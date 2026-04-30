Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility

«МегаФон» укрепил телеком-инфраструктуру в городе при космодроме «Плесецк» », — отметила Татьяна Беляева, директор «МегаФона» в Архангельской области. Мирный в Архангельской области был основан в 1957 г. как небольшой военный городок, вблизи которого впоследствии был создан космодром «Плесецк. Сегодня здесь живут около 27 тыс. человек, а сам космодром остаётся одним из ключевых центров космических запусков в России.

Космодром «Восточный» будет оснащен спутниковой связью от «ОПК» й комплекс средств измерений, сбора и оперативной обработки информации, получаемой с космических ракет. Он предназначен для обеспечения запусков пилотируемых и автоматических космических аппаратов на космодроме «Восточный». «Вигстар» разрабатывает четыре вида станций спутниковой связи: стационарную для крупных наземных пунктов, две мобильные – для размещения на суше и на кораблях, и корабел

МТС запустила сеть 4G на космодроме «Восточный» Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G на космодроме «Восточный» в Амурской области. Впервые скорости передачи данных до 75 Мбит/с стали доступны в поселке Углегорск и на площадке космодрома «Восточный», обеспечив тем самыми все инфрас

Предложено опять строить космодром в Приамурье Как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", на состоявшемся 15 октября 2009 года в Благовещенске круглом столе "Космодром "Восточный" - новый этап развития российской космонавтики" была сформулирована задача строительства очередного отечественного космодрома, а также представлен ряд его параметров. Стоим

На космодроме Байконур сегодня стартовый день На космодроме Байконур 30 сентября стартовый день для экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-16" российского космонавта Максима Сураева, американского астронавта Джеффри Уилльямса и

На космодроме Байконур готовятся очередные запуски кораблей по программе МКС Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур 13 апреля в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 расчеты РКК "Энергия" имени С.П.Королева и Федерального космического центра "Байконур" приступили к проверочным включ

На космодроме Плесецк возобновляется подготовка к запуску спутника GOCE Космического Центра имени М.В.Хруничева (российский разработчик и изготовитель ракеты-носителя «Рокот» и разгонного блока «Бриз-М»), ESA и компании Eurockot Launch Services (Германия) уже прибыла на космодром. Космический аппарат GOCE (the Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) предназначен для исследования гравитационного поля Земли и стационарной циркуляции океана. Пр

Неогеография: как самому найти космодром Ирана сти глобуса покрытие отображается в виде многоугольников, ометающих периметр зоны съемки. Для каждого снимка приводятся метаданные и даже его загрублённое изображение. Естественно, такие объекты, как космодром Ирана, давно привлекают к себе внимание администрации США. Локализовать зоны повышенного интереса заказчика несложно по частоте съемки тех или иных районов - "густота" съемки отдельны

Космический аппарат "Коронас-Фотон" доставлен на космодром Плесецк Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 15 декабря 2008 года в 1 час 40 минут космический аппарат "Коронас-Фотон" был доставлен железнодорожным транспортом на космодром Плесецк. Космический аппарат "Коронас-Фотон" создан в содружестве предприятий, входящих в структуру Федерального космического агентства: ФГУП «Научно-производственное предприятие Всер

На космодроме Байконур начинается подготовка к запуску канадского спутника Nimiq 4 Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени Хруничева, на космодроме Байконур начинается подготовка к запуску ракеты–носителя «Протон-М» с канадским космическим аппаратом связи Nimiq 4 («Нимик»). Вчера самолетом авиакомпании «Полет» в аэропорт Юбилейн

Космодром Плесецк проверен военной инспекцией Минобороны России Как сообщает служба информации и общественных связей Космических войск, в период с 17 по 30 октября на космодроме «Плесецк» впервые проходила масштабная и стратегически важная инспекторская проверка военной инспекции Министерства обороны РФ. Основной целью данной проверки являлось определение сп

На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам, запланированным на ближайшее время, передает Kazahstan Today. Так, по информации пресс-службы ФКЦ «Байконур», на площадке 95 прод

На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам, запланированным на ближайшее время, передает Kazahstan Today. Так, по информации пресс-службы ФКЦ «Байконур», на площадке 95 прод

На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80 30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане планируется провести огневое испытание двигателя первой ступени разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя легкого класса Vega. Как сообщает Space D

На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80 30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане планируется провести огневое испытание двигателя первой ступени разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя легкого класса Vega. Как сообщает Space D

На космодроме Байконур ведутся работы по проекту "Наземный старт" На космодроме Байконур продолжаются интенсивные работы по проекту "Наземный старт", предусматривающему проведение запусков модернизированных ракет "Зенит-2М" и "Зенит-3М" с коммерческой полезной н

На космодроме Байконур ведутся работы по проекту "Наземный старт" На космодроме Байконур продолжаются интенсивные работы по проекту "Наземный старт", предусматривающему проведение запусков модернизированных ракет "Зенит-2М" и "Зенит-3М" с коммерческой полезной н

США строят замаскированный воздушный космодром В ходе разработки «воздушного космодрома» AirLaunch в США в рамках программы Falcon SLV установлен новый рекорд — обеспечено успешное выбрасывание из грузового отсека самолета С-17 в полете макета ракеты-нос

США строят замаскированный воздушный космодром В ходе разработки «воздушного космодрома» AirLaunch в США в рамках программы Falcon SLV установлен новый рекорд — обеспечено успешное выбрасывание из грузового отсека самолета С-17 в полете макета ракеты-нос

Россия разрешила допуск иностранцев на космодром Плецеск одром Плецеск в связи с запуском космического аппарата «Компсат-2», сообщает РБК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Фрадков. Речь идет о допуске к объектам, размещенным на космодроме, на которых проводятся работы, непосредственно связанные с обеспечением запуска ракетой-носителем «Рокот» космического аппарата научного назначения «Компсат-2», принадлежащего Южной

Космодрому «Байконур» исполнилось полвека е мирового рынка услуг по выведению полезной нагрузки на орбиту. Принято решение о строительстве на космодроме новых, экологически чистых стартовых комплексов. Первым из них станет проект «Байт

Космодрому «Байконур» исполнилось полвека е мирового рынка услуг по выведению полезной нагрузки на орбиту. Принято решение о строительстве на космодроме новых, экологически чистых стартовых комплексов. Первым из них станет проект «Байт