангельской области был основан в 1957 г. как небольшой военный городок, вблизи которого впоследствии был создан космодром «Плесецк. Сегодня здесь живут около 27 тыс. человек, а сам космодром остаётся одним из ключевых центров космических запусков в России.
03.03.2015 Космодром «Восточный» будет оснащен спутниковой связью от «ОПК»

й комплекс средств измерений, сбора и оперативной обработки информации, получаемой с космических ракет. Он предназначен для обеспечения запусков пилотируемых и автоматических космических аппаратов на космодроме «Восточный». «Вигстар» разрабатывает четыре вида станций спутниковой связи: стационарную для крупных наземных пунктов, две мобильные – для размещения на суше и на кораблях, и корабел
11.12.2014 МТС запустила сеть 4G на космодроме «Восточный»

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G на космодроме «Восточный» в Амурской области. Впервые скорости передачи данных до 75 Мбит/с стали доступны в поселке Углегорск и на площадке космодрома «Восточный», обеспечив тем самыми все инфрас
15.10.2009 Предложено опять строить космодром в Приамурье

Как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", на состоявшемся 15 октября 2009 года в Благовещенске круглом столе "Космодром "Восточный" - новый этап развития российской космонавтики" была сформулирована задача строительства очередного отечественного космодрома, а также представлен ряд его параметров. Стоим
30.09.2009 На космодроме Байконур сегодня стартовый день

На космодроме Байконур 30 сентября стартовый день для экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-16" российского космонавта Максима Сураева, американского астронавта Джеффри Уилльямса и
14.04.2009 На космодроме Байконур готовятся очередные запуски кораблей по программе МКС

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур 13 апреля в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 расчеты РКК "Энергия" имени С.П.Королева и Федерального космического центра "Байконур" приступили к проверочным включ
06.02.2009 На космодроме Плесецк возобновляется подготовка к запуску спутника GOCE

Космического Центра имени М.В.Хруничева (российский разработчик и изготовитель ракеты-носителя «Рокот» и разгонного блока «Бриз-М»), ESA и компании Eurockot Launch Services (Германия) уже прибыла на космодром. Космический аппарат GOCE (the Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) предназначен для исследования гравитационного поля Земли и стационарной циркуляции океана. Пр
05.02.2009 Неогеография: как самому найти космодром Ирана

сти глобуса покрытие отображается в виде многоугольников, ометающих периметр зоны съемки. Для каждого снимка приводятся метаданные и даже его загрублённое изображение. Естественно, такие объекты, как космодром Ирана, давно привлекают к себе внимание администрации США. Локализовать зоны повышенного интереса заказчика несложно по частоте съемки тех или иных районов - "густота" съемки отдельны
15.12.2008 Космический аппарат "Коронас-Фотон" доставлен на космодром Плесецк

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 15 декабря 2008 года в 1 час 40 минут космический аппарат "Коронас-Фотон" был доставлен железнодорожным транспортом на космодром Плесецк. Космический аппарат "Коронас-Фотон" создан в содружестве предприятий, входящих в структуру Федерального космического агентства: ФГУП «Научно-производственное предприятие Всер
18.08.2008 На космодроме Байконур начинается подготовка к запуску канадского спутника Nimiq 4

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени Хруничева, на космодроме Байконур начинается подготовка к запуску ракеты–носителя «Протон-М» с канадским космическим аппаратом связи Nimiq 4 («Нимик»). Вчера самолетом авиакомпании «Полет» в аэропорт Юбилейн
13.11.2007 Космодром Плесецк проверен военной инспекцией Минобороны России

Как сообщает служба информации и общественных связей Космических войск, в период с 17 по 30 октября на космодроме «Плесецк» впервые проходила масштабная и стратегически важная инспекторская проверка военной инспекции Министерства обороны РФ. Основной целью данной проверки являлось определение сп
14.12.2006 На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам

На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам, запланированным на ближайшее время, передает Kazahstan Today. Так, по информации пресс-службы ФКЦ «Байконур», на площадке 95 прод
14.12.2006 На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам

На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам, запланированным на ближайшее время, передает Kazahstan Today. Так, по информации пресс-службы ФКЦ «Байконур», на площадке 95 прод
28.11.2006 На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80

30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане планируется провести огневое испытание двигателя первой ступени разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя легкого класса Vega. Как сообщает Space D
28.11.2006 На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80

30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане планируется провести огневое испытание двигателя первой ступени разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя легкого класса Vega. Как сообщает Space D
19.10.2006 На космодроме Байконур ведутся работы по проекту "Наземный старт"

На космодроме Байконур продолжаются интенсивные работы по проекту "Наземный старт", предусматривающему проведение запусков модернизированных ракет "Зенит-2М" и "Зенит-3М" с коммерческой полезной н
19.10.2006 На космодроме Байконур ведутся работы по проекту "Наземный старт"

На космодроме Байконур продолжаются интенсивные работы по проекту "Наземный старт", предусматривающему проведение запусков модернизированных ракет "Зенит-2М" и "Зенит-3М" с коммерческой полезной н
01.08.2006 США строят замаскированный воздушный космодром

В ходе разработки «воздушного космодрома» AirLaunch в США в рамках программы Falcon SLV установлен новый рекорд — обеспечено успешное выбрасывание из грузового отсека самолета С-17 в полете макета ракеты-нос
01.08.2006 США строят замаскированный воздушный космодром

В ходе разработки «воздушного космодрома» AirLaunch в США в рамках программы Falcon SLV установлен новый рекорд — обеспечено успешное выбрасывание из грузового отсека самолета С-17 в полете макета ракеты-нос
26.12.2005 Россия разрешила допуск иностранцев на космодром Плецеск

