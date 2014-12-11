Космодром Spaceport Launch Complex Missile launch facility
Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.
- Космодром Байконур
- Космодром Плесецк
- Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер
- Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром
- Космодром Сичан
- Космодром Тайюань
- Космодром Цзюцюань
- Космодром Вэньчан
- Космодром Шрихарикота
- Космодром Семнан
- CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр
- NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди
- NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла
- NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA
- U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station
- U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base
- NASA MARS - Mid-Atlantic Regional Spaceport
- OSC Stargazer
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