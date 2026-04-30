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Космодром Spaceport Launch Complex Missile launch facility
Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.
- Ракетно-космические технологии и исследования
- День космонавтики - 12 апреля
- Космодром Байконур
- Космодром Плесецк
- Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер
- Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром
- Космодром Сичан
- Космодром Тайюань
- Космодром Цзюцюань
- Космодром Вэньчан
- Космодром Шрихарикота
- Космодром Семнан
- CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр
- NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди
- NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла
- NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA
- U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station
- U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base
- NASA MARS - Mid-Atlantic Regional Spaceport
- OSC Stargazer
СОБЫТИЯ
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|30.04.2026
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«МегаФон» укрепил телеком-инфраструктуру в городе при космодроме «Плесецк»
», — отметила Татьяна Беляева, директор «МегаФона» в Архангельской области. Мирный в Архангельской области был основан в 1957 г. как небольшой военный городок, вблизи которого впоследствии был создан космодром «Плесецк. Сегодня здесь живут около 27 тыс. человек, а сам космодром остаётся одним из ключевых центров космических запусков в России.
|03.03.2015
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Космодром «Восточный» будет оснащен спутниковой связью от «ОПК»
й комплекс средств измерений, сбора и оперативной обработки информации, получаемой с космических ракет. Он предназначен для обеспечения запусков пилотируемых и автоматических космических аппаратов на космодроме «Восточный». «Вигстар» разрабатывает четыре вида станций спутниковой связи: стационарную для крупных наземных пунктов, две мобильные – для размещения на суше и на кораблях, и корабел
|11.12.2014
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МТС запустила сеть 4G на космодроме «Восточный»
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию сети 4G на космодроме «Восточный» в Амурской области. Впервые скорости передачи данных до 75 Мбит/с стали доступны в поселке Углегорск и на площадке космодрома «Восточный», обеспечив тем самыми все инфрас
|15.10.2009
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Предложено опять строить космодром в Приамурье
Как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", на состоявшемся 15 октября 2009 года в Благовещенске круглом столе "Космодром "Восточный" - новый этап развития российской космонавтики" была сформулирована задача строительства очередного отечественного космодрома, а также представлен ряд его параметров. Стоим
|30.09.2009
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На космодроме Байконур сегодня стартовый день
На космодроме Байконур 30 сентября стартовый день для экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-16" российского космонавта Максима Сураева, американского астронавта Джеффри Уилльямса и
|14.04.2009
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На космодроме Байконур готовятся очередные запуски кораблей по программе МКС
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур 13 апреля в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 расчеты РКК "Энергия" имени С.П.Королева и Федерального космического центра "Байконур" приступили к проверочным включ
|06.02.2009
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На космодроме Плесецк возобновляется подготовка к запуску спутника GOCE
Космического Центра имени М.В.Хруничева (российский разработчик и изготовитель ракеты-носителя «Рокот» и разгонного блока «Бриз-М»), ESA и компании Eurockot Launch Services (Германия) уже прибыла на космодром. Космический аппарат GOCE (the Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) предназначен для исследования гравитационного поля Земли и стационарной циркуляции океана. Пр
|05.02.2009
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Неогеография: как самому найти космодром Ирана
сти глобуса покрытие отображается в виде многоугольников, ометающих периметр зоны съемки. Для каждого снимка приводятся метаданные и даже его загрублённое изображение. Естественно, такие объекты, как космодром Ирана, давно привлекают к себе внимание администрации США. Локализовать зоны повышенного интереса заказчика несложно по частоте съемки тех или иных районов - "густота" съемки отдельны
|15.12.2008
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Космический аппарат "Коронас-Фотон" доставлен на космодром Плесецк
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 15 декабря 2008 года в 1 час 40 минут космический аппарат "Коронас-Фотон" был доставлен железнодорожным транспортом на космодром Плесецк. Космический аппарат "Коронас-Фотон" создан в содружестве предприятий, входящих в структуру Федерального космического агентства: ФГУП «Научно-производственное предприятие Всер