одром Плецеск в связи с запуском космического аппарата «Компсат-2», сообщает РБК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Фрадков. Речь идет о допуске к объектам, размещенным на космодроме, на которых проводятся работы, непосредственно связанные с обеспечением запуска ракетой-носителем «Рокот» космического аппарата научного назначения «Компсат-2», принадлежащего Южной

03.06.2005 Космодрому «Байконур» исполнилось полвека

е мирового рынка услуг по выведению полезной нагрузки на орбиту. Принято решение о строительстве на космодроме новых, экологически чистых стартовых комплексов. Первым из них станет проект «Байт
03.06.2005 Космодрому «Байконур» исполнилось полвека

е мирового рынка услуг по выведению полезной нагрузки на орбиту. Принято решение о строительстве на космодроме новых, экологически чистых стартовых комплексов. Первым из них станет проект «Байт
25.08.2003 «Космодромная гонка» нарастает

Трагедия в Бразилии В Бразилии на космодроме Алкантара (2 град. 17 минут ю.ш., 44 град. 23 минуты з.д.) в пригороде Сан-Луиса (

Публикаций - 408, упоминаний - 426

Космодром и организации, системы, технологии, персоны:

MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 14
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 12
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 12
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 11
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 9
Globalstar - Глобалстар 192 8
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 7
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 6
Starsem - Старсем 20 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Swedish Space Corporation - SSC - Шведская космическая корпорация 8 4
МегаФон 10742 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
ТелеСвязь 29 4
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 4
SES Networks - Ciel Satellite Group 16 4
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Kometa - Комета 160 3
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 3
RuVDS - МТ Финанс 107 2
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 22 2
Ростелеком 10948 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Telegram Group 2940 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
Эшелон НПО 150 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 2
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 2
HP Software 54 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 60
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 40
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 36
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 26
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 24
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 22
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 18
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 16
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 12
Boeing 1031 11
ILS - International Launch Services 61 10
Arianespace 87 8
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 8
101Hotels.com 456 7
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 7
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 6
Lockheed Martin 777 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 5
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 5
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 5
Роскосмос - ЦЭНКИ КБТХМ - Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения 9 5
ЕКА Топливная компания 148 4
Газпром ПАО 1493 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 3
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 47 3
Veligera Capital 2 2
Axelos 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Новый век 27 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Сигнал ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 1
НИИхиммаш - Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения 3 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 181
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 8
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 7
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
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Астрономия - Космос - Многоразовый космический корабль - космический челнок - космоплан, космолёт, шаттл 56 4
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 4
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Космодром Байконур 1072 265
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 103
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 96
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 76
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ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 49
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 42
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 32
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 24
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 23
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 21
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 21
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 20
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 11
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 37 10
Байтерек КРК - Космический ракетный комплекс 15 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 9
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 8
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 8
Telesat - Anik - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 21 7
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 7
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 6
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 6
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 5
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 5
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 5
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 5
NSO Group - Pegasus 98 4
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 4
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Венера - автоматическая межпланетная станция для исследования Венеры - Вега (космический аппарат) 13 4
SaudiComsat - СаудиКомсат 10 4
Swiss-AS AMOS 39 4
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 4
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 4
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 4
Путин Владимир 3454 10
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 9
Перминов Анатолий 131 9
Маленченко Юрий 58 8
Юрчихин Федор 37 8
Гагарин Юрий 98 7
Котов Олег 49 7
Рахманов Максим 47 6
Simonyi Charles - Симони Чарльз 26 5
Иванов Сергей 405 5
Назарбаев Нурсултан 85 5
Коптев Юрий 30 5
Raffarin Jean-Pierre - Раффарен Жан-Пьер 8 4
Muszaphar Sheikh - Музафар Шейх 11 4
Фрадков Михаил 161 4
Алешин Борис 16 4
Fink Michael - Финк Майкл 33 3
Шарипов Салижан 19 3
Williams Jeffrey - Уильямс Джеффри 41 3
López-Alegría Michael - Лопес-Алегрия Майкл 24 3
Fossum Michael - Фоссум Майкл 13 3
Kelly Mark - Келли Марк 10 3
Reiter Thomas - Райтер Томас - Рейтер Томас 25 3
Волков Сергей 108 3
Корниенко Михаил 25 3
Кононенко Олег 41 3
Шалманов Сергей 202 3
Тюрин Михаил 37 3
Романенко Роман 21 3
Корзун Валерий 17 3
Титов Герман 7 3
Цаплин Никита 87 2
Литовкин Виктор 2 2
Монастырский Петр 2 2
Титов Константин 6 2
Абдымомунов Азамат 2 2
Хайруллиев Шерали 2 2
Wilson Stephanie - Уилсон Стефани 11 2
Pohan Hazairin - Похан Хазайрин 2 2
Bolger Patrick - Болжер Патрик 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 203
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 90
Земля - планета Солнечной системы 10865 81
Европа 24964 73
Казахстан - Республика 6048 53
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 51
Франция - Французская Республика 8177 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 30
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 21
Канада 5082 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 17
Япония 13807 16
США - Флорида 786 16
Россия - ПФО - Самарская область 1577 14
Индия - Bharat 5870 13
Америка Южная 884 12
Солнечная система - Solar system 2569 12
Россия - ДФО - Амурская область 954 12
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Украина 7928 11
Ближний Восток 3154 10
Израиль 2856 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Малайзия 922 9
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 9
Швеция - Королевство 3782 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Норвегия - Королевство 1858 7
США - Калифорния 4829 7
Венера - планета Солнечной системы 298 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 79
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 50
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 44
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 32
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 21
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 170 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
Экватор - Equator 206 12
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 12
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
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