Китайский аэростат-шпион использовал связь американского интернет-провайдера иметь возможность безопасно общаться. Фото: wikimedia Военные США сбили в феврале 2023 г. китайский аэростат, который пользовался услугами американского интернет-провайдера, чтобы «шпионить» на

Аэростатный комплекс «Росэлектроники» прошел госиспытания тико-технические характеристики, комплекс рекомендован для принятия на вооружение.Первый российский аэростатный комплекс создан в рамках опытно-конструкторской работы «Мультипликация» «Концерно

Российская армия научилась раздавать Wi-Fi через дирижабли роходят испытания аэростатного комплекса, добавили в компании. Состав комплекса Комплекс состоит из аэростатов-ретрансляторов большого, среднего и малого объема со специальной аппаратурой связи

Новый аттракцион для космотуристов: стратосферный аэростат Стратосферный аэростат будет подниматься на высоту около 30 км, это меньше, чем у, например, туристического

Интернет с аэростата: глобальный проект Google Компания Google запустила масштабный проект по обеспечению доступа в интернет с помощью аэростатов, которые будут летать в стратосфере. Испытания новой технологии уже ведутся в отда

"Супертигр" НАСА больше месяца провисел в стратосфере м аэростата можно следить на специальной веб-странице. Работа над проектом по использованию тяжелых аэростатов ведется в НАСА уже 8 лет, и она неизменно демонстрирует высокую эффективность подо

Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой Гигантский воздушный шар, наполненный гелием, медленно плывет над Антарктидой, на высоте около 36 километров. Запущенный в Рождество, он несет сверхчувствительный телескоп BLAST (Balloon-borne Large Apert

США запускают в Ливии аэростаты-ретрансляторы ые используют небольшие воздушные шары для связи с реактивными штурмовиками AV-8B Harrier. Гелиевые аэростаты с высокотехнологичной начинкой запускаются с борта корабля и выполняют роль ретранс

ФОТО ДНЯ: Российский военный аэростат я спросом у операторов мобильной связи, интернет-провайдеров, охранных фирм. Именно на основе таких аэростатов возможно решить проблему "последней мили" для удаленных от экономических центров р

Российский военный аэростат проходит заводские испытания ежным аналогам. После завершения многоступенчатой программы испытаний и передачи аппарата заказчику аэростат будет запущен в серийное производство. Испытания аэростатной платформы будут проводи

NASA: рекордные пуски высотных аэростатов в Антарктиде т National Science Foundation и NASA, в Антарктиде поставлен новый рекорд частоты запусков высотных аэростатов - три за один летний сезон. Ранее частота запусков высотных аэростатов США

Пентагон развернет в Ираке сеть аэростатов слежения Lockheed Martin соглашению стоимостью $77,5 млн., предусматривающее развертывание в Ираке привязных аэростатов с разведывательной аппаратурой. Аэростаты заполняются гелием и могут работать круг

Пентагон развернет в Ираке сеть аэростатов слежения Lockheed Martin соглашению стоимостью $77,5 млн., предусматривающее развертывание в Ираке привязных аэростатов с разведывательной аппаратурой. Аэростаты заполняются гелием и могут работать круг

Российские аэростаты на охране китайских границ поколения Border Proteсtion («Защита границы»)5. Российские специалисты считают, что производители аэростатов и дирижаблей могут занять до 10% мирового рынка средств разведки и наблюдения возд

МАКС 2003: Оптико-электронная система ГОЭС для московских дирижаблей и аэростатов На авиасалоне МАКС-2003 был представлен первый образец комплекса ГОЭС (гиростабилизированные оптико-электронные системы обнаружения и наблюдения) для оснащения аэростатов и дирижаблей, закупаемых правительством Москвы. Напомним, что в столице идет создание "системы видеонаблюдения за дорожной обстановкой с использованием воздухоплавательной техники" (

Новые воздушные объекты остановят вражеские вертолеты для использования в любых населенных пунктах, поэтому ограничений на использование таких привязных аэростатов не будет. Система ПВО AHAAD Тем не менее, несмотря на свою доступность и внешнюю п

Новые воздушные объекты остановят вражеские вертолеты для использования в любых населенных пунктах, поэтому ограничений на использование таких привязных аэростатов не будет. Система ПВО AHAAD Тем не менее, несмотря на свою доступность и внешнюю п

Интернет через аэростаты, впервые на практике ет все большую популярность. Решение проблемы «последней мили» со скоростью 2 Мбит/с 18 привязных аэростатов, подняв базовые станции на высоту 1,5 км, обеспечат полное покрытие территории Анг

Аэростаты обеспечат контроль воздушных границ США и Израиля блему «последней мили» не только в пределах США, и в других регионах. Тем более, что сеть привязных аэростатов прекрасно интегрируется с высотным комплексом стратосферных дирижаблей, о которых

Беспроводные сети на высотных дирижаблях для войны и мира етрансляторы в СССР и РоссииВ бывшем СССР и за рубежом работы по передаче радиосигналов с привязных аэростатов, поднятых на высоту 2-3 км., велись еще в 1930-х гг. Причем, наземные сооружения,

Низкоорбитальные дирижабли придут на замену спутникам связи навливая работу телекоммуникационных компаний. Однако в то время в стране попросту не было подобных аэростатов. Видимо, это и послужило своеобразным импульсом для предупреждения подобных ситуац

Рынок дирижаблестроения обретает новое дыхание овым опытом. Был заказан целый аэростатный комплекс, состоящий из двух патрульных дирижаблей и трех аэростатов, несущих телекоммуникационное оборудование и системы наблюдения. Уже в третьем ква

Аэростат НАСА побил мировой рекорд В конструкции исследовательских аэростатов НАСА используется сверхтонкий полиэтилен, по толщине сравнимый с пластиковой пищев