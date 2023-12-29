Получите все материалы CNews по ключевому слову
Транспорт Аэростат Воздушный шар
СОБЫТИЯ
|29.12.2023
|
Китайский аэростат-шпион использовал связь американского интернет-провайдера
иметь возможность безопасно общаться. Фото: wikimedia Военные США сбили в феврале 2023 г. китайский аэростат, который пользовался услугами американского интернет-провайдера, чтобы «шпионить» на
|13.11.2017
|
Аэростатный комплекс «Росэлектроники» прошел госиспытания
тико-технические характеристики, комплекс рекомендован для принятия на вооружение.Первый российский аэростатный комплекс создан в рамках опытно-конструкторской работы «Мультипликация» «Концерно
|09.09.2016
|
Российская армия научилась раздавать Wi-Fi через дирижабли
роходят испытания аэростатного комплекса, добавили в компании. Состав комплекса Комплекс состоит из аэростатов-ретрансляторов большого, среднего и малого объема со специальной аппаратурой связи
|24.10.2013
|
Новый аттракцион для космотуристов: стратосферный аэростат
Стратосферный аэростат будет подниматься на высоту около 30 км, это меньше, чем у, например, туристического
|22.06.2013
|
Интернет с аэростата: глобальный проект Google
Компания Google запустила масштабный проект по обеспечению доступа в интернет с помощью аэростатов, которые будут летать в стратосфере. Испытания новой технологии уже ведутся в отда
|30.01.2013
|
"Супертигр" НАСА больше месяца провисел в стратосфере
м аэростата можно следить на специальной веб-странице. Работа над проектом по использованию тяжелых аэростатов ведется в НАСА уже 8 лет, и она неизменно демонстрирует высокую эффективность подо
|28.12.2012
|
Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой
Гигантский воздушный шар, наполненный гелием, медленно плывет над Антарктидой, на высоте около 36 километров. Запущенный в Рождество, он несет сверхчувствительный телескоп BLAST (Balloon-borne Large Apert
|30.03.2011
|
США запускают в Ливии аэростаты-ретрансляторы
ые используют небольшие воздушные шары для связи с реактивными штурмовиками AV-8B Harrier. Гелиевые аэростаты с высокотехнологичной начинкой запускаются с борта корабля и выполняют роль ретранс
|21.12.2010
|
ФОТО ДНЯ: Российский военный аэростат
я спросом у операторов мобильной связи, интернет-провайдеров, охранных фирм. Именно на основе таких аэростатов возможно решить проблему "последней мили" для удаленных от экономических центров р
|15.12.2010
|
Российский военный аэростат проходит заводские испытания
ежным аналогам. После завершения многоступенчатой программы испытаний и передачи аппарата заказчику аэростат будет запущен в серийное производство. Испытания аэростатной платформы будут проводи
|05.01.2008
|
NASA: рекордные пуски высотных аэростатов в Антарктиде
т National Science Foundation и NASA, в Антарктиде поставлен новый рекорд частоты запусков высотных аэростатов - три за один летний сезон. Ранее частота запусков высотных аэростатов США
|30.11.2006
|
Пентагон развернет в Ираке сеть аэростатов слежения
Lockheed Martin соглашению стоимостью $77,5 млн., предусматривающее развертывание в Ираке привязных аэростатов с разведывательной аппаратурой. Аэростаты заполняются гелием и могут работать круг
|12.09.2003
|
Российские аэростаты на охране китайских границ
поколения Border Proteсtion («Защита границы»)5. Российские специалисты считают, что производители аэростатов и дирижаблей могут занять до 10% мирового рынка средств разведки и наблюдения возд
|26.08.2003
|
МАКС 2003: Оптико-электронная система ГОЭС для московских дирижаблей и аэростатов
На авиасалоне МАКС-2003 был представлен первый образец комплекса ГОЭС (гиростабилизированные оптико-электронные системы обнаружения и наблюдения) для оснащения аэростатов и дирижаблей, закупаемых правительством Москвы. Напомним, что в столице идет создание "системы видеонаблюдения за дорожной обстановкой с использованием воздухоплавательной техники" (
|05.06.2003
|
Новые воздушные объекты остановят вражеские вертолеты
для использования в любых населенных пунктах, поэтому ограничений на использование таких привязных аэростатов не будет. Система ПВО AHAAD Тем не менее, несмотря на свою доступность и внешнюю п
|02.06.2003
|
Интернет через аэростаты, впервые на практике
ет все большую популярность. Решение проблемы «последней мили» со скоростью 2 Мбит/с 18 привязных аэростатов, подняв базовые станции на высоту 1,5 км, обеспечат полное покрытие территории Анг
|30.04.2003
|
Аэростаты обеспечат контроль воздушных границ США и Израиля
блему «последней мили» не только в пределах США, и в других регионах. Тем более, что сеть привязных аэростатов прекрасно интегрируется с высотным комплексом стратосферных дирижаблей, о которых
|20.03.2003
|
Беспроводные сети на высотных дирижаблях для войны и мира
етрансляторы в СССР и РоссииВ бывшем СССР и за рубежом работы по передаче радиосигналов с привязных аэростатов, поднятых на высоту 2-3 км., велись еще в 1930-х гг. Причем, наземные сооружения,
|23.12.2002
|
Низкоорбитальные дирижабли придут на замену спутникам связи
навливая работу телекоммуникационных компаний. Однако в то время в стране попросту не было подобных аэростатов. Видимо, это и послужило своеобразным импульсом для предупреждения подобных ситуац
|21.11.2002
|
Рынок дирижаблестроения обретает новое дыхание
овым опытом. Был заказан целый аэростатный комплекс, состоящий из двух патрульных дирижаблей и трех аэростатов, несущих телекоммуникационное оборудование и системы наблюдения. Уже в третьем ква
|27.08.2002
|
Аэростат НАСА побил мировой рекорд
В конструкции исследовательских аэростатов НАСА используется сверхтонкий полиэтилен, по толщине сравнимый с пластиковой пищев