|18.08.2008
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На космодроме Байконур начинается подготовка к запуску канадского спутника Nimiq 4
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени Хруничева, на космодроме Байконур начинается подготовка к запуску ракеты–носителя «Протон-М» с канадским космическим аппаратом связи Nimiq 4 («Нимик»). Вчера самолетом авиакомпании «Полет» в аэропорт Юбилейн
|13.11.2007
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Космодром Плесецк проверен военной инспекцией Минобороны России
Как сообщает служба информации и общественных связей Космических войск, в период с 17 по 30 октября на космодроме «Плесецк» впервые проходила масштабная и стратегически важная инспекторская проверка военной инспекции Министерства обороны РФ. Основной целью данной проверки являлось определение сп
|14.12.2006
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На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам
На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам, запланированным на ближайшее время, передает Kazahstan Today. Так, по информации пресс-службы ФКЦ «Байконур», на площадке 95 прод
|14.12.2006
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На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам
На космодроме Байконур продолжается подготовка к четырем запускам, запланированным на ближайшее время, передает Kazahstan Today. Так, по информации пресс-службы ФКЦ «Байконур», на площадке 95 прод
|28.11.2006
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На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80
30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане планируется провести огневое испытание двигателя первой ступени разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя легкого класса Vega. Как сообщает Space D
|28.11.2006
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На космодроме Куру испытают ракетный двигатель Р80
30 ноября на космодроме Куру во Французской Гвиане планируется провести огневое испытание двигателя первой ступени разрабатываемой в настоящее время ракеты-носителя легкого класса Vega. Как сообщает Space D
|19.10.2006
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На космодроме Байконур ведутся работы по проекту "Наземный старт"
На космодроме Байконур продолжаются интенсивные работы по проекту "Наземный старт", предусматривающему проведение запусков модернизированных ракет "Зенит-2М" и "Зенит-3М" с коммерческой полезной н
|19.10.2006
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На космодроме Байконур ведутся работы по проекту "Наземный старт"
На космодроме Байконур продолжаются интенсивные работы по проекту "Наземный старт", предусматривающему проведение запусков модернизированных ракет "Зенит-2М" и "Зенит-3М" с коммерческой полезной н
|01.08.2006
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США строят замаскированный воздушный космодром
В ходе разработки «воздушного космодрома» AirLaunch в США в рамках программы Falcon SLV установлен новый рекорд — обеспечено успешное выбрасывание из грузового отсека самолета С-17 в полете макета ракеты-нос
|01.08.2006
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США строят замаскированный воздушный космодром
В ходе разработки «воздушного космодрома» AirLaunch в США в рамках программы Falcon SLV установлен новый рекорд — обеспечено успешное выбрасывание из грузового отсека самолета С-17 в полете макета ракеты-нос
|26.12.2005
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Россия разрешила допуск иностранцев на космодром Плецеск
одром Плецеск в связи с запуском космического аппарата «Компсат-2», сообщает РБК. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Фрадков. Речь идет о допуске к объектам, размещенным на космодроме, на которых проводятся работы, непосредственно связанные с обеспечением запуска ракетой-носителем «Рокот» космического аппарата научного назначения «Компсат-2», принадлежащего Южной
|03.06.2005
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Космодрому «Байконур» исполнилось полвека
е мирового рынка услуг по выведению полезной нагрузки на орбиту. Принято решение о строительстве на космодроме новых, экологически чистых стартовых комплексов. Первым из них станет проект «Байт
|03.06.2005
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Космодрому «Байконур» исполнилось полвека
е мирового рынка услуг по выведению полезной нагрузки на орбиту. Принято решение о строительстве на космодроме новых, экологически чистых стартовых комплексов. Первым из них станет проект «Байт
|25.08.2003
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«Космодромная гонка» нарастает
Трагедия в Бразилии В Бразилии на космодроме Алкантара (2 град. 17 минут ю.ш., 44 град. 23 минуты з.д.) в пригороде Сан-Луиса (
Космодром и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
|Forecast International 10 2
|Wainhouse Research 40 1
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